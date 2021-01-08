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"Моновлада перетворюється на монопосміховисько", - "слуга народу" Дубінський

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський звинуватив колег у боягузтві і назвав владу монопосміховиськом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"У депутатському чаті СН зранку голосіння про те, що прем'єр-міністр перестав комунікувати з депутатами і приймає неадекватні рішення. Наприклад, щодо локдауну.

Ну, а що ви хотіли, колеги? Вашої сміливості зазвичай тільки на депутатський чат і вистачає. А ось все, що за його межами, в потрібний момент чомусь викликає тільки загальний публічний одобрямс і таємну біганину по залу ВР з проханнями щось сказати, заявити або написати замість вас.

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Тому що раптом завтра доведеться попросити чергового Шмигаля влаштувати чергового депутатського помічника в чергову держспоживслужбу. Краще тому промовчати навіть в найбільш кричущих випадках відвертого ідіотизму прем'єра і його міністрів. І спостерігати, як моновлада перетворюється на монопосміховисько. В якому працевлаштовані ваші помічники і друзі", - написав він.

Моновлада перетворюється на монопосміховисько, - слуга народу Дубінський 01

Автор: 

карантин (18172) Слуга народу (2820) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+57
Давненько этот бенинский отросток не надоедал нам.
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08.01.2021 21:57 Відповісти
+48
Дубинеску скромничает. Моновласть благодаря таким же как сам Дубинский превращается в мономразь
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08.01.2021 21:58 Відповісти
+47
Не моновласть в монопосмешище - моносброд в мономразь...так правильней будет!
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08.01.2021 21:58 Відповісти
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Именно Дубинский сделал всё, чтобы в Украине воцарилось ЭТО. Сам Дубинский - неотъемлемая часть этой власти, основные черты которой: цинизм, лживость, алчность и полное отсутствие положительных общественных идеалов.
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09.01.2021 10:34 Відповісти
Я просто не знаю,що робитиме Дубінський,коли мама пєрєстанєт любіть скорость...
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09.01.2021 11:10 Відповісти
Головний Зелбо№об країни про зелбо№обів при владі.
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09.01.2021 12:13 Відповісти
А где фирменный дубостиль?
Где матюки, я вас спрашиваю?
НЕЗАЧЁТ!
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09.01.2021 12:19 Відповісти
там где жиды всегда жди беды
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09.01.2021 13:30 Відповісти
чем хуже .тем лутше жыда...м
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09.01.2021 13:34 Відповісти
Вернее наоборот:-монопосмешище превратилось в моновласть
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09.01.2021 14:24 Відповісти
А почему этот кретин ничего не говорит про зёмочку? Это ведь зёмочка привела всю эту шваль. И этого кретина тоже.
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09.01.2021 14:44 Відповісти
Всегда приятно возить бородатую кончиту мордой по земле) Продолжаем это делать - итак когда это гавно начинает снова булькать, напоминайте ему, что он является членом партии СН и Нардепом от СН в Парламенте и именно он нажимал своей рукой на свою кнопку в день голосования в Парламенте за кандидатуру Премьера Шмыгаля))
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09.01.2021 16:23 Відповісти
Страна с 73% деревенской-тупой черни обречена на века быть колонией...
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09.01.2021 20:50 Відповісти
"Моновлада перетворюється на монопосміховисько", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 343
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10.01.2021 17:56 Відповісти
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