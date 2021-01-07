Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда"
Фейки поширюються швидко, як і сам коронавірус, і заяву про те, що деякі представники влади вакцинувалися нелегально ввезеною в Україну вакциною - один з них.
Про це пише в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо дивитись між рядків, можна побачити чергову маніпуляцію північного "сусіда". Навіть дивно, що прямо не згадується про Sputnik V, який, вочевидь вже починають використовувати в інформаційній війні Росії проти України", - сказано в повідомленні.
Ткаченко наголосив, що під час інформаційної війни "будь-який пост або стаття можуть бути фейком", і поширюються ці фейки так само швидко, як коронавірус.
"Але, якщо інформація про контрабанду та незаконне позачергове щеплення підтвердиться – всім зрозуміло, що щастя цим вакцинованим ні в політичному, ані у звичайному житті не буде", - додав він.
Міністр також зазначив, що сам збирається отримати щеплення проти коронавірусу тільки після того, як їх отримають представники груп ризику - лікарі і працівники сфер, що забезпечують життєдіяльність країни.
Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.
Таке ж доручення про перевірку цієї інформації дав і президент Зеленський. Після цього СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини від коронавірусу.
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Ничего же странного.
якісний.
збільшіть і побачите різницю у шрифті.
втім важко очікувати іншого від порохобота...
- Це брехня.
- Якщо це не брехня, то у когось будуть проблеми.
На перший погляд Ткаченко не знає справи. Але ж він заявляє, що між рядків можна розгледіти маніпуляцію. "Між рядків" означає - з обставин справи, а не з інформації, про яку йдеться. Тобто мова йде про джерело, яке оспорює Ткаченко, а не про текст. Але ж сам Ткаченко робить заяву, що не підкріплена іншими фактами, оскільки перевірки клініки, на яку посилається джерело не було теж. Тобто Ткаченко маніпулює сам, коли твердить, що справи не було, оскільки він не подає ніякої суттєвої інформації на її спростування, окрім своєї думки.
Поза тим, хіба може громадськість очікувати на якісь результати перевірки від СБУ Баканова, що вважає за честь брати справу Татарова аби відмазати того від розслідування? Хіба Ткаченко про це не знає? Тобто він розуміє, що яка б не була ситуація, громадськість в цьому випадку не прийме пояснень влади. І поза тим, він лізе із своїми поясненнями, хоча не може не усвідомлювати, що справа є токсичною і краще триматись від неї осторонь.
Остаточно виглядає так, що Ткаченко не лише знає про справу, але й сам до неї причетний.
...а наразі це спроба "порєшать" і нагрітися додатково
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"Степанов отметил, что еще за несколько дней до соответствующей публикации слышал о том, что в Украине появилась вакцина от коронавируса, ввезенная нелегальным путем" Составим план, такие вещи с кондачка не решаются, зайдите на недельке (с)
трохи вакцини ,звичайно,перепаде і Україні(але тереба бути "упоротою ватою"нею добровільно вакцинуватись.
Завод (про..обаний у часи Порошенко) ,що має певні виробничі потужності,потрібний Срашці для виробництва вакцини для себе... інакше вакцинація там розтягнеться на п"ятирічку....
и при чем тут фуфловакцина? навряд ли ылита такая рисковая...
напиши лише відмову від госпіталізації і лікування у випадку позитивного ПЛР-тесту,.
как Вы умудряетесь читать между строк то, что там не стояло??? научите и меня...
комент про ФУФЛОВАКЦИНУ.
читати думки порохофілів і дурантинофілів НЕ ВМІЮ ...
Вы все равно не ответили на мой вопрос...(и перешли на личности))))
і ще... нащо Ви почали коментувати неприємні для Вас коментаріїї (тим паче не зрозумівши (а воно Вам й не треба - згоден))) про що там йшла мова... ще зауважу - ніде Вас не ображав і не навішував ярликів... та то таке...
Христос народився!
Чудового Вам святкового дня...
Сказав би що це якась китайська вакцина ,або Спутнік.тоді виглядало би правдиво.../ втім це типова помилка брехунів і популістів -трішки прибрехати....
Такой не соврёт никогда!
Поэтому и верит народ, что вы втихаря вакцинируетесь. Репутация у вас такая.
Це дозволяє ПРИКРИВАТИ справи серйозні....
Вопрос в другом - в Европе вакцинированные имеют электронные паспорта , это учёт как БЦЖ
А в Украине что будут иметь вакцинированные?