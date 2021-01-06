Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19
Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранителям проверить информацию о том, что в Украину якобы ввезли контрабандой вакцину от COVID-19 для власть имущих.
Об этом сказано в сообщении на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, и первыми прививки получат люди из групп риска и те, кто находятся на передовой борьбы с COVID-19.
"За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - подытожил Зеленский.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский
Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.
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Вы же этого хотели - па приколу? Нут так...хуже не будет!
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. была осуществлена со государственных счетов 31.12.2020 в экстренном порядке после 18-00. Причина проста - в бюджете 2020 нет фонда аналогичного нынешнему "фонду для противодействия COVID-19" и оставшееся на счетах 2020 года уходит в общий фонд бюджета. Проплата формирует коррупционный резерв переходящий в 2021. Это грубейшее нарушение бюджетной и финансовой дисциплины -внеконкурсное распределение бюджетных средств и оплата не гарантированных услуг по вне договорной схеме.
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
Ещё все впереди и с тебя спросят почему до сих пор не подписано ни одного контракта на поставку нормальной вакцины.
Прям ЗЕ не знає, чим його депутати та уряд перекололись.
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Протрезвевшая Мендель проснулать и в Фейсбуке от имени Зеленского поручила МВД проверить информацию о контрабанде вакцины. Правда половину текста украла у Шмыгаля который это же и тому же поручил пять часов назад ...
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3760757857318260?__cft__[0]=AZV-Iq8ebHt3Y8egyQGWxqCX4cVhtTDG8Pzw6OJbuQME8BJ3AL72CGL5cKWwgH9i_6JaySFmkOGOyzpdgZVXEWnumG2XaeWIhuYr8EpWO7-DHY7iKdXN8vIofjqE17pq6JqZso0r54QdVElnxTbyhyu_vhRb75NRKO3X4pYuC51QAw&__tn__=%2CO%2CP-R 33 мин. ·
Примітивний плагіатор крав все: від своїх номерів до президентських промов…
https://video.fiev25-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/136691685_340699543553695_5809734483303255025_n.mp4?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjM0MCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=DoYjmBKUVpYAX_q3e6D&rl=340&vabr=189&_nc_ht=video.fiev25-1.fna&oh=de1df8cd7a1a077887212eae5f281194&oe=5FF63EEE
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3760182580709121?__cft__[0]=AZWkOkIxZvTpGOf1dJQL2ko_90Mj9bT-sgJwPCrGiPzoO0E1i0IdxelMI5LaWKO6_QEemR39Sd6bAkefUQ93S3bjhhZb7HMunYOEmkfTIUXF_0Oew1WGmDfG0KZ7TmfSO2U&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
ШТОШ...
Я мовчав два дні, перевіряв інформацію, питав людей і тепер я готовий поділитися з вами тим, про що дізнався.
Українські ВІПи та політики таємно вакцинуються вакциною виробництва Pfizer-BioNtech у Києві.
Роблять вони це у приватній клініці Mediland що знаходиться на Лук'янівці у Києві по вулиці Маршала Рибалка 11-б.
Робить це вітчизняний істеблішмент за фантастичні суми: якщо роздрібна ціна «Пфайзера» у світі коливається від 18 до 20 доларів за штуку, то тут вона коштує від 1 до 3 ТИСЯЧ ЄВРО! При тому, окрім себе, ВІПи вакцинують своїх стареньких батьків.
Клініка афільована з Романом Гольдманом, ізраїльським лікарем та керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля МЕДЕС. За чутками, саме він є постачальником та головним вигодоотримувачем в цій схемі.
Знаєте... Якби ВІПи першочергово вакцинувалися «за дорогие деньги» тією ж вакциною якою потім вакцинувалися б всі інші громадяни України які виявили бажання це робити - я б ще хоч якось зрозумів: капіталізм, «хто платить, той і музику замовляє» і таке інше, хоча все одно був би неабиякий скандал, бо першочергово вакцинуються медики, а коли...
А коли з одного боку МОЗ законтрактував доволі «стрьомну» китайську вакцину «Sinovac», яка ще не пройшла останньої фази випробувань, та ще й дорожче за собівартість, бо через посередника, а з іншого - Мєдвєдчук, який агресивно лобіює виробництво в Україні російського шмурдяка «Спутник V», а харківська фармкомпанія «Біолік» вже подала документи на реєстрацію цього шмурдила в МОЗ, я скажу - ідіть ви нах.й!
Нам, громадянам, не бачити тут ані «Пфайзера» ані «Модерни», бо навіть за програмою Covax ми отримаємо обмежену кількість доз шведсько-британської «AstraZeneca», ефективність якої близько 70%, на нас планують ледь не «цікаві досліди» ставити китайською муттю та російським шмурдяком, ЧЕРЕЗ ВАШІ РІШЕННЯ, договірняки і контракти, а ви самі, таємно ширятєсь найкращим...
Ви і тести почали першими таємно робити в «Євролабі» Пальчевського і ординаторські на палати під себе переробляти в Олександрівській лікарні Києва на початку пандемії і чартерами літати, коли повітряний простір закрили, і у «Велюрі» з «Аляскою» бухать коли всі ресторатори загиналися...
Ви ох.єлі, нешановне панство. Дуже скоро спливуть ваші прізвища і я їх обов'язково опублікую, щоб всі знали, хто і на якому статевому органі бачить Український Народ.
АПДЕЙТ: Нардеп від «СН», власник клініки «Борис» Михайло Радуцький спростовує інформацію про підпільне вакцинування еліт. Це той самий Радуцький, який на початку пандемії тонами маски до Китаю відправляв, а потім наші медики шили собі з підручних засобів. Велику «довіру» викликають заяви цього політика...
АПДЕЙТ-2: Шмигаль доручив МВС перевірити інформацію щодо підпільної вакцинації еліт. Я практично впевнений, що перевірка нічого не дасть, бо не виключено, що Аваков там теж вакцинувався...
Назар Приходько