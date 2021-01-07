Прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення колишньому в.о. глави "Укравтодору" Новаку

Співробітники Гданського відділення Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох підприємців, вони, за даними слідства, давали хабаря колишньому в.о. глави "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Про затримання 7 січня підтвердили в польському ЦБА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За інформацією агентства RMF 24, затримано Łukasz Z. – колишнього президента варшавської компанії (Новак є її президентом та співвласником), Pawеł G. – віцепрезидента компанії, що надає послуги з інженерії та проєктування (працювала в Україні), а також Grzegorz W. – підприємця, компанія якого надає послуги у сфері страхування.

Новак уже заслухав додаткові обвинувачення, проте через проведення слідчих дій із затриманими правоохоронці відмовилися надати докладну інформацію про їхній зміст.

Наступне судове засідання у справі Новака заплановано на 13 січня. Як зазначає RMF 24, прокурори проситимуть суд продовжити арешт колишньому в.о. голови "Укравтодору".

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