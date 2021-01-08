СБУ расследует ввоз в Украину "контрабанды под видом вакцины"
Службы безопасности Украины возбудила дело по факту ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса.
Об этом СБУ сообщила Суспильному, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что следователи открыли производство 6 января. Дело расследуют по ч. 3 ст. 321 УКУ "Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств".
"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", – отметили в спецслужбе.
Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.
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а за ввоз каких-то лекарств под видом вакцины
1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або *********** (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - Хто з митників, пропускав без відповідних супровідних документів контрабанду?. Де виготовляли, митники якої країни причетні до цієї оборудки?. "Незаконное производство"? Хлопці! Брешете!
Есть подозрение, что трупов не будет, а Бродский НЕ соврал, слуги решили в тихую без очереди вакцинироваться!
Позор СБУ - оно забыло что оно не стиральная машина репутации СН!
І так цілий рік...
пс. І не дражни модераторів, бо ще встрягнеш в діжку з лайном.
если это аскорбинка какая?
тогда дело закроют?
- Група осіб за попередньою змовою, порушуючи встановлені правила, придбала, перевозила, зберігала та відпускала отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу Covid-19 виробництва компанії Pfizer, - зазначили у СБУ.
Розслідування має встановити чи робили щеплення цими препаратами в медзакладах або поза ними, а також хто отримав так звану вакцину.
Попит зараз набагато перевищує пропозицію. Тому СБУ прагне з самого початку "зачисти" цю ділянку величезного бізнесу під потрібних людей.
Хотя..Янелох ему должен за анализ предвыборной мочи,то мож даст немного побанчить вакциной.
сначала завозит контрабанду, потом мояат конкурентов
Мусора , что от них ожидать ещё ?