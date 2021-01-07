Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку

Міністерка транспорту США Елейн Чао подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію із заворушеннями, які влаштували прихильники Дональда Трампа в середу, 6 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чао написала в Twitter.

Вона зазначила, що події у Вашингтоні, що відбулися вчора, дуже зачепили її, як і багатьох американців.

На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступникові Пітеру Буттіджеджу.

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Елейн стала першою з міністрів, хто подав у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента США Дональда Трампа після того, як Конгрес 6 січня почав процедуру затвердження результатів виборів президента США.