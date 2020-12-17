Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О начале социального проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Документ имеет целью организацию оздоровительной активности граждан, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения.
Согласно указу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить до 1 мая 2021г положение о социальном проекте "Активные парки - локации здоровой Украины".
Социальный проект должен предусматривать новые формы привлечения различных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха. К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательного досуга граждан будут привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов.
Также проект предусматривает обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в частности лиц с инвалидностью, к спортивным сооружениям и местам для занятия различными видами двигательной активности, а также пунктам бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования.
Предполагается разработка программ по видам двигательной активности для различных по возрасту и полу групп населения, в частности для лиц с инвалидностью. Также планируется создать онлайн-платформу указанного социального проекта для консультирования, обмена опытом, идеями между специалистами по физической культуре и спорту, спортсменами, участниками активного отдыха.
Согласно указу, правительство должно способствовать реализации проекта и освещать его мероприятия в средствах массовой информации.
Областные и Киевская городская государственные администрации должны разработать и утвердить мероприятия по организации оздоровительной двигательной активности граждан в местах массового отдыха в рамках реализации проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".
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Исподтишка навязывается советско-российская повестка дня, да-с.
Сначала песняки,"цой-не-совок!", тоска по сов.кино и пр.культур-мультурке, затем тоска по пломбиру и на финише ностальгия по совку.
Блевать тянет от любого упоминания совка и его "духценностей".
Но в душе все равно дрочат-с...
ФОПи на Банковій гудуть,
Їх мусори кийками б'ють.
Регочуть клоуни з екрану,
А у лікарнях люди мруть.
Лишь бы не заниматься прямыми обязанностями президента. Оно хоть читало, что входит в его обязанности?
Лока́ция (от лат. locatio - размещение, положение) - определение местонахождения чего-либо. Различают звуковую локацию, оптическую локацию, биолокацию (чувство места у животных; они используют данную способность для ориентации).
Указ про ориентацию, короче...
Ноги на ширине плеч, руки за голову, лицом к стене..."
"На зарядку
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По порядку, по порядку становись!"