СБУ розслідує ввезення в Україну "контрабанди під виглядом вакцини"

Служба безпеки України порушила справу за фактом ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини проти коронавірусу.

Про це СБУ повідомила Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що слідчі відкрили провадження 6 січня. Справу розслідують за ч. 3 ст. 321 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів".

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"Станом на зараз відомо, що група осіб за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали і відпускають отруйні або сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини проти вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.