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Новости Коронавирус и карантин
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Pfizer заявляет об эффективности своей вакцины против мутаций COVID-19

Pfizer заявляет об эффективности своей вакцины против мутаций COVID-19

Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 7 января, сообщило онлайн-издание New York Post со ссылкой на еще не прошедшие рецензирование лабораторные исследования компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.

По данным ведущего специалиста компании Pfizer в области разработки вакцин Фила Дормитцера, тесты показали, что вакцина эффективна в борьбе не только с мутацией N501Y (имеющейся у "британского" варианта коронавируса), но и с 15 другими видами мутаций вируса SARS-CoV-2. Соответствующие исследования проводились в компании Pfizer ранее, указал эксперт.

"Таким образом, мы протестировали 16 видов мутаций и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины. - Ред.)", - подчеркнул Дормитцер. "Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом мутации", - добавил он.

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21 декабря 2020 года Еврокомиссия окончательно одобрила к применению вакцину от COVID-19 BNT162b2, разработанную BioNTech и Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.

По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения легочного заболевания COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Это конечно хорошо,но нам 100% будут втюхивать спутник или вакцину с алибаба ((
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08.01.2021 13:06 Ответить
+5
ніт, хачу путєнскую!
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08.01.2021 13:10 Ответить
+5
Тільки страх і небажання розізлити зайвий раз Путіна, для якого Томос став ніщівним ударом, є причиною, чому чинний президент України не згадав про епохальне історичне явище - отримання українською церквою незалежності від Москви. Якби він був хоч на краплю зацікавлений у тому, щоб у подальшому опиратися імперському тиску Росії, він би це зробив.
Бог йому суддя.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

боба то нет, как все нормальные знают.
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08.01.2021 13:11 Ответить
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Это конечно хорошо,но нам 100% будут втюхивать спутник или вакцину с алибаба ((
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08.01.2021 13:06 Ответить
Они имеют на это право, а Вы имеете право их посылать к зелебобику и ВВХ.
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08.01.2021 13:15 Ответить
это если будет альтернатива, а она будет?
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08.01.2021 13:23 Ответить
ну чо втюхивать..я вот по большому блату достал Спутник шырнулся..терше жду Pfizer когда принесут и им шырнуся. Все в норме..ток..первые 3 дня с очка не слазил а в лифту жидким пукнул
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08.01.2021 13:31 Ответить
Зато весело!
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08.01.2021 16:16 Ответить
Реклама - двигатель торговли.
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08.01.2021 13:09 Ответить
ніт, хачу путєнскую!
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08.01.2021 13:10 Ответить
Тільки страх і небажання розізлити зайвий раз Путіна, для якого Томос став ніщівним ударом, є причиною, чому чинний президент України не згадав про епохальне історичне явище - отримання українською церквою незалежності від Москви. Якби він був хоч на краплю зацікавлений у тому, щоб у подальшому опиратися імперському тиску Росії, він би це зробив.
Бог йому суддя.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

боба то нет, как все нормальные знают.
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08.01.2021 13:11 Ответить
Не только. Прошел год со времени его оманской эпопеи. Я прям в ужасе, как распирает украинский бюджет от оманских инвестиций. Не напрасно ленка оплатила оманское путешестаие бубочке и Дерьмаку.
Я даже могу сказать, почему бубочка, этот клоун хером по роялю, не обратился с сочувственным словом к родственникам жертв иранского теракта. Потому что пришлось бы для начала прогундосить: "во время моей деловой поездки на официальный отдых верховного уровня, когда я оставил воюющую армию и прихватил с собой карпатские лыжи..."
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08.01.2021 13:22 Ответить
Кацап, який вище скопіював висловлювання Євгена Булавки про те що Томос став ніщівним ударом для пуйла, намагається виправдати приЗЕдента, який в другу річницю отримання Томосу не згадав про епохальне історичне явище - отримання українською церквою незалежності від москви. Під цитатою з статті Євгена Булавки (він не вказав, що це слова Євгена Булавки), цей кацап зробив припис з 7-и слів. Всього 7 слів, та цього досить, щоб побачити що воно за фрукт. Цей ф*й написав: "боба то нет, как все нормальные знают". НЕ до добра, коли перекручують слово Бог, це перше слово в його коментарі. А друге - слівце паразит "то", без якого не обходиться майже кожен пост цього типового порєбріка і яке практично не зустрічається в мові російськомовних українців. В нього скрізь мухосраньське цокання-токання - то то то-то, оно-то... Люди, не звернувши уваги на його нікчемний припис, поставили лайки не йому, а Євгену Булавці, який відстоює державницьку позицію.
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10.01.2021 19:00 Ответить
идите взад с вакциной "Брудник"
мне это напр. не уперлось даже в бедро
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08.01.2021 13:13 Ответить
Пусть дадут раскладку сколько и для каких стран отгрузили свою вакцину
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08.01.2021 13:13 Ответить
Под вакцинированных обязательны электронные паспорта
ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
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08.01.2021 13:14 Ответить
Litva 1.5mln pfizer polucit i ecio 500tysiac zakazali.40 tysiac uze polucili.ES zakazal 300 mln i ecio 300 mln zakazali segodnia,,stati 500mln zakazali
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08.01.2021 13:26 Ответить
В ЕС КАЖДАЯ АМПУЛА НА УЧЕТЕ
Интресно , могли к примеру 1000 ампул просто так увезти в Украину? Это значит или украсть или не поставить украинское общество в получении ???
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08.01.2021 13:29 Ответить
Tak oxraniajet ejio s policijej.Vot s odnoj butilocki tam 5 doz puskajet,no realno sami vraci govoriat po 6 tam mozno pustit,no oni kak bi priderzujetsia instrukcuji i vybrasyvajet licnuju dozu.Vot na etom konecno mogli s ekonomit.No vriatli dlia prodazi u vracej i tak zarplati do 6000 evro te sto s koronoj boritsia,mozet tolko dlia svojix semji nemnozko.Ejio nado xranit pri -70 gradusov temperaturi tut nuzni specialnyje xolodilnyki
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08.01.2021 13:36 Ответить
6000 евро для врачей в ЕС - неплохая зарплата, в Украине такую только судьи получают
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08.01.2021 18:43 Ответить
Tak u vracej 3250 vero sredneje zarplata srednem,a s karonoj te sto rabotajet dva raza bolse.medsestra 1750 evro polucajet srednem jesli te sto s karonoj toze dva raza bolse.
Vot sto pisal pro 6 dozu uze segodnia rasresili i sestuju s ponedelnika ,budet trudnej sebe ostavit za to bolse doz dlia liudej.
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08.01.2021 18:57 Ответить
Ясно
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08.01.2021 19:30 Ответить
А Вы знаете что такое диппочта или дипломатический груз? По этому каналу можна без каких либо бумаг и ввезти или вывести без каких-либо документов и досмотра хоть стадо слонов.
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08.01.2021 17:35 Ответить
Точно
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08.01.2021 18:41 Ответить
У меня скрадывается впечатление что именно из-за такого ,,дипломатического груза,, был год назад сбит украинский самолет в Иране.Инача и нахер иранцам ненужен был пасажирский самолет.
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08.01.2021 19:02 Ответить
Pfizer заявляет об эффективности своей вакцины против мутаций COVID-19 - Цензор.НЕТ 368
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08.01.2021 13:13 Ответить
Люди, що перехворіли на ковід-19 і набули природного імунітету до нього, матимуть проблеми там, де будуть вимагати "сертифікат вакцинованого". Причина: вакцинація людей, що вже мають імунітет, не тільки непотрібна - вона може виявитися небезпечною. (с)
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08.01.2021 13:14 Ответить
"Природный иммунитет" держится три месяца. Создатели вакцин утверждают, что от вакцин иммунитет будет от шести месяцев до двух лет (но по понятным причинам точных данных ни у кого нет).
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08.01.2021 13:18 Ответить
Не путай антитела с иммунитетом , антитела кто продукт работы иммунитета на конкретное чужеродное вторжение в организм
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08.01.2021 14:16 Ответить
А где я путал иммунитет и антитела?
А про два года - это на том же NYT написано было:
"Moderna's https://nypost.com/article/how-do-covid-19-vaccines-differ/ COVID-19 vaccine will likely protect people from the deadly bug for up to two years, CEO Stéphane Bancel said Thursday."
А про три месяца после болячки - это уже не помню где, ВОЗ вроде. Если захотите - сами нагуглите.
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08.01.2021 15:00 Ответить
писали что антитела держатся от трёх до восьми месяца после болезни а не иммунитет как некоторые считают это одно и тоже
После прививки организм так же выработает антитела которые так же исчезнут через несколько месяцев так как и при болезни, исчезнут объекты на которые вырабатываются антитела
Антитела это маленькие белки которые прикрепляются к вирусам и бактериям а уже потом лимфоциты и прочие макрофаги уничтожают те антитела вместе с прикреплёнными к ним вирусами
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08.01.2021 15:49 Ответить
Вы таки попутали)
"Природный иммунитет" держится три месяца. - это таки ваши слова.
После ЛЮБОЙ болячки идет снижение антител, иначе иммунная система сдохла бы (вместе с вами), поддерживая содержание антител на все болячки, которыми вы переболели, даже не подозревая об этом)
Лезьте в инет, там вам откроются просторы с т-лифацитами, фагоцитами и кучей других непонятных слов и понятий, среди которых антитела являются лишь СЛЕДСТВИЕМ работы иммунной многоуровневой СИСТЕМЫ, состоящей из врожденной и приобретенной частей.
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08.01.2021 16:08 Ответить
Вообщето NYT пишет, что провели только первые предварительные тесты на крови вакцинированных, проверили очень узкий спектр мутаций, остальные могут и не побороться. И основные тесты, которые в этом случае делают, ещё впереди.
А Цензор в заголовке написал что уже пэрэмога...
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08.01.2021 13:16 Ответить
патамушта любой кто смеет сомневаться в волшебстве эуропейских вакцин - ватник/кацап.
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08.01.2021 14:30 Ответить
Да никто и не сомневается. Вполне возможно, что оно реально помогает. Но полноценных тестов на других мутациях ещё небыло и чувак из Пфайзера об этом вполне открыто сказал. И про эффективность тот чувак не заявлял. То переводчики из Цензора его недопоняли.
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08.01.2021 14:55 Ответить
понимаешь, как-то так получается что эти "переводчики" вечно "недопонимают" в пользу "перемоги". А новости, которые не укладываются в концепцию "перемоги", не публикуются.
Меня терзают смутные сомнения...
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08.01.2021 17:05 Ответить
Поправка. Тесты на других мутациях были, но не на конкретно английской и юарской.
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08.01.2021 15:17 Ответить
Jesli bil Porosenko u vlasti vi uze davno imeli pfizer vakcinu kak i drugyje strani.Mozno govorit pro niom i ploxo, no eto on bi zdelal.
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08.01.2021 13:21 Ответить
Спутник-V Состав:Новичок,боярышник,лишняя хромосома.
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08.01.2021 13:22 Ответить
еще скрепа
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08.01.2021 13:26 Ответить
И микро макрочип со схемой электрогитары УРАЛ модель 650...
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08.01.2021 14:47 Ответить
И шо? Степанов уже все порешал. Похер на Пфайзер, на нем не заработаешь, а за Спутник отвалят хорошую котлету.
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08.01.2021 13:23 Ответить
Кроме того, зачем нам вакцины? степанов уже ковид победил окончательно. В Киеве за вчера 11 умерших всего. Скоро от ковида не то, что девственницы беременеть начнут, но и мужики рожать станут. Дайте этому ушлепку еще пару недель, он в статистике изобразит выздоровевшими даже тех, кто и не болел.
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08.01.2021 13:27 Ответить
СкреПОНОСные Мавзолейные Хмыри могут влепить 100 Ковидов и их мутаций...
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08.01.2021 13:25 Ответить
Нинішні вакцини являють себою засоби генної інженерії, які модифікують ДНК клітини людини. Тому такі щеплення мусять бути ЗАБОРОНЕНІ Міністерством охорони здоров'я України.
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08.01.2021 13:27 Ответить
Вже в Україні:
Pfizer заявляє про ефективність своєї вакцини проти мутацій COVID-19 - Цензор.НЕТ 1959
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08.01.2021 13:55 Ответить
Сподіваюся ми перетворимося на більш досконалу істоту, але я не дуже прагну набути Євини щомісячні страждання і через народжування))
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08.01.2021 13:59 Ответить
А зеленым не надо, чтобы эффективно. Им надо, чтобы за бешенные бабки, с унижением, с очередями, дефицитом и соответственно ростом в цене, самым дешевым кацапским, или китайским непроверенным дерьмом, под шумные лозунги, но дерьмом.. А они будут смотреть, как раздуваются их карманы и умиляться, как все гладенько проходит и плевать на последствия; благо сами уже наверняка привились дорогой и качественной западной вакциной, бесплатно или по 90% скидкам за народный счет. Шоу для 73%-ых продолжается.
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08.01.2021 13:28 Ответить
нифига эти буржуи забугорные не шурупят -спутник наше ФСЁ!
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08.01.2021 13:29 Ответить
Секретный отдел конторы Мавзолейной создает базу данных на всех жителей бывшего дохлого СССра,готовят двойников в электронном виде соцсетей,говорит бывший полковник КГБ сссра .Другими словами есть вы живой,а будет и цифровой ваш двойник....
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08.01.2021 13:31 Ответить
Pfizer заявляє про ефективність своєї вакцини проти мутацій COVID-19 - Цензор.НЕТ 9586
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08.01.2021 13:31 Ответить
нема значення, сертифікований чи ні такий препарат, це все засоби генної інженерії, які напряму діють на генетичний код людини (чи то Спутнік, чи то Pfizerчи чи якась інша чортівня); тому за статтею 28 Конституції Україні ці препарати не повинні бути в обігу в Україні
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08.01.2021 13:41 Ответить
Хто вам вніс у вашу голову, що вакцини змініють генетичний код людини?
Віруси теж можуть вносити зміни в хромосоний набір в окремих випадках в окремих клітинах, шанс внесення змін від вакцин майже неймовірний!
Приклад - Ракові захворювання це (в примітивному розумінні) наслідки порушень в хромосомних наборах людини та(або) імунній системі, викликані багатьма факторами, в тому числі незалежними від вірусів, радіації та інших зовнішніх факторів.
Ну хоч трошки інколи включайте голову в роботу!
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08.01.2021 17:02 Ответить
А если человек переболел то сертификат тоже должны выдавать соответствующий,
Ведь иммунитет вырабатывается на настоящий короновирус а не на лабораторные поделки-подделки вируса
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08.01.2021 14:25 Ответить
Уточнение: в разработке Спутника 5 принимал институт МО России, который участвовал в разработке запрещённого бактериологического и химического оружия. И он под санкциями и ,следовательно, Спутник тоже под санкциями. Но похоже нашему руководству на это наплевать.
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08.01.2021 15:35 Ответить
Помните первое сообщение из Братании и новом Штамме Ковида? я тогда вниммательно пробежался по мировой прессе,и нашел через пару суток...,лежачий год в постели после автоаварии житель штата Колорадо заразился новым Штаммом...,удивило другое,каким образом новый штамм пересек Атлантический океан из Британии в США и оказался через 2 суток в постели лежачего год больного?Загадка природы...
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08.01.2021 13:41 Ответить
Не дратуйте українців.Вже все вирішено.
Pfizer заявляє про ефективність своєї вакцини проти мутацій COVID-19 - Цензор.НЕТ 2464
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08.01.2021 13:46 Ответить
Уколол Спутник и стал СкреПОНОСным ПОЦтриотом РАБссии типа Гундяем
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08.01.2021 13:53 Ответить
Денег нет,но вы там держитесь..тама...ГрязьПром и Роснефть банкроты,валюты тоже нет... А тут еще Байден насрал в Мавзолее...
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08.01.2021 13:56 Ответить
Ну да. Для сезонных вирусов каждый раз новая вакцина, а тут - чудо в перьях, на все случаи.
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08.01.2021 14:02 Ответить
ЕС накопил достаточные запасы вакцин и заявил ,что пора позаботиться о соседях.Поэтому задача Степанова -подсуетиться . и очень скоро все желающие получат возможность уколоться и забыться.
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08.01.2021 14:03 Ответить
Прямо как Спутник В, и от поноса и от запора и эффективность 99 процентов))))
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08.01.2021 14:23 Ответить
 
 