Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу, - пресслужба СБУ

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного ввезення в країну медичних препаратів під виглядом вакцини проти коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Слідчими СБУ в Єдиний реєстр досудового розслідування 6 січня 2021 року внесено відомості про вчинення злочину при ввезенні засобів під виглядом вакцини від вірусу COVID-19, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 КК України.

Зараз перевіряється інформація щодо її застосування".

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Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинували нібито представників влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

Таке ж доручення про перевірку цієї інформації дав і президент Зеленський.