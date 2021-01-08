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Новини
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Литва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії

Литва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії

Прокуратура Литви передала до суду справу, в якій два громадянина країни обвинувачуються в шпигунстві на користь Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

За даними прокуратури, обвинувачені не знайомі один з одним і їхні дії розрізняються, але дані досудового розслідування дозволяють припустити, що вони були залучені до злочинів проти литовської держави однією людиною - співробітником Прикордонного управління ФСБ РФ по Калінінградській області.

Слідство встановило, що він представився обвинуваченим під вигаданим ім'ям, прекрасно говорить по-литовськи.

Представник Генпрокуратури Литви Еляна Мартінонене повідомила, що це те ж саме досудове розслідування, про яке прокуратура повідомляла на початку березня минулого року.

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Навесні повідомлялося про затримання члена Клайпедської міської ради Елли Андрєєвої. Її адвокатка Наталія Фоченкова згодом сказала BNS, що політику було присвоєно статус спеціального свідка.

Представниця Клайпедського окружного суду Довілі Сауленене повідомила, що ця справа надійшла до суду, обвинувачення в ній пред'явлені громадському діячеві, генеральному директору Балтійської молодіжної асоціації Juvenis Алексеюсу Грейчюсу і Міндаугасу Тунікайтісу.

Тунікайтіс проживає на кордоні з Калінінградською областю РФ, в 2015 році з політичною партією "Список Литви" балотувався до ради самоврядування. Грейчюс в 2015 році балотувався з Союзом росіян Литви до міськради Клайпеди, в цьому списку була і Андрєєва.

За даними слідства, обвинувачені повинні був фотографувати певні об'єкти, збирати інформацію про певних осіб, брати участь в певних заходах, купувати і передавати визначені публікації, публічно публікувати певну інформацію і виконувати інші завдання.

Вони отримували грошову винагороду за передані дані у вигляді "підтримки на оздоровлення" або "компенсації" за візові збори.

Обидва підозрюваних були заарештовані на початку березня минулого року. Зараз вони під вартою до суду. Вони можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення на термін від 3 до 15 років за шпигунство.

Автор: 

Литва (2448) шпигунство (1015)


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Топ коментарі
+7
На гілляку кацапів.
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08.01.2021 22:15 Відповісти
+5
Литва сразу взяла курс на отмежевание от РФ любой ценой. Вот и результат: российские шпионы на нарах, а не в числе олигархов
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08.01.2021 22:47 Відповісти
+4
Дайте угадаю...задержанные сказали "дайте мине русскаво пириводчика!"
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08.01.2021 22:43 Відповісти
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На гілляку кацапів.
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08.01.2021 22:15 Відповісти
многая літа ! многая літа ! многаяя літаааа !
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08.01.2021 22:18 Відповісти
Самое страшное наказаие для руского,это жить в россии.
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08.01.2021 22:19 Відповісти
Цікаво ,на скількі розщедриться Лієтуський суд !!!)))
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08.01.2021 22:25 Відповісти
Ot 3 do 15 let,no prisudit 8.U nas sud gumani
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08.01.2021 23:43 Відповісти
"Приедет... и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!.." (с)
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08.01.2021 22:29 Відповісти
Дайте угадаю...задержанные сказали "дайте мине русскаво пириводчика!"
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08.01.2021 22:43 Відповісти
водка бояра или стекломой быстро давай
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08.01.2021 23:53 Відповісти
Что-то напомнило, у нас депутаты при хорошей зарплате получают еще и материальную помощь...а на оздоровление вообще, считают в порядке вещей!
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08.01.2021 22:45 Відповісти
Kakije oni deputati?Takix nikto u nas nevybyrajet v seim.Jesli skazes sto to pro ruski mir zabut sto naberios bolse 0.1%.
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08.01.2021 23:03 Відповісти
Не виляй хвостом, все прекрасно поняли, что я писал про украинских депутатов!
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08.01.2021 23:15 Відповісти
Литва сразу взяла курс на отмежевание от РФ любой ценой. Вот и результат: российские шпионы на нарах, а не в числе олигархов
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08.01.2021 22:47 Відповісти
Только у этих российских шпионов литовские имена...
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08.01.2021 22:51 Відповісти
Odin tocno ruski,a drugoj sam neznajet kto
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08.01.2021 22:57 Відповісти
Я тебе, конечно, верю - это типично русские имена: Алексеюс Грейчюс и Миндаугас Туникайтис! Они еще в горсовете и в совете самоуправления управляют с детства!
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08.01.2021 23:09 Відповісти
Kakom oni gorsovete?U nas casto imena delajut litovskimi,pocti vse ruskije.Vot dopsutim Zelenski u nas byl bo Zelenskis,vase familija Sokolov litve byli sokolovas
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08.01.2021 23:13 Відповісти
Andrejus Sokolovas vasa familija bi byla Litve,daze vas nesprosili
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08.01.2021 23:16 Відповісти
Страшно тогда подумать, какая фамилия была у тебя?
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08.01.2021 23:20 Відповісти
Tut interesno u nas vot dopsutim Porasenka ili Tkacenko tak ostalos bi i u nas bez izmineniji
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08.01.2021 23:38 Відповісти
Цікаво,а мені б змінили Литва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 22 https://censor.net/ru/user/470343 ???)))
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08.01.2021 23:46 Відповісти
Черныхюс...
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08.01.2021 23:47 Відповісти
Dmitro Cernychas vyli vi
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09.01.2021 00:00 Відповісти
Спасибо, за "Porasenka" повеселил...
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08.01.2021 23:46 Відповісти
Gorsovete ******** Andrejeva byla,vidimo ona tut bolse nuzna byla,no vydyte ispugalas i zdala druzej stob sama nesela
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08.01.2021 23:14 Відповісти
Алексеюс ,це кацап ,стопудоао !!! )))
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08.01.2021 23:01 Відповісти
Aleksej po ruski siol v seim pod ruskoj partiji 2015 godu,kotoraja nabrala 1% golosov i neprosla v seim nado 4% stob proiti
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08.01.2021 23:05 Відповісти
Да при чем здесь фамилии? При чем здесь национальность? Предатели они всегща появляются среди своих. Важно то, насколько эффективно их выявляют и наказывают спецслужбы
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09.01.2021 06:45 Відповісти
улыбнуло. если бы ***** заслали шпионить не в германию, а в литву, то ему в целях конспирации, выдали бы паспорт - *****ускас, а его гимнастка была бы *****ускене. шоб никто не догагадался, шо он урождённый парашник )))
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08.01.2021 22:51 Відповісти
Odin po nacionalnosti ruski,drugoj sam neznajet kto no familija litovskaja Ot 3 do 15 let zdiot zakliucenyje ix, i opravdovalis mi nexoteli,mi neznali.Tak nicego takogo osobenogo ********* kakix to viaskyje forumi organizovali kakuju to vojnu vspominali i veteranov.Tut bolse dlia profilaktiki posadit,ecio jest tam apru Kalipede toze skoro posadit
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08.01.2021 22:55 Відповісти
Алексеюс-це кацап ,а другий схоже литовська гнида від московських вошей !!!)))
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08.01.2021 22:59 Відповісти
Aleksej odin ruski,a vot vtoroj mozet bezgramotni sto nenapisal ankete kto on kogda siol v seim na vybori
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08.01.2021 23:11 Відповісти
Tut mozet bolse interesna kogda vybori vot takije gnidi sli partiji vot dosputim kak Vas Jarosa Pravi sektora.Inogda takije partiji sovsem ne takyje kak mi dumajem
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08.01.2021 23:22 Відповісти
Litve takyje byli partiji radikalnyje kak primer vas pravi sektor ,vot oni tuda zalezli u nas
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08.01.2021 23:23 Відповісти
В 1994 р.в ВРУ було 4 депутата від УНА-УНСО !!!)))
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08.01.2021 23:44 Відповісти
Напомнило перл из рашистской книги
Литва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 2454
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08.01.2021 22:59 Відповісти
З полегшенням,потвора недолуга,тампакс московський,стули пельку ,кишками тхне !!)))
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08.01.2021 23:04 Відповісти
Сортир - это то место, где ты голосовало за обнуление твоего фюрерка, русмартышка.
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08.01.2021 23:23 Відповісти
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПЕРЕДАЧУ ПРЕСТУПНИКОВ ПО ДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ !!! ПУСТЬ ПС ИХ ОТДАДУТ !)
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08.01.2021 23:44 Відповісти
Bil u nas odin milioner ruski,vot im zanialis,tak sperva ubezal v rasku stob ne sest v tiurmu,no vsio taki skoro vernulsia i resil luce tiurma zdes cem tam na svobode zyt
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08.01.2021 23:53 Відповісти
там есть что то кроме рецепта шпрот ?
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09.01.2021 03:05 Відповісти
дятел лаптеногий, научись различать Литву от Латвии, а Ирак от Ирана
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09.01.2021 11:05 Відповісти
Stob bylo jasnej vot foto s etoj molodioznoj organizaciji Juventis.Obsuzdajets vopros migrantov Litve.Ucastvovali 13 celovek gostej v tom cysle raski konsulata Vot stob poniatnej sto za molodios sobrirajetsia i kakaja poderzka ona imejet LitveЛитва обвинувачує двох громадян у шпигунстві на користь Росії - Цензор.НЕТ 2705
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09.01.2021 10:19 Відповісти
Vse ruskije krome dvux jevrejev antifasistov
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09.01.2021 11:59 Відповісти
так, а де, власне, новина?
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09.01.2021 13:52 Відповісти
 
 