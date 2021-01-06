В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский

Ряд представителей власти, среди которых нардепы и некоторые топ-чиновники, тайно вакцинировались от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом сообщил бизнесмен Михаил Бродский.

По его словам, "29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer".

"Скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата. По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", - рассказал Бродский.

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"Очевидцы утверждают: за два этапа вакцинирования наши "слуги" платят по 2,5 тыс евро. Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 - за две. Господа жлобы, вы не офигели? В приличных странах за такое полагается моральное порицание и отставка. Вот, например, в Польше", - добавил бизнесмен.

Бродский призвал СБУ поинтересоваться, почему в стране происходит нелегальное вакцинирование незарегистрированным препаратом, и сообщил, что обратился с соответствующим обращением и к правоохранителям Израиля.

"Заодно этим займутся израильские расследователи, которым я написал соответствующее обращение. Уверен, что украинские правоохранители не найдут состава преступления, а израильские - вскроют все", - отметил бизнесмен.

"Я не могу утверждать, что тот же Шмыгаль действительно вакцинировался. Поэтому считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку", - подытожил он.

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