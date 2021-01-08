Pfizer заявляет об эффективности своей вакцины против мутаций COVID-19
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в Великобритании и Южной Африке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 7 января, сообщило онлайн-издание New York Post со ссылкой на еще не прошедшие рецензирование лабораторные исследования компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.
По данным ведущего специалиста компании Pfizer в области разработки вакцин Фила Дормитцера, тесты показали, что вакцина эффективна в борьбе не только с мутацией N501Y (имеющейся у "британского" варианта коронавируса), но и с 15 другими видами мутаций вируса SARS-CoV-2. Соответствующие исследования проводились в компании Pfizer ранее, указал эксперт.
"Таким образом, мы протестировали 16 видов мутаций и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины. - Ред.)", - подчеркнул Дормитцер. "Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом мутации", - добавил он.
21 декабря 2020 года Еврокомиссия окончательно одобрила к применению вакцину от COVID-19 BNT162b2, разработанную BioNTech и Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.
По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения легочного заболевания COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.
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Бог йому суддя.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
боба то нет, как все нормальные знают.
Я даже могу сказать, почему бубочка, этот клоун хером по роялю, не обратился с сочувственным словом к родственникам жертв иранского теракта. Потому что пришлось бы для начала прогундосить: "во время моей деловой поездки на официальный отдых верховного уровня, когда я оставил воюющую армию и прихватил с собой карпатские лыжи..."
мне это напр. не уперлось даже в бедро
ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Интресно , могли к примеру 1000 ампул просто так увезти в Украину? Это значит или украсть или не поставить украинское общество в получении ???
Vot sto pisal pro 6 dozu uze segodnia rasresili i sestuju s ponedelnika ,budet trudnej sebe ostavit za to bolse doz dlia liudej.
А про два года - это на том же NYT написано было:
"Moderna's https://nypost.com/article/how-do-covid-19-vaccines-differ/ COVID-19 vaccine will likely protect people from the deadly bug for up to two years, CEO Stéphane Bancel said Thursday."
А про три месяца после болячки - это уже не помню где, ВОЗ вроде. Если захотите - сами нагуглите.
После прививки организм так же выработает антитела которые так же исчезнут через несколько месяцев так как и при болезни, исчезнут объекты на которые вырабатываются антитела
Антитела это маленькие белки которые прикрепляются к вирусам и бактериям а уже потом лимфоциты и прочие макрофаги уничтожают те антитела вместе с прикреплёнными к ним вирусами
"Природный иммунитет" держится три месяца. - это таки ваши слова.
После ЛЮБОЙ болячки идет снижение антител, иначе иммунная система сдохла бы (вместе с вами), поддерживая содержание антител на все болячки, которыми вы переболели, даже не подозревая об этом)
Лезьте в инет, там вам откроются просторы с т-лифацитами, фагоцитами и кучей других непонятных слов и понятий, среди которых антитела являются лишь СЛЕДСТВИЕМ работы иммунной многоуровневой СИСТЕМЫ, состоящей из врожденной и приобретенной частей.
А Цензор в заголовке написал что уже пэрэмога...
Меня терзают смутные сомнения...
микромакрочип со схемой электрогитары УРАЛ модель 650...
Віруси теж можуть вносити зміни в хромосоний набір в окремих випадках в окремих клітинах, шанс внесення змін від вакцин майже неймовірний!
Приклад - Ракові захворювання це (в примітивному розумінні) наслідки порушень в хромосомних наборах людини та(або) імунній системі, викликані багатьма факторами, в тому числі незалежними від вірусів, радіації та інших зовнішніх факторів.
Ну хоч трошки інколи включайте голову в роботу!
Ведь иммунитет вырабатывается на настоящий короновирус а не на лабораторные поделки-подделки вируса