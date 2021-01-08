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Новости Президент Трамп
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Трамп рассматривает возможность самопомилования, - СМИ

Трамп рассматривает возможность самопомилования, - СМИ

Действующий президент США изучает возможность объявить самому себе превентивное помиловании, чтобы в будущем избежать возможного юридического преследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два осведомленных источника.

"После выборов Трамп говорил советникам, что обдумывает возможность объявить помилование для себя. При этом он интересовался, следует ли ему так поступать, и юридические и политические последствия это будет иметь ", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает издание, это может стать одним из самых неординарных случаев применения власти президента в истории США.

Долгое время Трамп неоднократно утверждал, что полномочия объявить самому себе заочное помиловании, хотя это считается спорным вопросом с юридической точки зрения. Итак, разговоры главы Белого дома с помощниками, является признаком его готовности реализовать его цели, предполагает издание.


К тому же, как утверждают источники NYT, Трамп все больше убеждает себя, что те, кого он считает своими политическими врагами, применять против него юридическое преследование после завершения президентских полномочий.

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Автор: 

помилование (219) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+60
американское х@йло.
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08.01.2021 00:49 Ответить
+45
Удивительно конечно, но в чём-то этот персонаж напоминает Лукашенко с Путиным, от власти только вперёд ногами. Каким образом в Америке могло взяться вот Это вот?
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08.01.2021 00:51 Ответить
+39
Какой позорный и унизительный финал! Всем популистам и демагогам на заметку.
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08.01.2021 01:21 Ответить
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Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5436
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08.01.2021 15:55 Ответить
И ни одна вечная властьимущая мразь не сделала себе харакири за свои дела.
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08.01.2021 17:08 Ответить
С американским пациентом всё ясно. А шо с нашим идиотом будет?
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08.01.2021 17:52 Ответить
Присядет за 5-летнюю коррупцию ваш идиот. Что же ещё?
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08.01.2021 23:23 Ответить
Готовность самопомиловаться - неоспоримое доказательство вины Трампа в преступлениях против конституционного порядка в США, безопасности США.... Трамп признался в преступной работе на кремль против собственной страны....
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08.01.2021 21:16 Ответить
Ще одне ХУ№ЛО !
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08.01.2021 21:55 Ответить
лучше бы рассмотрел возможность самовыпиливания, это было бы куда лучше и эффектней, особенно классный вариант поехать в чечню и обслужить местных ********!
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08.01.2021 22:02 Ответить
Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3222
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08.01.2021 22:35 Ответить
Самоликвидируйся пёс хабадский
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08.01.2021 22:46 Ответить
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