Байден выдвинул на пост генпрокурора США Гарланда
Новоизбранный президент США Джо Байден выдвинул судью Меррика Гарланда кандидатом на должность главы Министерства юстиции.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится на на портале переходной администрации США.
Байден также определился с кандидатурами его заместителей - ими стали Лиса Монако, Ванита Гупта и Кристен Кларк.
В 2016 году 44-й президент США Барак Обама выдвигал Гарланда в Верховный суд США, но республиканское большинство в Сенате отказалась голосовать за его кандидатуру.
В США глава Министерства юстиции является генеральным прокурором, а также координатором некоторых специальных служб, в том числе ФБР.
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