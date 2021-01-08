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"Моновласть превращается в монопосмешище", - "слуга народа" Дубинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил коллег в трусости и назвал власть монопосмещищем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В депутатском чате СН с утра причитания о том, что премьер-министр перестал коммуницировать с депутатами, и принимает неадекватные решения. Например, по локдауну.

Ну, а что вы хотели, коллеги? Вашей смелости обычно только на депутатский чат и хватает. А вот все, что за его границами в нужный момент почему-то вызывает только всеобщий публичный одобрямс и тайную беготню по залу ВР с просьбами что-то сказать, заявить или написать вместо вас.

Потому что вдруг завтра придётся попросить очередного шмыгаля устроить очередного депутатского помощника в очередную госпотребслужбу. Лучше поэтому промолчать даже в самых кричащих случаях откровенного идиотизма премьера и его министров. И наблюдать, как моновласть превращается в монопосмешище. В котором трудоустроены ваши помощники и друзья", - написал он.

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Моновласть превращается в монопосмешище, - слуга народа Дубинский 01

карантин (16729) Слуга народа (2636) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+57
Давненько этот бенинский отросток не надоедал нам.
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08.01.2021 21:57 Ответить
+48
Дубинеску скромничает. Моновласть благодаря таким же как сам Дубинский превращается в мономразь
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08.01.2021 21:58 Ответить
+47
Не моновласть в монопосмешище - моносброд в мономразь...так правильней будет!
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08.01.2021 21:58 Ответить
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Именно Дубинский сделал всё, чтобы в Украине воцарилось ЭТО. Сам Дубинский - неотъемлемая часть этой власти, основные черты которой: цинизм, лживость, алчность и полное отсутствие положительных общественных идеалов.
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09.01.2021 10:34 Ответить
Я просто не знаю,що робитиме Дубінський,коли мама пєрєстанєт любіть скорость...
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09.01.2021 11:10 Ответить
Головний Зелбо№об країни про зелбо№обів при владі.
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09.01.2021 12:13 Ответить
А где фирменный дубостиль?
Где матюки, я вас спрашиваю?
НЕЗАЧЁТ!
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09.01.2021 12:19 Ответить
там где жиды всегда жди беды
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09.01.2021 13:30 Ответить
чем хуже .тем лутше жыда...м
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09.01.2021 13:34 Ответить
Вернее наоборот:-монопосмешище превратилось в моновласть
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09.01.2021 14:24 Ответить
А почему этот кретин ничего не говорит про зёмочку? Это ведь зёмочка привела всю эту шваль. И этого кретина тоже.
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09.01.2021 14:44 Ответить
Всегда приятно возить бородатую кончиту мордой по земле) Продолжаем это делать - итак когда это гавно начинает снова булькать, напоминайте ему, что он является членом партии СН и Нардепом от СН в Парламенте и именно он нажимал своей рукой на свою кнопку в день голосования в Парламенте за кандидатуру Премьера Шмыгаля))
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09.01.2021 16:23 Ответить
Страна с 73% деревенской-тупой черни обречена на века быть колонией...
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09.01.2021 20:50 Ответить
"Моновлада перетворюється на монопосміховисько", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 343
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10.01.2021 17:56 Ответить
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