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Новини Коронавірус і карантин
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Ткаченко зізнався, що таємна вакцинація проти COVID-19 в Україні існує, - Бродський

Ткаченко зізнався, що таємна вакцинація проти COVID-19 в Україні існує, - Бродський

Міністр культури Олександр Ткаченко з посиланням на джерела підтвердив бізнесменові Михайлу Бродському, що в Україні вже проходить таємна вакцинація проти коронавірусу.

Про це Бродський написав у блозі на сайті "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

"Є така людина - Олександр Ткаченко, міністр культури. Він повторив темники дешевих блогерів про те, що моя інформація про контрабанду вакцини - це підступи північного сусіда ... Прочитавши цю маячню, я відразу набрав згаданого державного діяча - і запитав, чи все з ним нормально, чи немає лихоманки, марень або галюцинацій. На мій подив, Ткаченко зізнався, що знає про таємну вакцинацію, йому це підтвердили відразу кілька людей, але свою публікацію в телеграм-каналі він знімати не буде", - зазначає Бродський.

При цьому він уточнив, що знає "дуже багатьох, хто уколовся".

Читайте: В Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися представники влади, - Бродський

"Про них знає вся еліта, вся влада знає, але морозяться. Доручають розслідувати, пишуть відписки ... Так ось, панове, я даю вам ще кілька днів. І якщо не буде чесної реакції влади, то я здивую вас ще більше", - підсумував Бродський.

Автор: 

Бродський Михайло (66) вакцина (4419) карантин (18172) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
Зєбіли а ну побекайте таки
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08.01.2021 17:04 Відповісти
+29
Ай-яй-яй. Так наш величайший снова "соврамши"? Впрочем как всегда.
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08.01.2021 17:04 Відповісти
+26
Ткаченко сознался, что тайное вакцинирование от COVID-19 в Украине существует, - Бродский - Цензор.НЕТ 3493
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08.01.2021 17:14 Відповісти
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Вакциною спутнік V будуть інфікувати виключно зєбільйо та жопоблок.
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08.01.2021 17:24 Відповісти
Нехай колются на здоров'я, але думаю ці промоутери вакцинації підливають масла у вогонь щоб визвать ажіотаж, щоб плебеї самі побігли в черги на вакцини. Вже ж було, що цю новину озувучили, і обана знову її вкинули в медіа. Я ще раз наголошую: вакцинються таємно, чи не таємно, - їм усім і їх дітям на здоров'я! Це особиста справа кожного.
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08.01.2021 17:25 Відповісти
тайный союз астра зенека и спутника-5
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08.01.2021 17:25 Відповісти
Бродский, та не томи уже - удивляй. Докажи что ты не поц.
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08.01.2021 17:25 Відповісти
А шо не так. Почему нет.
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08.01.2021 17:30 Відповісти
Та я ж не против. Вот и хочу чтобы было скорее таки да чем таки нет. А там посмотрим.
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08.01.2021 17:33 Відповісти
та ви ж, зебіли (всі!, разом з Бродським), не можете назвати матеріальну частину того, що у вас Порошенко вкрав. А ти ще очікуєш чогось від Бродського...
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08.01.2021 19:43 Відповісти
Звісно очікую. Він же обіцяє і далі дивувати. Шоу маст гоу он.
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08.01.2021 20:06 Відповісти
виросло покоління , яке не пам'ятає "денді" ... Та поц він поцуватий повністю . Але для свинарчуків - авторитет , думку якого ігнорувати не можна !
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08.01.2021 17:32 Відповісти
Так ось і в мене деякі сумніви, так би мовити, закралися. Тому не можу вже терпіти. Хотілося б переконатися, що сумніви недаремні, або раз та назавжди їх для себе спростувати. Бо люди в такому віці змінюються мало. Тому і сумніви.
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08.01.2021 17:37 Відповісти
Свинарчуки гідні члени зеко манди, хіба ні?
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08.01.2021 18:16 Відповісти
Имя Михаила Юрьевича Бродского известно каждому, кто интересуется украинской политикой, поскольку он в ней, в этой политике, уже очень давно.
Михаила Бродского можно отнести к так называемому «киевскому клану», тому где братья Игорь и Григорий Суркисы, Александр Волков и другие ныне подзабытые товарищи, которые начинали свой политический путь в столице, в самом начале 90-х.
В 1992-1993 годах интересы Григория Суркиса и Михаила Бродского впервые совпали. Бродский тогда был бригадиром маляров, а в Киеве пошла мода на евроремонт. Собственно, во время одного из таких ремонтов молодой тогда Григорий Михайлович познакомился с ещё более молодым Михаилом Юриевичем. Более того, он познакомил Бродского с криминальными авторитетами Киселем и Черепом. Первый в те годы занимался в основном незаконной валютной деятельность и контрабандой, второй был по сути в вассальной зависимости от первого, но уже рулил наркоторговлей и проституцией, ну и, конечно же, оба «держали» по району Киева, и промышляли рэкетом и связанными с ним вымогательствами, грабежами и убийствами. Но где-то к 1994-1995 году у них возникла необходимость легализации своих доходов. Суркис для этих целей не годился - он в те годы уже был советником у президента Леонида Кравчука и боролся за пост президента ФК Динамо (Киев). А вот Миша Бродский вполне годился - молодой, незамаранный ещё ни в чем. Так появился концерн Денди, а Бродский стал его президентом.
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08.01.2021 17:28 Відповісти
Еще одной статьей доходов Михаила Бродского стали трастовые схемы. Он активно занялся ими в 1996-1997 годах. «Траст» переводится с английского, как доверие. Таких доверчивых граждан в те годы в Украине, как ни странно, было много. И они доверяли свои деньги «Денди-банку» и другим структурам, связанных с Бродским - например, потребительское общество «Меркурий», которым он занимался вместе с небезызвестным Александром Пресманом, который в свою очередь был представителем Семена Могилевича, а директором этого «Меркурия» был международный аферист Семен Юфа. Деньги с граждан собирались под обещание огромных процентов и… все, банк или трастовая компания закрывалась. Один только «Денди-банк» кинул 21 тысячу человек на общую сумму около четырех миллионов долларов. Крышевал все эти структуры все тот же Кисель.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/103291-mihail_brodskij__professionaljnyj_kidala
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08.01.2021 17:32 Відповісти
Александр Пресман перебирался потом в Одессу и торговал прибрежной зоной
Потом стал народным депутатом
Юфа уехал в Израиль на 10 лет раньше чем лопнул банк Бродского «Дэнди» . О банке Бродский утверждает что рассчитался с вкладчиками до копейки
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08.01.2021 19:06 Відповісти
Да нас рать!! Пусть что хотят, то и колят себе, любую дрянь на их выбор. Всем остальным тоже должны быть пофиг на эти новости.
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08.01.2021 17:29 Відповісти
В цьому випадку , Бродський знає про що говорить !
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08.01.2021 17:47 Відповісти
Потому что в этот раз вам подходит то, что он сочиняет?
Отличный подход, очень объективный.
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08.01.2021 19:14 Відповісти
Вот видите, как эти твари в наглую ****#вают народ, тот народ, который их же и избрал.
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08.01.2021 17:31 Відповісти
Гыыы бродский))))
Верю)))
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08.01.2021 17:32 Відповісти
главное, чтоб в рядах зебилов возникло брожение.
а для этого хоть Бродский сойдет, да хоть и сам сатана...
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08.01.2021 17:35 Відповісти
Контрабанда существует везде. Наркотики, сигареты, техника - вот неполный перечень ее объектов, которые есть не только в Украине. Логично, что и с вакциной на спрос появилось предложение. Другой вопрос - насколько можно быть уверенным, что это не подделка, что рбеспечены нвдлежащие условия хранения, транспортировки... Удивляет, что люди, способные заплатить три косых зелени, об этом не думают.
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08.01.2021 17:34 Відповісти
///
Що відомо про ізраїльтянина, якому приписують контрабанду вакцини в Україну (фото)
Ткаченко зізнався, що таємна вакцинація проти COVID-19 в Україні існує, - Бродський - Цензор.НЕТ 2300

.Скандал, який спровокувала новина про таємну вакцинацію українських багатіїв, дуже швидко перетнув межі нашої держави. Інформація про те, що за сприяння громадянина Ізраїлю до Києва постачається вакцина, а потім продається за космічні гроші, не змогла обійти увагу закордонні ЗМІ, в першу чергу ізраїльські.
Нагадаємо, Романа Гольдмана назвали причетним до незаконних поставок з Ізраїлю вакцини Pfizer-BioNtech чартерним рейсом до Києва. ЗМІ переконують, що таємно вакциновані «щасливчики» самі розповідають знайомим про щеплення. Звучить інформація і про місце, і про ціну такої послуги. Щеплення начебто проводять у столичній приватній клініці Mediland, що розташована на Лук'янівці на вулиці Маршала Рибалка, 11-б.
Першим публічно інформацію про підпільні щеплення оприлюднив громадський діяч Назар Приходько у переддень Різдва за юліанським календарем. На своїй сторінці в Facebook активіст зазначив, що підпільне щеплення має попит: робить його «вітчизняний істеблішмент за фантастичні суми: якщо роздрібна ціна «Пфайзера» у світі коливається від $18-20 за дозу, то тут вона коштує від 1 до 3 тисяч євро!». «При тому, окрім себе, ВІПи вакцинують своїх стареньких батьків», - написав він.
Згадана клініка Mediland афільована з Романом Гольдманом, ізраїльським лікарем та керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля «Медес». «За чутками, саме він є постачальником та головним вигодоотримувачем у цій схемі», - зазначив Приходько.
Далі вже були оприлюднені нові деталі. Це зробив відомий бізнесмен Михайло Бродський. За його даними, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій (аеропорт «Бориспіль» ), «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».
«За наявною у мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, в тому числі і голова профільного медичного комітету парламенту Михайло Радуцький, протягом цього тижня навідалися до клініки пластичної хірургії і косметології Меділенд за першою дозою вакцини», - заявив Бродський. Також він звинувачує представників влади, що вони покривають таємний продаж вакцини. Бродський повідомив, що передав цю інформацію «ізраїльським розслідувачам» і очікує, що вони цим займуться, а також зазначив, що вимагає дій від Служби безпеки України.
Він звернувся до впливового ізраїльського лікаря з проханням висловити свою думку щодо того, яким чином вакцина з Ізраїлю могла нелегально потрапити в Україну. Медик погодився це зробити, але на умовах анонімності.
«Думаю, вакцину могли вкрасти, але тоді вона неліквідна, адже її можна зберігати в розмороженому стані лише 5-6 годин - так написано на пляшці. Або ж вкрали порожні пляшки та влили туди фізрозчин або іншу вакцину, наприклад «Супутник», а це вже грубий обман людей. В Ізраїлі щеплення роблять безкоштовно… Якщо вкрав дозу, значить позбавив життя якогось старого. Це як торгівля органами: гроші не пахнуть», - коментує скандал медик.
Ізраїльський медик також прокоментував діяльність Романа Гольдмана, який позиціонує себе генеральним директором Першого медичного центру Тель-Авіву, а ще - керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля «Медес». Але співрозмовник «Главкома» спростував цю інформацію: «В Україні Гольдмана називають медиком, хоча він ніхто в Ізраїлі. Не існує в країні Першого медичного центру Тель-Авіву, де він нібито є директором. Він звичайний ділок, який займався медичним туризмом. Є фото, де він поруч з Кличком, Радуцьким, хоча останній стверджує, що не знайомий з Гольдманом», - дивується медик.
Дійсно, чисельні фото, які можна знайти у відкритому доступі, свідчать, що Гольдман знайомий з багатьма відомими політиками, депутатами і навіть з президентом Зеленським.
Ткаченко зізнався, що таємна вакцинація проти COVID-19 в Україні існує, - Бродський - Цензор.НЕТ 8905

...
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08.01.2021 17:39 Відповісти
Жоден депутат від ОПЗЖ (мертвечук, рабінович...) та зеленоі пошесті , НЕ привились російською жижею "Спутник-V"!
А втіхаря вакцинувалися краденою з Ізраїлю вакциною "Файзер"!
ЦЕ ВСЕ що повинні знати про гниду кремля - мертвечука і все його ОПЗЖ!!!
Що стосується Роми Гольдмана ( дружбан зепотерпілого) разом із кРадуцьким доставили крадену вакцину с Ізраілю !
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08.01.2021 17:44 Відповісти
та ясен пень..они ж себя уважают...
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08.01.2021 17:48 Відповісти
Потрошенко тоже кольнулся
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08.01.2021 17:41 Відповісти
Ти про себе піклуйся , а не про Порошенка !
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08.01.2021 17:45 Відповісти
Давай Миша жги) Вскрой эту зеленую плесень. Ведь это торчок Зеленский во время инаугурации сказал, шо все мы - Президенты?
Тогда все мы равны и никого "равнее" не должно быть, верно? И вакцинироваться слуги и торчок не должны втихаря от граждан верно?
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08.01.2021 17:47 Відповісти
Кацапским новичком их бы вакцинировать.
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08.01.2021 17:49 Відповісти
Ввоз израильской вакцины будет расследовать сбу и лейтенант баканов не подведет
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08.01.2021 17:50 Відповісти
Баканов тоже в доле !
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08.01.2021 17:53 Відповісти
То что заработали на продаже масок, год спустя придется потратить на покупку вакцины
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08.01.2021 18:09 Відповісти
очікувано..але міша бродський
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08.01.2021 17:51 Відповісти
Но ведь кто-то должен был бросить дерьмо на вентилятор. Тут и Бродский сгодится.
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08.01.2021 18:06 Відповісти
Зебіли, а ви вже подивились "Скотів" по Г+Г? Якщо ні, тоді не гайте часу.
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08.01.2021 18:26 Відповісти
Бродський тільки лише на це і ладен
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08.01.2021 19:00 Відповісти
Цирк поїхав на ростов а клоунів обрали управлять країною.
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08.01.2021 18:00 Відповісти
Прокурор заключила сделку: в Николаеве насильник, совративший мальчика, отделался испытательным сроком

http://www.niknews.mk.ua/2021/01/08/prokuror-zakljuchila-sdelku-v-nikolaeve-nasilnik-sovrativshij-malchika-otdelalsja-ispytatelnym-srokom/ ttp://www.niknews.mk.ua/2021/01/08/prokuror-zakljuchila-sdelku-v-nikolaeve-nasilnik-sovrativshij-malchika-otdelalsja-ispytatelnym-srokom/
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08.01.2021 18:01 Відповісти
Бродскому не может бьіть верьі на слово , априори. Брехливьій кидала...
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08.01.2021 18:03 Відповісти
А вам можна верить ?
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08.01.2021 18:10 Відповісти
А он разве что либо такое громкое заявлял? По-моему в тексте сообщения человек выразил сугубо свое личное мнение и свое отношение к данному человеку. Верить или нет - Ваше дело..
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08.01.2021 18:47 Відповісти
В вашем гадюшнике никому верить нельзя...
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08.01.2021 19:44 Відповісти
В нашем гадюшнике это где? Не потрудитесь ли уточнить?
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08.01.2021 19:47 Відповісти
Мені подобається як ковідотролі намагаються надати серйозності та правдивості цьому гівновбросу від Бродського
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08.01.2021 19:04 Відповісти
Мне кажется самое разумное малость подождать и дать Мишане самому жиденько обгадиться. Хотя... А вдруг я таки ошибаюсь и Бродский кристально чистой души человек, и за интересы народа радетель. Готов посыпать голову пеплом, если он предъявит что-то действительно серьезное в плане доказательств. Без них все это не более чем треп.
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08.01.2021 19:51 Відповісти
Речь идет о том, что Ткаченко подтвердил слова Бродского, брэхлывого, по точнее высказывайся. А ты сомневаешься, что у нас не делают прививки? Напрасно.
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08.01.2021 18:49 Відповісти
Ув.Кессирмен,Бродский только сказал,что Бродский подтвердил слова Бродского о подпольной вакцинации.То что он назвал себя еще и Ткаченко...
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08.01.2021 19:32 Відповісти
Может и так, но то, что вакцина существует или будет в стране в ближайшее время, не для нас, в этом сомнения нет.
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08.01.2021 19:38 Відповісти
А на чем собственно основана Ваша такая уверенность? Просто интересно. Вообще-то если Вы не медик к примеру и Вам не за 65 лет, то естественно в ближайшее время возможно и не для Вас.
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08.01.2021 19:54 Відповісти
Во первых, я не странник, во вторых не виртуальный, если есть возможность, много денег, то это сделать можно без проблем, У нас много святых, они своим родственникам, папам, мамам приобретут без проблем и какую хочешь. А для нас, пусть ты медик, за 100, пока своих не обеспечат, то х............... . Прости за грубость, но жизнь такая.
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08.01.2021 20:16 Відповісти
Ну читать я немного умею. Даже вон пишу иногда комменты. Правда, каюсь, порой и с ошибками и очепятками. Посему я таки прочел, что Kessirman 54 не Странник виртуальный. И своим папам и мамам мы по-моему все ничего не жалеем. И если у нас есть возможность стараемся им помочь. Я не вижу в этом греха. Ну а если другой возможности нет, то значит так выпала карта - так судьба расставила фишки... И Вы правы - такова жизнь. И если честно, то в данном контексте сложившейся ситуации лучше если и вакцинироваться, то попозже. ИМХО еще не наработана достаточная статистика, чтобы достаточно убежденно судить о безопасности и действенности любой из существующих от ковида вакцин. В конце концов уже почти год мы как-то без вакцины обходились. Так что пара-другая месяцев погоды для большинства не сделают.
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08.01.2021 20:29 Відповісти
Последствия всего этого начнутся прояснятся, лет так через десять, когда появится новое поколение, а пока рано судить, что лучше и какая лучше. А верить нельзя никому, мир стал прагматичен, своя рубашка ближе к телу, тем более политикам.
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08.01.2021 20:42 Відповісти
Вот и я не склонен верить в чудо-средство, которое возможно сотворить за полгода, да еще и провести полные испытания. И поэтому не стремлюсь попасть в число первых вакцинированных.
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08.01.2021 20:46 Відповісти
Это дело каждого, кто как хочет.
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08.01.2021 20:50 Відповісти
В этом Вы правы.
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08.01.2021 20:51 Відповісти
Нехай ще зізнається якою вакциною прививаються............
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08.01.2021 18:04 Відповісти
моня, а вы уверены, что вас привили спутником ви, а не сывороткой правды)
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08.01.2021 18:06 Відповісти
Sto tut skazat,sebe privezli a narodu sojdiot sputnik mesnoj fasovki pod Charkovom.
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08.01.2021 18:07 Відповісти
Если мир не признает вакцину ,,Спутник,, тогда вакцинированым этим препаратом будет закрыт въезд в страны где его непризнают.Вот почему наше правительство так усердно протаскивает эту вакцину в Украину.Значит украинцам будет разрешен въезд только в кацапию.Вот вам и руский мир в Украине при помощи власти ЗЕ.
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08.01.2021 19:26 Відповісти
Сливка,а дай ка ссылку о том как наше правительство хочет кацапский Спутник.Иначе ты трепло и провокатор.
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08.01.2021 19:34 Відповісти
Vasa vlast zaraneje znala sto budet sputnik,poskolku pokubki kitajskoj vsego 700tysiac,kak nado 70mln.Tolko 1% sto nado zakazali eto daze vracam budet malo.Dalse molcok i vydymo budet zakupat sputnik mesnoj upakovki,konecno eto ne za spasibo delajetsia tut bolsije dengi pojdut v karman tem sto teper pri vlasti.Tut nicego neizmenis uze vsio dogovereno vot kak otkazitsia pocki u liudej kazdomu 5 posle ukola togda mzoet bolse nebudet golosvat za slugov naroda
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08.01.2021 19:45 Відповісти
Ну вообще-то, на сколько известно, вакцинация дело добровольное.
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08.01.2021 20:47 Відповісти
ЄС не розглядає російську вакцину.

Урсула фон дер Ляєн фактично відкинула можливість придбання російської вакцини від коронавірусу, наголосивши,
що ЄС вже має замовлень на 2,3 млрд. доз вакцин у 6 різних виробників.
Степанов, с... ка , зупинися %,
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08.01.2021 18:09 Відповісти
Ткаченко зізнався, що таємна вакцинація проти COVID-19 в Україні існує, - Бродський - Цензор.НЕТ 3351
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08.01.2021 18:21 Відповісти
Тищенко давеча нёс по СМИ какую-то другую пургу.
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08.01.2021 18:09 Відповісти
Спокойствие, только спокойствие! Самое смешное будет, если наша "элита" в ближайшие дни начнёт массово дохнуть (мало ли в каких условиях эту вакцину доставляли, и что там вообще в ампулах). Тогда специальный орден "За досрочное освобождение Украины" Радуцкому обеспечен.
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08.01.2021 18:11 Відповісти
Надо проверить клоуна он любит колоться
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08.01.2021 18:13 Відповісти
Все як в забитих країнах Африки: білим людям Пфайзер, рабам Спутнік
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08.01.2021 18:15 Відповісти

Слугам Пфайзер , хозяевам спутник
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08.01.2021 18:54 Відповісти
легко проверить - вся уколотая "элита" ходит без носков...
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08.01.2021 18:23 Відповісти
Почему весь этот ор, все в рамках традиций.В блокадном Ленинграде люди умирали от голода,а тогдашние слуги народа жрали деликатесы. Сейчас люди мрут от ковида, а теперешние слуги народа устроили себе и своему кодлу подпольную вакцинацию
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08.01.2021 18:47 Відповісти
Офуеть , Бродский , продолжай удивлять !!!!
"Поручают расследовать, пишут отписки... Так вот, господа, я даю вам еще несколько дней.
И если не будет честной реакции власти, то я удивлю вас еще больше", - подытожил Бродский.Источник: https://censor.net/ru/n3240760
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08.01.2021 18:53 Відповісти
Бродский подогревает себе место, куда бы мог положить свои яйца на выборах , с кем он только не был... Подождем к кому вольется этот правдолюб - н прав тот кто написал - - главное что он слил этих ЗЕ ********
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08.01.2021 19:51 Відповісти
Да он покуда собственно никого и не слил. Пока это лишь его собственный бездоказательный бред.
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08.01.2021 19:58 Відповісти
жить суки хотят .))
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08.01.2021 19:56 Відповісти
следующим, что скажет этот уродский будет: "дайош "спутник" всем!"
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08.01.2021 20:47 Відповісти
Да кто бы сомневался, что элита вколет себе файзэр? Китайское непроверенное говно сойдёт для лохтората
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08.01.2021 21:05 Відповісти
так це між ними почався скандал-що ви кололи за такі бабки. натаньяху говорить вакцина не покидала ізраіль, і вони вимагають сертифікати. Такі бабки-пятсот двічі слуг і 2.5 млн.євро, і все підпільно. Чисто розвод по одеські. Коли вже сашка ткаченка напрягли сказати слово, то точно афера. діаспора починаєробити хай.
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08.01.2021 21:10 Відповісти
так це між ними почався скандал-що ви кололи за такі бабки. натаньяху говорить вакцина не покидала ізраіль, і вони вимагають сертифікати. Такі бабки-пятсот двічі слуг і 2.5 млн.євро, і все підпільно. Чисто розвод по одеські. Коли вже сашка ткаченка напрягли сказати слово, то точно афера. діаспора починаєробити хай.
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08.01.2021 21:11 Відповісти
Да пусть вакцинируются, надо же на ком то провести опыты. Если будут хреновые последствия, у них есть деньги на роскошные похороны. Вспомните как в россии одновременно вымерли очень много молодых актеров, и все от рака. Так богатых использовали для опытов по омоложению.
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08.01.2021 21:22 Відповісти
для таких хитрожоп нужен "НОВИЧЕК"!
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09.01.2021 09:24 Відповісти
Вот вам 73% Зедебилов и ваш не берущий взяток Зеленский!!! Всё он знает и прикидывается простачком!!
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09.01.2021 12:31 Відповісти
Все жиды уже вакцинировались и теперь играют комедию под названием "забота о народе".
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09.01.2021 12:54 Відповісти
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