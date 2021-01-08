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Литва обвиняет двух граждан в шпионаже в пользу России

Литва обвиняет двух граждан в шпионаже в пользу России

Прокуратура Литвы передала в суд дело, в котором два гражданина страны обвиняются в шпионаже в пользу России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По данным прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом и их действия различаются, но данные досудебного расследования позволяют предположить, что они были вовлечены в преступления против литовского государства одним и тем же лицом - сотрудником Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

Следствие установило, что он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сообщила, что это то же самое досудебное расследование, о котором прокуратура сообщала в начале марта прошлого года.

Весной сообщалось о задержании члена Клайпедского городского совета Эллы Андреевой. Ее адвокат Наталья Фоченкова впоследствии сказала BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

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Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене сообщила, что это дело поступило в суд, обвинения в нем предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Миндаугасу Туникайтису.

Проживающий на границе с Калининградской областью РФ Туникайтис в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления. Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом русских Литвы в горсовет Клайпеды, в этом списке была и Андреева.

По данным следствия, обвиняемые должны был фотографировать определенные объекты, собирать информацию об определенных лицах, участвовать в определенных мероприятиях, приобретать и передавать запрошенные публикации, публично публиковать определенную информацию и выполнять другие задачи.

Они получали денежное вознаграждение за переданные данные в виде "поддержки на оздоровление" или "компенсации" за визовые сборы.

Оба подозреваемых были арестованы в начале марта прошлого года. В настоящее время они находятся под стражей до суда. Они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет за шпионаж.

Литва (2504) шпионаж (1410)


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Топ комментарии
+7
На гілляку кацапів.
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08.01.2021 22:15 Ответить
+5
Литва сразу взяла курс на отмежевание от РФ любой ценой. Вот и результат: российские шпионы на нарах, а не в числе олигархов
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08.01.2021 22:47 Ответить
+4
Дайте угадаю...задержанные сказали "дайте мине русскаво пириводчика!"
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08.01.2021 22:43 Ответить
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На гілляку кацапів.
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08.01.2021 22:15 Ответить
многая літа ! многая літа ! многаяя літаааа !
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08.01.2021 22:18 Ответить
Самое страшное наказаие для руского,это жить в россии.
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08.01.2021 22:19 Ответить
Цікаво ,на скількі розщедриться Лієтуський суд !!!)))
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08.01.2021 22:25 Ответить
Ot 3 do 15 let,no prisudit 8.U nas sud gumani
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08.01.2021 23:43 Ответить
"Приедет... и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!.." (с)
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08.01.2021 22:29 Ответить
Дайте угадаю...задержанные сказали "дайте мине русскаво пириводчика!"
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08.01.2021 22:43 Ответить
водка бояра или стекломой быстро давай
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08.01.2021 23:53 Ответить
Что-то напомнило, у нас депутаты при хорошей зарплате получают еще и материальную помощь...а на оздоровление вообще, считают в порядке вещей!
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08.01.2021 22:45 Ответить
Kakije oni deputati?Takix nikto u nas nevybyrajet v seim.Jesli skazes sto to pro ruski mir zabut sto naberios bolse 0.1%.
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08.01.2021 23:03 Ответить
Не виляй хвостом, все прекрасно поняли, что я писал про украинских депутатов!
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08.01.2021 23:15 Ответить
Литва сразу взяла курс на отмежевание от РФ любой ценой. Вот и результат: российские шпионы на нарах, а не в числе олигархов
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08.01.2021 22:47 Ответить
Только у этих российских шпионов литовские имена...
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08.01.2021 22:51 Ответить
Odin tocno ruski,a drugoj sam neznajet kto
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08.01.2021 22:57 Ответить
Я тебе, конечно, верю - это типично русские имена: Алексеюс Грейчюс и Миндаугас Туникайтис! Они еще в горсовете и в совете самоуправления управляют с детства!
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08.01.2021 23:09 Ответить
Kakom oni gorsovete?U nas casto imena delajut litovskimi,pocti vse ruskije.Vot dopsutim Zelenski u nas byl bo Zelenskis,vase familija Sokolov litve byli sokolovas
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08.01.2021 23:13 Ответить
Andrejus Sokolovas vasa familija bi byla Litve,daze vas nesprosili
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08.01.2021 23:16 Ответить
Страшно тогда подумать, какая фамилия была у тебя?
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08.01.2021 23:20 Ответить
Tut interesno u nas vot dopsutim Porasenka ili Tkacenko tak ostalos bi i u nas bez izmineniji
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08.01.2021 23:38 Ответить
Цікаво,а мені б змінили Литва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 22 https://censor.net/ru/user/470343 ???)))
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08.01.2021 23:46 Ответить
Черныхюс...
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08.01.2021 23:47 Ответить
Dmitro Cernychas vyli vi
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09.01.2021 00:00 Ответить
Спасибо, за "Porasenka" повеселил...
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08.01.2021 23:46 Ответить
Gorsovete ******** Andrejeva byla,vidimo ona tut bolse nuzna byla,no vydyte ispugalas i zdala druzej stob sama nesela
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08.01.2021 23:14 Ответить
Алексеюс ,це кацап ,стопудоао !!! )))
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08.01.2021 23:01 Ответить
Aleksej po ruski siol v seim pod ruskoj partiji 2015 godu,kotoraja nabrala 1% golosov i neprosla v seim nado 4% stob proiti
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08.01.2021 23:05 Ответить
Да при чем здесь фамилии? При чем здесь национальность? Предатели они всегща появляются среди своих. Важно то, насколько эффективно их выявляют и наказывают спецслужбы
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09.01.2021 06:45 Ответить
улыбнуло. если бы ***** заслали шпионить не в германию, а в литву, то ему в целях конспирации, выдали бы паспорт - *****ускас, а его гимнастка была бы *****ускене. шоб никто не догагадался, шо он урождённый парашник )))
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08.01.2021 22:51 Ответить
Odin po nacionalnosti ruski,drugoj sam neznajet kto no familija litovskaja Ot 3 do 15 let zdiot zakliucenyje ix, i opravdovalis mi nexoteli,mi neznali.Tak nicego takogo osobenogo ********* kakix to viaskyje forumi organizovali kakuju to vojnu vspominali i veteranov.Tut bolse dlia profilaktiki posadit,ecio jest tam apru Kalipede toze skoro posadit
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08.01.2021 22:55 Ответить
Алексеюс-це кацап ,а другий схоже литовська гнида від московських вошей !!!)))
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08.01.2021 22:59 Ответить
Aleksej odin ruski,a vot vtoroj mozet bezgramotni sto nenapisal ankete kto on kogda siol v seim na vybori
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08.01.2021 23:11 Ответить
Tut mozet bolse interesna kogda vybori vot takije gnidi sli partiji vot dosputim kak Vas Jarosa Pravi sektora.Inogda takije partiji sovsem ne takyje kak mi dumajem
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08.01.2021 23:22 Ответить
Litve takyje byli partiji radikalnyje kak primer vas pravi sektor ,vot oni tuda zalezli u nas
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08.01.2021 23:23 Ответить
В 1994 р.в ВРУ було 4 депутата від УНА-УНСО !!!)))
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08.01.2021 23:44 Ответить
Напомнило перл из рашистской книги
Литва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 2454
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08.01.2021 22:59 Ответить
З полегшенням,потвора недолуга,тампакс московський,стули пельку ,кишками тхне !!)))
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08.01.2021 23:04 Ответить
Сортир - это то место, где ты голосовало за обнуление твоего фюрерка, русмартышка.
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08.01.2021 23:23 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕДАЧУ ПРЕСТУПНИКОВ ПО ДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ !!! ПУСТЬ ПС ИХ ОТДАДУТ !)
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08.01.2021 23:44 Ответить
Bil u nas odin milioner ruski,vot im zanialis,tak sperva ubezal v rasku stob ne sest v tiurmu,no vsio taki skoro vernulsia i resil luce tiurma zdes cem tam na svobode zyt
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08.01.2021 23:53 Ответить
там есть что то кроме рецепта шпрот ?
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09.01.2021 03:05 Ответить
дятел лаптеногий, научись различать Литву от Латвии, а Ирак от Ирана
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09.01.2021 11:05 Ответить
Stob bylo jasnej vot foto s etoj molodioznoj organizaciji Juventis.Obsuzdajets vopros migrantov Litve.Ucastvovali 13 celovek gostej v tom cysle raski konsulata Vot stob poniatnej sto za molodios sobrirajetsia i kakaja poderzka ona imejet LitveЛитва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 2705
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09.01.2021 10:19 Ответить
Vse ruskije krome dvux jevrejev antifasistov
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09.01.2021 11:59 Ответить
так, а де, власне, новина?
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09.01.2021 13:52 Ответить
 
 