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Новости Коронавирус и карантин
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Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди

Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди

Лондонская полиция разыскивает продавца поддельной вакцины от коронавируса COVID-19 и просит местных жителей помочь ей в этом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на иностранные СМИ.

"Мы призываем помочь раскрыть личность этого мужчины, который давал поддельную вакцину от COVID-19 людям из уязвимых групп населения в обмен на деньги", - говорится в сообщении полиции.

Телерадиокорпорация Би-би-си сообщает, что, в частности, жертвой мошенника стала 92-летняя женщина. Мужчина представился сотрудником национальной службы здравоохранения и взял у нее за укол 160 фунтов стерлингов.

Полиция не знает, что это была за инъекция. Но женщина после укола уже прошла осмотр в местной больнице, и у нее нет признаков недомогания.

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Случаи мошенничества на фоне вакцинации регистрируют и в других регионах страны. Накануне полиция графства Дербишир предупредила о преступниках, рассылающих сообщения от лица национальной службы здравоохранения о вакцинации от коронавируса, чтобы украсть платежные данные.

"Национальная служба здравоохранения Англии никогда не спрашивает банковские данные, пин-коды или пароли, когда связывается с вами насчет вакцинации", - заявил представитель министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 2,88 млн человек, более 78 тыс. умерли. Особенно сложная обстановка сложилась в Лондоне, где больницы с трудом справляются с сильно увеличившимся наплывом пациентов.

Великобритания (5027) карантин (16729) Лондон (364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
аскорбінка за 160 фунтів сподіваюсь, що нашим чинушам таку ж вкололи
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08.01.2021 18:22 Ответить
+6
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 9320
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08.01.2021 18:34 Ответить
+5
Шукайте серед кацапів!
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08.01.2021 18:23 Ответить
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аскорбінка за 160 фунтів сподіваюсь, що нашим чинушам таку ж вкололи
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08.01.2021 18:22 Ответить
Абижаешь! - "слугам" кололи аскорбинку за 3000 евро.
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08.01.2021 18:59 Ответить
Шукайте серед кацапів!
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08.01.2021 18:23 Ответить
Басни.
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08.01.2021 18:24 Ответить
Так недорого ж !
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 326
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08.01.2021 18:25 Ответить
Лондонская полиция разыскивает продавца поддельной вакцины от коронавируса COVID-19 и просит местных жителей помочь ей в этом.Источник: https://censor.net/ru/n3240765

=== Однозначно Миша Бродский
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08.01.2021 18:26 Ответить
☝️😉👍
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08.01.2021 18:27 Ответить
Той може ..Генетика .
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08.01.2021 18:28 Ответить
Это ЧЕРНЫЙ РЫНОК - - .
там место касапии.. и их подобных
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08.01.2021 18:27 Ответить
не возможно за неполный год создать безопасную и действенную вакцину.
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08.01.2021 18:28 Ответить
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 2628
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08.01.2021 18:33 Ответить
Класичну не можливо, а таку, як ця?
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08.01.2021 18:33 Ответить
А если очень надо?)
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08.01.2021 18:45 Ответить
ты можешь прожить год за месяц, даже если очень надо?
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08.01.2021 18:57 Ответить
Так в том то и дело, говорили 1.5-2 года, а сделали, испытали, зарегестрировали и продали за 0.5 года. Видно очень надо)))
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08.01.2021 19:04 Ответить
ну да...
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08.01.2021 19:05 Ответить
ага, очень надо кому-то бабло, да и не малое, а о-го-го...
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08.01.2021 21:36 Ответить
нуу....если уж в Британии...то у нас будет какой-то шмурдяк точно )))
(интересно...контрабас для випов был Израильским или таки раша фуфловакцин)))))
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08.01.2021 18:28 Ответить
Прокинули профессиональных кидал.
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08.01.2021 18:31 Ответить
Я представляю шо буде в Украине.
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08.01.2021 19:27 Ответить
они ни когда не признаются что налажали(а может так и задуманно) с вакцинацией, все спишут на барыг и мошенников типа...
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08.01.2021 18:32 Ответить
надапростапатирпеть...скоро прилетят алиенты и разбирутся с мировым заговором
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08.01.2021 18:36 Ответить
никтонеприлетитвсеумрут.
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08.01.2021 18:39 Ответить
тем более надапатирьпеть
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08.01.2021 18:41 Ответить
вам хорошо, васпорохспасет...
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08.01.2021 18:44 Ответить
Шахраї в Британії продають псевдовакціну проти COVID-19: страждають літні люди - Цензор.НЕТ 2446
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08.01.2021 18:49 Ответить
ну так все логично и все довольны) кто что любит тот то и получил. В чем проблема?
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08.01.2021 18:58 Ответить
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 9547
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08.01.2021 18:32 Ответить
и шо тока в британии, вон воня бродский создает нездоровый ажиотаж вокруг элитного вакцинирования)))
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08.01.2021 18:32 Ответить
Для зе з Ізраіля привезуть (чи може вже привезли). Хай колеться.
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08.01.2021 18:55 Ответить
если зе как и по уже переболели, то им пока прививка не нужна.
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08.01.2021 18:59 Ответить
Щось у мене великі сумніви що до лікування від ковіду Зе та Ермака в Феофанії, але то вже конспірологія.
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08.01.2021 19:10 Ответить
Ну і шо. Ось у мене великі сумніви загалом щодо дієвості та безпеки взагалі усіх вакцин проти ковіду і нічого. Не переймаюся дуже.
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08.01.2021 19:42 Ответить
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 9320
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08.01.2021 18:34 Ответить
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08.01.2021 18:36 Ответить
Зебилы и не такое схавают. Зебил всегда против всего плохого и за все хорошее. Подснежниковый мед это хорошо.
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08.01.2021 19:04 Ответить
Естественно хорошо. Его эльфы собирают и пчелам на переработку приносят.
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08.01.2021 19:43 Ответить
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 885
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08.01.2021 18:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rxGFzk7aFlY Прививка)) Луи Де Фюнес: Нет, я не согласен прививаться! Но это лучшая вакцина в мире. Нет, доктор! Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 1685
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08.01.2021 18:35 Ответить
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди !? Як за скоро який небуть М.Б. замінить слово Британии, на слово Украина і всі ЗМІ розповсюдять таку "інформацію", а президент доручить СБУ/МВД провести слідство і "возбудіть"...?
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08.01.2021 18:45 Ответить
У найвеличнішого є чарівна фраза "візьму під особистий контроль".
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08.01.2021 19:06 Ответить
У нас такого не будет, нам безплатно будут выдавать самую качественную, мошенники отпадут, никакого резона, навара ноль.
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08.01.2021 18:59 Ответить
Это стеб такой?
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08.01.2021 19:44 Ответить
Ну, поголовье идиотов надо сокращать
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08.01.2021 20:00 Ответить
Самые большие сомнения и страдания у кого то, а за сколько ж продать вакцину ,каков порог не спугивания клиента карантина и всей компании ковидной.....
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08.01.2021 22:38 Ответить
Шахраї в Британії продають псевдовакціну проти COVID-19: страждають літні люди - Цензор.НЕТ 5564
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09.01.2021 01:31 Ответить
 
 