Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа"
Фейки распространяются быстро, как и сам коронавирус, и заявление о том, что ряд представителей власти вакцинировались нелегально ввезенной в Украину вакциной - один из них.
Об этом пишет в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного "соседа". Даже странно, что прямо не упоминается о Sputnik V, который, очевидно уже начинают использовать в информационной войне России против Украины", - сказано в сообщении.
Ткаченко подчеркнул, что во время информационной войны "любой пост или статья могут быть фейком", и распространяются эти фейки так же быстро, как коронавирус.
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"Но, если информация о контрабанде и незаконном внеочередное прививки подтвердится - всем понятно, что счастья этим вакцинированным ни в политической, ни в обычной жизни не будет", - добавил он.
Министр также отметил, что сам собирается получить прививку от коронавируса только после того, как их получат представители групп риска - врачи и работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны.
Также на Цензор.НЕТ: Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ
Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.
Такое же поручение о проверке этой информации дал и президент Зеленский. После этого СБУ начала уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса.
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Ничего же странного.
якісний.
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втім важко очікувати іншого від порохобота...
- Це брехня.
- Якщо це не брехня, то у когось будуть проблеми.
На перший погляд Ткаченко не знає справи. Але ж він заявляє, що між рядків можна розгледіти маніпуляцію. "Між рядків" означає - з обставин справи, а не з інформації, про яку йдеться. Тобто мова йде про джерело, яке оспорює Ткаченко, а не про текст. Але ж сам Ткаченко робить заяву, що не підкріплена іншими фактами, оскільки перевірки клініки, на яку посилається джерело не було теж. Тобто Ткаченко маніпулює сам, коли твердить, що справи не було, оскільки він не подає ніякої суттєвої інформації на її спростування, окрім своєї думки.
Поза тим, хіба може громадськість очікувати на якісь результати перевірки від СБУ Баканова, що вважає за честь брати справу Татарова аби відмазати того від розслідування? Хіба Ткаченко про це не знає? Тобто він розуміє, що яка б не була ситуація, громадськість в цьому випадку не прийме пояснень влади. І поза тим, він лізе із своїми поясненнями, хоча не може не усвідомлювати, що справа є токсичною і краще триматись від неї осторонь.
Остаточно виглядає так, що Ткаченко не лише знає про справу, але й сам до неї причетний.
...а наразі це спроба "порєшать" і нагрітися додатково
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"Степанов отметил, что еще за несколько дней до соответствующей публикации слышал о том, что в Украине появилась вакцина от коронавируса, ввезенная нелегальным путем" Составим план, такие вещи с кондачка не решаются, зайдите на недельке (с)
трохи вакцини ,звичайно,перепаде і Україні(але тереба бути "упоротою ватою"нею добровільно вакцинуватись.
Завод (про..обаний у часи Порошенко) ,що має певні виробничі потужності,потрібний Срашці для виробництва вакцини для себе... інакше вакцинація там розтягнеться на п"ятирічку....
и при чем тут фуфловакцина? навряд ли ылита такая рисковая...
напиши лише відмову від госпіталізації і лікування у випадку позитивного ПЛР-тесту,.
как Вы умудряетесь читать между строк то, что там не стояло??? научите и меня...
комент про ФУФЛОВАКЦИНУ.
читати думки порохофілів і дурантинофілів НЕ ВМІЮ ...
Вы все равно не ответили на мой вопрос...(и перешли на личности))))
і ще... нащо Ви почали коментувати неприємні для Вас коментаріїї (тим паче не зрозумівши (а воно Вам й не треба - згоден))) про що там йшла мова... ще зауважу - ніде Вас не ображав і не навішував ярликів... та то таке...
Христос народився!
Чудового Вам святкового дня...
Сказав би що це якась китайська вакцина ,або Спутнік.тоді виглядало би правдиво.../ втім це типова помилка брехунів і популістів -трішки прибрехати....
Такой не соврёт никогда!
Поэтому и верит народ, что вы втихаря вакцинируетесь. Репутация у вас такая.
Це дозволяє ПРИКРИВАТИ справи серйозні....
Вопрос в другом - в Европе вакцинированные имеют электронные паспорта , это учёт как БЦЖ
А в Украине что будут иметь вакцинированные?