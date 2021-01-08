Богатые страны скупили большую часть вакцин от COVID-19, - ВОЗ

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас 42 страны проводят вакцинацию населения от коронавируса безопасными и эффективными вакцинами от COVID-19. 36 из них имеют высокий уровень доходов, а еще шесть имеют средний доход", - сказал он.

По словам Гебреисуса, нынче страны с низким уровнем дохода и большинство стран со средним уровнем доходов не получают вакцину от коронавируса.

"Это проблема, которую мы должны вместе решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator", - отметил он.

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Как сообщалось, COVAX - мировая инициатива для иммунизации против COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии.

ACT Accelerator объединяет государства и организации, участвующие в разработке, производстве и распределении вакцин COVID-19.