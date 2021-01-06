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Новини Коронавірус і карантин
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Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення в країну медичних препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідчими СБУ в Єдиний реєстр досудового розслідування 6 січня 2021 року внесено відомості про вчинення злочину при ввезенні засобів під виглядом вакцини від вірусу COVID-19, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 КК України.

Зараз перевіряється інформація щодо її застосування".

Також читайте: Україна не законтрактувала вакцини проти COVID-19, тому що переговори вів МОЗ, - ДП "Медзакупівлі"

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Таке ж доручення про перевірку цієї інформації дав і президент Зеленський.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) СБУ (12945) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
ну.. теперь лично руцкий патриот Баканов просто обязано взять у Шмыгаля пробу на яд из известного места..
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06.01.2021 20:02 Відповісти
+13
Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ - Цензор.НЕТ 6692
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06.01.2021 20:01 Відповісти
+8
так быстро сделали экспертизу что это не вакцина от коронавируса... )))
не получилось втихаря...))))
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06.01.2021 20:04 Відповісти
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Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ - Цензор.НЕТ 6692
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06.01.2021 20:01 Відповісти
ну.. теперь лично руцкий патриот Баканов просто обязано взять у Шмыгаля пробу на яд из известного места..
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06.01.2021 20:02 Відповісти
Так то мертвечука спутникV прилетел для ОПЗЖоппых.
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06.01.2021 20:53 Відповісти
Отже Шмигаль не коловся по 3000 доларів вакциною, а коловся по 2000 доларів "невакциною". Все зрозуміло. Новина для зебілів.
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06.01.2021 20:02 Відповісти
Шмигаль коловся? Ти бачило це на власні очі? Краще бути зебілом ніж дебілом. )))
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06.01.2021 20:27 Відповісти
Зеленый поручил МВД и СБУ проверить информацию о контрабанде вакцины. Правда половину текста украл у Шмыгаля который это же и тем же структурам поручил пять часов назад ...
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06.01.2021 20:03 Відповісти
Тебе цікавить типу крадіжка половини тексту чи сам факт наявності доручення? А Шмигать вкрав текст у Бєрії замінивши в ньому НКВД на СБУ. )))
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06.01.2021 20:31 Відповісти
Еще одна зеленогнойная мразь появилась, капец . Зебил =дебил, причем в самой тяжелой форме. Скажи, мразь, а ты с Порошенко воровал? А откуда тогда знаешь , что он воровал? Ты воевал , сволочь, в АТО* а откуда тогда знаешь, что они младенцев ели? Зедебилы все с когнитивными диссонансами , как ********* и машка подлавровская с раши, даже если их носам в их дерьмо тыкают, им это не доказательства, но другие все кругом виноваты. Чем больше такие твари ,как ты, орут про "честных" зеленодряней, тем меньше веры уродливым слугам остается. Подняли всю троляцкую гринпоцовскую срать)))) Хотя о чем это я - принцип Даннинга -Крюгера еще никто не отменял
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06.01.2021 22:32 Відповісти
каюсь,думал утку запустили .а оно вон оно как...
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06.01.2021 20:04 Відповісти
Так воно можливо і є "утка". Цікаво, де зберігали вакцину для якої потрібно -78 град.? Кажуть в Україні немає таких сховищ.
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06.01.2021 20:33 Відповісти
Рідкий азот.
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06.01.2021 20:35 Відповісти
Ну той шо? Треба не сам рідкий азот, а кріогені камери, генератори холоду, щоб підтримувати таку температуру, приміщення, персонал, інфраструктуру, тощо. Це десь є в Україні?
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06.01.2021 20:39 Відповісти
Для зберігання невеликої кількості вакцин обладнання є. До того ж ця вакцина може зберігатися після розморозки до 5 діб при температурі 2-8 градусів.
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06.01.2021 20:54 Відповісти
тебе, обізнаного, щось забагатоконче необхідно донести "правду"?
-78 - це -78, а не весь довгий ланцюжок про який ти кажеш, що "кажуть" буцім-то його в україні немає...
однак: побільше протиріч, хай мислять собі
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06.01.2021 20:58 Відповісти
Звіздят що нема !! Можливо малооб"ємні ,але морозильники однозначно є !!)))
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06.01.2021 20:40 Відповісти
так быстро сделали экспертизу что это не вакцина от коронавируса... )))
не получилось втихаря...))))
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06.01.2021 20:04 Відповісти
образили Мишку, да... а реклама зачот

Начато уголовное производство по факту незаконного ввоза препаратов под видом вакцины от коронавируса, - пресс-служба СБУ - Цензор.НЕТ 4243
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06.01.2021 20:11 Відповісти
У Михаила Бродского хорошая разведка...
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06.01.2021 20:15 Відповісти
Ну походу хтось із таможня і злив інфу. Специфіка транспортування все таки дається взнаки!
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06.01.2021 20:20 Відповісти
Разводка!
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06.01.2021 21:26 Відповісти
ждем результатов году так в 2031
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06.01.2021 20:15 Відповісти
Тільки в мене сумніву не було, що саме так і буде?!?!? ЗЕбіли, ви це зробили разом!!!
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06.01.2021 20:17 Відповісти
В трусах і піхві -75 не зробиш. Розумні люди вакцину зробили😂😂😂
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06.01.2021 20:23 Відповісти
якуты выживут, а африка вымрет
многоходовочка, однако
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06.01.2021 21:07 Відповісти
Шерлок Голмс и доктор Джон Уотсон отдыхают
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06.01.2021 20:19 Відповісти
доктор Джон Уотсон
++++Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ - Цензор.НЕТ 3309
У Конан Дойла Ватсона называют по имени трижды. В «Человеке с рассечённой губой» жена называет его Джеймсом.
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06.01.2021 21:20 Відповісти
Павлик Бродский и сам укололся, в долг, и кантору сдал)))
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06.01.2021 20:21 Відповісти
Вызывайте Миссисс Марпл или на крайняк Алана Пинкертона
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06.01.2021 20:21 Відповісти
Згідно з вимогами законодавства, на товарах, що ввозяться в Україну, має бути маркування українською мовою.
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06.01.2021 21:01 Відповісти
Головне, щоб це були вимоги не тількі абстракної держави, а і Ваші теж. Якщо Ви не довіряєте вакцині з сумнівним маркуванням - не давайте своєї згоди на вакцинацію. Здоров'я і життя Ваше і це головне для Вас.
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07.01.2021 00:14 Відповісти
Ну шо хотят,то и творят,иоб ихнюю маму (...
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06.01.2021 20:22 Відповісти
Когда под видом дешёвого лекарства ввозят дорогое, то понятно, что это контрабанда.
Когда наоборот, под видом дорогой вакцины ввозят дешёвый аспирин, то как вообще можно поверить в эту новость? На чём прибыль-то можно получить? Бред какой-то.
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06.01.2021 20:31 Відповісти
Ввозят дешевий аспірін,а вакцинують ,як дорогу вакцину ,елементарно,навар ох...єнний !!)))
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06.01.2021 20:37 Відповісти
А зачем ввозить дешёвый аспирин, если такую бодягу можно самому дома сварганить?
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06.01.2021 20:46 Відповісти
При вакцинации Вам показывают пузырёк, из которого вакцину набирают в шприц. На нём написано: аспирин, как Вы предполагаете. Вы думаете, что можно не показывать, и никто не просит показать?
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06.01.2021 20:49 Відповісти
Это называется реклама. Как выпаривать поддельный продукт под видом настоящего, если всем известно что в стране нет оригинального? А теперь все знают, что оригинальный продукт в стране якобы есть.
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06.01.2021 20:43 Відповісти
Читпизация РАБссии через Спутник Гагарина... упаковано в ЧАЙНА-Тауне...
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06.01.2021 20:33 Відповісти
Бредишь?Не удивляюсь
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06.01.2021 20:35 Відповісти
Бредю Мавзолейным быдлом и китайскими соплями...уже 51 год...
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06.01.2021 20:36 Відповісти
А в чому прикол - ввозити підробку, типу тут не можна підробити без ризику при проходженні митниці.
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06.01.2021 20:38 Відповісти
Так люди же не лохи, все знают что настоящего продукта в стране нет. А теперь после такой рекламы все знают что есть. Значит можно сделать и впаривать подделку.
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06.01.2021 20:48 Відповісти
Пчелы против меда. Весь этот шум уйдет в паровозный свисток.
Через пару дней об этом все забудут.
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06.01.2021 20:41 Відповісти
Замять быстро не получится, Бродский направил запрос и в Израиль...
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06.01.2021 20:44 Відповісти
Шмуля Хольмц и доктор Вацман спешат на помощь... в Умань)))
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06.01.2021 20:51 Відповісти
Бродский просто прозвиздел что отправил запрос в Израиль. Они потешаются над гоями.
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06.01.2021 20:56 Відповісти
Вакцинация заключенных РАБссинцев в Мордовии прошла успешно... дохлость 40 %
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06.01.2021 20:41 Відповісти
Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ - Цензор.НЕТ 8730
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06.01.2021 20:43 Відповісти
Например:Зеленский второй раз пообещал уволить Генпрокурора еще до нового года, если она не даст результат.
https://ukranews.com/news/733972-venediktovu-mogut-uvolit-esli-do-2021-ne-poyavitsya-rezultatov-ee-raboty

Ну и где результат ??? Где увольнение???
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06.01.2021 20:47 Відповісти
А до якого року не сказав?
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06.01.2021 21:04 Відповісти
а может она дала......
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06.01.2021 21:07 Відповісти
В советской дохлой армии вакцинировали в плечо всякое дерьмо весной 1988 года,мне повезло,медичка в санчасти было моей землячкой,и сказала,Андрей не вздумай....,я удрал на позицию,от греха подальше... Вакцинируйтесь...,остолопы...
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06.01.2021 20:48 Відповісти
Не гони беса ,я шёл в армию в 85-м,получал вакцину в плечо и нефига даже не чувствовал проблем
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06.01.2021 20:56 Відповісти
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" - это вакцина "Sputnik V" российского производства.
На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, автор которой просит не допустить регистрации харьковской компанией АО "Биолек" вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Автор петиции считает, что это вакцина "Sputnik V" российского производства.
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
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06.01.2021 20:56 Відповісти
Наркота подпадает?Або сахар?Ужас!Вакцина есть от всего 1 0000 0000 лям
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06.01.2021 20:58 Відповісти
Теперь главное не выйти на самих себя или кого-то из окружения преЗедента.....
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06.01.2021 20:59 Відповісти
Ну шо погасимся Дуэль Ахиллеса и Гектора (Achilles vs Hector)
https://youtu.be/rG2xe0X3i_Q
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06.01.2021 21:00 Відповісти
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06.01.2021 21:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/47159
https://censor.net/ru/comments/locate/3240521/0192148c-4aed-724a-8832-1d8ac3dafcf2 Бродский--проросийская гнида Ему выгодно набросать говна на вентилятор.
https://censor.net/ru/comments/locate/3240521/0192148c-4aed-724a-8832-1d8ac3dafcf2Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного ввоза в страну медицинских препаратов под видом вакцины от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/n3240581
Больше всего умиляет оборот: под видом вакцины от коронавируса.
Это как в школе танцев Соломона Каца "шаг вперёд и два назад.
Производство покажет (в зависимости от конъюнктуры)
1. Нет не ввозили.
2. Ввозили, но это не вакцина. Неустановленные жулики под видом вакцины .......
3. Да, ввозили, но не кололи.
4. Да,ввозили, да кололи, но ....
На каждый случай свой прейскурант.
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06.01.2021 21:10 Відповісти
не Соломона Каца а Соломона Пляры.Это классика Карл.
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06.01.2021 21:54 Відповісти
Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ - Цензор.НЕТ 2706https://censor.net/ru/user/457839 - Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ - Цензор.НЕТ 6338Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ - Цензор.НЕТ 6062
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06.01.2021 21:59 Відповісти
Еше не началась вакцинация, а народ уже дуреет. Умничают по каждому поводу.
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06.01.2021 21:21 Відповісти
Згідно з вимогами ? Віит ще в те вірете ? Наша страна гине під ******** масляковськими клоунами біля кремля Це страшно?
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06.01.2021 21:32 Відповісти
ааа, так это забыли кокс в Управліннi боротьби з незаконним обігом наркотиків растаможить, но украинские чекисты быстро выяснили, что фирма Pfizer вакцину в порошках не производит,..но моня бродский -молоток, жаль только собак-нюхачей, которых спишут на живодёрню...но зато моня снова в обойме)))
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06.01.2021 21:34 Відповісти
Баканов!! В жопу себе засунь это уголовное дело .
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06.01.2021 21:52 Відповісти
ето скока ж они кокса ввезли, раз его щас заместо вакцины колоть начали?
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06.01.2021 22:25 Відповісти
А може ця вакцина з Ізраїлю лише для єврєїв? і на інших не діє... Тому і вакцинуюється лише керівництво))
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06.01.2021 22:30 Відповісти
Судя по неадекватному оживлению троллей и прочей публики, которая обсирает Бродского и защищает зеленожопых, факт явно имел место! Вот вы сами и бросаете дерьмо на вентилятор. Не испытываю никакого уважения к Бродскому, но подставляться под такой скандал без фактов, вряд ли даже он бы стал. .
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06.01.2021 22:42 Відповісти
колись вітя Ростовський збирав картини, йому раби навсували трохи підробок, він, ясна річ, нікому не розказував про це, ходять слухи, що двох таки потім побив. Так от, після втечі він всі підробки залишив в Україні, його кодло, яке втікло пізніше, потім почало в Білорусі продавати підробки як спрадні.Їх піймали. Парацельс в якого проходили прививки, переселенець, близький друг віті Ціна як для вакцини, захмарна. скоріше за все, за такі бабки кололи плацебо, пішла реклама, почалися нездорові рухи тіла - проста заздрість то недаром През образився разом з баком, хто вони такі і що кололи. Будум дивитись на реакцію організму Преза та бака.
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06.01.2021 23:35 Відповісти
А может кто то обиделся, что развели на много доларов, а укололи глюкозой.
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07.01.2021 01:57 Відповісти
Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ - Цензор.НЕТ 6172
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07.01.2021 05:07 Відповісти
Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ - Цензор.НЕТ 8641
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07.01.2021 09:49 Відповісти
при ввозе средств под видом вакцины от вируса COVID-19, Источник: https://censor.net/ru/n3240581
Я так розумію, що вся ця заваруха через те, що ТОП чиновникам та політикам вкололи вітамінку замість вакцини за 3000 €?
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07.01.2021 11:29 Відповісти
 
 