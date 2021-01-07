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Байден выдвинул на пост генпрокурора США Гарланда

Байден выдвинул на пост генпрокурора США Гарланда

Новоизбранный президент США Джо Байден выдвинул судью Меррика Гарланда кандидатом на должность главы Министерства юстиции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится на на портале переходной администрации США.

Байден также определился с кандидатурами его заместителей - ими стали Лиса Монако, Ванита Гупта и Кристен Кларк.

В 2016 году 44-й президент США Барак Обама выдвигал Гарланда в Верховный суд США, но республиканское большинство в Сенате отказалась голосовать за его кандидатуру.

В США глава Министерства юстиции является генеральным прокурором, а также координатором некоторых специальных служб, в том числе ФБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Автор: 

Байден Джо (2795) США (27118)


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Топ комментарии
+39
у нас був,але мудрий нарід захотів уріни в очі
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07.01.2021 19:49 Ответить
+39
Он антипод рыжей шестёрки кремлёвской ! И это уже не маловажно !!!
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07.01.2021 19:51 Ответить
+34
У нас единственный хороший президент был в 2014 году
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07.01.2021 19:51 Ответить
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Страница 2 из 2
Самое страшное что с тех пор мало что изменилось, за армию не знаю, но если завтра кацапня не дай Бог, пойдет на Киев и запахнет жаренным, очень многие начнут сотрудничать и выторговывать какие либо плюшки на будущее. Там много коммерсов, для которых долг, присяга и т.д. до одного места. И такие в самых разных рангах, внутри системы уже целые кланы...
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07.01.2021 21:24 Ответить
Байден выдвинул на пост генпрокурора США Гарланда

Почему не Венедиктову????
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07.01.2021 20:17 Ответить
Денег на райдер Венедиктовой не хватило.
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07.01.2021 20:19 Ответить
Не могут они бонусы на кипрскую компанию кидать.
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07.01.2021 20:23 Ответить
ну шо придется решать вова, или ты остаешься гарантом и передаешь всех хитрых в руки американского правосудия или не передаёшь и сам уходишь в отставку? по другму не будет никак - под угрозой не только кредиты а и военная , гуманитарная и др. допомога, безвиз, санкции против раши и против украинской верхушки и многое другое! Байден человек решительный и деловой Своей решительностью напоминает Маккейна (еще помните такого?) много шутить не будет. подождите он еще своего сынулю вам вспомнит.....
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07.01.2021 20:21 Ответить
https://ria.ru/20210107/tyurin-1592275979.html В США россиянину Тюрину дали 12 лет тюрьмы за хакерство
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07.01.2021 20:28 Ответить
ну и правильно сделали пусть сидит!
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07.01.2021 20:37 Ответить
Там ему большие чёрные парни хорошо дымоход прочистят.
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07.01.2021 21:09 Ответить
Конгрессмены-демократы подготовили предложение об импичменте Трампу
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07.01.2021 20:29 Ответить
какой уже импичмент Байден 20 присягу принимает! пока импичмент раздувать будут гораздо больше времени пройдёт...
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07.01.2021 20:39 Ответить
по 25-й поправке Конституции. Пенс просто увольняет Трампа как опасного субъекта с должности Президента и становится на его место керувать эти 13 дней
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07.01.2021 20:44 Ответить
ну ты же знаешь, что в течении такого короткого времени такие дела не делаются, чего зазря чушь пороть?
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07.01.2021 20:57 Ответить
это делается за сутки. Чушь это ты сам
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07.01.2021 20:58 Ответить
если бы это делалось за сутки , Трамп в отставке уже года 3 как сидел бы. ты же знаешь что создается комиссия, которая проводит расследование и собирает доказательства, потом эта омиссия представляет эти доказательства, потом .... короче длинная это песня Изя. а чего ты так нервничаешь а ? трамп кто тебе брат сват кум или сестра? спекся трамп понятно тебе! будешь оскорблять отвечу тебе тем же.
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07.01.2021 21:07 Ответить
по 25й поправке Конституции это делается за сутки при взаимном согласии фракций! не тупи и не хами, а то тебе нахамят в ответ и пошлют тебя нах
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07.01.2021 21:12 Ответить
Аві, ти правий:Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда - Цензор.НЕТ 5837
четвертий пункт цієї поправки - У випадку подання Віцепрезидентом і більшістю вищих урядовців органів виконавчої влади або такого іншого органу, який встановлено Конгресом згідно з законом, тимчасовому голові Сенату і спікеру Палати представників своєї письмової заяви про неспроможність Президента виконувати свої посадові повноваження та обов'язки, Віцепрезидент негайно наділяється усіма посадовими повноваженнями та обов'язками як чинний Президент.
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07.01.2021 21:26 Ответить
дякую, в мене поправки до Конституції США на екрані відкриті)
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07.01.2021 21:28 Ответить
і це вимусить Трампа негайно подати заяву про відставку, до речі..
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07.01.2021 21:33 Ответить
Импичмент сохранится для него на случай, если он вновь попытается каким-либо способом проникнуть на службу в гос.учреждения.
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07.01.2021 23:35 Ответить
Нормальний. Голосування у нижній палаті і підтвердження верхньою. І жодних проблем у дні, що залишились до інавгурації Байдена.
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07.01.2021 20:48 Ответить
чотири вбитих.так шо можливий імпічмент.республіканці захочуть ізолюватись від трампа.
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07.01.2021 21:17 Ответить
Гарланд, тот человек, который арестует Коломойского
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07.01.2021 20:43 Ответить
Почуяв большой шухер козломойский укроется в Израиле, а оттуда своих граждан никому не выдают. Скорее всего на Израиль надеется и Янелох , потому и такой борзый.
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07.01.2021 21:17 Ответить
Думаете, Коломойский бы покинул Израиль, зная что его не выдадут? дружба Израиля и США значительнее, чем какой-то Коломойский
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08.01.2021 09:39 Ответить
Потрошити Коломойського будуть жостко !
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07.01.2021 20:44 Ответить
Ніхто,нікого патроши ти не буде,вже патрошать Фірташ 5 рік)))
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07.01.2021 21:06 Ответить
Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда - Цензор.НЕТ 9491
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07.01.2021 20:45 Ответить
Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда - Цензор.НЕТ 2914
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07.01.2021 20:52 Ответить
Меррик Гарланд из Иллинойса, Чикаго
Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда - Цензор.НЕТ 3326
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07.01.2021 20:57 Ответить
Хлопец не различает цветов, а потому насувается цветопредставление. Особенно должны опасаться рыжие. Вот надо было Трампу себе все это на свою рыжую голову?
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07.01.2021 21:09 Ответить
Надеюсь, он вспомнит все аудиозаписи и зашкары!!! Уже жду с нетерпением))
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07.01.2021 21:23 Ответить
https://glavcom.ua/ru/video/kapitoliy-shturmovali-russkoyazychnye-video-729186.html Капитолий штурмовали русскоязычные (видео)

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07.01.2021 21:25 Ответить
Посмотрите "План ФСБ: Как русские взяли штурмом капитолий..." Вы увидите видео доказательства участия руССких в штурме Капитолия!
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07.01.2021 21:27 Ответить
я думаю что, цель была уничтожить сертификаты с голосами выборщиков, чтобы невозможно было назначить Нового Президента в ближайшее время вообще никакого, все процедуры надо начинать сначала, а посему должен оставаться Трамп еще какое-то время, который назначит перевыборы на более поздний срок и возможно введет военное положение и все к этому сопутствующее - такой себе удар шахматной доской по ушам противнику, когда тебе поставили мат, типа против лома нет приема, нагло дерзко... но не вышло, стихийно так трудно по нотам все сыграть. может это был план и )(уйла тоже, который провалился.
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07.01.2021 21:43 Ответить
Очень может быть! Очень. Но сотрудники Капитолия оперативно забрали урны с голосами,спрятали их и спасли.Я об этом сразу подумал,когда по CNN показали эти спасенные урны.
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07.01.2021 21:48 Ответить
Трамп человек прошлого, он прекрасно знает, помнит как XIX веке, когда сертификаты с голосами выборщиков везли через всю страну перекладными на лошадях, этих выборщиков заманывали в таверны например и спаивали, а голоса так и не попадали в Вашингтон на Коллегию...
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07.01.2021 21:52 Ответить
Никакой он не человек прошлого! Никакой он не политик! Это проходимец по жизни! PS Тьфу,даже фамилия соответствует -бродяга...
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07.01.2021 22:17 Ответить
зато в бизнесе он цепкий скользкий аферист, поэтому решил так остаться у власти... методами Остапа Бендера)
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07.01.2021 22:36 Ответить
Не-не! В бизнесе он много раз был банкротом,но кто-то всегда ему помогал.Говорят через Дойче Банк. И сейчас,говорят,что приготовлен,где-то,1 миллиард долларов для него. Так что это не цепкость и не удача!
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07.01.2021 23:07 Ответить
Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда - Цензор.НЕТ 5858
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07.01.2021 21:35 Ответить
😂
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08.01.2021 01:45 Ответить
Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда - Цензор.НЕТ 5024
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07.01.2021 21:36 Ответить
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07.01.2021 21:49 Ответить
скажіть йому що є венедиктова
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07.01.2021 22:52 Ответить
Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.
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08.01.2021 07:54 Ответить
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