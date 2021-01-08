Pfizer заявляє про ефективність своєї вакцини проти мутацій COVID-19

Вакцина проти COVID-19 виробництва BioNTech/Pfizer є ефективною в боротьбі з ключовою мутацією, що є у нових варіантів коронавірусу, зокрема тих, що набули поширення у Великій Британії та Південній Африці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в четвер, 7 січня, повідомило онлайн-видання New York Post із посиланням на лабораторні дослідження компанії Pfizer і вчених медичного факультету Університету Техасу, які ще не пройшли рецензування.

За даними провідного фахівця компанії Pfizer в галузі розробки вакцин Філа Дормітцера, тести показали, що вакцина ефективна в боротьбі не тільки з мутацією N501Y (наявною у "британського" варіанта коронавірусу), але і з 15 іншими видами мутацій вірусу SARS-CoV-2. Відповідні дослідження проводилися в компанії Pfizer раніше, зазначив експерт.

"Таким чином, ми протестували 16 видів мутацій і в жодному випадку не помітили жодного впливу (мутації на ефективність вакцини. - Ред.)", - наголосив Дормітцер. "Однак це не означає, що так буде і з 17-м видом мутації", - додав він.

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21 грудня 2020 року Єврокомісія остаточно схвалила до застосування вакцину проти COVID-19 BNT162b2, розроблену BioNTech і Pfizer. Препарат пройшов сертифікацію, після того як Європейське агентство лікарських засобів (EMA) допустило BNT162b2 до використання.

За результатами досліджень, ефективність вакцини досягає 95%, у випадку з людьми старше 65 років - понад 94%. Серйозних побічних дій у учасників випробувань, більш як 40% яких - люди віком від 56 до 85 років, досі не виявлено. У випробуваннях вакцини, що знижує до мінімального ризик важкого перебігу легеневого захворювання COVID-19, брали участь 43,5 тисячі осіб, приблизно половина з них отримали плацебо.