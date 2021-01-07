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Новини
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Прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення колишньому в.о. глави "Укравтодору" Новаку

Прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення колишньому в.о. глави

Співробітники Гданського відділення Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох підприємців, вони, за даними слідства, давали хабаря колишньому в.о. глави "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Про затримання 7 січня підтвердили в польському ЦБА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За інформацією агентства RMF 24, затримано Łukasz Z. – колишнього президента варшавської компанії (Новак є її президентом та співвласником), Pawеł G. – віцепрезидента компанії, що надає послуги з інженерії та проєктування (працювала в Україні), а також Grzegorz W. – підприємця, компанія якого надає послуги у сфері страхування.

Новак уже заслухав додаткові обвинувачення, проте через проведення слідчих дій із затриманими правоохоронці відмовилися надати докладну інформацію про їхній зміст.

Наступне судове засідання у справі Новака заплановано на 13 січня. Як зазначає RMF 24, прокурори проситимуть суд продовжити арешт колишньому в.о. голови "Укравтодору".

Також читайте: Ексголову "Укравтодору" Новака підозрюють в умисному невиконанні рішення суду, - Офіс генпрокурора

Автор: 

Польща (8625) Укравтодор (1200) Новак Славомир (147)


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Топ коментарі
+6
Петрухи молчат...ждут разъяснений😄
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07.01.2021 23:33 Відповісти
+5
а что думаете, что петр алексеевич как то связан с этим покидьком, проклятым расхитителем капиталистической собственности?))) да не может быть
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07.01.2021 23:53 Відповісти
+2
То не свынарчуковый собрат. Если его в Польше по цугундерах тягают, значит не считается.
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07.01.2021 22:57 Відповісти
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То не свынарчуковый собрат. Если его в Польше по цугундерах тягают, значит не считается.
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07.01.2021 22:57 Відповісти
ка ра ул
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07.01.2021 22:57 Відповісти
Петрухи молчат...ждут разъяснений😄
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07.01.2021 23:33 Відповісти
А шо думаєте ізраїліти будут зегаранта відмазувати? Той шлемазл їм по цимбалам
Прийде час...
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07.01.2021 23:39 Відповісти
а что думаете, что петр алексеевич как то связан с этим покидьком, проклятым расхитителем капиталистической собственности?))) да не может быть
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07.01.2021 23:53 Відповісти
а чому про гройсмана не згадуєте? адже новак був саме його протеже, як і продан в податковій і т.п. а то зразу про петю, від якого вова теж в кінці відхрестився (хоча він здається не і хреститься).
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08.01.2021 08:39 Відповісти
навряд чи, бо за час свого президенства своїми діями він доведе їм свою відданість.
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08.01.2021 08:56 Відповісти
та зараз набіжуть та будуть вимагати якісь докази
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08.01.2021 01:44 Відповісти
Всё что нажито непосильным трудом в Украине, отберут в доход Польши. Так как в Украине к нему претензий нет!
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08.01.2021 00:24 Відповісти
Я так и не понял сколько он украл.
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08.01.2021 07:48 Відповісти
Лучшие из лучших умы и таланты привлекаются для развития и процветания Украины. У нас большое и светлое будущее. Когда-то и в Москве приглашали поляков и шведов править страной после Ивана Грозного Чем кончилось, наверное, все знают.
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08.01.2021 09:43 Відповісти
Поляки можуть висунути звинувачення своєму співвітчизнику за злочини, скоєні на Україні, а наше продажна правоохоронна і судова влада не може. Скільки потрібно ще створити різних НАБУ, щоб отримувати захмарні зарплати і ніхрена не робити? Достатньо нормальної прокуратури і суддівського корпусу, щоб сказати "хто є хто".
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08.01.2021 17:47 Відповісти
 
 