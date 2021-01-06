Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення в країну медичних препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначається: "Слідчими СБУ в Єдиний реєстр досудового розслідування 6 січня 2021 року внесено відомості про вчинення злочину при ввезенні засобів під виглядом вакцини від вірусу COVID-19, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 КК України.
Зараз перевіряється інформація щодо її застосування".
Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.
Таке ж доручення про перевірку цієї інформації дав і президент Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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-78 - це -78, а не весь довгий ланцюжок про який ти кажеш, що "кажуть" буцім-то його в україні немає...
однак: побільше протиріч, хай мислять собі
не получилось втихаря...))))
многоходовочка, однако
++++
У Конан Дойла Ватсона называют по имени трижды. В «Человеке с рассечённой губой» жена называет его Джеймсом.
Когда наоборот, под видом дорогой вакцины ввозят дешёвый аспирин, то как вообще можно поверить в эту новость? На чём прибыль-то можно получить? Бред какой-то.
Через пару дней об этом все забудут.
https://ukranews.com/news/733972-venediktovu-mogut-uvolit-esli-do-2021-ne-poyavitsya-rezultatov-ee-raboty
Ну и где результат ??? Где увольнение???
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, автор которой просит не допустить регистрации харьковской компанией АО "Биолек" вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Автор петиции считает, что это вакцина "Sputnik V" российского производства.
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
https://youtu.be/rG2xe0X3i_Q
https://censor.net/ru/comments/locate/3240521/0192148c-4aed-724a-8832-1d8ac3dafcf2 Бродский--проросийская гнида Ему выгодно набросать говна на вентилятор.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240521/0192148c-4aed-724a-8832-1d8ac3dafcf2Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного ввоза в страну медицинских препаратов под видом вакцины от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/n3240581
Больше всего умиляет оборот: под видом вакцины от коронавируса.
Это как в школе танцев Соломона Каца "шаг вперёд и два назад.
Производство покажет (в зависимости от конъюнктуры)
1. Нет не ввозили.
2. Ввозили, но это не вакцина. Неустановленные жулики под видом вакцины .......
3. Да, ввозили, но не кололи.
4. Да,ввозили, да кололи, но ....
На каждый случай свой прейскурант.
Я так розумію, що вся ця заваруха через те, що ТОП чиновникам та політикам вкололи вітамінку замість вакцини за 3000 €?