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Новости Коронавирус и карантин
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В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский

В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский

Ряд представителей власти, среди которых нардепы и некоторые топ-чиновники, тайно вакцинировались от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщил бизнесмен Михаил Бродский.

По его словам, "29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer".

"Скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата. По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", - рассказал Бродский.

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"Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинирования наши "слуги" платят по 2,5 тыс евро. Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 - за две. Господа жлобы, вы не офигели? В приличных странах за такое полагается моральное порицание и отставка. Вот, например, в Польше", - добавил бизнесмен.

Бродский призвал СБУ поинтересоваться, почему в стране происходит нелегальное вакцинирование незарегистрированным препаратом, и сообщил, что обратился с соответствующим обращением и к правоохранителям Израиля.

"Заодно этим займутся израильские расследователи, которым я написал соответствующее обращение. Уверен, что украинские правоохранители не найдут состава преступления, а израильские - вскроют все", - отметил бизнесмен.

"Я не могу утверждать, что тот же Шмыгаль действительно вакцинировался. Поэтому считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку", - подытожил он.

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Автор: 

Бродский Михаил (426) вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) Шмыгаль Денис (2723) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+70
В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский - Цензор.НЕТ 7210
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06.01.2021 11:26 Ответить
+68
В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский - Цензор.НЕТ 9145
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06.01.2021 11:25 Ответить
+61
Два депутата ищут могилу своего недавно скончавшегося коллеги на кладбище. Ищут, ищут, но не могут найти. Вдруг один говорит другому: - Слушай, а может, он могилу на жену записал?
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06.01.2021 11:27 Ответить
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Страница 4 из 4
этих петухов только российской вакциной спутник 5
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06.01.2021 16:40 Ответить
Нам с коллегами уже сделали 1-ю инокуляцию, 25-го - вторая. ишут, через 9 дней после второй образуются антитела против протеина Spike.
Ни у кого никакой реакции на первую инокуляцию.
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06.01.2021 16:49 Ответить
Пишут*
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06.01.2021 16:49 Ответить
Здається, нинішня влада вже досягла дна, їй вже недовго залишилось грабувати країну. Тепер треба щось робити , щоб Мертвечук не дорвався до влади,бо здасть нас Путлеру з задоволенням.
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06.01.2021 17:27 Ответить
Схера вообще без досмотра что то ввозить разрешено, не понимаю! разрешите всем тогда умники, тошнит от вас всех!
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06.01.2021 17:29 Ответить
Интересно, Бродский в доле, или просто говорящая голова на зарплате у Медведчука?
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06.01.2021 17:43 Ответить
Просто гниди.....
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06.01.2021 17:50 Ответить
Это и так было давно ясно и ничего нового в этой новости нет. Я не удивлюсь что и Спутник уже здесь. Как не понятно что они все поголовно о стране и о народишке не думают а её стригут стригут стригут.....
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06.01.2021 18:31 Ответить
Лучше бы Спутником укололись. Я только такой вариант поддерживаю для этих истот.
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06.01.2021 18:31 Ответить
С вами полностью согласен.
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07.01.2021 00:27 Ответить
"Очень много людей уже было. Все ушли живые". В клинике Mediland подтвердили тайную вип-вакцинацию от Covid-19. .............теперь каждая падла будет бить в эфирах себя в гнилую грудину шо мене там не було ...ни ни це не я ....цце вин .....
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06.01.2021 18:34 Ответить
Короче Бродский объявил элиту лохами.Бо вакцины как таковой стопроцентной - тупо нет.Почему нет?Да потому,шо вирус мутирует до состояния,когда не сможет убивать носителя,щоб самому выжить.Колите колите воду по венам сколько угодно......Но вакцины не существует до тех пор,пока вирус не перестанет убивать носителя и сам деактивируется
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06.01.2021 18:38 Ответить
Очень глубокие познания в вирусологии и инфекционологии. Подавайтесь на нобелевку)
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07.01.2021 02:39 Ответить
Конечно же, никто расследовать не будет. Скажут https://footballhit.net/7069-messi-gorditsya-tem-chto-provel-750-matchey-za-barselonu.html очередной фейк
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06.01.2021 19:14 Ответить
Конечно же, никто расследовать не будет. Скажут https://footballhit.net/7069-messi-gorditsya-tem-chto-provel-750-matchey-za-barselonu.html очередной фейк
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06.01.2021 19:15 Ответить
Миша Бродский неудобен любой власти...
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06.01.2021 19:16 Ответить
Единственный банкир , который рассчитался со своими вкладчиками банка Денди ( так говорят)
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07.01.2021 00:47 Ответить
Степанов и Ляшко побеждают Корону с Вирусом серьезными успехами,заболело 10 тыщ,вылечилось 11 тыщ...,причем без всякой Вакцинации... и препаратов от этого недуга...
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06.01.2021 19:18 Ответить
По результатам обсуждения темы порохоботы разделились на 2 группы. Одни говорят - Бродский рыго-путинский говномет, другие - Зеленский все равно виноват.
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06.01.2021 19:30 Ответить
Та заткніться вже, соромно за Канаду, трєпло зелене.
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06.01.2021 20:46 Ответить
Странная логика у вас. Инфу вбросил Бродский - рыговский говномет и говорящая голова Медведчука, заглотила вброс порошенковская вата, а стыдно вам за Канаду.
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06.01.2021 21:39 Ответить
ВСЕОДНО ЗДОХНУТЬ.
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06.01.2021 19:34 Ответить
Ох и пистоту избрали во власть. Не то что 0, там -100 в шкале моральных принципов.
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06.01.2021 20:53 Ответить
А зелебобіків будуть прививати Новічком, чи Спутніком 😂😂😂
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06.01.2021 20:58 Ответить
Ойвэй, Мойша Бродский выполз из небытия - решил о себе напомнить, а то как-то уже приподзабывать стали
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06.01.2021 21:00 Ответить
Можливо, що після вакцинації вони стануть пасивними гомосексуалістами.
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06.01.2021 21:04 Ответить
Як ці курви надоїли!!!
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06.01.2021 21:38 Ответить
Как же тайно если все уже знают😀
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06.01.2021 22:00 Ответить
тайно вакцыну ввезли, на тихаря, ну а теперь конечно знают об этом все.
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06.01.2021 22:30 Ответить
Сподіваюсь українці памятають що за чорт Бродський. Якщо це брехло вилізло з нори то лише щоб хайпонути на чиюсь користь за гроші. Кому вигідно нагнітати попит на "екслюзивні послуги"? Правильно! Тим жидам які запропонують "конкурентну кацапську вакцину не за 3000 євро, а суттєво дешевше. Пальчевський уже мабуть завіз "екслюзивного Спутніка" і Бродський в долі - "жид до жида по своє". Це ж так кайфову для дебілів "відчувати себе винятковим і обраним". Тьфу! - "Без лоха и жизнь плоха".
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06.01.2021 22:08 Ответить
Даремно ви пропустили приймання пигулок)
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06.01.2021 22:42 Ответить
Я б дуже здивувався, якби вони повелися інакше
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06.01.2021 22:15 Ответить
И как это Рабиновичи, Зеленские, Фельдмани, Дубинские, Суркисы, Гройсманы, Коломойские, Кацманы,Червоненки и прочие украинцы забыли про Бродского ????????????????????????????????????????????????????
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06.01.2021 22:21 Ответить
Не забули. Він на "лавці запасних". Коли всі "верхні жиди" облажаються витягуюють такого призабутого замшілого Бродського з "маргінесу низів" і той так загадково поблискуючи окулярами випльовує з себе: "А я ж вам казав! А ви не слухали, то тепер робіть як я кажу!" І, вуаля!, - лохи знову зайняті переливанням з пустого в порожнє...
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06.01.2021 22:49 Ответить
Мудак ти бродський, ця клініка називається « Мендельленд і вакцина там нах нікому не потрібна...
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07.01.2021 00:19 Ответить
Фиг они захотят вакцинироваться русской вакциной, "Спутник" для нищебродов.
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07.01.2021 00:26 Ответить
"Новичок", "Спутник" --- Да какая впрочем разница.
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07.01.2021 00:29 Ответить
В якій ще притомній країні вибирають у владу злочинців (маю на увазі не судимих і засуджених з вироками,а те чим вони займаються на виборних посадах)? Вони створюють партії і прикриваючись ними,лізуть до корита,з єдиною метою-"нажертися". Притому,абсолютно безкарно,захищені принятими під себе "законами"і корупційною судовою мафією.На якого біса потрібне все це депутатське кодло (взагалі по країні)? Яка від нього користь? По команді тицяти на кнопки за шалені гроші? Навіть порівнювати їх з депутатами розвинених країн неможливо.Дивишся на оцей "виборчий" процес кожен раз і думаєш:"Люди,наскільки ж ви тупі і затуркані!Коли ж нарешті до вас це дойде?"
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07.01.2021 00:35 Ответить
У нас вакцинация началась 28 декабря. Первые - медики. Потом обитатели домов престарелых и пр. Дальше по возрастным категориям: приоритет более старым. Остальные ждут до весны...
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07.01.2021 01:52 Ответить
Зе-мрази! Кто бы сомневался!
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07.01.2021 03:32 Ответить
Если это правда, то это повод для импичмента! Дурко наверное вместе с Шмыглом привывался?!
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07.01.2021 04:22 Ответить
правильно!Выберем Бойка, с его профффесионалами, они хоть и в римских доспехах, но, толк как управлять общежитием Украина знают!!!!1
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07.01.2021 10:53 Ответить
Перше питання-яка з Європейських країн піде на те,Щоб продати навіть десяток доз"наліво"?
можеце з Самого Пфайзера продали?
а на хіра їм тих навіть мільйон-два доларів при смороді на весь світ?
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07.01.2021 10:11 Ответить
С Новым Годом!
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09.01.2021 15:51 Ответить
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