Зеленский подписал указ о развитии оздоровительной активности граждан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О начале социального проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ имеет целью организацию оздоровительной активности граждан, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения.

Согласно указу, Кабинет Министров должен разработать и утвердить до 1 мая 2021г положение о социальном проекте "Активные парки - локации здоровой Украины".

Социальный проект должен предусматривать новые формы привлечения различных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха. К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательного досуга граждан будут привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов.

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Также проект предусматривает обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в частности лиц с инвалидностью, к спортивным сооружениям и местам для занятия различными видами двигательной активности, а также пунктам бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования.

Предполагается разработка программ по видам двигательной активности для различных по возрасту и полу групп населения, в частности для лиц с инвалидностью. Также планируется создать онлайн-платформу указанного социального проекта для консультирования, обмена опытом, идеями между специалистами по физической культуре и спорту, спортсменами, участниками активного отдыха.

Согласно указу, правительство должно способствовать реализации проекта и освещать его мероприятия в средствах массовой информации.

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Областные и Киевская городская государственные администрации должны разработать и утвердить мероприятия по организации оздоровительной двигательной активности граждан в местах массового отдыха в рамках реализации проекта "Активные парки - локации здоровой Украины".