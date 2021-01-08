Pfizer заявляє про ефективність своєї вакцини проти мутацій COVID-19
Вакцина проти COVID-19 виробництва BioNTech/Pfizer є ефективною в боротьбі з ключовою мутацією, що є у нових варіантів коронавірусу, зокрема тих, що набули поширення у Великій Британії та Південній Африці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в четвер, 7 січня, повідомило онлайн-видання New York Post із посиланням на лабораторні дослідження компанії Pfizer і вчених медичного факультету Університету Техасу, які ще не пройшли рецензування.
За даними провідного фахівця компанії Pfizer в галузі розробки вакцин Філа Дормітцера, тести показали, що вакцина ефективна в боротьбі не тільки з мутацією N501Y (наявною у "британського" варіанта коронавірусу), але і з 15 іншими видами мутацій вірусу SARS-CoV-2. Відповідні дослідження проводилися в компанії Pfizer раніше, зазначив експерт.
"Таким чином, ми протестували 16 видів мутацій і в жодному випадку не помітили жодного впливу (мутації на ефективність вакцини. - Ред.)", - наголосив Дормітцер. "Однак це не означає, що так буде і з 17-м видом мутації", - додав він.
21 грудня 2020 року Єврокомісія остаточно схвалила до застосування вакцину проти COVID-19 BNT162b2, розроблену BioNTech і Pfizer. Препарат пройшов сертифікацію, після того як Європейське агентство лікарських засобів (EMA) допустило BNT162b2 до використання.
За результатами досліджень, ефективність вакцини досягає 95%, у випадку з людьми старше 65 років - понад 94%. Серйозних побічних дій у учасників випробувань, більш як 40% яких - люди віком від 56 до 85 років, досі не виявлено. У випробуваннях вакцини, що знижує до мінімального ризик важкого перебігу легеневого захворювання COVID-19, брали участь 43,5 тисячі осіб, приблизно половина з них отримали плацебо.
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Бог йому суддя.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
боба то нет, как все нормальные знают.
Я даже могу сказать, почему бубочка, этот клоун хером по роялю, не обратился с сочувственным словом к родственникам жертв иранского теракта. Потому что пришлось бы для начала прогундосить: "во время моей деловой поездки на официальный отдых верховного уровня, когда я оставил воюющую армию и прихватил с собой карпатские лыжи..."
мне это напр. не уперлось даже в бедро
ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Интресно , могли к примеру 1000 ампул просто так увезти в Украину? Это значит или украсть или не поставить украинское общество в получении ???
Vot sto pisal pro 6 dozu uze segodnia rasresili i sestuju s ponedelnika ,budet trudnej sebe ostavit za to bolse doz dlia liudej.
А про два года - это на том же NYT написано было:
"Moderna's https://nypost.com/article/how-do-covid-19-vaccines-differ/ COVID-19 vaccine will likely protect people from the deadly bug for up to two years, CEO Stéphane Bancel said Thursday."
А про три месяца после болячки - это уже не помню где, ВОЗ вроде. Если захотите - сами нагуглите.
После прививки организм так же выработает антитела которые так же исчезнут через несколько месяцев так как и при болезни, исчезнут объекты на которые вырабатываются антитела
Антитела это маленькие белки которые прикрепляются к вирусам и бактериям а уже потом лимфоциты и прочие макрофаги уничтожают те антитела вместе с прикреплёнными к ним вирусами
"Природный иммунитет" держится три месяца. - это таки ваши слова.
После ЛЮБОЙ болячки идет снижение антител, иначе иммунная система сдохла бы (вместе с вами), поддерживая содержание антител на все болячки, которыми вы переболели, даже не подозревая об этом)
Лезьте в инет, там вам откроются просторы с т-лифацитами, фагоцитами и кучей других непонятных слов и понятий, среди которых антитела являются лишь СЛЕДСТВИЕМ работы иммунной многоуровневой СИСТЕМЫ, состоящей из врожденной и приобретенной частей.
А Цензор в заголовке написал что уже пэрэмога...
Меня терзают смутные сомнения...
микромакрочип со схемой электрогитары УРАЛ модель 650...
Віруси теж можуть вносити зміни в хромосоний набір в окремих випадках в окремих клітинах, шанс внесення змін від вакцин майже неймовірний!
Приклад - Ракові захворювання це (в примітивному розумінні) наслідки порушень в хромосомних наборах людини та(або) імунній системі, викликані багатьма факторами, в тому числі незалежними від вірусів, радіації та інших зовнішніх факторів.
Ну хоч трошки інколи включайте голову в роботу!
Ведь иммунитет вырабатывается на настоящий короновирус а не на лабораторные поделки-подделки вируса