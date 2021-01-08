Ткаченко сознался, что тайное вакцинирование от COVID-19 в Украине существует, - Бродский

Министр культуры Александр Ткаченко со ссылкой на источники подтвердил бизнесмену Михаилу Бродскому, что в Украине уже проходит тайное вакцинирование от коронавируса.

Об этом Бродский написал в блоге на сайте "Обозреватель", передает Цензор.НЕТ.

"Есть такой человек - Александр Ткаченко, министр культуры. Он повторил темники дешевых блогеров о том, что моя информация о контрабанде вакцины - это происки северного соседа... Прочитав этот бред, я сразу набрал упомянутого государственного деятеля - и спросил, все ли с ним нормально, нет ли жара, видений или галлюцинаций. К моему удивлению, Ткаченко сознался, что знает о тайном вакцинировании, ему это подтвердили сразу несколько людей, но свою публикацию в телеграмм-канале он снимать не будет", - отмечает Бродский.

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При этом он уточнил, что знает "очень многих, кто укололся".

"О них знает вся элита, вся власть знает, но морозятся. Поручают расследовать, пишут отписки... Так вот, господа, я даю вам еще несколько дней. И если не будет честной реакции власти, то я удивлю вас еще больше", - подытожил Бродский.