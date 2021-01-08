Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди

Лондонская полиция разыскивает продавца поддельной вакцины от коронавируса COVID-19 и просит местных жителей помочь ей в этом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на иностранные СМИ.

"Мы призываем помочь раскрыть личность этого мужчины, который давал поддельную вакцину от COVID-19 людям из уязвимых групп населения в обмен на деньги", - говорится в сообщении полиции.

Телерадиокорпорация Би-би-си сообщает, что, в частности, жертвой мошенника стала 92-летняя женщина. Мужчина представился сотрудником национальной службы здравоохранения и взял у нее за укол 160 фунтов стерлингов.

Полиция не знает, что это была за инъекция. Но женщина после укола уже прошла осмотр в местной больнице, и у нее нет признаков недомогания.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация объявлена в Лондоне из-за COVID-19

Случаи мошенничества на фоне вакцинации регистрируют и в других регионах страны. Накануне полиция графства Дербишир предупредила о преступниках, рассылающих сообщения от лица национальной службы здравоохранения о вакцинации от коронавируса, чтобы украсть платежные данные.

"Национальная служба здравоохранения Англии никогда не спрашивает банковские данные, пин-коды или пароли, когда связывается с вами насчет вакцинации", - заявил представитель министерства здравоохранения.

Читайте также: В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 2,88 млн человек, более 78 тыс. умерли. Особенно сложная обстановка сложилась в Лондоне, где больницы с трудом справляются с сильно увеличившимся наплывом пациентов.