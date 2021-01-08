СБУ расследует ввоз в Украину "контрабанды под видом вакцины"

Службы безопасности Украины возбудила дело по факту ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса.

Об этом СБУ сообщила Суспильному, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что следователи открыли производство 6 января. Дело расследуют по ч. 3 ст. 321 УКУ "Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств".

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", – отметили в спецслужбе.

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Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.