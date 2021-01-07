После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку

Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками, которые устроили сторонники Дональда Трампа в среду, 6 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Чао написала в Twitter.

Она отметила, что события в Вашингтоне, произошедшие вчера, очень задели ее, как и многих американцев.

В должности Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику Питеру Буттиджеджу.

Элейн стала первой из министров, подавшей в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента США Дональда Трампа после того, как Конгресс 6 января начал процедуру утверждения результатов выборов президента США.