Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда"

Фейки поширюються швидко, як і сам коронавірус, і заяву про те, що деякі представники влади вакцинувалися нелегально ввезеною в Україну вакциною - один з них.

Про це пише в Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо дивитись між рядків, можна побачити чергову маніпуляцію північного "сусіда". Навіть дивно, що прямо не згадується про Sputnik V, який, вочевидь вже починають використовувати в інформаційній війні Росії проти України", - сказано в повідомленні.

Ткаченко наголосив, що під час інформаційної війни "будь-який пост або стаття можуть бути фейком", і поширюються ці фейки так само швидко, як коронавірус.

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"Але, якщо інформація про контрабанду та незаконне позачергове щеплення підтвердиться – всім зрозуміло, що щастя цим вакцинованим ні в політичному, ані у звичайному житті не буде", - додав він.

Міністр також зазначив, що сам збирається отримати щеплення проти коронавірусу тільки після того, як їх отримають представники груп ризику - лікарі і працівники сфер, що забезпечують життєдіяльність країни.

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Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Таке ж доручення про перевірку цієї інформації дав і президент Зеленський. Після цього СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини від коронавірусу.



