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СБУ розслідує ввезення в Україну "контрабанди під виглядом вакцини"

СБУ розслідує ввезення в Україну

Служба безпеки України порушила справу за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини проти коронавірусу.

Про це СБУ повідомила Суспільному,  інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що слідчі відкрили провадження 6 січня. Справу розслідують за ч. 3 ст. 321 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда"

"Станом на зараз відомо, що група осіб за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали і відпускають отруйні або сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини проти вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Автор: 

вакцина (4419) контрабанда (1825) СБУ (12979) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+16
Да неужели? "Величайший" наш снова соврамши? Впрочем как всегда.
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08.01.2021 18:55 Відповісти
+13
Вы уж врать научитесь хоть одинаково, дебилы зеленые. Какафония получается.
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08.01.2021 18:57 Відповісти
+8
Контрабанда без участі СБУ просто НЕ МОЖЛИВА!!! "Удачі" в розслідуванні!!!
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08.01.2021 18:58 Відповісти
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Да неужели? "Величайший" наш снова соврамши? Впрочем как всегда.
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08.01.2021 18:55 Відповісти
не за ввоз вакцины дело завели,

а за ввоз каких-то лекарств под видом вакцины
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08.01.2021 18:59 Відповісти
А чем же тогда Бродский, Новинский и прочая шушваль пичкаются? Ядом что-ли? Они настолько идиоты?
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08.01.2021 19:08 Відповісти
я имел ввиду тот факт, что ввоз именно вакцины никто и не собирается расследовать даже формально, а вместо этого сразу сказали - "то была не вакцина, а подделка"
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08.01.2021 19:43 Відповісти
Похоже Бродский в этот раз что то не рассчитал. Он уже давно не глава Гос Ком Предпринимателей. Оставят ли ему федерацию баскетбола ?
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08.01.2021 20:46 Відповісти
А ну будь ласка, номер провадження, ухвала суду про призначення судової експертизи, висновки експерта, які підтверджують, фальсифікацію, підробку. Наскільки я памятаю, Стаття 201. Контрабанда

1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або *********** (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, - Хто з митників, пропускав без відповідних супровідних документів контрабанду?. Де виготовляли, митники якої країни причетні до цієї оборудки?. "Незаконное производство"? Хлопці! Брешете!
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09.01.2021 10:45 Відповісти
Стесняюсь спросить, а где трупы? Где умершие нардепы и члены правительства, которые вакцинировались этим "ядовитым или сильнодействующим"???
Есть подозрение, что трупов не будет, а Бродский НЕ соврал, слуги решили в тихую без очереди вакцинироваться!
Позор СБУ - оно забыло что оно не стиральная машина репутации СН!
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09.01.2021 12:40 Відповісти
Вы уж врать научитесь хоть одинаково, дебилы зеленые. Какафония получается.
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08.01.2021 18:57 Відповісти
да это они нас считают дебилами и , наверное, правильно
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09.01.2021 22:28 Відповісти
Контрабанда без участі СБУ просто НЕ МОЖЛИВА!!! "Удачі" в розслідуванні!!!
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08.01.2021 18:58 Відповісти
Баканова перевірте на наявність антитіл
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08.01.2021 18:59 Відповісти
Все бы хорошо, но при чем тут СБУ? На ГБР уже амбарный замок повесили?
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08.01.2021 18:59 Відповісти
Портнов первый кололся, чего ему ГБР на нужных людей напускать?
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08.01.2021 19:05 Відповісти
А нашій,воюючій країні СБУ шпигунів не виявляють .Жахливо те,що мертвечуківські канали,Портнови,Бондаренки.. і надалі знищують державність України з середини,не зважаючи на війну проти України,втрати територій і багатотисячні вбивства українців..Бондаренкам,Медведчукам і КО.. глибоко наплювати на жертви,вони хочуть всю Україну перетворити в ОРДЛО...А СБУ і взагалі владі на цей реальний жах, засилля впливових шпигунів в кровоточащому серці країни,начхати..А українці і далі будуть гинути і втрачати рідних і добробут.
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08.01.2021 19:49 Відповісти
СБУ расследует... Смішно)
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08.01.2021 18:59 Відповісти
тут им главное не выйти на самих себя..
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08.01.2021 19:00 Відповісти
Просто бакановским чертоловам не занесли денег при ввозе вакцины.
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08.01.2021 19:01 Відповісти
хвост расследует собаку
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08.01.2021 19:03 Відповісти
у бояры вип-упаковка...
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08.01.2021 19:03 Відповісти
СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины в Украину - Цензор.НЕТ 2865......
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08.01.2021 19:07 Відповісти
Мурло,однозначно,але як цей зелений гнидник розворушив зачьотно !!!))
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08.01.2021 19:14 Відповісти
Расследует нерасследуемое
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08.01.2021 19:07 Відповісти
Тим часом ЗЕ одпочивають.
І так цілий рік...
СБУ расследует ввоз контрабандной вакцины в Украину - Цензор.НЕТ 8899
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08.01.2021 19:08 Відповісти
"Ми славно поработали и славно отдохнем" !!!))))
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08.01.2021 19:12 Відповісти
Воно устало атвайни. Знов якшається з якимись маскалями?
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08.01.2021 19:13 Відповісти
Він поїхав клятим москалям в очи подивитись !!!)))
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08.01.2021 19:15 Відповісти
Надо на спине набить трафаретку - "Дорогу наркоману".....
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08.01.2021 19:17 Відповісти
Якби була президентом, то ходила би.
пс. І не дражни модераторів, бо ще встрягнеш в діжку з лайном.
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08.01.2021 21:38 Відповісти
за чей счет на сей раз
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09.01.2021 22:30 Відповісти
Бубочка со товарищи ни сном ни духом не ведают? Эта компания жидовствующих уже давно подсчитала выгоду от контрабаса и сколько можно с лохов слупить. Власть придержащие и олигархи вакцинируются настоящим Pfizer, остальным плацебо и если кто отправится к праотцам, то как-то нарушил послевакционный режим, но возврата денег не будет.
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08.01.2021 19:10 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! На манежі "Нанайські хлопчаки" !!!)))
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08.01.2021 19:10 Відповісти
а если оно не сильнодействующее и не ядовитое?
если это аскорбинка какая?
тогда дело закроют?
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08.01.2021 19:10 Відповісти
тогда...те, хто ширанулся по 3 тыс.баксов за аскорбинку ))) начнут свое расследование ))))
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09.01.2021 10:32 Відповісти
Что-то трупов не наблюдается - видимо кто-то киздит про "ядовитое или сильнодействующее"!
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09.01.2021 12:42 Відповісти
Главное не вьійти на самих себя...
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08.01.2021 19:11 Відповісти
От як би наша ЬІліта передохла від неї.
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08.01.2021 19:15 Відповісти
Цих гельмінтів ніякий дуст не візьме !!)))
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08.01.2021 19:16 Відповісти
Лейтенант Бакланов заметает следы вакцинации наркомана-42.........
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08.01.2021 19:16 Відповісти
Для СБУ головне розслідувати справу дуже уважно і обережно, щоб ненароком не вийти на самих себе.
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08.01.2021 19:41 Відповісти
Цікаво буде, якщо сам голова СБУ таємно вакцинувався...
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08.01.2021 20:05 Відповісти
Якщо?????
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09.01.2021 14:57 Відповісти
Навіть не хочу уявляти результати того расслєдованія. (((
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08.01.2021 19:52 Відповісти
СБУ розслідує ввезення контрабандної вакцини в Україну - Цензор.НЕТ 8967
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08.01.2021 20:27 Відповісти
СБУ має інформацію про контрабанду до України підробки вакцини проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech.
- Група осіб за попередньою змовою, порушуючи встановлені правила, придбала, перевозила, зберігала та відпускала отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу Covid-19 виробництва компанії Pfizer, - зазначили у СБУ.
Розслідування має встановити чи робили щеплення цими препаратами в медзакладах або поза ними, а також хто отримав так звану вакцину.
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08.01.2021 21:27 Відповісти
Єдина мета цього розслідування - встановити і знищити конкурентів на "чорному медицинському ринку", яким опікується СБУ.
Попит зараз набагато перевищує пропозицію. Тому СБУ прагне з самого початку "зачисти" цю ділянку величезного бізнесу під потрібних людей.
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08.01.2021 21:44 Відповісти
Где то горько заплакал Пальчевский.
Хотя..Янелох ему должен за анализ предвыборной мочи,то мож даст немного побанчить вакциной.
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09.01.2021 15:02 Відповісти
ФСБУ
сначала завозит контрабанду, потом мояат конкурентов
Мусора , что от них ожидать ещё ?
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09.01.2021 06:41 Відповісти
Статью "за уши " притянули (не сильнодействующее и не ядовитое); максимум контрабанда: уклонение от уплаты пошлин и сборов!
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09.01.2021 10:57 Відповісти
Ну таперичя все расследуется. Никто ни на малость не самлеваецца
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09.01.2021 11:51 Відповісти
Баканов розслідує Смішне словосполучення.
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09.01.2021 12:14 Відповісти
сбу-95 квартала? смешно.
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09.01.2021 13:16 Відповісти
Будет еще смешнее от результата"квартального" дознания по антиковидным топ прививкам
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09.01.2021 13:58 Відповісти
Ще розслідує чи вже відкат на рахунок зайшов?
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09.01.2021 20:14 Відповісти
напевне самі завезли, самі й розслідують?
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09.01.2021 20:36 Відповісти
 
 