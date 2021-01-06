Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранителям проверить информацию о том, что в Украину якобы ввезли контрабандой вакцину от COVID-19 для власть имущих.

Об этом сказано в сообщении на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, и первыми прививки получат люди из групп риска и те, кто находятся на передовой борьбы с COVID-19.

"За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - подытожил Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский

Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.