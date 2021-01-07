Байден висунув на пост генпрокурора США Гарланда

Новообраний президент США Джо Байден висунув суддю Мерріка Гарланда кандидатом на посаду глави Міністерства юстиції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться на порталі перехідної адміністрації США.

Байден також визначився із кандидатурами його заступників - ними стали Ліса Монако, Ваніта Гупта та Крістен Кларк.

У 2016 році 44-й президент США Барак Обама висував Гарланда до Верховного суду США, але республіканська більшість у Сенаті відмовилася голосувати за його кандидатуру.

У США голова Міністерства юстиції є генеральним прокурором, а також координатором деяких спеціальних служб, у тому числі ФБР.

Читайте: Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах