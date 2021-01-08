"Моновласть превращается в монопосмешище", - "слуга народа" Дубинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил коллег в трусости и назвал власть монопосмещищем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В депутатском чате СН с утра причитания о том, что премьер-министр перестал коммуницировать с депутатами, и принимает неадекватные решения. Например, по локдауну.

Ну, а что вы хотели, коллеги? Вашей смелости обычно только на депутатский чат и хватает. А вот все, что за его границами в нужный момент почему-то вызывает только всеобщий публичный одобрямс и тайную беготню по залу ВР с просьбами что-то сказать, заявить или написать вместо вас.

Потому что вдруг завтра придётся попросить очередного шмыгаля устроить очередного депутатского помощника в очередную госпотребслужбу. Лучше поэтому промолчать даже в самых кричащих случаях откровенного идиотизма премьера и его министров. И наблюдать, как моновласть превращается в монопосмешище. В котором трудоустроены ваши помощники и друзья", - написал он.

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