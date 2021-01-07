Після захоплення Капітолію міністерка транспорту США Чао подала у відставку
Міністерка транспорту США Елейн Чао подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію із заворушеннями, які влаштували прихильники Дональда Трампа в середу, 6 січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Чао написала в Twitter.
Вона зазначила, що події у Вашингтоні, що відбулися вчора, дуже зачепили її, як і багатьох американців.
На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступникові Пітеру Буттіджеджу.
Елейн стала першою з міністрів, хто подав у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента США Дональда Трампа після того, як Конгрес 6 січня почав процедуру затвердження результатів виборів президента США.
Топ коментарі
+28 Глеб123
показати весь коментар07.01.2021 21:47 Відповісти Посилання
+20 Глеб123
показати весь коментар07.01.2021 21:51 Відповісти Посилання
+15 Глеб123
показати весь коментар07.01.2021 21:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
https://twitter.com/ya_LataVens/status/1347241690885713920/photo/1
Негайно, бубочці Янілоху зателефонувати і якось підтримать !😆
КаК ТЕБЕ ТАКОЕ ПАЛЕВО?????
Реакція законодавців на події в Капітолії не обмежилася заявами в соцмережах та на телебаченні. Ще вночі, приблизно за півгодини до звільнення будівлі Капітолія, членкиня Палати представників Ільхан Омара повідомила, що почала готувати документи для підготовки процедури імпічменту Дональда Трампа.
Впродовж вечора та ночі кількість тих, хто виступає за відставку Трампа терміново, до інавгурації обраного президента Байдена 20 січня, шляхом імпічменту неуклінно зросталаhttps://bykvu.com/ua/bukvy/blizko-100-kongresmeniv-zaklikajut-do-vidstavki-trampa-shljahom-impichmentu/ . На цей час вже більше ста конгресменів підтримали таку ініціативу.
Чимало посадовців, серед яких були республіканські лідери, виступили за відсторонення Трампа через застосування 25-ої поправи до Конституції США. Детальніше про 25-у поправку та шляхи термінового усунення Трампа - в https://bykvu.com/ua/bukvy/za-jakoju-proceduroju-trampa-mozhut-vidpraviti-u-vidstavku-pojasnennja/ матеріалі .
До усунення Трампа закликали колишні військові чиновники, що працювали під час його каденції, а також Національна асоціація виробників, одна з найвпливовіших бізнес-груп в США.
Тим часом https://bykvu.com/ua/bukvy/5-spivrobitnikiv-bilogo-domu-podali-u-vidstavku-pislja-protestiv/ почали подавати у відставку підопічні Трампа . До прикладу, після подій в Капітолії заявили, що звільняються заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінгер, керівник апарату першої леді Меланії Трамп, речниця Білого дому Стефані Гришем та багато інших.
Но, ты задавал не этот вопрос.
Я ведь тоже могу вас всех заспамить тут; замучаетесь вылезать оттуда.
С которым говорить не о чем.
Прими прохладный душ.
Теперь может рассчитывать на должность и при новой администрации.
Республіканці моли б стати, як один, на його захист, але цього не зробили.
Оим Америка і сильна, і за Україну голосували і демократи, і і республіканці.
А особисто Трамп був проти надання нам "Джавелинів".
https://youtu.be/PoMxjyGsqjI
Среди них заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Потинджер. Он объяснил, что происшедшее в Вашингтоне 6 января пробудило в нем глубокое беспокойство и подтолкнуло к решению об отставке.
Глава аппарата первой леди Стефани Гришэм опубликовала заявление, в котором сообщила, что для нее было большой честью работать в Белом доме, помогая миссис Трамп. В ее окружении отмечают, что события в Вашингтоне стали для нее последней каплей.
Уволилась и заместитель пресс-секретаря президента Сара Мэтьюз. "Как человек, работавший в Конгрессе, я глубоко обеспокоена последними событиями. Отставка вступает в силу немедленно. Нашей стране нужна мирная передача власти", - сообщила она.
Прошение об отставке подала глава протокола Рики Ничета. Кроме того, согласно публикациям СМИ, рассматривают такую возможность советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лиддел.
https://mobile.twitter.com/grim_juz
https://mobile.twitter.com/grim_juz teška hughes https://mobile.twitter.com/grim_juz @grim_juz https://mobile.twitter.com/grim_juz/status/1347245623892979720 2 ч
Одного з нападників на Білий дім звільнила компанія за те, що він був на акції з робочим бейджем, тобто є за що, - це якби Павел Губарев прийшов захоплювати ДонОГА в костюмі діда мороза.