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Новини Коронавірус і карантин
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В Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади, - Бродський

В Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади, - Бродський

Деякі представники влади, серед яких нардепи і деякі топчиновники, таємно вакцинувалися проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомив бізнесмен Михайло Бродський.

За його словами, "29 або 30 грудня чартерним рейсом в Україну була таємно завезена партія вакцини Pfizer".

"Найімовірніше, її без розмитнення пронесли через "Зал офіційних делегацій", прикриваючись паспортом якогось депутата. За наявною в мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, зокрема і голова профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, цього тижня відвідали клініку пластичної хірургії й косметології "Меділенд", але не тільки і не стільки по укол ботоксу, скільки по першу дозу вакцини", - розповів Бродський.

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"Очевидці стверджують: за два етапи вакцинації наші "слуги" платять по 2,5 тис євро. Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину цього року і тепер переплачують приблизно в 100 разів, аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві. Панове жлоби, ви не офігіли? У порядних країнах за таке належать моральний осуд і відставка. Ось, наприклад, у Польщі", - додав бізнесмен.

Бродський закликав СБУ поцікавитися, чому в країні відбувається нелегальна вакцинація незареєстрованим препаратом, і повідомив, що звернувся з відповідним зверненням і до правоохоронців Ізраїлю.

"Водночас цим займуться ізраїльські розслідувачі, до яких я написав відповідне звернення. Упевнений, що українські правоохоронці не знайдуть складу злочину, а ізраїльські – розкриють усі", - зазначив бізнесмен.

"Я не можу стверджувати, що той самий Шмигаль справді вакцинувався. Тому вважаю цивілізованим, щоб прем'єр разом із паном Радуцьким здали тести на антитіла. І якщо припущення підтвердяться, обоє мають піти у відставку", - підсумував він.

Також читайте: Бродський подав заяву в НАБУ проти Єрмака: "Лікарні залишили без кисню, а витрати на Офіс президента збільшили, це геноцид"

Автор: 

Бродський Михайло (66) вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) Шмигаль Денис (4640) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+70
В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский - Цензор.НЕТ 7210
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06.01.2021 11:26 Відповісти
+68
В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский - Цензор.НЕТ 9145
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06.01.2021 11:25 Відповісти
+61
Два депутата ищут могилу своего недавно скончавшегося коллеги на кладбище. Ищут, ищут, но не могут найти. Вдруг один говорит другому: - Слушай, а может, он могилу на жену записал?
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06.01.2021 11:27 Відповісти
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этих петухов только российской вакциной спутник 5
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06.01.2021 16:40 Відповісти
Нам с коллегами уже сделали 1-ю инокуляцию, 25-го - вторая. ишут, через 9 дней после второй образуются антитела против протеина Spike.
Ни у кого никакой реакции на первую инокуляцию.
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06.01.2021 16:49 Відповісти
Пишут*
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06.01.2021 16:49 Відповісти
Здається, нинішня влада вже досягла дна, їй вже недовго залишилось грабувати країну. Тепер треба щось робити , щоб Мертвечук не дорвався до влади,бо здасть нас Путлеру з задоволенням.
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06.01.2021 17:27 Відповісти
Схера вообще без досмотра что то ввозить разрешено, не понимаю! разрешите всем тогда умники, тошнит от вас всех!
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06.01.2021 17:29 Відповісти
Интересно, Бродский в доле, или просто говорящая голова на зарплате у Медведчука?
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06.01.2021 17:43 Відповісти
Просто гниди.....
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06.01.2021 17:50 Відповісти
Это и так было давно ясно и ничего нового в этой новости нет. Я не удивлюсь что и Спутник уже здесь. Как не понятно что они все поголовно о стране и о народишке не думают а её стригут стригут стригут.....
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06.01.2021 18:31 Відповісти
Лучше бы Спутником укололись. Я только такой вариант поддерживаю для этих истот.
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06.01.2021 18:31 Відповісти
С вами полностью согласен.
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07.01.2021 00:27 Відповісти
"Очень много людей уже было. Все ушли живые". В клинике Mediland подтвердили тайную вип-вакцинацию от Covid-19. .............теперь каждая падла будет бить в эфирах себя в гнилую грудину шо мене там не було ...ни ни це не я ....цце вин .....
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06.01.2021 18:34 Відповісти
Короче Бродский объявил элиту лохами.Бо вакцины как таковой стопроцентной - тупо нет.Почему нет?Да потому,шо вирус мутирует до состояния,когда не сможет убивать носителя,щоб самому выжить.Колите колите воду по венам сколько угодно......Но вакцины не существует до тех пор,пока вирус не перестанет убивать носителя и сам деактивируется
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06.01.2021 18:38 Відповісти
Очень глубокие познания в вирусологии и инфекционологии. Подавайтесь на нобелевку)
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07.01.2021 02:39 Відповісти
Конечно же, никто расследовать не будет. Скажут https://footballhit.net/7069-messi-gorditsya-tem-chto-provel-750-matchey-za-barselonu.html очередной фейк
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06.01.2021 19:14 Відповісти
Конечно же, никто расследовать не будет. Скажут https://footballhit.net/7069-messi-gorditsya-tem-chto-provel-750-matchey-za-barselonu.html очередной фейк
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06.01.2021 19:15 Відповісти
Миша Бродский неудобен любой власти...
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06.01.2021 19:16 Відповісти
Единственный банкир , который рассчитался со своими вкладчиками банка Денди ( так говорят)
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07.01.2021 00:47 Відповісти
Степанов и Ляшко побеждают Корону с Вирусом серьезными успехами,заболело 10 тыщ,вылечилось 11 тыщ...,причем без всякой Вакцинации... и препаратов от этого недуга...
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06.01.2021 19:18 Відповісти
По результатам обсуждения темы порохоботы разделились на 2 группы. Одни говорят - Бродский рыго-путинский говномет, другие - Зеленский все равно виноват.
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06.01.2021 19:30 Відповісти
Та заткніться вже, соромно за Канаду, трєпло зелене.
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06.01.2021 20:46 Відповісти
Странная логика у вас. Инфу вбросил Бродский - рыговский говномет и говорящая голова Медведчука, заглотила вброс порошенковская вата, а стыдно вам за Канаду.
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06.01.2021 21:39 Відповісти
ВСЕОДНО ЗДОХНУТЬ.
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06.01.2021 19:34 Відповісти
Ох и пистоту избрали во власть. Не то что 0, там -100 в шкале моральных принципов.
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06.01.2021 20:53 Відповісти
А зелебобіків будуть прививати Новічком, чи Спутніком 😂😂😂
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06.01.2021 20:58 Відповісти
Ойвэй, Мойша Бродский выполз из небытия - решил о себе напомнить, а то как-то уже приподзабывать стали
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06.01.2021 21:00 Відповісти
Можливо, що після вакцинації вони стануть пасивними гомосексуалістами.
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06.01.2021 21:04 Відповісти
Як ці курви надоїли!!!
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06.01.2021 21:38 Відповісти
Как же тайно если все уже знают😀
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06.01.2021 22:00 Відповісти
тайно вакцыну ввезли, на тихаря, ну а теперь конечно знают об этом все.
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06.01.2021 22:30 Відповісти
Сподіваюсь українці памятають що за чорт Бродський. Якщо це брехло вилізло з нори то лише щоб хайпонути на чиюсь користь за гроші. Кому вигідно нагнітати попит на "екслюзивні послуги"? Правильно! Тим жидам які запропонують "конкурентну кацапську вакцину не за 3000 євро, а суттєво дешевше. Пальчевський уже мабуть завіз "екслюзивного Спутніка" і Бродський в долі - "жид до жида по своє". Це ж так кайфову для дебілів "відчувати себе винятковим і обраним". Тьфу! - "Без лоха и жизнь плоха".
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06.01.2021 22:08 Відповісти
Даремно ви пропустили приймання пигулок)
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06.01.2021 22:42 Відповісти
Я б дуже здивувався, якби вони повелися інакше
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06.01.2021 22:15 Відповісти
И как это Рабиновичи, Зеленские, Фельдмани, Дубинские, Суркисы, Гройсманы, Коломойские, Кацманы,Червоненки и прочие украинцы забыли про Бродского ????????????????????????????????????????????????????
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06.01.2021 22:21 Відповісти
Не забули. Він на "лавці запасних". Коли всі "верхні жиди" облажаються витягуюють такого призабутого замшілого Бродського з "маргінесу низів" і той так загадково поблискуючи окулярами випльовує з себе: "А я ж вам казав! А ви не слухали, то тепер робіть як я кажу!" І, вуаля!, - лохи знову зайняті переливанням з пустого в порожнє...
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06.01.2021 22:49 Відповісти
Мудак ти бродський, ця клініка називається « Мендельленд і вакцина там нах нікому не потрібна...
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07.01.2021 00:19 Відповісти
Фиг они захотят вакцинироваться русской вакциной, "Спутник" для нищебродов.
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07.01.2021 00:26 Відповісти
"Новичок", "Спутник" --- Да какая впрочем разница.
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07.01.2021 00:29 Відповісти
В якій ще притомній країні вибирають у владу злочинців (маю на увазі не судимих і засуджених з вироками,а те чим вони займаються на виборних посадах)? Вони створюють партії і прикриваючись ними,лізуть до корита,з єдиною метою-"нажертися". Притому,абсолютно безкарно,захищені принятими під себе "законами"і корупційною судовою мафією.На якого біса потрібне все це депутатське кодло (взагалі по країні)? Яка від нього користь? По команді тицяти на кнопки за шалені гроші? Навіть порівнювати їх з депутатами розвинених країн неможливо.Дивишся на оцей "виборчий" процес кожен раз і думаєш:"Люди,наскільки ж ви тупі і затуркані!Коли ж нарешті до вас це дойде?"
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07.01.2021 00:35 Відповісти
У нас вакцинация началась 28 декабря. Первые - медики. Потом обитатели домов престарелых и пр. Дальше по возрастным категориям: приоритет более старым. Остальные ждут до весны...
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07.01.2021 01:52 Відповісти
Зе-мрази! Кто бы сомневался!
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07.01.2021 03:32 Відповісти
Если это правда, то это повод для импичмента! Дурко наверное вместе с Шмыглом привывался?!
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07.01.2021 04:22 Відповісти
правильно!Выберем Бойка, с его профффесионалами, они хоть и в римских доспехах, но, толк как управлять общежитием Украина знают!!!!1
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07.01.2021 10:53 Відповісти
Перше питання-яка з Європейських країн піде на те,Щоб продати навіть десяток доз"наліво"?
можеце з Самого Пфайзера продали?
а на хіра їм тих навіть мільйон-два доларів при смороді на весь світ?
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07.01.2021 10:11 Відповісти
С Новым Годом!
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09.01.2021 15:51 Відповісти
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