Ткаченко зізнався, що таємна вакцинація проти COVID-19 в Україні існує, - Бродський

Міністр культури Олександр Ткаченко з посиланням на джерела підтвердив бізнесменові Михайлу Бродському, що в Україні вже проходить таємна вакцинація проти коронавірусу.

Про це Бродський написав у блозі на сайті "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

"Є така людина - Олександр Ткаченко, міністр культури. Він повторив темники дешевих блогерів про те, що моя інформація про контрабанду вакцини - це підступи північного сусіда ... Прочитавши цю маячню, я відразу набрав згаданого державного діяча - і запитав, чи все з ним нормально, чи немає лихоманки, марень або галюцинацій. На мій подив, Ткаченко зізнався, що знає про таємну вакцинацію, йому це підтвердили відразу кілька людей, але свою публікацію в телеграм-каналі він знімати не буде", - зазначає Бродський.

При цьому він уточнив, що знає "дуже багатьох, хто уколовся".

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"Про них знає вся еліта, вся влада знає, але морозяться. Доручають розслідувати, пишуть відписки ... Так ось, панове, я даю вам ще кілька днів. І якщо не буде чесної реакції влади, то я здивую вас ще більше", - підсумував Бродський.