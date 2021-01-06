Зеленський доручив перевірити інформацію про контрабанду вакцини проти COVID-19

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та іншим правоохоронцям перевірити інформацію про те, що в Україну нібито ввезли контрабандою вакцину проти COVID-19 для можновладців.

Про це сказано в повідомленні на сторінці президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу. Якщо хтось справді додумався таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що у держави є чіткий план вакцинації, і першими щеплення отримають люди з груп ризику і ті, хто на передовій боротьби з COVID-19.

"За контрабанду і контрафакт має бути покарання", - підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.