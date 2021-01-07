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Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку

Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку

Міністерка транспорту США Елейн Чао подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію із заворушеннями, які влаштували прихильники Дональда Трампа в середу, 6 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чао написала в Twitter.

Вона зазначила, що події у Вашингтоні, що відбулися вчора, дуже зачепили її, як і багатьох американців.

На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступникові Пітеру Буттіджеджу.

Читайте: Трампа заблокували у Facebook і Instagram як мінімум на 2 тижні, - Цукерберг

Елейн стала першою з міністрів, хто подав у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента США Дональда Трампа після того, як Конгрес 6 січня почав процедуру затвердження результатів виборів президента США.

Автор: 

Конгрес США (1236) відставка (1471) США (23390)


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Топ коментарі
+28
Сімпсони ЗНОВ ВГАДАЛИ МАЙБУТНЄ

https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 4325
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07.01.2021 21:47 Відповісти
+20
ппц
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 9259
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07.01.2021 21:51 Відповісти
+15
но есть там и такое))
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 6787
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07.01.2021 21:52 Відповісти
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Слабонервная какая
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07.01.2021 21:46 Відповісти
Просто не пьёт "палёнку."
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07.01.2021 21:48 Відповісти
Мала би совість як у наших чиновників які навіть присягу складають під крики ганьба то ніколи б не пішла сама з посади.
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07.01.2021 22:20 Відповісти
Сімпсони ЗНОВ ВГАДАЛИ МАЙБУТНЄ

https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 4325
показати весь коментар
07.01.2021 21:47 Відповісти
ппц
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 9259
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07.01.2021 21:51 Відповісти
но есть там и такое))
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 6787
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07.01.2021 21:52 Відповісти
это в следующей серии?)
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07.01.2021 21:58 Відповісти
Ні. Чувак просто фанат Сімпсонів.
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07.01.2021 22:02 Відповісти
Передбачення!!!
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07.01.2021 23:24 Відповісти
І потрібен останній цвях в демократичного Трампампа!
Негайно, бубочці Янілоху зателефонувати і якось підтримать !😆
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07.01.2021 21:50 Відповісти
После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Аксиома - что русскоязычные во всех странах мира это пятая колона кремля.
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07.01.2021 22:00 Відповісти
Лёву Ванштайна скоро возьмут в оборот, трамписта малахольного
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07.01.2021 22:04 Відповісти
https://youtu.be/PoMxjyGsqjI
КаК ТЕБЕ ТАКОЕ ПАЛЕВО?????
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07.01.2021 22:25 Відповісти
Я это и имел ввиду в другой ветке.
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07.01.2021 22:40 Відповісти
непонятно - а почему министр сельского хозяйства не подал в отставку?
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07.01.2021 21:50 Відповісти
Символичное фамилие...
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07.01.2021 21:51 Відповісти
кажуть, що найтемніші сутінки перед світанком...
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07.01.2021 21:53 Відповісти
Китаянка за походженням? І як же вона зуміла стати міністром в адміністрації Трампа?
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07.01.2021 21:53 Відповісти
После захвата Капитолия министр транспорта США Чао подала в отставку - Цензор.НЕТ 1809
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07.01.2021 21:58 Відповісти
Ну? Гарнючка китайська мордочка...
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07.01.2021 21:59 Відповісти
обличчя .
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08.01.2021 01:13 Відповісти
кстати жена главного демократа в конгрессе
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07.01.2021 23:17 Відповісти
Кажуть, у них впоперек. Чи то тільки у японок?
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07.01.2021 22:03 Відповісти
ти шо, мав досвід дослідити?
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07.01.2021 22:05 Відповісти
На жаль, ні. В казашок точно все звичайне.
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07.01.2021 22:11 Відповісти
кумгани в них особливі.
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07.01.2021 22:26 Відповісти
А рыжий кремлёвский изменник США не хочет подать прошение о досрочном пожизненном испытании электрического стула за измену ???
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07.01.2021 21:54 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/pidsumki-shturmu-kapitolija/ Політичні наслідки для Трампа

Реакція законодавців на події в Капітолії не обмежилася заявами в соцмережах та на телебаченні. Ще вночі, приблизно за півгодини до звільнення будівлі Капітолія, членкиня Палати представників Ільхан Омара повідомила, що почала готувати документи для підготовки процедури імпічменту Дональда Трампа.
Впродовж вечора та ночі кількість тих, хто виступає за відставку Трампа терміново, до інавгурації обраного президента Байдена 20 січня, шляхом імпічменту неуклінно зросталаhttps://bykvu.com/ua/bukvy/blizko-100-kongresmeniv-zaklikajut-do-vidstavki-trampa-shljahom-impichmentu/ . На цей час вже більше ста конгресменів підтримали таку ініціативу.
Чимало посадовців, серед яких були республіканські лідери, виступили за відсторонення Трампа через застосування 25-ої поправи до Конституції США. Детальніше про 25-у поправку та шляхи термінового усунення Трампа - в https://bykvu.com/ua/bukvy/za-jakoju-proceduroju-trampa-mozhut-vidpraviti-u-vidstavku-pojasnennja/ матеріалі .
До усунення Трампа закликали колишні військові чиновники, що працювали під час його каденції, а також Національна асоціація виробників, одна з найвпливовіших бізнес-груп в США.
Тим часом https://bykvu.com/ua/bukvy/5-spivrobitnikiv-bilogo-domu-podali-u-vidstavku-pislja-protestiv/ почали подавати у відставку підопічні Трампа . До прикладу, після подій в Капітолії заявили, що звільняються заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінгер, керівник апарату першої леді Меланії Трамп, речниця Білого дому Стефані Гришем та багато інших.
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07.01.2021 21:56 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/07/lawmakers-trump-25th-amendment-455832 Пелосі закликає негайно усунути Трампа після смертельних заворушень
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07.01.2021 22:35 Відповісти
На лыжи стала?
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07.01.2021 21:56 Відповісти
показала взірець порядної поведінки . Дай їй , Боже , здоров'я .
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08.01.2021 01:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
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07.01.2021 21:57 Відповісти
В последнее время мне все больше кажется,что ты не программированием зарабатываешь себе на жизнь...
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07.01.2021 22:00 Відповісти
Х.йло и програмирование ? 😅 Это прикол какой то ! ))
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07.01.2021 22:02 Відповісти
Он говорит,что он бывший...
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07.01.2021 22:23 Відповісти
Цікаво що пише він зовсім не за австралійським часом. І так, я знаю про пояси.
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07.01.2021 22:05 Відповісти
В чём проблема, сынок ? У нас 7:07. Пожилые люди просыпаются рано.
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07.01.2021 22:07 Відповісти
Я работаю на пол-ставки. В остальное время - что предпенсионеру делать ? Ну, могу "Клуб кинопутешествий" посмотреть. Или "В мире животных".
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07.01.2021 22:07 Відповісти
А что,смарт ТВ нет? С ним все что хочешь можно смотреть,не только NG. Время бы было.
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07.01.2021 22:26 Відповісти
У меня всё есть, не переживай. Вообще ютуба достаточно.
Но, ты задавал не этот вопрос.
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07.01.2021 22:27 Відповісти
Ты просто сказал,что нечем заняться,разве что "Клуб кино..."
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07.01.2021 22:38 Відповісти
Ну почему же, можно в садике дерево постричь.
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07.01.2021 22:39 Відповісти
Стригут деревья или поздно осенью,или рано весной.
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07.01.2021 22:42 Відповісти
У нас в Мельбурне круглый год погода - между июлем и октябрём украинским.
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07.01.2021 22:43 Відповісти
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08.01.2021 07:17 Відповісти
Кроме нее еще есть министры,которые после попытки мятежа не хотят иметь ничего общего с трампом и ходят слухи,что они убеждают Пенса применить 25 поправку к Конституции США. PS Я на Вас всех очень обижен. Почему никто из Вас не подсказал,что слово "трамп" переводится не иначе как "бродяга" ? Это же так актуально!
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07.01.2021 21:58 Відповісти
ні, trump = "козир" (у картах)
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07.01.2021 22:01 Відповісти
Вибачте, шановні, але прізвище Трампа перекручене з німецької (бо його предки - німці). Справжнє звучання - Дрампф.
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07.01.2021 22:20 Відповісти
Чего они обо$рались ? Ему же 12 дней осталось в должности !
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07.01.2021 22:08 Відповісти
Они просто порядочные.Как и Пенс.
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07.01.2021 22:21 Відповісти
Oни его смертельно боятся. Даже 12 дней дают им бессонницу.
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07.01.2021 22:26 Відповісти
Кого,трампа? Ты уже не только тапочки смешишь.
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07.01.2021 22:36 Відповісти
Toгда чем им мешают 12 дней ? Про какую "порядочность" ты щебечешь, когда по Америке гуляли черно*опые банды, валили статуи, заставляли блондинок целовать свои ботинки ? Где тогда была бабуля с её "порядочностью" ?
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07.01.2021 22:38 Відповісти
Передай придуркам которые меня спамят чтобы охолонулись.
Я ведь тоже могу вас всех заспамить тут; замучаетесь вылезать оттуда.
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07.01.2021 22:40 Відповісти
Если бьют,-значит любят.Наверное ты заслужил. С такими успехами,скоро ты и меня заставишь делать это.
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07.01.2021 22:44 Відповісти
Ну, не обижайся тогда.
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07.01.2021 22:45 Відповісти
Я не обижаюсь. Жалко тебя.
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07.01.2021 22:47 Відповісти
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07.01.2021 22:49 Відповісти
Ничего смешного! Я тебя считал не глупым человеком,-а тут ты вдруг начинаешь такие глупости постить...Человек,просто-так,не выставляет себя дураком.
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07.01.2021 23:11 Відповісти
А я тебя считаю профессиональным провокатором.
С которым говорить не о чем.
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07.01.2021 23:22 Відповісти
Мне,например,на твое мнение наплевать,но вот,то,что ты тут проводишь линию кремля,-это очень подозрительно.
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08.01.2021 00:10 Відповісти
Я не знаю что такое эта "линия".
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08.01.2021 00:34 Відповісти
Еще раз. Никого твое мнение не интересует.Зато мы хорошо видим и знаем чего ты добиваешься.
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08.01.2021 07:16 Відповісти
Всё что ты можешь увидеть - это транзакцию зарплаты от своих хозяев.
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08.01.2021 07:24 Відповісти
Идиот! Я не получаю ни от кого ни одного цента! В отличие от тебя.Все,пшол вон,холоп российский!
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08.01.2021 10:34 Відповісти
Я от тебя устал.
Прими прохладный душ.
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08.01.2021 10:40 Відповісти
Каждый раз,когда увидишь мой ник ,помни,-я тебя презираю!
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08.01.2021 11:08 Відповісти
Политический Трумп начал разлагатся ! В кремле тихо хихикают проделанным пакостям !
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07.01.2021 21:59 Відповісти
Міністерка-гімнастерка. Орвел, просинайся собако, ти все пропустиш, бо уже й ліберали почали розробляти свій новояз
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07.01.2021 22:04 Відповісти
Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку - Цензор.НЕТ 1652
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07.01.2021 22:06 Відповісти
По 25-й поправке вице-президент и 8 из 15 определённых лиц, среди которых министры и секретари, в т. ч. министр транспорта, должны подписать заявление. Эта дама, видимо, спешит увильнуть.
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07.01.2021 22:06 Відповісти
Правильно сделала, отмежевавшись от этого позора и беспредела.
Теперь может рассчитывать на должность и при новой администрации.
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07.01.2021 22:08 Відповісти
Республіканці, нажаль, обісрались завдяки Трампу.
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07.01.2021 22:11 Відповісти
Республіканці лишились республіканцями. Це Трамп обіцрався.
Республіканці моли б стати, як один, на його захист, але цього не зробили.
Оим Америка і сильна, і за Україну голосували і демократи, і і республіканці.
А особисто Трамп був проти надання нам "Джавелинів".
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08.01.2021 01:10 Відповісти
врешті решт таки дав ті "джавеліни" , але вони виявилися фейковою зброєю , на полігоні не спрацювали ; добре , що не під час бойових дій застосовували це гівно розпіарене ...
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08.01.2021 01:19 Відповісти
Прикольная у тёти фамилия.....🙂
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07.01.2021 22:12 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1911394-ponad-50-politseyskikh-postrazhdali-pid-chas-shturmu-kongresu Понад 50 поліцейських постраждали під час штурму Конгресу ... Страны ЕС даже не догадываются ,что может сделать Московия с ними ,если кто то пойдёт против Мацквы, только украинский народ может спасти в союзе Европу от московской Орды и это не шутки
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07.01.2021 22:15 Відповісти
Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку - Цензор.НЕТ 5626
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07.01.2021 22:22 Відповісти
ЭТИ ИДИОТЫ С ГРУ РФ. 😆😅🤣😂😝😛
https://youtu.be/PoMxjyGsqjI
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07.01.2021 22:30 Відповісти
Так в цьому відео автор-товстий бичара сказав, що в Капітолій зайшли, в тому числі, з прапором Казахстану. Так що, кого там тільки не було.
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08.01.2021 09:56 Відповісти
ВНИМАТЕЛЬНО ДОСМОТРИ ВИДЕО ДО КОНЦА. И ЗАДУМАЙСЯ ГДЕ И ПОЧЕМУ, И О ЧЁМ ,,ГРАЖДАНИН" И ,,ПАТРИОТ" США ОБЕЩАЕТ ДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ,,СТРИМЫ". 😂🤣😅
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08.01.2021 11:26 Відповісти
Четыре высокопоставленных сотрудника американской администрации подали в отставку после того, как радикальные сторонники президента Дональда Трампа предприняли попытку штурма здания Конгресса США на Капитолийском холме.
Среди них заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Потинджер. Он объяснил, что происшедшее в Вашингтоне 6 января пробудило в нем глубокое беспокойство и подтолкнуло к решению об отставке.
Глава аппарата первой леди Стефани Гришэм опубликовала заявление, в котором сообщила, что для нее было большой честью работать в Белом доме, помогая миссис Трамп. В ее окружении отмечают, что события в Вашингтоне стали для нее последней каплей.
Уволилась и заместитель пресс-секретаря президента Сара Мэтьюз. "Как человек, работавший в Конгрессе, я глубоко обеспокоена последними событиями. Отставка вступает в силу немедленно. Нашей стране нужна мирная передача власти", - сообщила она.
Прошение об отставке подала глава протокола Рики Ничета. Кроме того, согласно публикациям СМИ, рассматривают такую возможность советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лиддел.
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07.01.2021 22:38 Відповісти
От трампа пошел трупный запах...
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07.01.2021 22:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/grim_juz
https://mobile.twitter.com/grim_juz
https://mobile.twitter.com/grim_juz teška hughes https://mobile.twitter.com/grim_juz @grim_juz https://mobile.twitter.com/grim_juz/status/1347245623892979720 2 ч

Одного з нападників на Білий дім звільнила компанія за те, що він був на акції з робочим бейджем, тобто є за що, - це якби Павел Губарев прийшов захоплювати ДонОГА в костюмі діда мороза.

Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку - Цензор.НЕТ 3565
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07.01.2021 22:40 Відповісти
а що там з кацапом який підбурював натовп до захоплення капітолію?
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07.01.2021 22:59 Відповісти
Я сподіваюся, що їх там всих ідентифікують.
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07.01.2021 23:17 Відповісти
Шо, давав вказівку Амерзализниці провозити тітушок-реднексів безкоштовно до Вашингтонщини?
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07.01.2021 23:20 Відповісти
Сам тоже об этом подумал)))))
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07.01.2021 23:53 Відповісти
вона жінка .
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08.01.2021 01:21 Відповісти
Не факт. Люди з широкими поглядами на статеву самоідентифікацію можуть тепер хоч і щодня її змінювати, обираючи з-поміж кількох десятків так званих "гендерів".
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08.01.2021 10:10 Відповісти
слава яйцам - есть еще такие люди, которые не умеют и не хотят торговать своей совестью...
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08.01.2021 08:48 Відповісти
 
 