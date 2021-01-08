Литва обвиняет двух граждан в шпионаже в пользу России

Прокуратура Литвы передала в суд дело, в котором два гражданина страны обвиняются в шпионаже в пользу России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

По данным прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом и их действия различаются, но данные досудебного расследования позволяют предположить, что они были вовлечены в преступления против литовского государства одним и тем же лицом - сотрудником Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

Следствие установило, что он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сообщила, что это то же самое досудебное расследование, о котором прокуратура сообщала в начале марта прошлого года.

Весной сообщалось о задержании члена Клайпедского городского совета Эллы Андреевой. Ее адвокат Наталья Фоченкова впоследствии сказала BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

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Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене сообщила, что это дело поступило в суд, обвинения в нем предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Миндаугасу Туникайтису.

Проживающий на границе с Калининградской областью РФ Туникайтис в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления. Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом русских Литвы в горсовет Клайпеды, в этом списке была и Андреева.

По данным следствия, обвиняемые должны был фотографировать определенные объекты, собирать информацию об определенных лицах, участвовать в определенных мероприятиях, приобретать и передавать запрошенные публикации, публично публиковать определенную информацию и выполнять другие задачи.

Они получали денежное вознаграждение за переданные данные в виде "поддержки на оздоровление" или "компенсации" за визовые сборы.

Оба подозреваемых были арестованы в начале марта прошлого года. В настоящее время они находятся под стражей до суда. Они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет за шпионаж.