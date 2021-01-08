СБУ розслідує ввезення в Україну "контрабанди під виглядом вакцини"
Служба безпеки України порушила справу за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини проти коронавірусу.
Про це СБУ повідомила Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що слідчі відкрили провадження 6 січня. Справу розслідують за ч. 3 ст. 321 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів".
"Станом на зараз відомо, що група осіб за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали і відпускають отруйні або сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини проти вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - зазначили в спецслужбі.
Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.
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а за ввоз каких-то лекарств под видом вакцины
1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або *********** (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - Хто з митників, пропускав без відповідних супровідних документів контрабанду?. Де виготовляли, митники якої країни причетні до цієї оборудки?. "Незаконное производство"? Хлопці! Брешете!
Есть подозрение, что трупов не будет, а Бродский НЕ соврал, слуги решили в тихую без очереди вакцинироваться!
Позор СБУ - оно забыло что оно не стиральная машина репутации СН!
І так цілий рік...
пс. І не дражни модераторів, бо ще встрягнеш в діжку з лайном.
если это аскорбинка какая?
тогда дело закроют?
- Група осіб за попередньою змовою, порушуючи встановлені правила, придбала, перевозила, зберігала та відпускала отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу Covid-19 виробництва компанії Pfizer, - зазначили у СБУ.
Розслідування має встановити чи робили щеплення цими препаратами в медзакладах або поза ними, а також хто отримав так звану вакцину.
Попит зараз набагато перевищує пропозицію. Тому СБУ прагне з самого початку "зачисти" цю ділянку величезного бізнесу під потрібних людей.
Хотя..Янелох ему должен за анализ предвыборной мочи,то мож даст немного побанчить вакциной.
сначала завозит контрабанду, потом мояат конкурентов
Мусора , что от них ожидать ещё ?