Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк
На сході України російські найманці двічі обстріляли українських ремонтників, які хотіли відновити водопостачання на ділянці водопроводу Горлівка-Торецьк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, деталі пояснила Військово-цивільна адміністрація міста Торецька в Facebook.
Зазначається, що близько 11.00 з боку збройних формувань ОРДО було відкрито провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи по відновленню водопостачання, які було сплановано на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк" 8 січня поточного року.
Щоб уникнути жертв роботи були припинені. Сторони вжили заходів з дотримання режиму "тиші". О 12:00 відновлювальні роботи продовжилися. Однак, незважаючи на домовленості, близько 14:00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї.
Роботи негайно зупинили, робочу бригаду і офіцерів УС СЦКК вивели із зони робіт.
Роботи були заздалегідь сплановані ОКП ООС спільно з УС СЦКК та РУЕК КП "Вода Донбасу" в районі населеного пункту Південне. Для виконання зазначених робіт через СММ ОБСЄ отримано письмові гарантії безпеки з боку ЗФ ОРДО. З боку ЗС України надані аналогічні гарантії для проведення "дзеркальних" робіт щодо відновлення водогону у бік Горлівки на тимчасово окуповану територію.
Роботи було організовано та розпочато в плановому порядку о 10.00 у безпосередній взаємодії з СММ ОБСЄ та забезпечувались дзеркальним патрулюванням патрулів Місії спільно з УССЦКК.
Українська сторона СЦКК підготувала письмову ноту на адресу місії ОБСЄ щодо зазначених провокаційних дій з боку ОРДО.
Українська сторона вважає подібні дії ЗФ окупованих територій неприпустимими та такими, що суперечать крокам щодо врегулювання ситуації вздовж лінії розмежування сторін.
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Главное перемирие не нарушили, просто срывали ремонт.
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Запрет в супермаркетах продавать средства для ухода за одеждой и обувью, салфетки, посуду, стиральные порошки, и другие подобные товары наглядно для упоротых зебобиков показал кретинизм зелёных идиотов.