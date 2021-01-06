В Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади, - Бродський

Деякі представники влади, серед яких нардепи і деякі топчиновники, таємно вакцинувалися проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомив бізнесмен Михайло Бродський.

За його словами, "29 або 30 грудня чартерним рейсом в Україну була таємно завезена партія вакцини Pfizer".

"Найімовірніше, її без розмитнення пронесли через "Зал офіційних делегацій", прикриваючись паспортом якогось депутата. За наявною в мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, зокрема і голова профільного медичного комітету ВР Михайло Радуцький, цього тижня відвідали клініку пластичної хірургії й косметології "Меділенд", але не тільки і не стільки по укол ботоксу, скільки по першу дозу вакцини", - розповів Бродський.

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"Очевидці стверджують: за два етапи вакцинації наші "слуги" платять по 2,5 тис євро. Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину цього року і тепер переплачують приблизно в 100 разів, аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві. Панове жлоби, ви не офігіли? У порядних країнах за таке належать моральний осуд і відставка. Ось, наприклад, у Польщі", - додав бізнесмен.

Бродський закликав СБУ поцікавитися, чому в країні відбувається нелегальна вакцинація незареєстрованим препаратом, і повідомив, що звернувся з відповідним зверненням і до правоохоронців Ізраїлю.

"Водночас цим займуться ізраїльські розслідувачі, до яких я написав відповідне звернення. Упевнений, що українські правоохоронці не знайдуть складу злочину, а ізраїльські – розкриють усі", - зазначив бізнесмен.

"Я не можу стверджувати, що той самий Шмигаль справді вакцинувався. Тому вважаю цивілізованим, щоб прем'єр разом із паном Радуцьким здали тести на антитіла. І якщо припущення підтвердяться, обоє мають піти у відставку", - підсумував він.

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