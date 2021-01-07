Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда
Новообраний президент США Джо Байден висунув суддю Мерріка Гарланда кандидатом на посаду глави Міністерства юстиції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на порталі перехідної адміністрації США.
Байден також визначився із кандидатурами його заступників - ними стали Ліса Монако, Ваніта Гупта та Крістен Кларк.
У 2016 році 44-й президент США Барак Обама висував Гарланда до Верховного суду США, але республіканська більшість у Сенаті відмовилася голосувати за його кандидатуру.
У США голова Міністерства юстиції є генеральним прокурором, а також координатором деяких спеціальних служб, у тому числі ФБР.
Топ коментарі
+39 Fizko Kyiv
показати весь коментар07.01.2021 19:49 Відповісти Посилання
+39 Натан Сергиенко
показати весь коментар07.01.2021 19:51 Відповісти Посилання
+34 Greta Kinuo
показати весь коментар07.01.2021 19:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почему не Венедиктову????
четвертий пункт цієї поправки - У випадку подання Віцепрезидентом і більшістю вищих урядовців органів виконавчої влади або такого іншого органу, який встановлено Конгресом згідно з законом, тимчасовому голові Сенату і спікеру Палати представників своєї письмової заяви про неспроможність Президента виконувати свої посадові повноваження та обов'язки, Віцепрезидент негайно наділяється усіма посадовими повноваженнями та обов'язками як чинний Президент.