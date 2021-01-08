Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ

Чинний президент США вивчає можливість оголосити самому собі превентивне помилування, щоб у майбутньому уникнути можливого юридичного переслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на два інформовані джерела.

"Після виборів Трамп говорив радникам, що обмірковує можливість оголосити помилування для себе. При цьому він цікавився, чи варто йому так чинити, і які юридичні й політичні наслідки це матиме", - наголошується в повідомленні.

Як підкреслює видання, це може стати одним з найбільш неординарних випадків застосування влади президента в історії США.

Тривалий час Трамп неодноразово стверджував, що має повноваження оголосити самому собі заочне помилування, хоча це вважається спірним питанням з юридичної точки зору. Отже, розмови глави Білого дому з помічниками є ознакою його готовності реалізувати його цілі, припускає видання.

До того ж, як стверджують джерела NYT, Трамп дедалі більше переконує себе, що ті, кого він вважає своїми політичними ворогами, застосовуватимуть проти нього юридичне переслідування після завершення президентських повноважень.

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