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Российские наемники обстрелами дважды срывали ремонт водопровода Горловка-Торецк

Российские наемники обстрелами дважды срывали ремонт водопровода Горловка-Торецк

На востоке Украины российские наемники дважды обстреляли украинских ремонтников, собиравшихся восстановить водоснабжение на участке водопровода Горловка-Торецк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, детали объяснила Военно-гражданскаяй администрация города Торецк в Facebook

Отмечается, что около 11:00 со стороны вооруженных формирований ОРДО был открыт провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, которая проводила ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, которые были спланированы на участке водопровода "Горловка – Торецк" 8 января текущего года.

Во избежание жертв работы были прекращены. Стороны приняли меры по соблюдению режима "тишины". В 12:00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на договоренности, около 14:00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия.

Работы немедленно приостановили, рабочую бригаду и офицеров УС СЦКК вывели из зоны работ.

Работы были предварительно спланированы ОКП ООС совместно с УС СЦКК и РУЕК КП "Вода Донбасса" в районе населенного пункта Южное. Для выполнения указанных работ через СММ ОБСЕ получены письменные гарантии безопасности со стороны вооруженных формирований ОРДО. Украинские Вооруженные силы дали аналогичные гарантии для проведения "зеркальных" работ по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированную территорию.

Работы были организованы и начаты в плановом порядке в 10:00 в непосредственном взаимодействии с СММ ОБСЕ, они обеспечивались зеркальным патрулированием патрулей Миссии совместно с УС СЦКК.

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Украинская сторона СЦКК подготовила письменную ноту в адрес миссии ОБСЕ в отношении указанных провокационных действий со стороны ОРДО.

Украинская сторона считает подобные действия ВФ оккупированных территорий недопустимыми и противоречащими шагам по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения сторон.

Российские наемники обстрелами дважды срывали ремонт водопровода Горловка-Торецк 01

Российские наемники обстрелами дважды срывали ремонт водопровода Горловка-Торецк 02

Горловка (2384) обстрел (27874) водоснабжение (723) военно-гражданская администрация (89) Торецк (498)


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Топ комментарии
+10
3э-леных туда !! пускай в глаза смотрят..,,
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08.01.2021 21:18 Ответить
+10
Лыжи - наше всё !!! (В.Зеленский)
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08.01.2021 21:19 Ответить
+10
тоесть этим оркам ремонтируют водопровод а они обстреливают ремонтников- отключить этим ублюдкам и воду и свет и газ-давно заслужили-
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08.01.2021 21:19 Ответить
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3э-леных туда !! пускай в глаза смотрят..,,
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08.01.2021 21:18 Ответить
да им похрен, рядом с ремонтниками должны быть ОБСЕшники на постоянной основе, но им тоже похрен, так что ремонтникам нужно искать другую работу
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09.01.2021 12:54 Ответить
Лыжи - наше всё !!! (В.Зеленский)
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08.01.2021 21:19 Ответить
тоесть этим оркам ремонтируют водопровод а они обстреливают ремонтников- отключить этим ублюдкам и воду и свет и газ-давно заслужили-
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08.01.2021 21:19 Ответить
Торецьк підконтрольний Україні.Навіщо щось писати,якщо тупорилий як свиня?
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08.01.2021 21:40 Ответить
Возможно она права,наша насосная подает воду на горловскую фильтровальную станцию,с фильтровальной -питает Горловку и наш Торецк.Перекрыть подачу и так воспитывать,а на наши протесты они хер ложили.А по хорошему за 7 лет пора бы построить фильтровальную станцию и проложить трубы на своей территории,но видать не судьба,Диснейлэнд и Олимпиада важнее...
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09.01.2021 02:26 Ответить
НО...Канал Северский Донец заходит в Горловку и Донецк,а оттуда течет на юг - перекрыть канал-значит оставить Мариуполь,Волноваху и Мангуш без воды..
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09.01.2021 03:24 Ответить
Ти сам писав про 7 років.
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09.01.2021 07:24 Ответить
Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 3786
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08.01.2021 21:35 Ответить
В Бульбоніі!!!)))
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08.01.2021 21:37 Ответить
Головне ,це вимогати від світової спільноти санкцій відносно Московіі !!!)))
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08.01.2021 21:40 Ответить
пускай тогда мочу пьют если им воды не надо.
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08.01.2021 21:24 Ответить
Це ти Українським військовим бажаєш?
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08.01.2021 21:41 Ответить
Недочеловеки *баные.
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08.01.2021 21:24 Ответить
Дивно якось, якщо вогонь неприцільний, то нема чого боятися і треба продовжувати роботу (люди без води будуть страждати), якщо ж прицільний то це зрив перемир'я і треба відкривати вогонь у відповідь, а не писати якісь папірці.
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08.01.2021 21:28 Ответить
Вот ты ***ан и поезжай туда , заодно и узнаешь стреляют прицельно или нет\
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08.01.2021 21:39 Ответить
Якось трохи невиховано ви спілкуєтеся, мабуть погано в школі вчилися.
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08.01.2021 21:57 Ответить
А Вы никогда не пробовали работать , когда по вам " неприцельно " стреляют ?
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08.01.2021 21:59 Ответить
Пробував. Все одно лякаєшся. Тому вважаю, що якщо стріляють, то ніякої різниці нема і перемир'я нема.
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08.01.2021 22:05 Ответить
Я вам открою секрет)))перемирие только у зеленого в голове,на этом участке сепары могут час артой крыть а в ответ услышать только решительный протест.Наш говнокомандующий ссыканул спасти раненого морпеха,который умирал в 100метрах от наших позиций тоже под Горловкой,только в районе Зайцево а вы про какие то трубы...Оно может только развести,а точнее сдать позиции в районе Шум(я так понимаю там повреждения трубопровода),которые, наши пацаны вернули в2018году.Верный ход был бы перекрыть им воду,пока не дадут нам сделать ремонт,но обижать НАШИХ ЛЮДЕЙ С ТОЙ СТОРОНЫ не гуманно...по этому надеемся на теплую зиму пока другие наши люди не посливали воду с батарей смывать унитазы...
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09.01.2021 02:54 Ответить
Мириться хотят..., а где наш главнокалл мандующий, в каком теплом море тельце тешит?
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08.01.2021 21:30 Ответить
А в окопе сейчас классно, прям как на концерте квартала 95.
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08.01.2021 21:32 Ответить
Кажуть в Єквадорі))А сцикун у Буковелі.))
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08.01.2021 21:42 Ответить
Пелоси опасается, что Трамп нанесет ядерный удар
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08.01.2021 21:35 Ответить
Пелоси выразила обеспокоенность из-за того, что "нестабильный" действующий президент Дональд Трамп может начать военные действия или "отдать приказ о ядерном ударе" в последние дни пребывания у власти.
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08.01.2021 21:36 Ответить
Наденьте на него смирительную рубашку !
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08.01.2021 21:37 Ответить
У нас же перемирие. Пусть шмаркля сам ремонтирует водопровод.
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08.01.2021 21:37 Ответить
дайте ему трубный ключ
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08.01.2021 21:39 Ответить
Хіба воно знає що це за хрєнб така-трубний ключ,що їм теж можливо на фортеп"яні грати ??)))
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08.01.2021 21:42 Ответить
Там водопровод немножко не тот . Для такого диаметра ключей ещё не изобрели .
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08.01.2021 22:01 Ответить
У Петра є ключ на 900 міліметрів,а от у зебіла нема))
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08.01.2021 22:06 Ответить
А чего нас беспокоит вода в Горловке? Горловка разве уже наша? Получается, мы даём кремлёвско - кадыровско - якутской нечисти свою воду???? Без холерной палочки и нерадиоактивную?
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08.01.2021 21:51 Ответить
Потому что там левак от сепаров идет
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08.01.2021 21:57 Ответить
Тому шо ти читати не вмієш і не розумієш про що мова,у Горлівці вода є,це у Торецьку води нема.
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08.01.2021 21:58 Ответить
".......по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированную территорию". Источник: https://censor.net/ru/n3240779
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08.01.2021 22:17 Ответить
У Горлівку вода йде во каналу Сіверський Донець Донбас,там не водогін,там величезні труби каналу,а от з Горлівки до Торецька труба 900 міліметрів,яку періодично росіянські свинособаки перебивають,і Українське місто лишається без води,включно з Українськими військовими які розквартировані в цьому місті.
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08.01.2021 22:35 Ответить
Это просто треш.
Главное перемирие не нарушили, просто срывали ремонт.
============
Запрет в супермаркетах продавать средства для ухода за одеждой и обувью, салфетки, посуду, стиральные порошки, и другие подобные товары наглядно для упоротых зебобиков показал кретинизм зелёных идиотов.
Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 9111
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08.01.2021 21:56 Ответить
Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 8796Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 2748
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08.01.2021 21:59 Ответить
а герегены эпицентры рабоиают во всю и клали они сприбором на зельца запреты. наверное забашляли зелёным!
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08.01.2021 22:52 Ответить
Які цікаві коменти,тут і про зебілів і про очи,і про головнокомандувача і всяке інше,і жоден з розумників знати не знає де той Донбас,які міста контролює Україна,які окуповані кацапами,і головне так ствержно пишуть,як з окопа))
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08.01.2021 22:05 Ответить
крот, не ты один, привыкать пора. за 6 лет у нас сейчас знаешь сколько з корками УБД. ну так а шо тебе не понравилось конкретно?
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08.01.2021 22:55 Ответить
Пояснюю,зараз без води Українське місто Торецьк,де окрім місцевого населення розташовані підрозділи ЗСУ,які зараз не мають води для своїх потреб,я так розумію шо тобі це довподоби,шо Українські військові обмежені у побуті нестачою води,не миті і в невипраної формі,так?
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08.01.2021 23:01 Ответить
нет крот мне это очень не нравится, знаю что в окопах несладко и от грязи офигеть можно. просто в статье написали что вода из Торецка в горловку идет поэтому народ и я (там не был, был в широкино) так отреагировали. хорошо что ты в курсах и сам там был и все видел, объяснил и все ясно стало. журналист написал дезу!
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08.01.2021 23:15 Ответить
вы им ещё и воду даете? а может ну его на йух???
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08.01.2021 22:50 Ответить
Так найвелычныйший сказал, что не стреляют! Как так???
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08.01.2021 23:29 Ответить
За ці роки вже можна було в той Торецьк підігнати водогін з нашого боку і нехай в Горлівці його хоч на металобрухт розберуть.
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09.01.2021 00:03 Ответить
Самый адекватный коммент!НО ...предыдущим это было не под силу,а у клоунов в мечтах Диснейленд или Олимпиаду замутить...
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09.01.2021 03:08 Ответить
 
 