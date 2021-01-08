"Моновлада перетворюється на монопосміховисько", - "слуга народу" Дубінський

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський звинуватив колег у боягузтві і назвав владу монопосміховиськом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"У депутатському чаті СН зранку голосіння про те, що прем'єр-міністр перестав комунікувати з депутатами і приймає неадекватні рішення. Наприклад, щодо локдауну.

Ну, а що ви хотіли, колеги? Вашої сміливості зазвичай тільки на депутатський чат і вистачає. А ось все, що за його межами, в потрібний момент чомусь викликає тільки загальний публічний одобрямс і таємну біганину по залу ВР з проханнями щось сказати, заявити або написати замість вас.

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Тому що раптом завтра доведеться попросити чергового Шмигаля влаштувати чергового депутатського помічника в чергову держспоживслужбу. Краще тому промовчати навіть в найбільш кричущих випадках відвертого ідіотизму прем'єра і його міністрів. І спостерігати, як моновлада перетворюється на монопосміховисько. В якому працевлаштовані ваші помічники і друзі", - написав він.