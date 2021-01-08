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Новини Коронавірус і карантин
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Шахраї в Британії продають псевдовакціну проти COVID-19: страждають літні люди

Шахраї в Британії продають псевдовакціну проти COVID-19: страждають літні люди

Лондонська поліція розшукує продавця підробленої вакцини проти коронавірусу COVID-19 і просить місцевих жителів допомогти їй у цьому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на іноземні ЗМІ.

"Ми закликаємо допомогти розкрити особу цього чоловіка, який давав підроблену вакцину від COVID-19 людям з уразливих груп населення в обмін на гроші", - йдеться в повідомленні поліції.

Телерадіокорпорація Бі-бі-сі повідомляє, що, зокрема, жертвою шахрая стала 92-річна жінка. Чоловік представився співробітником національної служби охорони здоров'я і взяв у неї за укол 160 фунтів стерлінгів.

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Поліція не знає, що це була за ін'єкція. Але жінка після уколу вже пройшла огляд в місцевій лікарні, і у неї немає ознак нездужання.

Випадки шахрайства на тлі вакцинації реєструють і в інших регіонах країни. Напередодні поліція графства Дербішир попередила про злочинців, що розсилають повідомлення від національної служби охорони здоров'я про вакцинацію від коронавірусу, щоб вкрасти платіжні дані.

"Національна служба охорони здоров'я Англії ніколи не питає банківські дані, пінкоди або паролі, коли зв'язується з вами щодо вакцинації", - заявив представник міністерства охорони здоров'я.

З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом понад 2,88 млн осіб, понад 78 тис. померли. Особливо складна ситуація склалася в Лондоні, де лікарні насилу справляються з напливом пацієнтів, який дуже збільшився.

Автор: 

Велика Британія (5663) карантин (18172) Лондон (400) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
аскорбінка за 160 фунтів сподіваюсь, що нашим чинушам таку ж вкололи
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08.01.2021 18:22 Відповісти
+6
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 9320
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08.01.2021 18:34 Відповісти
+5
Шукайте серед кацапів!
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08.01.2021 18:23 Відповісти
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аскорбінка за 160 фунтів сподіваюсь, що нашим чинушам таку ж вкололи
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08.01.2021 18:22 Відповісти
Абижаешь! - "слугам" кололи аскорбинку за 3000 евро.
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08.01.2021 18:59 Відповісти
Шукайте серед кацапів!
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08.01.2021 18:23 Відповісти
Басни.
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08.01.2021 18:24 Відповісти
Так недорого ж !
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 326
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08.01.2021 18:25 Відповісти
Лондонская полиция разыскивает продавца поддельной вакцины от коронавируса COVID-19 и просит местных жителей помочь ей в этом.Источник: https://censor.net/ru/n3240765

=== Однозначно Миша Бродский
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08.01.2021 18:26 Відповісти
☝️😉👍
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08.01.2021 18:27 Відповісти
Той може ..Генетика .
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08.01.2021 18:28 Відповісти
Это ЧЕРНЫЙ РЫНОК - - .
там место касапии.. и их подобных
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08.01.2021 18:27 Відповісти
не возможно за неполный год создать безопасную и действенную вакцину.
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08.01.2021 18:28 Відповісти
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 2628
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08.01.2021 18:33 Відповісти
Класичну не можливо, а таку, як ця?
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08.01.2021 18:33 Відповісти
А если очень надо?)
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08.01.2021 18:45 Відповісти
ты можешь прожить год за месяц, даже если очень надо?
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08.01.2021 18:57 Відповісти
Так в том то и дело, говорили 1.5-2 года, а сделали, испытали, зарегестрировали и продали за 0.5 года. Видно очень надо)))
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08.01.2021 19:04 Відповісти
ну да...
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08.01.2021 19:05 Відповісти
ага, очень надо кому-то бабло, да и не малое, а о-го-го...
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08.01.2021 21:36 Відповісти
нуу....если уж в Британии...то у нас будет какой-то шмурдяк точно )))
(интересно...контрабас для випов был Израильским или таки раша фуфловакцин)))))
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08.01.2021 18:28 Відповісти
Прокинули профессиональных кидал.
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08.01.2021 18:31 Відповісти
Я представляю шо буде в Украине.
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08.01.2021 19:27 Відповісти
они ни когда не признаются что налажали(а может так и задуманно) с вакцинацией, все спишут на барыг и мошенников типа...
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08.01.2021 18:32 Відповісти
надапростапатирпеть...скоро прилетят алиенты и разбирутся с мировым заговором
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08.01.2021 18:36 Відповісти
никтонеприлетитвсеумрут.
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08.01.2021 18:39 Відповісти
тем более надапатирьпеть
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08.01.2021 18:41 Відповісти
вам хорошо, васпорохспасет...
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08.01.2021 18:44 Відповісти
Шахраї в Британії продають псевдовакціну проти COVID-19: страждають літні люди - Цензор.НЕТ 2446
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08.01.2021 18:49 Відповісти
ну так все логично и все довольны) кто что любит тот то и получил. В чем проблема?
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08.01.2021 18:58 Відповісти
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 9547
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08.01.2021 18:32 Відповісти
и шо тока в британии, вон воня бродский создает нездоровый ажиотаж вокруг элитного вакцинирования)))
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08.01.2021 18:32 Відповісти
Для зе з Ізраіля привезуть (чи може вже привезли). Хай колеться.
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08.01.2021 18:55 Відповісти
если зе как и по уже переболели, то им пока прививка не нужна.
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08.01.2021 18:59 Відповісти
Щось у мене великі сумніви що до лікування від ковіду Зе та Ермака в Феофанії, але то вже конспірологія.
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08.01.2021 19:10 Відповісти
Ну і шо. Ось у мене великі сумніви загалом щодо дієвості та безпеки взагалі усіх вакцин проти ковіду і нічого. Не переймаюся дуже.
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08.01.2021 19:42 Відповісти
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 9320
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08.01.2021 18:34 Відповісти
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08.01.2021 18:36 Відповісти
Зебилы и не такое схавают. Зебил всегда против всего плохого и за все хорошее. Подснежниковый мед это хорошо.
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08.01.2021 19:04 Відповісти
Естественно хорошо. Его эльфы собирают и пчелам на переработку приносят.
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08.01.2021 19:43 Відповісти
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 885
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08.01.2021 18:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rxGFzk7aFlY Прививка)) Луи Де Фюнес: Нет, я не согласен прививаться! Но это лучшая вакцина в мире. Нет, доктор! Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди - Цензор.НЕТ 1685
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08.01.2021 18:35 Відповісти
Мошенники в Британии продают псевдовакцину от COVID-19: страдают пожилые люди !? Як за скоро який небуть М.Б. замінить слово Британии, на слово Украина і всі ЗМІ розповсюдять таку "інформацію", а президент доручить СБУ/МВД провести слідство і "возбудіть"...?
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08.01.2021 18:45 Відповісти
У найвеличнішого є чарівна фраза "візьму під особистий контроль".
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08.01.2021 19:06 Відповісти
У нас такого не будет, нам безплатно будут выдавать самую качественную, мошенники отпадут, никакого резона, навара ноль.
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08.01.2021 18:59 Відповісти
Это стеб такой?
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08.01.2021 19:44 Відповісти
Ну, поголовье идиотов надо сокращать
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08.01.2021 20:00 Відповісти
Самые большие сомнения и страдания у кого то, а за сколько ж продать вакцину ,каков порог не спугивания клиента карантина и всей компании ковидной.....
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08.01.2021 22:38 Відповісти
Шахраї в Британії продають псевдовакціну проти COVID-19: страждають літні люди - Цензор.НЕТ 5564
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09.01.2021 01:31 Відповісти
 
 