Ткаченко сознался, что тайное вакцинирование от COVID-19 в Украине существует, - Бродский
Министр культуры Александр Ткаченко со ссылкой на источники подтвердил бизнесмену Михаилу Бродскому, что в Украине уже проходит тайное вакцинирование от коронавируса.
Об этом Бродский написал в блоге на сайте "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.
"Есть такой человек - Александр Ткаченко, министр культуры. Он повторил темники дешевых блогеров о том, что моя информация о контрабанде вакцины - это происки северного соседа... Прочитав этот бред, я сразу набрал упомянутого государственного деятеля - и спросил, все ли с ним нормально, нет ли жара, видений или галлюцинаций. К моему удивлению, Ткаченко сознался, что знает о тайном вакцинировании, ему это подтвердили сразу несколько людей, но свою публикацию в телеграмм-канале он снимать не будет", - отмечает Бродский.
При этом он уточнил, что знает "очень многих, кто укололся".
"О них знает вся элита, вся власть знает, но морозятся. Поручают расследовать, пишут отписки... Так вот, господа, я даю вам еще несколько дней. И если не будет честной реакции власти, то я удивлю вас еще больше", - подытожил Бродский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Михаила Бродского можно отнести к так называемому «киевскому клану», тому где братья Игорь и Григорий Суркисы, Александр Волков и другие ныне подзабытые товарищи, которые начинали свой политический путь в столице, в самом начале 90-х.
В 1992-1993 годах интересы Григория Суркиса и Михаила Бродского впервые совпали. Бродский тогда был бригадиром маляров, а в Киеве пошла мода на евроремонт. Собственно, во время одного из таких ремонтов молодой тогда Григорий Михайлович познакомился с ещё более молодым Михаилом Юриевичем. Более того, он познакомил Бродского с криминальными авторитетами Киселем и Черепом. Первый в те годы занимался в основном незаконной валютной деятельность и контрабандой, второй был по сути в вассальной зависимости от первого, но уже рулил наркоторговлей и проституцией, ну и, конечно же, оба «держали» по району Киева, и промышляли рэкетом и связанными с ним вымогательствами, грабежами и убийствами. Но где-то к 1994-1995 году у них возникла необходимость легализации своих доходов. Суркис для этих целей не годился - он в те годы уже был советником у президента Леонида Кравчука и боролся за пост президента ФК Динамо (Киев). А вот Миша Бродский вполне годился - молодой, незамаранный ещё ни в чем. Так появился концерн Денди, а Бродский стал его президентом.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/103291-mihail_brodskij__professionaljnyj_kidala
Потом стал народным депутатом
Юфа уехал в Израиль на 10 лет раньше чем лопнул банк Бродского «Дэнди» . О банке Бродский утверждает что рассчитался с вкладчиками до копейки
Отличный подход, очень объективный.
Верю)))
а для этого хоть Бродский сойдет, да хоть и сам сатана...
Що відомо про ізраїльтянина, якому приписують контрабанду вакцини в Україну (фото)
.Скандал, який спровокувала новина про таємну вакцинацію українських багатіїв, дуже швидко перетнув межі нашої держави. Інформація про те, що за сприяння громадянина Ізраїлю до Києва постачається вакцина, а потім продається за космічні гроші, не змогла обійти увагу закордонні ЗМІ, в першу чергу ізраїльські.
Нагадаємо, Романа Гольдмана назвали причетним до незаконних поставок з Ізраїлю вакцини Pfizer-BioNtech чартерним рейсом до Києва. ЗМІ переконують, що таємно вакциновані «щасливчики» самі розповідають знайомим про щеплення. Звучить інформація і про місце, і про ціну такої послуги. Щеплення начебто проводять у столичній приватній клініці Mediland, що розташована на Лук'янівці на вулиці Маршала Рибалка, 11-б.
Першим публічно інформацію про підпільні щеплення оприлюднив громадський діяч Назар Приходько у переддень Різдва за юліанським календарем. На своїй сторінці в Facebook активіст зазначив, що підпільне щеплення має попит: робить його «вітчизняний істеблішмент за фантастичні суми: якщо роздрібна ціна «Пфайзера» у світі коливається від $18-20 за дозу, то тут вона коштує від 1 до 3 тисяч євро!». «При тому, окрім себе, ВІПи вакцинують своїх стареньких батьків», - написав він.
Згадана клініка Mediland афільована з Романом Гольдманом, ізраїльським лікарем та керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля «Медес». «За чутками, саме він є постачальником та головним вигодоотримувачем у цій схемі», - зазначив Приходько.
Далі вже були оприлюднені нові деталі. Це зробив відомий бізнесмен Михайло Бродський. За його даними, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій (аеропорт «Бориспіль» ), «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».
«За наявною у мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, в тому числі і голова профільного медичного комітету парламенту Михайло Радуцький, протягом цього тижня навідалися до клініки пластичної хірургії і косметології Меділенд за першою дозою вакцини», - заявив Бродський. Також він звинувачує представників влади, що вони покривають таємний продаж вакцини. Бродський повідомив, що передав цю інформацію «ізраїльським розслідувачам» і очікує, що вони цим займуться, а також зазначив, що вимагає дій від Служби безпеки України.
Він звернувся до впливового ізраїльського лікаря з проханням висловити свою думку щодо того, яким чином вакцина з Ізраїлю могла нелегально потрапити в Україну. Медик погодився це зробити, але на умовах анонімності.
«Думаю, вакцину могли вкрасти, але тоді вона неліквідна, адже її можна зберігати в розмороженому стані лише 5-6 годин - так написано на пляшці. Або ж вкрали порожні пляшки та влили туди фізрозчин або іншу вакцину, наприклад «Супутник», а це вже грубий обман людей. В Ізраїлі щеплення роблять безкоштовно… Якщо вкрав дозу, значить позбавив життя якогось старого. Це як торгівля органами: гроші не пахнуть», - коментує скандал медик.
Ізраїльський медик також прокоментував діяльність Романа Гольдмана, який позиціонує себе генеральним директором Першого медичного центру Тель-Авіву, а ще - керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля «Медес». Але співрозмовник «Главкома» спростував цю інформацію: «В Україні Гольдмана називають медиком, хоча він ніхто в Ізраїлі. Не існує в країні Першого медичного центру Тель-Авіву, де він нібито є директором. Він звичайний ділок, який займався медичним туризмом. Є фото, де він поруч з Кличком, Радуцьким, хоча останній стверджує, що не знайомий з Гольдманом», - дивується медик.
Дійсно, чисельні фото, які можна знайти у відкритому доступі, свідчать, що Гольдман знайомий з багатьма відомими політиками, депутатами і навіть з президентом Зеленським.
...
А втіхаря вакцинувалися краденою з Ізраїлю вакциною "Файзер"!
ЦЕ ВСЕ що повинні знати про гниду кремля - мертвечука і все його ОПЗЖ!!!
Що стосується Роми Гольдмана ( дружбан зепотерпілого) разом із кРадуцьким доставили крадену вакцину с Ізраілю !
Тогда все мы равны и никого "равнее" не должно быть, верно? И вакцинироваться слуги и торчок не должны втихаря от граждан верно?
http://www.niknews.mk.ua/2021/01/08/prokuror-zakljuchila-sdelku-v-nikolaeve-nasilnik-sovrativshij-malchika-otdelalsja-ispytatelnym-srokom/ ttp://www.niknews.mk.ua/2021/01/08/prokuror-zakljuchila-sdelku-v-nikolaeve-nasilnik-sovrativshij-malchika-otdelalsja-ispytatelnym-srokom/
Урсула фон дер Ляєн фактично відкинула можливість придбання російської вакцини від коронавірусу, наголосивши,
що ЄС вже має замовлень на 2,3 млрд. доз вакцин у 6 різних виробників.
Степанов, с... ка , зупинися %,
Слугам Пфайзер , хозяевам спутник
"Поручают расследовать, пишут отписки... Так вот, господа, я даю вам еще несколько дней.
И если не будет честной реакции власти, то я удивлю вас еще больше", - подытожил Бродский.Источник: https://censor.net/ru/n3240760