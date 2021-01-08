Шахраї в Британії продають псевдовакціну проти COVID-19: страждають літні люди

Лондонська поліція розшукує продавця підробленої вакцини проти коронавірусу COVID-19 і просить місцевих жителів допомогти їй у цьому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на іноземні ЗМІ.

"Ми закликаємо допомогти розкрити особу цього чоловіка, який давав підроблену вакцину від COVID-19 людям з уразливих груп населення в обмін на гроші", - йдеться в повідомленні поліції.

Телерадіокорпорація Бі-бі-сі повідомляє, що, зокрема, жертвою шахрая стала 92-річна жінка. Чоловік представився співробітником національної служби охорони здоров'я і взяв у неї за укол 160 фунтів стерлінгів.

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Поліція не знає, що це була за ін'єкція. Але жінка після уколу вже пройшла огляд в місцевій лікарні, і у неї немає ознак нездужання.

Випадки шахрайства на тлі вакцинації реєструють і в інших регіонах країни. Напередодні поліція графства Дербішир попередила про злочинців, що розсилають повідомлення від національної служби охорони здоров'я про вакцинацію від коронавірусу, щоб вкрасти платіжні дані.

"Національна служба охорони здоров'я Англії ніколи не питає банківські дані, пінкоди або паролі, коли зв'язується з вами щодо вакцинації", - заявив представник міністерства охорони здоров'я.

З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом понад 2,88 млн осіб, понад 78 тис. померли. Особливо складна ситуація склалася в Лондоні, де лікарні насилу справляються з напливом пацієнтів, який дуже збільшився.