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После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку

После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку

Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками, которые устроили сторонники Дональда Трампа в среду, 6 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чао написала в Twitter.

Она отметила, что события в Вашингтоне, произошедшие вчера, очень задели ее, как и многих американцев.

В должности Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику Питеру Буттиджеджу.

Элейн стала первой из министров, подавшей в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента США Дональда Трампа после того, как Конгресс 6 января начал процедуру утверждения результатов выборов президента США.

Автор: 

Конгресс США (1242) отставка (3161) США (27118)


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+28
Сімпсони ЗНОВ ВГАДАЛИ МАЙБУТНЄ

https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 4325
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07.01.2021 21:47 Ответить
+20
ппц
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 9259
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07.01.2021 21:51 Ответить
+15
но есть там и такое))
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 6787
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07.01.2021 21:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Слабонервная какая
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07.01.2021 21:46 Ответить
Просто не пьёт "палёнку."
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07.01.2021 21:48 Ответить
Мала би совість як у наших чиновників які навіть присягу складають під крики ганьба то ніколи б не пішла сама з посади.
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07.01.2021 22:20 Ответить
Сімпсони ЗНОВ ВГАДАЛИ МАЙБУТНЄ

https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 4325
показать весь комментарий
07.01.2021 21:47 Ответить
ппц
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 9259
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07.01.2021 21:51 Ответить
но есть там и такое))
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 6787
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07.01.2021 21:52 Ответить
это в следующей серии?)
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07.01.2021 21:58 Ответить
Ні. Чувак просто фанат Сімпсонів.
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07.01.2021 22:02 Ответить
Передбачення!!!
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07.01.2021 23:24 Ответить
І потрібен останній цвях в демократичного Трампампа!
Негайно, бубочці Янілоху зателефонувати і якось підтримать !😆
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07.01.2021 21:50 Ответить
После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Аксиома - что русскоязычные во всех странах мира это пятая колона кремля.
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07.01.2021 22:00 Ответить
Лёву Ванштайна скоро возьмут в оборот, трамписта малахольного
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07.01.2021 22:04 Ответить
https://youtu.be/PoMxjyGsqjI
КаК ТЕБЕ ТАКОЕ ПАЛЕВО?????
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07.01.2021 22:25 Ответить
Я это и имел ввиду в другой ветке.
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07.01.2021 22:40 Ответить
непонятно - а почему министр сельского хозяйства не подал в отставку?
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07.01.2021 21:50 Ответить
Символичное фамилие...
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07.01.2021 21:51 Ответить
кажуть, що найтемніші сутінки перед світанком...
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07.01.2021 21:53 Ответить
Китаянка за походженням? І як же вона зуміла стати міністром в адміністрації Трампа?
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07.01.2021 21:53 Ответить
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 1809
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07.01.2021 21:58 Ответить
Ну? Гарнючка китайська мордочка...
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07.01.2021 21:59 Ответить
обличчя .
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08.01.2021 01:13 Ответить
кстати жена главного демократа в конгрессе
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07.01.2021 23:17 Ответить
Кажуть, у них впоперек. Чи то тільки у японок?
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07.01.2021 22:03 Ответить
ти шо, мав досвід дослідити?
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07.01.2021 22:05 Ответить
На жаль, ні. В казашок точно все звичайне.
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07.01.2021 22:11 Ответить
кумгани в них особливі.
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07.01.2021 22:26 Ответить
А рыжий кремлёвский изменник США не хочет подать прошение о досрочном пожизненном испытании электрического стула за измену ???
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07.01.2021 21:54 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/pidsumki-shturmu-kapitolija/ Політичні наслідки для Трампа

Реакція законодавців на події в Капітолії не обмежилася заявами в соцмережах та на телебаченні. Ще вночі, приблизно за півгодини до звільнення будівлі Капітолія, членкиня Палати представників Ільхан Омара повідомила, що почала готувати документи для підготовки процедури імпічменту Дональда Трампа.
Впродовж вечора та ночі кількість тих, хто виступає за відставку Трампа терміново, до інавгурації обраного президента Байдена 20 січня, шляхом імпічменту неуклінно зросталаhttps://bykvu.com/ua/bukvy/blizko-100-kongresmeniv-zaklikajut-do-vidstavki-trampa-shljahom-impichmentu/ . На цей час вже більше ста конгресменів підтримали таку ініціативу.
Чимало посадовців, серед яких були республіканські лідери, виступили за відсторонення Трампа через застосування 25-ої поправи до Конституції США. Детальніше про 25-у поправку та шляхи термінового усунення Трампа - в https://bykvu.com/ua/bukvy/za-jakoju-proceduroju-trampa-mozhut-vidpraviti-u-vidstavku-pojasnennja/ матеріалі .
До усунення Трампа закликали колишні військові чиновники, що працювали під час його каденції, а також Національна асоціація виробників, одна з найвпливовіших бізнес-груп в США.
Тим часом https://bykvu.com/ua/bukvy/5-spivrobitnikiv-bilogo-domu-podali-u-vidstavku-pislja-protestiv/ почали подавати у відставку підопічні Трампа . До прикладу, після подій в Капітолії заявили, що звільняються заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінгер, керівник апарату першої леді Меланії Трамп, речниця Білого дому Стефані Гришем та багато інших.
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07.01.2021 21:56 Ответить
https://www.politico.com/news/2021/01/07/lawmakers-trump-25th-amendment-455832 Пелосі закликає негайно усунути Трампа після смертельних заворушень
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07.01.2021 22:35 Ответить
На лыжи стала?
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07.01.2021 21:56 Ответить
показала взірець порядної поведінки . Дай їй , Боже , здоров'я .
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08.01.2021 01:15 Ответить
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07.01.2021 21:57 Ответить
В последнее время мне все больше кажется,что ты не программированием зарабатываешь себе на жизнь...
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07.01.2021 22:00 Ответить
Х.йло и програмирование ? 😅 Это прикол какой то ! ))
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07.01.2021 22:02 Ответить
Он говорит,что он бывший...
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07.01.2021 22:23 Ответить
Цікаво що пише він зовсім не за австралійським часом. І так, я знаю про пояси.
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07.01.2021 22:05 Ответить
В чём проблема, сынок ? У нас 7:07. Пожилые люди просыпаются рано.
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07.01.2021 22:07 Ответить
Я работаю на пол-ставки. В остальное время - что предпенсионеру делать ? Ну, могу "Клуб кинопутешествий" посмотреть. Или "В мире животных".
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07.01.2021 22:07 Ответить
А что,смарт ТВ нет? С ним все что хочешь можно смотреть,не только NG. Время бы было.
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07.01.2021 22:26 Ответить
У меня всё есть, не переживай. Вообще ютуба достаточно.
Но, ты задавал не этот вопрос.
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07.01.2021 22:27 Ответить
Ты просто сказал,что нечем заняться,разве что "Клуб кино..."
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07.01.2021 22:38 Ответить
Ну почему же, можно в садике дерево постричь.
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07.01.2021 22:39 Ответить
Стригут деревья или поздно осенью,или рано весной.
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07.01.2021 22:42 Ответить
У нас в Мельбурне круглый год погода - между июлем и октябрём украинским.
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07.01.2021 22:43 Ответить
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08.01.2021 07:17 Ответить
Кроме нее еще есть министры,которые после попытки мятежа не хотят иметь ничего общего с трампом и ходят слухи,что они убеждают Пенса применить 25 поправку к Конституции США. PS Я на Вас всех очень обижен. Почему никто из Вас не подсказал,что слово "трамп" переводится не иначе как "бродяга" ? Это же так актуально!
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07.01.2021 21:58 Ответить
ні, trump = "козир" (у картах)
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07.01.2021 22:01 Ответить
Вибачте, шановні, але прізвище Трампа перекручене з німецької (бо його предки - німці). Справжнє звучання - Дрампф.
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07.01.2021 22:20 Ответить
Чего они обо$рались ? Ему же 12 дней осталось в должности !
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07.01.2021 22:08 Ответить
Они просто порядочные.Как и Пенс.
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07.01.2021 22:21 Ответить
Oни его смертельно боятся. Даже 12 дней дают им бессонницу.
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07.01.2021 22:26 Ответить
Кого,трампа? Ты уже не только тапочки смешишь.
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07.01.2021 22:36 Ответить
Toгда чем им мешают 12 дней ? Про какую "порядочность" ты щебечешь, когда по Америке гуляли черно*опые банды, валили статуи, заставляли блондинок целовать свои ботинки ? Где тогда была бабуля с её "порядочностью" ?
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07.01.2021 22:38 Ответить
Передай придуркам которые меня спамят чтобы охолонулись.
Я ведь тоже могу вас всех заспамить тут; замучаетесь вылезать оттуда.
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07.01.2021 22:40 Ответить
Если бьют,-значит любят.Наверное ты заслужил. С такими успехами,скоро ты и меня заставишь делать это.
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07.01.2021 22:44 Ответить
Ну, не обижайся тогда.
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07.01.2021 22:45 Ответить
Я не обижаюсь. Жалко тебя.
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07.01.2021 22:47 Ответить
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07.01.2021 22:49 Ответить
Ничего смешного! Я тебя считал не глупым человеком,-а тут ты вдруг начинаешь такие глупости постить...Человек,просто-так,не выставляет себя дураком.
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07.01.2021 23:11 Ответить
А я тебя считаю профессиональным провокатором.
С которым говорить не о чем.
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07.01.2021 23:22 Ответить
Мне,например,на твое мнение наплевать,но вот,то,что ты тут проводишь линию кремля,-это очень подозрительно.
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08.01.2021 00:10 Ответить
Я не знаю что такое эта "линия".
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08.01.2021 00:34 Ответить
Еще раз. Никого твое мнение не интересует.Зато мы хорошо видим и знаем чего ты добиваешься.
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08.01.2021 07:16 Ответить
Всё что ты можешь увидеть - это транзакцию зарплаты от своих хозяев.
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08.01.2021 07:24 Ответить
Идиот! Я не получаю ни от кого ни одного цента! В отличие от тебя.Все,пшол вон,холоп российский!
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08.01.2021 10:34 Ответить
Я от тебя устал.
Прими прохладный душ.
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08.01.2021 10:40 Ответить
Каждый раз,когда увидишь мой ник ,помни,-я тебя презираю!
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08.01.2021 11:08 Ответить
Политический Трумп начал разлагатся ! В кремле тихо хихикают проделанным пакостям !
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07.01.2021 21:59 Ответить
Міністерка-гімнастерка. Орвел, просинайся собако, ти все пропустиш, бо уже й ліберали почали розробляти свій новояз
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07.01.2021 22:04 Ответить
Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку - Цензор.НЕТ 1652
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07.01.2021 22:06 Ответить
По 25-й поправке вице-президент и 8 из 15 определённых лиц, среди которых министры и секретари, в т. ч. министр транспорта, должны подписать заявление. Эта дама, видимо, спешит увильнуть.
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07.01.2021 22:06 Ответить
Правильно сделала, отмежевавшись от этого позора и беспредела.
Теперь может рассчитывать на должность и при новой администрации.
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07.01.2021 22:08 Ответить
Республіканці, нажаль, обісрались завдяки Трампу.
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07.01.2021 22:11 Ответить
Республіканці лишились республіканцями. Це Трамп обіцрався.
Республіканці моли б стати, як один, на його захист, але цього не зробили.
Оим Америка і сильна, і за Україну голосували і демократи, і і республіканці.
А особисто Трамп був проти надання нам "Джавелинів".
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08.01.2021 01:10 Ответить
врешті решт таки дав ті "джавеліни" , але вони виявилися фейковою зброєю , на полігоні не спрацювали ; добре , що не під час бойових дій застосовували це гівно розпіарене ...
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08.01.2021 01:19 Ответить
Прикольная у тёти фамилия.....🙂
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07.01.2021 22:12 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1911394-ponad-50-politseyskikh-postrazhdali-pid-chas-shturmu-kongresu Понад 50 поліцейських постраждали під час штурму Конгресу ... Страны ЕС даже не догадываются ,что может сделать Московия с ними ,если кто то пойдёт против Мацквы, только украинский народ может спасти в союзе Европу от московской Орды и это не шутки
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07.01.2021 22:15 Ответить
Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку - Цензор.НЕТ 5626
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07.01.2021 22:22 Ответить
ЭТИ ИДИОТЫ С ГРУ РФ. 😆😅🤣😂😝😛
https://youtu.be/PoMxjyGsqjI
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07.01.2021 22:30 Ответить
Так в цьому відео автор-товстий бичара сказав, що в Капітолій зайшли, в тому числі, з прапором Казахстану. Так що, кого там тільки не було.
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08.01.2021 09:56 Ответить
ВНИМАТЕЛЬНО ДОСМОТРИ ВИДЕО ДО КОНЦА. И ЗАДУМАЙСЯ ГДЕ И ПОЧЕМУ, И О ЧЁМ ,,ГРАЖДАНИН" И ,,ПАТРИОТ" США ОБЕЩАЕТ ДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ,,СТРИМЫ". 😂🤣😅
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08.01.2021 11:26 Ответить
Четыре высокопоставленных сотрудника американской администрации подали в отставку после того, как радикальные сторонники президента Дональда Трампа предприняли попытку штурма здания Конгресса США на Капитолийском холме.
Среди них заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Потинджер. Он объяснил, что происшедшее в Вашингтоне 6 января пробудило в нем глубокое беспокойство и подтолкнуло к решению об отставке.
Глава аппарата первой леди Стефани Гришэм опубликовала заявление, в котором сообщила, что для нее было большой честью работать в Белом доме, помогая миссис Трамп. В ее окружении отмечают, что события в Вашингтоне стали для нее последней каплей.
Уволилась и заместитель пресс-секретаря президента Сара Мэтьюз. "Как человек, работавший в Конгрессе, я глубоко обеспокоена последними событиями. Отставка вступает в силу немедленно. Нашей стране нужна мирная передача власти", - сообщила она.
Прошение об отставке подала глава протокола Рики Ничета. Кроме того, согласно публикациям СМИ, рассматривают такую возможность советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лиддел.
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07.01.2021 22:38 Ответить
От трампа пошел трупный запах...
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07.01.2021 22:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/grim_juz
https://mobile.twitter.com/grim_juz
https://mobile.twitter.com/grim_juz teška hughes https://mobile.twitter.com/grim_juz @grim_juz https://mobile.twitter.com/grim_juz/status/1347245623892979720 2 ч

Одного з нападників на Білий дім звільнила компанія за те, що він був на акції з робочим бейджем, тобто є за що, - це якби Павел Губарев прийшов захоплювати ДонОГА в костюмі діда мороза.

Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку - Цензор.НЕТ 3565
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07.01.2021 22:40 Ответить
а що там з кацапом який підбурював натовп до захоплення капітолію?
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07.01.2021 22:59 Ответить
Я сподіваюся, що їх там всих ідентифікують.
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07.01.2021 23:17 Ответить
Шо, давав вказівку Амерзализниці провозити тітушок-реднексів безкоштовно до Вашингтонщини?
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07.01.2021 23:20 Ответить
Сам тоже об этом подумал)))))
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07.01.2021 23:53 Ответить
вона жінка .
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08.01.2021 01:21 Ответить
Не факт. Люди з широкими поглядами на статеву самоідентифікацію можуть тепер хоч і щодня її змінювати, обираючи з-поміж кількох десятків так званих "гендерів".
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08.01.2021 10:10 Ответить
слава яйцам - есть еще такие люди, которые не умеют и не хотят торговать своей совестью...
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08.01.2021 08:48 Ответить
 
 