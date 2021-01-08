Трамп рассматривает возможность самопомилования, - СМИ

Действующий президент США изучает возможность объявить самому себе превентивное помиловании, чтобы в будущем избежать возможного юридического преследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.

"После выборов Трамп говорил советникам, что обдумывает возможность объявить помилование для себя. При этом он интересовался, следует ли ему так поступать, и юридические и политические последствия это будет иметь ", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает издание, это может стать одним из самых неординарных случаев применения власти президента в истории США.

Долгое время Трамп неоднократно утверждал, что полномочия объявить самому себе заочное помиловании, хотя это считается спорным вопросом с юридической точки зрения. Итак, разговоры главы Белого дома с помощниками, является признаком его готовности реализовать его цели, предполагает издание.



К тому же, как утверждают источники NYT, Трамп все больше убеждает себя, что те, кого он считает своими политическими врагами, применять против него юридическое преследование после завершения президентских полномочий.

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