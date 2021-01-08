Богатые страны скупили большую часть вакцин от COVID-19, - ВОЗ
Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса (COVID-19).
Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас 42 страны проводят вакцинацию населения от коронавируса безопасными и эффективными вакцинами от COVID-19. 36 из них имеют высокий уровень доходов, а еще шесть имеют средний доход", - сказал он.
По словам Гебреисуса, нынче страны с низким уровнем дохода и большинство стран со средним уровнем доходов не получают вакцину от коронавируса.
"Это проблема, которую мы должны вместе решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator", - отметил он.
Как сообщалось, COVAX - мировая инициатива для иммунизации против COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии.
ACT Accelerator объединяет государства и организации, участвующие в разработке, производстве и распределении вакцин COVID-19.
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вакцинация
с такими темпами еще 5 лет эпидемии....
пока лекарство не найдут
проти вірусів ліки не виробляють.
Лише вакцини.
будут они свои деньги тратить на вас челядь
Играть на опережение это для ВОЗ слишком сложно....
сначала оно все проспало, а теперь констатирует факты.....
Народ, вы действительно настолько тупые, чтоб вестись на подобную чушь?
не набагато краще в Іспанії,Франції,Бельгії і взагалі у "Старій Європі"
не ивюсьщо притримали вакцину спочатку для себе..
Зебільна влада купує дешеві за ціною дорогих. Навіщо. Подумай-те!
"напоролись" на Китай
З їх "древньою культрою" поїдання летючих мишей