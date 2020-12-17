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Зеленский (19011) парк (172) спорт (2377) физкультура (30)

Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан

Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О начале социального проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ имеет целью организацию оздоровительной активности граждан, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения.

Согласно указу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить до 1 мая 2021г положение о социальном проекте "Активные парки - локации здоровой Украины".

Социальный проект должен предусматривать новые формы привлечения различных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха. К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательного досуга граждан будут привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов.

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Также проект предусматривает обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в частности лиц с инвалидностью, к спортивным сооружениям и местам для занятия различными видами двигательной активности, а также пунктам бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования.

Предполагается разработка программ по видам двигательной активности для различных по возрасту и полу групп населения, в частности для лиц с инвалидностью. Также планируется создать онлайн-платформу указанного социального проекта для консультирования, обмена опытом, идеями между специалистами по физической культуре и спорту, спортсменами, участниками активного отдыха.

Согласно указу, правительство должно способствовать реализации проекта и освещать его мероприятия в средствах массовой информации.

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Областные и Киевская городская государственные администрации должны разработать и утвердить мероприятия по организации оздоровительной двигательной активности граждан в местах массового отдыха в рамках реализации проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".

Автор: 
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Топ комментарии
+21
имитатор имитаций
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17.12.2020 21:07
+18
Єслі ви в своєй квартірє - лягтє на пол, трі-чєтирє...
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17.12.2020 21:07
+14
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
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17.12.2020 21:13
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Правила форума Совет форумчан
Єслі ви в своєй квартірє - лягтє на пол, трі-чєтирє...
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17.12.2020 21:07 Ответить
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
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17.12.2020 21:13 Ответить
браво!
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17.12.2020 21:40 Ответить
нікада нє било і вот оп'ять

https://twitter.com/zabugina

https://twitter.com/zabugina zabugina @zabugina

https://twitter.com/zabugina https://twitter.com/zabugina



Исподтишка навязывается советско-российская повестка дня, да-с.
Сначала песняки,"цой-не-совок!", тоска по сов.кино и пр.культур-мультурке, затем тоска по пломбиру и на финише ностальгия по совку.
Блевать тянет от любого упоминания совка и его "духценностей".
Но в душе все равно дрочат-с...
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17.12.2020 21:43 Ответить
имитатор имитаций
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17.12.2020 21:07 Ответить
Когда будут указы про создание рабочих мест и привлечении инвестиций,сколько можно развлекаться дебилы.
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17.12.2020 21:07 Ответить
Інвестиції "всьо"-накрились інвестиційною нянею.
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17.12.2020 21:17 Ответить
чего?
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17.12.2020 21:19 Ответить
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 2624
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17.12.2020 21:10 Ответить
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 635
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17.12.2020 21:10 Ответить
ракеткой по писюнчику - это, наверно, больно
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17.12.2020 21:14 Ответить
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/ukraine-s-leader-is-being-broken-by-the-system-he-vowed-to-crush Спустя 1,5 года после своего избрания Владимир Зеленский барахтается, так как с трудом созданные с 2014 года реформы разваливаются. (ссылка на Блумберг тыц)
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17.12.2020 21:13 Ответить
Адок ЗЕлений коло хати,
ФОПи на Банковій гудуть,
Їх мусори кийками б'ють.
Регочуть клоуни з екрану,
А у лікарнях люди мруть.
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17.12.2020 21:16 Ответить
Чем бы недоросль ни тешилась...
Лишь бы не заниматься прямыми обязанностями президента. Оно хоть читало, что входит в его обязанности?
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17.12.2020 21:17 Ответить
Це щоб потім очолити...
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 5070
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17.12.2020 21:19 Ответить
не беспокойся. активность не за горами. Она уже началась с небольшой амплитудой. Только, боюсь, указам это активность подчиняться не будет. А засунет тебе их, вместе с этим мячиком, тебе в анал.
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17.12.2020 21:21 Ответить
Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 7145
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17.12.2020 21:22 Ответить
Шото всіх різко на спорт потягнуло...

Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан - Цензор.НЕТ 6334
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17.12.2020 21:23 Ответить
Блин, я этого чмура лет 5 назад рядом с собой в театре видел. Метр с кепкой в прыжке. Думал, я его тогда одной соплёй перешибу. Теперь двумя придётся как встречу эту падлу.
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17.12.2020 22:34 Ответить
пипец.. и этим занимается президент... обалдеть просто..страна в пике, тут нужно подписывать законы о создании , запуске существующих предприятий, .. но нет, нас спорт накормит и поднимет экономику.. дебил короче
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17.12.2020 21:23 Ответить
Власть всегда держит руку на пульсе жизни народа. Кстати, самое эффективное место для прощупывания пульса - горло.
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17.12.2020 21:25 Ответить
...и комуналка
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17.12.2020 21:41 Ответить
Зеленський підписав указ про розвиток оздоровчої активності громадян - Цензор.НЕТ 5268
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17.12.2020 21:33 Ответить
"Активные парки - локации здоровой Украины".



Лока́ция (от лат. locatio - размещение, положение) - определение местонахождения чего-либо. Различают звуковую локацию, оптическую локацию, биолокацию (чувство места у животных; они используют данную способность для ориентации).

Указ про ориентацию, короче...
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17.12.2020 21:40 Ответить
Дайте ему уже селедки!
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17.12.2020 21:41 Ответить
Надо добавить к зарплатам и пенсиям выплаты "на оздоровление",как "работягам" в раде
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17.12.2020 21:44 Ответить
Членом можна не тільки на піаніно грати, а й укази підписувати.
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18.12.2020 00:04 Ответить
"Внимание, начинаем новую производственную гимнастику для работников мелкого и среднего бизнеса.
Ноги на ширине плеч, руки за голову, лицом к стене..."
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18.12.2020 01:42 Ответить
Это вместо 100 стадионов. Которые шли в комплекте со 100 больницами и 100 школами. Что, забыли?
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18.12.2020 02:35 Ответить
Следующим будет указ "уборка балконов".
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18.12.2020 08:29 Ответить
Перефразируя древнего мудреца: "приснилось мне, что я - президент, когда проснулся, подумал: я президент, которому приснилось, что я - клоун шапито, или, я - клоун шапито, которому приснилось, что я - президент?" Надо пожалеть страдальца, и как то помочь разобраться.
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18.12.2020 08:33 Ответить
І саме головне на це не потрібно витрачати жодної копійчини, а от сам проект у одному екземплярі коштує великих затрат.
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18.12.2020 11:46 Ответить
Когда-то, при СССР, был я в пансионате в Бердянске, так там каждое утро в семь часов во всю ивановскую орал рупор:
"На зарядку
По порядку
По порядку, по порядку становись!"
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18.12.2020 11:52 Ответить
 
 