УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6511 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 725 79

Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда"

Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини

Фейки поширюються швидко, як і сам коронавірус, і заяву про те, що деякі представники влади вакцинувалися нелегально ввезеною в Україну вакциною - один з них.

Про це пише в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо дивитись між рядків, можна побачити чергову маніпуляцію північного "сусіда". Навіть дивно, що прямо не згадується про Sputnik V, який, вочевидь вже починають використовувати в інформаційній війні Росії проти України", - сказано в повідомленні.

Ткаченко наголосив, що під час інформаційної війни "будь-який пост або стаття можуть бути фейком", і поширюються ці фейки так само швидко, як коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19

"Але, якщо інформація про контрабанду та незаконне позачергове щеплення підтвердиться – всім зрозуміло, що щастя цим вакцинованим ні в політичному, ані у звичайному житті не буде", - додав він.

Міністр також зазначив, що сам збирається отримати щеплення проти коронавірусу тільки після того, як їх отримають представники груп ризику - лікарі і працівники сфер, що забезпечують життєдіяльність країни.

Також читайте: Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Таке ж доручення про перевірку цієї інформації дав і президент Зеленський. Після цього СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини від коронавірусу.

Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини маніпуляцією північного сусіда 01
Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини маніпуляцією північного сусіда 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ткаченко Олександр (509) фейк (749) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
помниться в истории с "вагнеровцами" тоже власть утверждала фейк, вранье, манипуляции.Позаимствовав у "северного соседа" его же тактику остается воскликнуть: а вы докажите, что это манипуляция, опровергнете каждое слово.Сомневаюсь, что это будет сделано надлежащим образом т.к. ЗЕлень обосрется в очередной раз
показати весь коментар
07.01.2021 12:04 Відповісти
+11
г плюс г иметь право заявить
показати весь коментар
07.01.2021 11:54 Відповісти
+11
Ну подумаешь, контору спалили, в которой зеленую ылиту собирались вакцинировать нормальной вакциной, за счет тех кто ходил на выборы по-приколу
показати весь коментар
07.01.2021 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
г плюс г иметь право заявить
показати весь коментар
07.01.2021 11:54 Відповісти
В Україні ще ніхто не відповів за публічну брехню!!! Безкарність породжує вседозволенність(беспредел) !!!)))
показати весь коментар
07.01.2021 12:00 Відповісти
Як не відповів,ось вже СБУ за блогерів взялись.
показати весь коментар
07.01.2021 12:09 Відповісти
Братись сід за політиканів та продажних журнаГлистів !!)))
показати весь коментар
07.01.2021 12:18 Відповісти
Вони вище законів України.Їх можуть зловити за руку на хабарі,спіймати на продажі секретів країни можуть відверто брехати та оббирати народ але їм за це нічого не буде так як Закон України тільки стосується чені та бідла за яке нас сприймають.
показати весь коментар
07.01.2021 12:25 Відповісти
можливо, наче першими опублікували таке на цапській странє.юа
показати весь коментар
07.01.2021 11:55 Відповісти
С каких пор Бродский публикует в "странє.юа"?
показати весь коментар
07.01.2021 12:39 Відповісти
Бродський це Обозрєватєль.
показати весь коментар
07.01.2021 12:52 Відповісти
Ну подумаешь, контору спалили, в которой зеленую ылиту собирались вакцинировать нормальной вакциной, за счет тех кто ходил на выборы по-приколу
показати весь коментар
07.01.2021 11:56 Відповісти
це не твоя справа, ти краще про ціну на борщовий набір розкажи.
показати весь коментар
07.01.2021 11:56 Відповісти
міністр культури ?
показати весь коментар
07.01.2021 12:05 Відповісти
А, що тут такого! Їх знаєш як всьому в Трускавці навчили! В Гарварді за 5 років фіг навчать!
показати весь коментар
07.01.2021 12:07 Відповісти
Цей теж в темі? На злодії шапка горить!
показати весь коментар
07.01.2021 11:56 Відповісти
Все можливо,тому що в Україні нема відповідальності за публічну брехню !!!)))
показати весь коментар
07.01.2021 11:57 Відповісти
И озвучил это бродский.
Ничего же странного.
показати весь коментар
07.01.2021 11:59 Відповісти
Міша бродський сказиться, бо не дали отримати гешефт з зашквареним запорєбріковим "спутніком" (і це зрозуміло), а чому цей виссер підхопили адепти "сси в очолого Г", - не зрозуміло?!
показати весь коментар
07.01.2021 12:37 Відповісти
В Полтаві в одному з відділень банку , касир побачила дві однакові банкноти, обидві справжні. Поясниш і це ?

Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа" - Цензор.НЕТ 3213
показати весь коментар
07.01.2021 12:00 Відповісти
Цікаво,технична помилка чи.....???)))
показати весь коментар
07.01.2021 12:02 Відповісти
Ні, не помилка, а таємно включили друкарський станок. Між іншим я б хотів би , щоб це було помилкою.
показати весь коментар
07.01.2021 12:05 Відповісти
Підробка найвищої кляси.
показати весь коментар
07.01.2021 12:15 Відповісти
Не підробка якраз, що саме дивно!
показати весь коментар
07.01.2021 12:16 Відповісти
ні.. все таки сама фотка -фотошоп.
якісний.
збільшіть і побачите різницю у шрифті.

втім важко очікувати іншого від порохобота...
показати весь коментар
07.01.2021 12:38 Відповісти
Если помилка, то у бонистов хороший куш можно срубить на этом....но скорее всего это фейк(даже закруты по углам двух купюр как близнецы)...а если правда станок,то это чревато....а могли и лапти запустить шляпу,чтобы запарафинить банковскую систему Украины перед мировыми фин.организациями..
показати весь коментар
07.01.2021 12:32 Відповісти
если на купюре подпись смолия или шевченко, то фальшак, можешь отдать мне, если подпись гонтаревой, тогда оставь себе, эта купюра пользуется спросом... у нумизматов)))
показати весь коментар
07.01.2021 12:49 Відповісти
"Северный сосед", что за звери? медведи, чукчи, мордва, кацапы????? или кремлядские волки?
показати весь коментар
07.01.2021 12:00 Відповісти
свинопсятина...а он на ступеньку выше-малорос
показати весь коментар
07.01.2021 12:05 Відповісти
в "горячих" темах всегда прикольно просто прошвырнуться по камментах и глянуть, какие ники активированны "в связи со сложившейся обстановкой" )))
показати весь коментар
07.01.2021 12:14 Відповісти
Білоруси , паскуди ! Хіба ні ?
показати весь коментар
07.01.2021 12:07 Відповісти
Хотел сказать "братья", но решил быть патриотом?
показати весь коментар
07.01.2021 12:16 Відповісти
Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа" - Цензор.НЕТ 9039
показати весь коментар
07.01.2021 12:01 Відповісти
помниться в истории с "вагнеровцами" тоже власть утверждала фейк, вранье, манипуляции.Позаимствовав у "северного соседа" его же тактику остается воскликнуть: а вы докажите, что это манипуляция, опровергнете каждое слово.Сомневаюсь, что это будет сделано надлежащим образом т.к. ЗЕлень обосрется в очередной раз
показати весь коментар
07.01.2021 12:04 Відповісти
Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа" - всё ясно, Бродский агент Кремля.
показати весь коментар
07.01.2021 12:04 Відповісти
Главного спеца по производству фейков уполномочили заявить о якобы фейке. 🤭
показати весь коментар
07.01.2021 12:06 Відповісти
В одному тексті Ткаченко твердить протилежні речі:

- Це брехня.
- Якщо це не брехня, то у когось будуть проблеми.

На перший погляд Ткаченко не знає справи. Але ж він заявляє, що між рядків можна розгледіти маніпуляцію. "Між рядків" означає - з обставин справи, а не з інформації, про яку йдеться. Тобто мова йде про джерело, яке оспорює Ткаченко, а не про текст. Але ж сам Ткаченко робить заяву, що не підкріплена іншими фактами, оскільки перевірки клініки, на яку посилається джерело не було теж. Тобто Ткаченко маніпулює сам, коли твердить, що справи не було, оскільки він не подає ніякої суттєвої інформації на її спростування, окрім своєї думки.
Поза тим, хіба може громадськість очікувати на якісь результати перевірки від СБУ Баканова, що вважає за честь брати справу Татарова аби відмазати того від розслідування? Хіба Ткаченко про це не знає? Тобто він розуміє, що яка б не була ситуація, громадськість в цьому випадку не прийме пояснень влади. І поза тим, він лізе із своїми поясненнями, хоча не може не усвідомлювати, що справа є токсичною і краще триматись від неї осторонь.
Остаточно виглядає так, що Ткаченко не лише знає про справу, але й сам до неї причетний.
показати весь коментар
07.01.2021 14:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

...а наразі це спроба "порєшать" і нагрітися додатково

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua @hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu



"Степанов отметил, что еще за несколько дней до соответствующей публикации слышал о том, что в Украине появилась вакцина от коронавируса, ввезенная нелегальным путем" Составим план, такие вещи с кондачка не решаются, зайдите на недельке (с)

Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 5801
показати весь коментар
07.01.2021 12:10 Відповісти
еее стапе, Саша!!! а хто сказав, що ви спутніком ширяєтесь? ні ні, вам пфайзери/модени подавай!
показати весь коментар
07.01.2021 12:12 Відповісти
СС - Сєвєрний Сасєд.
показати весь коментар
07.01.2021 12:12 Відповісти
А Ткаченко правий. Є зв'язок між підпільною вакцинацією грошовитих киян,саботажем закупівель вакцини стєпановським МОЗ (при розкраданні ковідного фонду),і неминучому приходу в Україну російської вакцини. Є.
показати весь коментар
07.01.2021 12:16 Відповісти
Думаю тут інше...
трохи вакцини ,звичайно,перепаде і Україні(але тереба бути "упоротою ватою"нею добровільно вакцинуватись.
Завод (про..обаний у часи Порошенко) ,що має певні виробничі потужності,потрібний Срашці для виробництва вакцини для себе... інакше вакцинація там розтягнеться на п"ятирічку....
показати весь коментар
07.01.2021 13:45 Відповісти
Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 9920
показати весь коментар
07.01.2021 12:17 Відповісти
ааааа-ха-ха!
показати весь коментар
07.01.2021 12:47 Відповісти
ткаченко...давай еще подумай...
и при чем тут фуфловакцина? навряд ли ылита такая рисковая...
показати весь коментар
07.01.2021 12:18 Відповісти
Вася,ніхто тебе примушувати не буде..
напиши лише відмову від госпіталізації і лікування у випадку позитивного ПЛР-тесту,.
показати весь коментар
07.01.2021 12:32 Відповісти
от мне просто интересно...как из моего коммента... Вы вычитали мой отказ от лечения при позитивном ПЛР-тесте???
как Вы умудряетесь читать между строк то, что там не стояло??? научите и меня...
показати весь коментар
07.01.2021 12:36 Відповісти
вони ж дерев'яні! пиши не фуфловакцина, а чітко "спутнік"... і то не факт, що допруть
показати весь коментар
07.01.2021 12:47 Відповісти
у темі Пфайзер...
комент про ФУФЛОВАКЦИНУ.

читати думки порохофілів і дурантинофілів НЕ ВМІЮ ...
показати весь коментар
07.01.2021 13:47 Відповісти
не вступая в полемику про фуфловакцину...(хотя я думаю что наша ылита навряд ли платила бы за него по 3 тыс баксов и тайно делала б уколы ))))... но это мое личное мнение)....
Вы все равно не ответили на мой вопрос...(и перешли на личности))))
і ще... нащо Ви почали коментувати неприємні для Вас коментаріїї (тим паче не зрозумівши (а воно Вам й не треба - згоден))) про що там йшла мова... ще зауважу - ніде Вас не ображав і не навішував ярликів... та то таке...
Христос народився!
Чудового Вам святкового дня...
показати весь коментар
07.01.2021 14:00 Відповісти
ти текст нездатне прочитати, не те що думки
показати весь коментар
07.01.2021 14:14 Відповісти
дудра лахудра)))
показати весь коментар
07.01.2021 12:48 Відповісти
геніальний виперд,Дірка в биці..)))
показати весь коментар
07.01.2021 13:53 Відповісти
дякую за визнання моїх талантів, тупенький
показати весь коментар
07.01.2021 14:12 Відповісти
Це лайно, що розколює країну користуючись своїм службовим становищем ще насмілюється спростовувати інформацію про інокуляції "еліти" дорогої імпортної вакциною? Так змусьте з визнати, що вони кололися китайської. Впиралися, але кололися!
показати весь коментар
07.01.2021 12:33 Відповісти
Холуй Коломойского он же вор государственного значения уже побеспокоился о северном соседе : Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине
показати весь коментар
07.01.2021 12:36 Відповісти
дивно, клован вчора доручив баканову перевірити інформацію, а сьогодні вискочила сашка...
показати весь коментар
07.01.2021 12:44 Відповісти
А до чого тут фуфловакцина кацапів, якщо Бродський написав прямо, що вакцина Pfizer?
показати весь коментар
07.01.2021 12:45 Відповісти
неважно. Так заведено - если обосрались, валить все на кацапов.
показати весь коментар
07.01.2021 13:00 Відповісти
Та у них грошей на Pfizer не достатньо.
показати весь коментар
07.01.2021 13:12 Відповісти
у них недостатньо грошей,щоб Пфайзер погодився підмочити свою репутацію(коли зараз бабло "потекло рікою" законним способом...)
показати весь коментар
07.01.2021 13:51 Відповісти
Бродський дурак..
Сказав би що це якась китайська вакцина ,або Спутнік.тоді виглядало би правдиво.../ втім це типова помилка брехунів і популістів -трішки прибрехати....
показати весь коментар
07.01.2021 13:52 Відповісти
Ага.Путька им вакцину закупил и самолётом прислал,чтобы подставить.А они не лохи и повелись.
показати весь коментар
07.01.2021 12:49 Відповісти
Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 8121
показати весь коментар
07.01.2021 12:57 Відповісти
Посмотрите на это честное лицо!
Такой не соврёт никогда!

Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 4501
показати весь коментар
07.01.2021 13:09 Відповісти
Прямь ! У нас в Украине никогда не было, чтобы власть пользовалась чем то элитным и престижным. Они как английские лорды, чуть что, самые первые идут на фронт. Вон посмотрите они Феофанию уступили связи с Ковидом простому народу. Хотя и раньше они там уже никогда не лечились.
показати весь коментар
07.01.2021 13:10 Відповісти
Сашко мабуть теж вколовся контрабандной і тепер думає як відпетлять від відповідальності.
показати весь коментар
07.01.2021 13:14 Відповісти
Якщо це фейк то треба Бродського за жопу і в кутузку. А якщо ні то посадити всіх причетних до цього неподобства!
показати весь коментар
07.01.2021 13:23 Відповісти
він не назвав призвіщ
показати весь коментар
07.01.2021 13:49 Відповісти
Ну хитропопий єврей же
показати весь коментар
07.01.2021 14:41 Відповісти
Вся ваша зелёная власть пропитана враньём. Вы только рот свой открываете, все уже уверены - снова соврут.
Поэтому и верит народ, что вы втихаря вакцинируетесь. Репутация у вас такая.
показати весь коментар
07.01.2021 13:29 Відповісти
зачем же сбу дело открыло
показати весь коментар
07.01.2021 13:37 Відповісти
тому що будь-яка влада з ЗАДОВОЛЕННЯ розслідує ідіотські звинувачення(котрі організовує інколи і сама).

Це дозволяє ПРИКРИВАТИ справи серйозні....
показати весь коментар
07.01.2021 13:49 Відповісти
Ткаченко - проверить вакцинацию очень просто - достаточно сдать анализ крови
Вопрос в другом - в Европе вакцинированные имеют электронные паспорта , это учёт как БЦЖ
А в Украине что будут иметь вакцинированные?
показати весь коментар
07.01.2021 13:52 Відповісти
Бірку на вусі !!)))
показати весь коментар
07.01.2021 13:58 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
07.01.2021 14:02 Відповісти
Мы опять "ВЕРИМ" , что депутаты для выезда за рубеж, не будут вакцинироваться в первую очередь и готовы год ждать, пока вакцинируют медиком и силовиков, и члены их семей.
показати весь коментар
07.01.2021 14:13 Відповісти
 
 