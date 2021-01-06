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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19

Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронцям перевірити інформацію про те, що в Україну нібито ввезли контрабандою вакцину проти COVID-19 для можновладців.

Про це сказано в повідомленні на сторінці президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що у держави є чіткий план вакцинації, і першими щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій боротьби з COVID-19.

"За контрабанду і контрафакт має бути покарання", - підсумував Зеленський.

Читайте також: Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП "Медзакупівлі"

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19 01

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24308) карантин (18172) контрабанда (1825) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5954
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06.01.2021 17:51 Відповісти
+21
зеленое дерьмо уже поручало расследовать куда делись маски из госрезерва, и где результат и посадка радуцкого?! Так что зеленый лохДаун просто понтуется на камеру имитируя деятельность
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06.01.2021 17:52 Відповісти
+21
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6702
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06.01.2021 17:53 Відповісти
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Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4634
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06.01.2021 17:49 Відповісти
Якщо в новинах є ЗЕ, то на форум можна не заходити, тут одні тролі.
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06.01.2021 18:38 Відповісти
Та ладно?! Вон смотри какая Ленка сладкая!
Вы же этого хотели - па приколу? Нут так...хуже не будет!
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06.01.2021 19:21 Відповісти
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1594
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06.01.2021 17:50 Відповісти
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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06.01.2021 17:49 Відповісти
не дочеаешся - американці самі то все створили, а не чекали, та к що вставай - за свої права треба боротися
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07.01.2021 04:52 Відповісти
Можна проходити повз, наркоман жартує
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06.01.2021 17:50 Відповісти
Таки да,по полной наколотый,укуренный и вдобавок бухой с непомытой головой,3 в 1,мерзота...
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06.01.2021 18:12 Відповісти
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5954
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06.01.2021 17:51 Відповісти
у него есть чiткий план ... ну прям отлегло , хоть с планом всё норм
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4008
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06.01.2021 17:51 Відповісти
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6702
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06.01.2021 17:53 Відповісти
тонна кокаина, шо вам не инвестиции?
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06.01.2021 20:31 Відповісти
Это типа герыч был,там какбэ покруче...
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06.01.2021 20:37 Відповісти
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3897
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06.01.2021 17:51 Відповісти
а шо такое??? хто-то где-то чем-то ширяется ..а оно ни ухом ни рылом? ))))
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06.01.2021 17:52 Відповісти
Прокинули лоха,сами укололись, а Вован в пролете.
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06.01.2021 17:52 Відповісти
у Вовчика імунітет - 2 рази вже хворів
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07.01.2021 04:54 Відповісти
Учитывая его брехливость,большие сомнения что он чем то болел.
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07.01.2021 13:16 Відповісти
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1021
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06.01.2021 17:52 Відповісти
зеленое дерьмо уже поручало расследовать куда делись маски из госрезерва, и где результат и посадка радуцкого?! Так что зеленый лохДаун просто понтуется на камеру имитируя деятельность
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06.01.2021 17:52 Відповісти
Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6419
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06.01.2021 17:57 Відповісти
Вот тут могу и поверить) сам-то он переболел)
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06.01.2021 17:53 Відповісти
Это нифига не значит для вакцинации. Британским штаммом болеют и по второму разу.
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06.01.2021 17:55 Відповісти
тогда смысл вакцинации?
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06.01.2021 19:24 Відповісти
А как же развод лохов на бабло? Надо же как-то фармомпаниям зарабатывать!
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06.01.2021 21:08 Відповісти
розбійники!
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06.01.2021 17:53 Відповісти
"факты не подтвердились", - старательно выводил пост зеленский, почесывая место от укола...))
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06.01.2021 17:53 Відповісти
Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1634
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06.01.2021 17:58 Відповісти
Та для себя они везут, для семьи, знакомым, какая перепродажа? Кто имеет бабло привезут по дипломатическим каналам, а привезут им, как с востока, так и с запада, наивные люди, неужели олигархи, эксы всех мастей, будут ждать после меня в очереди. СМЕХОТА.
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06.01.2021 17:58 Відповісти
А хто їм продав нумеровані пробірки з вакциною?
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06.01.2021 17:59 Відповісти
Дид в пальто.
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06.01.2021 19:57 Відповісти
Это - что! На ж.д. вокзале цыгане бит-коинами торгуют...
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07.01.2021 03:47 Відповісти
Зазвичай ложечки знаходяться, а осад залишається.
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06.01.2021 17:58 Відповісти
страна может спать спокойно , контрабанда не пройдёт , вова поручил ... до этого через кордон тянули всё , а тут вова поручил и всё - стоп .. иди проспись , поручитель ты наш
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06.01.2021 17:59 Відповісти
Контрабас їхав в морозильних камерах з температурою мінус 70? Ви в здоровому глузді це написали?
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06.01.2021 18:01 Відповісти
є вакцини, які не потрібно зберігати при мінус 70(напр. Moderna)
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06.01.2021 18:32 Відповісти
Є. От тільки відповіді на мій комент нема.
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06.01.2021 18:35 Відповісти
Речь идет о пфайзере, для которой необходимо минус 80
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06.01.2021 21:09 Відповісти
ви смішний, коли є куча бабла то приїде фура-рефрежиратор якщо треба , або невеличка валіза з сухим льодом, або іт. і тп.
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07.01.2021 01:34 Відповісти
Все Алло,Єльдораддо,Эпицентры и т.д завалены контрабассом,95%всех мобилок там же, и никто этого в упор не видит. Но две жмени вакцины,из партии которой наверняка и он и его близкие уже широнулись, он "хочет" найти.
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06.01.2021 18:03 Відповісти
Ответ в стиле реформированных мусоров: в связи с тем что в законодательстве Украины нет понятия власть имущие, информация про какие либо нарушения не подтвердилась! Можно запускать Сватов с первого сезона....
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06.01.2021 18:03 Відповісти
Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4803
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06.01.2021 18:03 Відповісти
Это же оно,точно...
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06.01.2021 18:17 Відповісти
Не верю, что преЗедент не в «теме»......, подозреваю, что лоханулись(?) и инфа «всплыла» и теперь ножками топаем и грозные «тирады» пишем в face
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06.01.2021 18:03 Відповісти
А яка свята людина це продала нікого не цікавить? Ну, якщо таки продала...
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06.01.2021 18:08 Відповісти
Шо, опять взял под личный контроль? Ну, сам то поди уже давно укололся вакцинкой контробандной. И маму с папой не забыл.

После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. была осуществлена со государственных счетов 31.12.2020 в экстренном порядке после 18-00. Причина проста - в бюджете 2020 нет фонда аналогичного нынешнему "фонду для противодействия COVID-19" и оставшееся на счетах 2020 года уходит в общий фонд бюджета. Проплата формирует коррупционный резерв переходящий в 2021. Это грубейшее нарушение бюджетной и финансовой дисциплины -внеконкурсное распределение бюджетных средств и оплата не гарантированных услуг по вне договорной схеме.


Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.
Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
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06.01.2021 18:05 Відповісти
Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8910Лобная доля впадать начала!?
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06.01.2021 18:07 Відповісти
судя по взгляду ... вместе с лобковой
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06.01.2021 18:20 Відповісти
Там все вместе давно запущенно...
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06.01.2021 18:29 Відповісти
ну и рожа мерзкая...
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06.01.2021 23:02 Відповісти
В далеком Ростове по щеке пенсионера Виктора скатилась скупая мужская слеза. «Представляешь Николай» сказал он, «а они меня страусами упрекали!»
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06.01.2021 18:07 Відповісти
не надо...батоном тоже
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06.01.2021 18:57 Відповісти
Батон так батон! «А шо, так можно было!!!!!!» воскликнул Мікола, чуть не выпрыгнув от удивления из красных шаровар.
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06.01.2021 19:13 Відповісти
скажи,как мы микилу отдрессировали-шаровары и в ростове не снимает
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06.01.2021 19:22 Відповісти
«Эх, Микила, Микила» вздохнул Виктор, «ну вот скажи мне, как так получилось что на рояле этот шлеппер лабал а в Ростов ехать нам Пришлось?» Попровляя оселедець на голове Микила виновато ответил: «Извини, Витя, просто тогда на корпоративе я подумал что отпустите лысого это он про Кошевого волал, я испугался и отпустил крышку рояля, прости.»
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06.01.2021 19:48 Відповісти
Закусив мутный первак толстым шматом сала, Виктор обреченно вздохнул и подитожил: « так значит они называют меня пида...ом только потому что нашли это на рояле у меня в комнате, я же в попыхах его так и не выкинул!»
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06.01.2021 20:05 Відповісти
Бросив небрежно на стол сбрую и шаблю, Микила закурил люльку и прищуриваясь от дыма начал рассуждать: « понимаешь Федорыч, тут вот какое дело! У них словечек много заморских: терпимость, толерантность и вот тех кто такими штуками как у тебя на рояле валялась, они геями кличут! А тебя, почему то, пида...сом!»
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06.01.2021 20:34 Відповісти
ну ладно ббродский, ну ладно шшмыгаль, ну ты то...)))
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06.01.2021 18:13 Відповісти
Это фиаско, клоун.
Ещё все впереди и с тебя спросят почему до сих пор не подписано ни одного контракта на поставку нормальной вакцины.
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06.01.2021 18:16 Відповісти
Неа, ничего ему не будет. Лохи проглотят как и все остальное и будут молчать, разве что повозмущаются немного в соцсетях.
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06.01.2021 18:33 Відповісти
Надо писать:"Зеленский поручил придумать хоть какую-то отмазку и наказать виновных в утечке информации"
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06.01.2021 18:29 Відповісти
наказать не виновньіх и наградить не причасньіх
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07.01.2021 01:39 Відповісти
Сміх курям...
Прям ЗЕ не знає, чим його депутати та уряд перекололись.
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06.01.2021 18:34 Відповісти
Він інколи не знає, чим сам колеться)
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06.01.2021 18:35 Відповісти
Ага. Розібратись, як положено і покарати кого попало.
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06.01.2021 18:35 Відповісти
"Зеленский поручил проверить информацию о контрабанде вакцины от COVID-19" - https://censor.net/ru/news/3240541/poruchil_minzdravu_i_mvd_proverit_informatsiyu_o_podpolnoyi_vaktsinatsii_ot_koronavirusa_shmygal - всё, не отвертятся, посадят за контрабанду вакцины и подпольную вакцинацию?
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06.01.2021 18:38 Відповісти
та ты шо!!! и крадунецкого вместе со шмыгалём?
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06.01.2021 18:56 Відповісти
Если органьі примерно вздуют жердяя Бродского за фейк , направленньій на подрьів нацбезопасности , я "ЗА" ! Он сказал о вакцине "Пфайзер" в чемоданчике , а там -80° требуется.
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06.01.2021 19:00 Відповісти
сухой лед или 5дней при 0 град. успеют
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07.01.2021 01:41 Відповісти
В.А,зачем поручать СБУ и другим органам-ответ очевиден- КЛЕВЕТА!!
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06.01.2021 19:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Протрезвевшая Мендель проснулать и в Фейсбуке от имени Зеленского поручила МВД проверить информацию о контрабанде вакцины. Правда половину текста украла у Шмыгаля который это же и тому же поручил пять часов назад ...
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06.01.2021 19:05 Відповісти
"Особистий контроль" (с) Зе-нарік.
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06.01.2021 19:17 Відповісти
А оказалось - тонна герыча. Но конечный получатель назван точно...
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06.01.2021 19:35 Відповісти
Дайте мені хустинку!! Сьози заливають планшет
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06.01.2021 20:16 Відповісти
Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5322
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06.01.2021 20:17 Відповісти
Я знал, что вся твоя избирательная компания базировалась на левинсовском "Плутовстве". И пытался по мере сил донести до не слишком умных избирателей зеленского. Взяли хороший фильм и одурачили идиотов, которые не очень любят хорошие фильмы. Классика. Но сегодня вдруг выяснилось, что ты еще и рояль с членом спи#дил у других. Оказывается, у тебя даже член не свой, а краденый. У тебя еще что-то из "своего" осталось?
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06.01.2021 21:09 Відповісти
дьіплом уриста-папа подарил
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07.01.2021 01:43 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZV-Iq8ebHt3Y8egyQGWxqCX4cVhtTDG8Pzw6OJbuQME8BJ3AL72CGL5cKWwgH9i_6JaySFmkOGOyzpdgZVXEWnumG2XaeWIhuYr8EpWO7-DHY7iKdXN8vIofjqE17pq6JqZso0r54QdVElnxTbyhyu_vhRb75NRKO3X4pYuC51QAw&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3760757857318260?__cft__[0]=AZV-Iq8ebHt3Y8egyQGWxqCX4cVhtTDG8Pzw6OJbuQME8BJ3AL72CGL5cKWwgH9i_6JaySFmkOGOyzpdgZVXEWnumG2XaeWIhuYr8EpWO7-DHY7iKdXN8vIofjqE17pq6JqZso0r54QdVElnxTbyhyu_vhRb75NRKO3X4pYuC51QAw&__tn__=%2CO%2CP-R 33 мин. ·

Примітивний плагіатор крав все: від своїх номерів до президентських промов…

https://video.fiev25-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/136691685_340699543553695_5809734483303255025_n.mp4?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjM0MCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=DoYjmBKUVpYAX_q3e6D&rl=340&vabr=189&_nc_ht=video.fiev25-1.fna&oh=de1df8cd7a1a077887212eae5f281194&oe=5FF63EEE
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06.01.2021 21:55 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZWkOkIxZvTpGOf1dJQL2ko_90Mj9bT-sgJwPCrGiPzoO0E1i0IdxelMI5LaWKO6_QEemR39Sd6bAkefUQ93S3bjhhZb7HMunYOEmkfTIUXF_0Oew1WGmDfG0KZ7TmfSO2U&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3760182580709121?__cft__[0]=AZWkOkIxZvTpGOf1dJQL2ko_90Mj9bT-sgJwPCrGiPzoO0E1i0IdxelMI5LaWKO6_QEemR39Sd6bAkefUQ93S3bjhhZb7HMunYOEmkfTIUXF_0Oew1WGmDfG0KZ7TmfSO2U&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

ШТОШ...

Я мовчав два дні, перевіряв інформацію, питав людей і тепер я готовий поділитися з вами тим, про що дізнався.

Українські ВІПи та політики таємно вакцинуються вакциною виробництва Pfizer-BioNtech у Києві.

Роблять вони це у приватній клініці Mediland що знаходиться на Лук'янівці у Києві по вулиці Маршала Рибалка 11-б.

Робить це вітчизняний істеблішмент за фантастичні суми: якщо роздрібна ціна «Пфайзера» у світі коливається від 18 до 20 доларів за штуку, то тут вона коштує від 1 до 3 ТИСЯЧ ЄВРО! При тому, окрім себе, ВІПи вакцинують своїх стареньких батьків.

Клініка афільована з Романом Гольдманом, ізраїльським лікарем та керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля МЕДЕС. За чутками, саме він є постачальником та головним вигодоотримувачем в цій схемі.

Знаєте... Якби ВІПи першочергово вакцинувалися «за дорогие деньги» тією ж вакциною якою потім вакцинувалися б всі інші громадяни України які виявили бажання це робити - я б ще хоч якось зрозумів: капіталізм, «хто платить, той і музику замовляє» і таке інше, хоча все одно був би неабиякий скандал, бо першочергово вакцинуються медики, а коли...

А коли з одного боку МОЗ законтрактував доволі «стрьомну» китайську вакцину «Sinovac», яка ще не пройшла останньої фази випробувань, та ще й дорожче за собівартість, бо через посередника, а з іншого - Мєдвєдчук, який агресивно лобіює виробництво в Україні російського шмурдяка «Спутник V», а харківська фармкомпанія «Біолік» вже подала документи на реєстрацію цього шмурдила в МОЗ, я скажу - ідіть ви нах.й!

Нам, громадянам, не бачити тут ані «Пфайзера» ані «Модерни», бо навіть за програмою Covax ми отримаємо обмежену кількість доз шведсько-британської «AstraZeneca», ефективність якої близько 70%, на нас планують ледь не «цікаві досліди» ставити китайською муттю та російським шмурдяком, ЧЕРЕЗ ВАШІ РІШЕННЯ, договірняки і контракти, а ви самі, таємно ширятєсь найкращим...

Ви і тести почали першими таємно робити в «Євролабі» Пальчевського і ординаторські на палати під себе переробляти в Олександрівській лікарні Києва на початку пандемії і чартерами літати, коли повітряний простір закрили, і у «Велюрі» з «Аляскою» бухать коли всі ресторатори загиналися...

Ви ох.єлі, нешановне панство. Дуже скоро спливуть ваші прізвища і я їх обов'язково опублікую, щоб всі знали, хто і на якому статевому органі бачить Український Народ.

АПДЕЙТ: Нардеп від «СН», власник клініки «Борис» Михайло Радуцький спростовує інформацію про підпільне вакцинування еліт. Це той самий Радуцький, який на початку пандемії тонами маски до Китаю відправляв, а потім наші медики шили собі з підручних засобів. Велику «довіру» викликають заяви цього політика...

АПДЕЙТ-2: Шмигаль доручив МВС перевірити інформацію щодо підпільної вакцинації еліт. Я практично впевнений, що перевірка нічого не дасть, бо не виключено, що Аваков там теж вакцинувався...

Назар Приходько
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06.01.2021 21:57 Відповісти
Всё правильно, когда сами кололись, то, забыли про президента.
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06.01.2021 22:01 Відповісти
Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8677
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06.01.2021 22:23 Відповісти
Проверят... ну и шо?
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06.01.2021 23:03 Відповісти
Да всё он прекрасно знает, только опять лапшу на уши вешает, вроде первый раз об этом слышит. Ведь всем уже известно, какой брехливый в Украине **********!
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06.01.2021 23:16 Відповісти
А чого б президенту не доручити сбу розслідування нещодавні купівлі нерухомості своїми підлеглими? Напр. Тимошенком і тд?
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06.01.2021 23:40 Відповісти
73% - это говно нации, избравшее президентом себе подобного. Радуйтесь теперь, дебилы, у вас жизнь удалась.
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07.01.2021 00:34 Відповісти
Бджоли вирішили повстати проти меду
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07.01.2021 00:50 Відповісти
Подопечные затарились, а начальнику занести забыли.
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07.01.2021 03:05 Відповісти
Дурко знову строє з себе дурника! Есть СБУ пусть допросят Бродського, соберут информация: да, нет?! Есть же и та клиника, врачи... Или СБУ умеет только бизнес кошмарить !!!!!!?
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07.01.2021 03:39 Відповісти
ВЗ'ЯВ ПІД ОСОБИСТИЙ ПОСИЛЕННИЙ КОНТРОЛЬ , ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО КОНТРАБАС ЗАВОЗИЛИ З ЙОГО ЗГОДИ .
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07.01.2021 09:48 Відповісти
Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4528
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07.01.2021 09:52 Відповісти
Зеленский поручил проверить информацию о незаконной эксплуатации детей в ночное время во время эпидемии ковид19 для сьёмки пиар ролика прославляющего свои достижения.
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07.01.2021 11:31 Відповісти
Все взял "под личный контроль". Ни кого не найдут теперь.
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07.01.2021 17:32 Відповісти
 
 