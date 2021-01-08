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Новини Президент Трамп
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Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ

Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ

Чинний президент США вивчає можливість оголосити самому собі превентивне помилування, щоб у майбутньому уникнути можливого юридичного переслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на два інформовані джерела.

"Після виборів Трамп говорив радникам, що обмірковує можливість оголосити помилування для себе. При цьому він цікавився, чи варто йому так чинити, і які юридичні й політичні наслідки це матиме", - наголошується в повідомленні.

Як підкреслює видання, це може стати одним з найбільш неординарних випадків застосування влади президента в історії США.

Тривалий час Трамп неодноразово стверджував, що має повноваження оголосити самому собі заочне помилування, хоча це вважається спірним питанням з юридичної точки зору. Отже, розмови глави Білого дому з помічниками є ознакою його готовності реалізувати його цілі, припускає видання.

До того ж, як стверджують джерела NYT, Трамп дедалі більше переконує себе, що ті, кого він вважає своїми політичними ворогами, застосовуватимуть проти нього юридичне переслідування після завершення президентських повноважень.

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Автор: 

помилування (112) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+60
американское х@йло.
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08.01.2021 00:49 Відповісти
+45
Удивительно конечно, но в чём-то этот персонаж напоминает Лукашенко с Путиным, от власти только вперёд ногами. Каким образом в Америке могло взяться вот Это вот?
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08.01.2021 00:51 Відповісти
+39
Какой позорный и унизительный финал! Всем популистам и демагогам на заметку.
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08.01.2021 01:21 Відповісти
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Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5436
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08.01.2021 15:55 Відповісти
И ни одна вечная властьимущая мразь не сделала себе харакири за свои дела.
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08.01.2021 17:08 Відповісти
С американским пациентом всё ясно. А шо с нашим идиотом будет?
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08.01.2021 17:52 Відповісти
Присядет за 5-летнюю коррупцию ваш идиот. Что же ещё?
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08.01.2021 23:23 Відповісти
Готовность самопомиловаться - неоспоримое доказательство вины Трампа в преступлениях против конституционного порядка в США, безопасности США.... Трамп признался в преступной работе на кремль против собственной страны....
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08.01.2021 21:16 Відповісти
Ще одне ХУ№ЛО !
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08.01.2021 21:55 Відповісти
лучше бы рассмотрел возможность самовыпиливания, это было бы куда лучше и эффектней, особенно классный вариант поехать в чечню и обслужить местных ********!
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08.01.2021 22:02 Відповісти
Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3222
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08.01.2021 22:35 Відповісти
Самоликвидируйся пёс хабадский
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08.01.2021 22:46 Відповісти
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