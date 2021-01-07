РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7316 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 725 79

Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа"

Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины

Фейки распространяются быстро, как и сам коронавирус, и заявление о том, что ряд представителей власти вакцинировались нелегально ввезенной в Украину вакциной - один из них.

Об этом пишет в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного "соседа". Даже странно, что прямо не упоминается о Sputnik V, который, очевидно уже начинают использовать в информационной войне России против Украины", - сказано в сообщении.

Ткаченко подчеркнул, что во время информационной войны "любой пост или статья могут быть фейком", и распространяются эти фейки так же быстро, как коронавирус.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19

"Но, если информация о контрабанде и незаконном внеочередное прививки подтвердится - всем понятно, что счастья этим вакцинированным ни в политической, ни в обычной жизни не будет", - добавил он.

Министр также отметил, что сам собирается получить прививку от коронавируса только после того, как их получат представители групп риска - врачи и работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

Также на Цензор.НЕТ: Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ

Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.

Такое же поручение о проверке этой информации дал и президент Зеленский. После этого СБУ начала уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса.

Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины манипуляцией северного соседа 01
Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины манипуляцией северного соседа 02

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ткаченко Александр (429) фейк (684) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
помниться в истории с "вагнеровцами" тоже власть утверждала фейк, вранье, манипуляции.Позаимствовав у "северного соседа" его же тактику остается воскликнуть: а вы докажите, что это манипуляция, опровергнете каждое слово.Сомневаюсь, что это будет сделано надлежащим образом т.к. ЗЕлень обосрется в очередной раз
показать весь комментарий
07.01.2021 12:04 Ответить
+11
г плюс г иметь право заявить
показать весь комментарий
07.01.2021 11:54 Ответить
+11
Ну подумаешь, контору спалили, в которой зеленую ылиту собирались вакцинировать нормальной вакциной, за счет тех кто ходил на выборы по-приколу
показать весь комментарий
07.01.2021 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
г плюс г иметь право заявить
показать весь комментарий
07.01.2021 11:54 Ответить
В Україні ще ніхто не відповів за публічну брехню!!! Безкарність породжує вседозволенність(беспредел) !!!)))
показать весь комментарий
07.01.2021 12:00 Ответить
Як не відповів,ось вже СБУ за блогерів взялись.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:09 Ответить
Братись сід за політиканів та продажних журнаГлистів !!)))
показать весь комментарий
07.01.2021 12:18 Ответить
Вони вище законів України.Їх можуть зловити за руку на хабарі,спіймати на продажі секретів країни можуть відверто брехати та оббирати народ але їм за це нічого не буде так як Закон України тільки стосується чені та бідла за яке нас сприймають.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:25 Ответить
можливо, наче першими опублікували таке на цапській странє.юа
показать весь комментарий
07.01.2021 11:55 Ответить
С каких пор Бродский публикует в "странє.юа"?
показать весь комментарий
07.01.2021 12:39 Ответить
Бродський це Обозрєватєль.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:52 Ответить
Ну подумаешь, контору спалили, в которой зеленую ылиту собирались вакцинировать нормальной вакциной, за счет тех кто ходил на выборы по-приколу
показать весь комментарий
07.01.2021 11:56 Ответить
це не твоя справа, ти краще про ціну на борщовий набір розкажи.
показать весь комментарий
07.01.2021 11:56 Ответить
міністр культури ?
показать весь комментарий
07.01.2021 12:05 Ответить
А, що тут такого! Їх знаєш як всьому в Трускавці навчили! В Гарварді за 5 років фіг навчать!
показать весь комментарий
07.01.2021 12:07 Ответить
Цей теж в темі? На злодії шапка горить!
показать весь комментарий
07.01.2021 11:56 Ответить
Все можливо,тому що в Україні нема відповідальності за публічну брехню !!!)))
показать весь комментарий
07.01.2021 11:57 Ответить
И озвучил это бродский.
Ничего же странного.
показать весь комментарий
07.01.2021 11:59 Ответить
Міша бродський сказиться, бо не дали отримати гешефт з зашквареним запорєбріковим "спутніком" (і це зрозуміло), а чому цей виссер підхопили адепти "сси в очолого Г", - не зрозуміло?!
показать весь комментарий
07.01.2021 12:37 Ответить
В Полтаві в одному з відділень банку , касир побачила дві однакові банкноти, обидві справжні. Поясниш і це ?

Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа" - Цензор.НЕТ 3213
показать весь комментарий
07.01.2021 12:00 Ответить
Цікаво,технична помилка чи.....???)))
показать весь комментарий
07.01.2021 12:02 Ответить
Ні, не помилка, а таємно включили друкарський станок. Між іншим я б хотів би , щоб це було помилкою.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:05 Ответить
Підробка найвищої кляси.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:15 Ответить
Не підробка якраз, що саме дивно!
показать весь комментарий
07.01.2021 12:16 Ответить
ні.. все таки сама фотка -фотошоп.
якісний.
збільшіть і побачите різницю у шрифті.

втім важко очікувати іншого від порохобота...
показать весь комментарий
07.01.2021 12:38 Ответить
Если помилка, то у бонистов хороший куш можно срубить на этом....но скорее всего это фейк(даже закруты по углам двух купюр как близнецы)...а если правда станок,то это чревато....а могли и лапти запустить шляпу,чтобы запарафинить банковскую систему Украины перед мировыми фин.организациями..
показать весь комментарий
07.01.2021 12:32 Ответить
если на купюре подпись смолия или шевченко, то фальшак, можешь отдать мне, если подпись гонтаревой, тогда оставь себе, эта купюра пользуется спросом... у нумизматов)))
показать весь комментарий
07.01.2021 12:49 Ответить
"Северный сосед", что за звери? медведи, чукчи, мордва, кацапы????? или кремлядские волки?
показать весь комментарий
07.01.2021 12:00 Ответить
свинопсятина...а он на ступеньку выше-малорос
показать весь комментарий
07.01.2021 12:05 Ответить
в "горячих" темах всегда прикольно просто прошвырнуться по камментах и глянуть, какие ники активированны "в связи со сложившейся обстановкой" )))
показать весь комментарий
07.01.2021 12:14 Ответить
Білоруси , паскуди ! Хіба ні ?
показать весь комментарий
07.01.2021 12:07 Ответить
Хотел сказать "братья", но решил быть патриотом?
показать весь комментарий
07.01.2021 12:16 Ответить
Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа" - Цензор.НЕТ 9039
показать весь комментарий
07.01.2021 12:01 Ответить
помниться в истории с "вагнеровцами" тоже власть утверждала фейк, вранье, манипуляции.Позаимствовав у "северного соседа" его же тактику остается воскликнуть: а вы докажите, что это манипуляция, опровергнете каждое слово.Сомневаюсь, что это будет сделано надлежащим образом т.к. ЗЕлень обосрется в очередной раз
показать весь комментарий
07.01.2021 12:04 Ответить
Ткаченко назвал информацию о контрабанде вакцины "манипуляцией северного соседа" - всё ясно, Бродский агент Кремля.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:04 Ответить
Главного спеца по производству фейков уполномочили заявить о якобы фейке. 🤭
показать весь комментарий
07.01.2021 12:06 Ответить
В одному тексті Ткаченко твердить протилежні речі:

- Це брехня.
- Якщо це не брехня, то у когось будуть проблеми.

На перший погляд Ткаченко не знає справи. Але ж він заявляє, що між рядків можна розгледіти маніпуляцію. "Між рядків" означає - з обставин справи, а не з інформації, про яку йдеться. Тобто мова йде про джерело, яке оспорює Ткаченко, а не про текст. Але ж сам Ткаченко робить заяву, що не підкріплена іншими фактами, оскільки перевірки клініки, на яку посилається джерело не було теж. Тобто Ткаченко маніпулює сам, коли твердить, що справи не було, оскільки він не подає ніякої суттєвої інформації на її спростування, окрім своєї думки.
Поза тим, хіба може громадськість очікувати на якісь результати перевірки від СБУ Баканова, що вважає за честь брати справу Татарова аби відмазати того від розслідування? Хіба Ткаченко про це не знає? Тобто він розуміє, що яка б не була ситуація, громадськість в цьому випадку не прийме пояснень влади. І поза тим, він лізе із своїми поясненнями, хоча не може не усвідомлювати, що справа є токсичною і краще триматись від неї осторонь.
Остаточно виглядає так, що Ткаченко не лише знає про справу, але й сам до неї причетний.
показать весь комментарий
07.01.2021 14:22 Ответить
https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu

...а наразі це спроба "порєшать" і нагрітися додатково

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu hochu domoy v ua @hochu_dodomu

https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu https://mobile.twitter.com/hochu_dodomu



"Степанов отметил, что еще за несколько дней до соответствующей публикации слышал о том, что в Украине появилась вакцина от коронавируса, ввезенная нелегальным путем" Составим план, такие вещи с кондачка не решаются, зайдите на недельке (с)

Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 5801
показать весь комментарий
07.01.2021 12:10 Ответить
еее стапе, Саша!!! а хто сказав, що ви спутніком ширяєтесь? ні ні, вам пфайзери/модени подавай!
показать весь комментарий
07.01.2021 12:12 Ответить
СС - Сєвєрний Сасєд.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:12 Ответить
А Ткаченко правий. Є зв'язок між підпільною вакцинацією грошовитих киян,саботажем закупівель вакцини стєпановським МОЗ (при розкраданні ковідного фонду),і неминучому приходу в Україну російської вакцини. Є.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:16 Ответить
Думаю тут інше...
трохи вакцини ,звичайно,перепаде і Україні(але тереба бути "упоротою ватою"нею добровільно вакцинуватись.
Завод (про..обаний у часи Порошенко) ,що має певні виробничі потужності,потрібний Срашці для виробництва вакцини для себе... інакше вакцинація там розтягнеться на п"ятирічку....
показать весь комментарий
07.01.2021 13:45 Ответить
Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 9920
показать весь комментарий
07.01.2021 12:17 Ответить
ааааа-ха-ха!
показать весь комментарий
07.01.2021 12:47 Ответить
ткаченко...давай еще подумай...
и при чем тут фуфловакцина? навряд ли ылита такая рисковая...
показать весь комментарий
07.01.2021 12:18 Ответить
Вася,ніхто тебе примушувати не буде..
напиши лише відмову від госпіталізації і лікування у випадку позитивного ПЛР-тесту,.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:32 Ответить
от мне просто интересно...как из моего коммента... Вы вычитали мой отказ от лечения при позитивном ПЛР-тесте???
как Вы умудряетесь читать между строк то, что там не стояло??? научите и меня...
показать весь комментарий
07.01.2021 12:36 Ответить
вони ж дерев'яні! пиши не фуфловакцина, а чітко "спутнік"... і то не факт, що допруть
показать весь комментарий
07.01.2021 12:47 Ответить
у темі Пфайзер...
комент про ФУФЛОВАКЦИНУ.

читати думки порохофілів і дурантинофілів НЕ ВМІЮ ...
показать весь комментарий
07.01.2021 13:47 Ответить
не вступая в полемику про фуфловакцину...(хотя я думаю что наша ылита навряд ли платила бы за него по 3 тыс баксов и тайно делала б уколы ))))... но это мое личное мнение)....
Вы все равно не ответили на мой вопрос...(и перешли на личности))))
і ще... нащо Ви почали коментувати неприємні для Вас коментаріїї (тим паче не зрозумівши (а воно Вам й не треба - згоден))) про що там йшла мова... ще зауважу - ніде Вас не ображав і не навішував ярликів... та то таке...
Христос народився!
Чудового Вам святкового дня...
показать весь комментарий
07.01.2021 14:00 Ответить
ти текст нездатне прочитати, не те що думки
показать весь комментарий
07.01.2021 14:14 Ответить
дудра лахудра)))
показать весь комментарий
07.01.2021 12:48 Ответить
геніальний виперд,Дірка в биці..)))
показать весь комментарий
07.01.2021 13:53 Ответить
дякую за визнання моїх талантів, тупенький
показать весь комментарий
07.01.2021 14:12 Ответить
Це лайно, що розколює країну користуючись своїм службовим становищем ще насмілюється спростовувати інформацію про інокуляції "еліти" дорогої імпортної вакциною? Так змусьте з визнати, що вони кололися китайської. Впиралися, але кололися!
показать весь комментарий
07.01.2021 12:33 Ответить
Холуй Коломойского он же вор государственного значения уже побеспокоился о северном соседе : Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине
показать весь комментарий
07.01.2021 12:36 Ответить
дивно, клован вчора доручив баканову перевірити інформацію, а сьогодні вискочила сашка...
показать весь комментарий
07.01.2021 12:44 Ответить
А до чого тут фуфловакцина кацапів, якщо Бродський написав прямо, що вакцина Pfizer?
показать весь комментарий
07.01.2021 12:45 Ответить
неважно. Так заведено - если обосрались, валить все на кацапов.
показать весь комментарий
07.01.2021 13:00 Ответить
Та у них грошей на Pfizer не достатньо.
показать весь комментарий
07.01.2021 13:12 Ответить
у них недостатньо грошей,щоб Пфайзер погодився підмочити свою репутацію(коли зараз бабло "потекло рікою" законним способом...)
показать весь комментарий
07.01.2021 13:51 Ответить
Бродський дурак..
Сказав би що це якась китайська вакцина ,або Спутнік.тоді виглядало би правдиво.../ втім це типова помилка брехунів і популістів -трішки прибрехати....
показать весь комментарий
07.01.2021 13:52 Ответить
Ага.Путька им вакцину закупил и самолётом прислал,чтобы подставить.А они не лохи и повелись.
показать весь комментарий
07.01.2021 12:49 Ответить
Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 8121
показать весь комментарий
07.01.2021 12:57 Ответить
Посмотрите на это честное лицо!
Такой не соврёт никогда!

Ткаченко назвав інформацію про контрабанду вакцини "маніпуляцією північного сусіда" - Цензор.НЕТ 4501
показать весь комментарий
07.01.2021 13:09 Ответить
Прямь ! У нас в Украине никогда не было, чтобы власть пользовалась чем то элитным и престижным. Они как английские лорды, чуть что, самые первые идут на фронт. Вон посмотрите они Феофанию уступили связи с Ковидом простому народу. Хотя и раньше они там уже никогда не лечились.
показать весь комментарий
07.01.2021 13:10 Ответить
Сашко мабуть теж вколовся контрабандной і тепер думає як відпетлять від відповідальності.
показать весь комментарий
07.01.2021 13:14 Ответить
Якщо це фейк то треба Бродського за жопу і в кутузку. А якщо ні то посадити всіх причетних до цього неподобства!
показать весь комментарий
07.01.2021 13:23 Ответить
він не назвав призвіщ
показать весь комментарий
07.01.2021 13:49 Ответить
Ну хитропопий єврей же
показать весь комментарий
07.01.2021 14:41 Ответить
Вся ваша зелёная власть пропитана враньём. Вы только рот свой открываете, все уже уверены - снова соврут.
Поэтому и верит народ, что вы втихаря вакцинируетесь. Репутация у вас такая.
показать весь комментарий
07.01.2021 13:29 Ответить
зачем же сбу дело открыло
показать весь комментарий
07.01.2021 13:37 Ответить
тому що будь-яка влада з ЗАДОВОЛЕННЯ розслідує ідіотські звинувачення(котрі організовує інколи і сама).

Це дозволяє ПРИКРИВАТИ справи серйозні....
показать весь комментарий
07.01.2021 13:49 Ответить
Ткаченко - проверить вакцинацию очень просто - достаточно сдать анализ крови
Вопрос в другом - в Европе вакцинированные имеют электронные паспорта , это учёт как БЦЖ
А в Украине что будут иметь вакцинированные?
показать весь комментарий
07.01.2021 13:52 Ответить
Бірку на вусі !!)))
показать весь комментарий
07.01.2021 13:58 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
07.01.2021 14:02 Ответить
Мы опять "ВЕРИМ" , что депутаты для выезда за рубеж, не будут вакцинироваться в первую очередь и готовы год ждать, пока вакцинируют медиком и силовиков, и члены их семей.
показать весь комментарий
07.01.2021 14:13 Ответить
 
 