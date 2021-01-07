Прокуратура Польши предъявила новые обвинения бывшему и.о. главы "Укравтодора" Новаку

Сотрудники Гданьского отделения Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали трех предпринимателей, они, по данным следствия, давали взятки бывшему и.о. главы "Укравтодора" Славомиру Новаку.

О задержании 7 января подтвердили в польском ЦБА, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

По информации агентства RMF 24, задержаны Łukasz Z – бывший президент варшавской компании (Новак является ее президентом и совладельцем), Pawеł G. – вице-президент компании, предоставляющей услуги по инженерии и проектированию (работала в Украине), а также Grzegorz W. – предприниматель, компания которого предоставляет услуги в сфере страхования.



Новак уже заслушал дополнительные обвинения, однако из-за проведения следственных действий с задержанными правоохранители отказались предоставить подробную информацию об их содержании.



Следующее судебное заседание по делу Новака запланировано на 13 января. Как отмечает RMF 24, прокуроры будут просить суд продлить арест бывшему и.о. главы "Укравтодора".

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