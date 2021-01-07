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Прокуратура Польши предъявила новые обвинения бывшему и.о. главы "Укравтодора" Новаку

Прокуратура Польши предъявила новые обвинения бывшему и.о. главы

Сотрудники Гданьского отделения Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех предпринимателей, они, по данным следствия, давали взятки бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомиру Новаку.

О задержании 7 января подтвердили в польском ЦБА, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

По информации агентства RMF 24, задержаны Łukasz Z – бывший президент варшавской компании (Новак является ее президентом и совладельцем), Pawеł G. – вице-президент компании, предоставляющей услуги по инженерии и проектированию (работала в Украине), а также Grzegorz W. – предприниматель, компания которого предоставляет услуги в сфере страхования.

Новак уже заслушал дополнительные обвинения, однако из-за проведения следственных действий с задержанными правоохранители отказались предоставить подробную информацию об их содержании.

Следующее судебное заседание по делу Новака запланировано на 13 января. Как отмечает RMF 24, прокуроры будут просить суд продлить арест бывшему и.о. главы "Укравтодора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава "Укравтодора" Новак подозревается в умышленном невыполнении решения суда, - Офис генпрокурора

Автор: 

Польша (8508) Укравтодор (663) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+6
Петрухи молчат...ждут разъяснений😄
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07.01.2021 23:33 Ответить
+5
а что думаете, что петр алексеевич как то связан с этим покидьком, проклятым расхитителем капиталистической собственности?))) да не может быть
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07.01.2021 23:53 Ответить
+2
То не свынарчуковый собрат. Если его в Польше по цугундерах тягают, значит не считается.
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07.01.2021 22:57 Ответить
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То не свынарчуковый собрат. Если его в Польше по цугундерах тягают, значит не считается.
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07.01.2021 22:57 Ответить
ка ра ул
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07.01.2021 22:57 Ответить
Петрухи молчат...ждут разъяснений😄
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07.01.2021 23:33 Ответить
А шо думаєте ізраїліти будут зегаранта відмазувати? Той шлемазл їм по цимбалам
Прийде час...
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07.01.2021 23:39 Ответить
а что думаете, что петр алексеевич как то связан с этим покидьком, проклятым расхитителем капиталистической собственности?))) да не может быть
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07.01.2021 23:53 Ответить
а чому про гройсмана не згадуєте? адже новак був саме його протеже, як і продан в податковій і т.п. а то зразу про петю, від якого вова теж в кінці відхрестився (хоча він здається не і хреститься).
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08.01.2021 08:39 Ответить
навряд чи, бо за час свого президенства своїми діями він доведе їм свою відданість.
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08.01.2021 08:56 Ответить
та зараз набіжуть та будуть вимагати якісь докази
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08.01.2021 01:44 Ответить
Всё что нажито непосильным трудом в Украине, отберут в доход Польши. Так как в Украине к нему претензий нет!
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08.01.2021 00:24 Ответить
Я так и не понял сколько он украл.
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08.01.2021 07:48 Ответить
Лучшие из лучших умы и таланты привлекаются для развития и процветания Украины. У нас большое и светлое будущее. Когда-то и в Москве приглашали поляков и шведов править страной после Ивана Грозного Чем кончилось, наверное, все знают.
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08.01.2021 09:43 Ответить
Поляки можуть висунути звинувачення своєму співвітчизнику за злочини, скоєні на Україні, а наше продажна правоохоронна і судова влада не може. Скільки потрібно ще створити різних НАБУ, щоб отримувати захмарні зарплати і ніхрена не робити? Достатньо нормальної прокуратури і суддівського корпусу, щоб сказати "хто є хто".
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08.01.2021 17:47 Ответить
 
 