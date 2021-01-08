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Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк

Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк

На сході України російські найманці двічі обстріляли українських ремонтників, які хотіли відновити водопостачання на ділянці водопроводу Горлівка-Торецьк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деталі пояснила Військово-цивільна адміністрація міста Торецька в Facebook.

Зазначається, що близько 11.00 з боку збройних формувань ОРДО було відкрито провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи по відновленню водопостачання, які було сплановано на ділянці водогону "Горлівка – Торецьк" 8 січня поточного року.

Щоб уникнути жертв роботи були припинені. Сторони вжили заходів з дотримання режиму "тиші". О 12:00 відновлювальні роботи продовжилися. Однак, незважаючи на домовленості, близько 14:00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї.

Роботи негайно зупинили, робочу бригаду і офіцерів УС СЦКК вивели із зони робіт.

Також читайте: П'ять населених пунктів на Донеччині залишаються без водопостачання через прорив водопроводу, - ДСНС

Роботи були заздалегідь сплановані ОКП ООС спільно з УС СЦКК та РУЕК КП "Вода Донбасу" в районі населеного пункту Південне. Для виконання зазначених робіт через СММ ОБСЄ отримано письмові гарантії безпеки з боку ЗФ ОРДО. З боку ЗС України надані аналогічні гарантії для проведення "дзеркальних" робіт щодо відновлення водогону у бік Горлівки на тимчасово окуповану територію.

Роботи було організовано та розпочато в плановому порядку о 10.00 у безпосередній взаємодії з СММ ОБСЄ та забезпечувались дзеркальним патрулюванням патрулів Місії спільно з УССЦКК.

Українська сторона СЦКК підготувала письмову ноту на адресу місії ОБСЄ щодо зазначених провокаційних дій з боку ОРДО.

Українська сторона вважає подібні дії ЗФ окупованих територій неприпустимими та такими, що суперечать крокам щодо врегулювання ситуації вздовж лінії розмежування сторін.

Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк 01

Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк 02

Автор: 

Горлівка (208) обстріл (29195) водопостачання (838) військово-цивільна адміністрація (90) Торецьк (507)


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Топ коментарі
+10
3э-леных туда !! пускай в глаза смотрят..,,
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08.01.2021 21:18 Відповісти
+10
Лыжи - наше всё !!! (В.Зеленский)
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08.01.2021 21:19 Відповісти
+10
тоесть этим оркам ремонтируют водопровод а они обстреливают ремонтников- отключить этим ублюдкам и воду и свет и газ-давно заслужили-
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08.01.2021 21:19 Відповісти
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3э-леных туда !! пускай в глаза смотрят..,,
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08.01.2021 21:18 Відповісти
да им похрен, рядом с ремонтниками должны быть ОБСЕшники на постоянной основе, но им тоже похрен, так что ремонтникам нужно искать другую работу
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09.01.2021 12:54 Відповісти
Лыжи - наше всё !!! (В.Зеленский)
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08.01.2021 21:19 Відповісти
тоесть этим оркам ремонтируют водопровод а они обстреливают ремонтников- отключить этим ублюдкам и воду и свет и газ-давно заслужили-
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08.01.2021 21:19 Відповісти
Торецьк підконтрольний Україні.Навіщо щось писати,якщо тупорилий як свиня?
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08.01.2021 21:40 Відповісти
Возможно она права,наша насосная подает воду на горловскую фильтровальную станцию,с фильтровальной -питает Горловку и наш Торецк.Перекрыть подачу и так воспитывать,а на наши протесты они хер ложили.А по хорошему за 7 лет пора бы построить фильтровальную станцию и проложить трубы на своей территории,но видать не судьба,Диснейлэнд и Олимпиада важнее...
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09.01.2021 02:26 Відповісти
НО...Канал Северский Донец заходит в Горловку и Донецк,а оттуда течет на юг - перекрыть канал-значит оставить Мариуполь,Волноваху и Мангуш без воды..
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09.01.2021 03:24 Відповісти
Ти сам писав про 7 років.
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09.01.2021 07:24 Відповісти
Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 3786
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08.01.2021 21:35 Відповісти
В Бульбоніі!!!)))
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08.01.2021 21:37 Відповісти
Головне ,це вимогати від світової спільноти санкцій відносно Московіі !!!)))
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08.01.2021 21:40 Відповісти
пускай тогда мочу пьют если им воды не надо.
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08.01.2021 21:24 Відповісти
Це ти Українським військовим бажаєш?
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08.01.2021 21:41 Відповісти
Недочеловеки *баные.
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08.01.2021 21:24 Відповісти
Дивно якось, якщо вогонь неприцільний, то нема чого боятися і треба продовжувати роботу (люди без води будуть страждати), якщо ж прицільний то це зрив перемир'я і треба відкривати вогонь у відповідь, а не писати якісь папірці.
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08.01.2021 21:28 Відповісти
Вот ты ***ан и поезжай туда , заодно и узнаешь стреляют прицельно или нет\
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08.01.2021 21:39 Відповісти
Якось трохи невиховано ви спілкуєтеся, мабуть погано в школі вчилися.
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08.01.2021 21:57 Відповісти
А Вы никогда не пробовали работать , когда по вам " неприцельно " стреляют ?
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08.01.2021 21:59 Відповісти
Пробував. Все одно лякаєшся. Тому вважаю, що якщо стріляють, то ніякої різниці нема і перемир'я нема.
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08.01.2021 22:05 Відповісти
Я вам открою секрет)))перемирие только у зеленого в голове,на этом участке сепары могут час артой крыть а в ответ услышать только решительный протест.Наш говнокомандующий ссыканул спасти раненого морпеха,который умирал в 100метрах от наших позиций тоже под Горловкой,только в районе Зайцево а вы про какие то трубы...Оно может только развести,а точнее сдать позиции в районе Шум(я так понимаю там повреждения трубопровода),которые, наши пацаны вернули в2018году.Верный ход был бы перекрыть им воду,пока не дадут нам сделать ремонт,но обижать НАШИХ ЛЮДЕЙ С ТОЙ СТОРОНЫ не гуманно...по этому надеемся на теплую зиму пока другие наши люди не посливали воду с батарей смывать унитазы...
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09.01.2021 02:54 Відповісти
Мириться хотят..., а где наш главнокалл мандующий, в каком теплом море тельце тешит?
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08.01.2021 21:30 Відповісти
А в окопе сейчас классно, прям как на концерте квартала 95.
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08.01.2021 21:32 Відповісти
Кажуть в Єквадорі))А сцикун у Буковелі.))
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08.01.2021 21:42 Відповісти
Пелоси опасается, что Трамп нанесет ядерный удар
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08.01.2021 21:35 Відповісти
Пелоси выразила обеспокоенность из-за того, что "нестабильный" действующий президент Дональд Трамп может начать военные действия или "отдать приказ о ядерном ударе" в последние дни пребывания у власти.
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08.01.2021 21:36 Відповісти
Наденьте на него смирительную рубашку !
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08.01.2021 21:37 Відповісти
У нас же перемирие. Пусть шмаркля сам ремонтирует водопровод.
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08.01.2021 21:37 Відповісти
дайте ему трубный ключ
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08.01.2021 21:39 Відповісти
Хіба воно знає що це за хрєнб така-трубний ключ,що їм теж можливо на фортеп"яні грати ??)))
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08.01.2021 21:42 Відповісти
Там водопровод немножко не тот . Для такого диаметра ключей ещё не изобрели .
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08.01.2021 22:01 Відповісти
У Петра є ключ на 900 міліметрів,а от у зебіла нема))
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08.01.2021 22:06 Відповісти
А чего нас беспокоит вода в Горловке? Горловка разве уже наша? Получается, мы даём кремлёвско - кадыровско - якутской нечисти свою воду???? Без холерной палочки и нерадиоактивную?
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08.01.2021 21:51 Відповісти
Потому что там левак от сепаров идет
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08.01.2021 21:57 Відповісти
Тому шо ти читати не вмієш і не розумієш про що мова,у Горлівці вода є,це у Торецьку води нема.
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08.01.2021 21:58 Відповісти
".......по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированную территорию". Источник: https://censor.net/ru/n3240779
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08.01.2021 22:17 Відповісти
У Горлівку вода йде во каналу Сіверський Донець Донбас,там не водогін,там величезні труби каналу,а от з Горлівки до Торецька труба 900 міліметрів,яку періодично росіянські свинособаки перебивають,і Українське місто лишається без води,включно з Українськими військовими які розквартировані в цьому місті.
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08.01.2021 22:35 Відповісти
Это просто треш.
Главное перемирие не нарушили, просто срывали ремонт.
============
Запрет в супермаркетах продавать средства для ухода за одеждой и обувью, салфетки, посуду, стиральные порошки, и другие подобные товары наглядно для упоротых зебобиков показал кретинизм зелёных идиотов.
Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 9111
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08.01.2021 21:56 Відповісти
Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 8796Російські найманці обстрілами двічі зривали ремонт водопроводу Горлівка-Торецьк - Цензор.НЕТ 2748
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08.01.2021 21:59 Відповісти
а герегены эпицентры рабоиают во всю и клали они сприбором на зельца запреты. наверное забашляли зелёным!
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08.01.2021 22:52 Відповісти
Які цікаві коменти,тут і про зебілів і про очи,і про головнокомандувача і всяке інше,і жоден з розумників знати не знає де той Донбас,які міста контролює Україна,які окуповані кацапами,і головне так ствержно пишуть,як з окопа))
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08.01.2021 22:05 Відповісти
крот, не ты один, привыкать пора. за 6 лет у нас сейчас знаешь сколько з корками УБД. ну так а шо тебе не понравилось конкретно?
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08.01.2021 22:55 Відповісти
Пояснюю,зараз без води Українське місто Торецьк,де окрім місцевого населення розташовані підрозділи ЗСУ,які зараз не мають води для своїх потреб,я так розумію шо тобі це довподоби,шо Українські військові обмежені у побуті нестачою води,не миті і в невипраної формі,так?
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08.01.2021 23:01 Відповісти
нет крот мне это очень не нравится, знаю что в окопах несладко и от грязи офигеть можно. просто в статье написали что вода из Торецка в горловку идет поэтому народ и я (там не был, был в широкино) так отреагировали. хорошо что ты в курсах и сам там был и все видел, объяснил и все ясно стало. журналист написал дезу!
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08.01.2021 23:15 Відповісти
вы им ещё и воду даете? а может ну его на йух???
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08.01.2021 22:50 Відповісти
Так найвелычныйший сказал, что не стреляют! Как так???
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08.01.2021 23:29 Відповісти
За ці роки вже можна було в той Торецьк підігнати водогін з нашого боку і нехай в Горлівці його хоч на металобрухт розберуть.
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09.01.2021 00:03 Відповісти
Самый адекватный коммент!НО ...предыдущим это было не под силу,а у клоунов в мечтах Диснейленд или Олимпиаду замутить...
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09.01.2021 03:08 Відповісти
 
 