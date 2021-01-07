Израиль опроверг информацию о ввозе "подпольной вакцины" для украинских чиновников
В Министерстве здравоохранения Израиля опровергли информацию о контрабанде или тайной поставке вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".
Спикер израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.
"Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.
Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.
Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.
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2. "Кожен громадянин Ізраїлю має право на ізраїльську вакцину" ... в Израиле. А не в украинской клинике по ширянию ботокса.
3. "Все законно." Если вакцина ввезена незаконно, а так оно и есть (если это конечно правда), то нифига это не законно .
Источник: https://censor.net/ru
Как можно что-то опровергать не проведя расследования?
Это не опровержение, а уход в отказ.
Так и наши зеленые "опровергли" операцию по вагнеровцам, отказавшись создавать комиссиию в ВР.
А может без вакцинации сейчас показатель заражения был бы +70 тыс. / день ?
Когда заражение идёт по экспоненте, идёт по сути геометрическая прогрессия случаев (условно вчера тысяча, завтра уже десять тысяч) - в таком случае вакцина остановит тенденцию лишь тогда, когда провакцинировали всё или подавляющее большинство населения, а не пару десятков тысяч человек в 70-миллионной стране.
Зачем такими безответственными заявлениями кидаться и сеять недоверие к медицинской системе "просто так" ?
Давайте тогда вернёмся в пещерные времена естественного отбора и будем без вакцин дохнуть от любой кори или гриппа. Дикость . . .
1. Человек может быть назван преступником только после вступления в силу приговора суда. И вообще, правонарушение должно быть официально оформлено (решение суда, постановление органа власти, которое стало окончательным). До тех пор любые сообщения на тему "караул" или "зрада" следует "по умолчанию" воспринимать как сомнительные или требующие проверки. В противном случае вы делаете возможным проведение информационно-психологических операций против общества и государства. Пример - т.н. дело "Свинарчуков". Где приговоры ? Их нет, хотя власть сейчас принадлежит врагам Порошенко. Все возможности привлечь к ответу за правонарушение есть, а не привлекают - так может не за что привлекать на самом деле и это было банальное выливание тонны дерьма на тогдашнего главы государства ? А разрушительное воздействие на политическую систему страны информация оказала - результат выборов и т.п. . . . И ведь никого не интересует вопрос : пацаны, а извиняться за брехню будем или как ? А кто виноват в брехне и в каких целях она распространялась ? Кто за это должен ответить и как ?
2. Предположения и заявления политиков / церкви / общественных деятелей либо публикация чего-либо в СМИ - это хорошо (это свобода слова и возможность контроля власти через доступ к альтернативной информации), но необходимо также принять во внимание официальные данные / заявления органов власти, чтобы видеть полную картину происходящего. К заявлениям и действиям власти (независимо от партийного окраса) стоит относиться критично, но "по умолчанию" их следует считать правдивыми и правильными (пока чётко не доказано иное), а не а-приори считать враньём чиновников в режиме "а вы докажите, что говорите правду". И наоборот, критика против власти сначала должна ставиться под сомнение, но обязательно проверяться (не игнорироваться). С последствиями для лжеца, если это таки ложь оказалась. Тотальное недоверие (которое государство столетиями заслуживало, конечно - отдельная тема) забирает кучу времени и ресурсов на проверку элементарной информации и борьбу (часто безуспешную) с фейками. А иногда может обернуться трагедиями. Вот говорили власти Украины крымчанам / дончанам / луганчанам, что нет никаких "поездов с бандеровцами, которые едут их резать" - недоверие к заявлениям власти, доверие к дебильным слухам, и как результат смерти, иностранная интервенция, разрушения, беженцы, убытки, оккупация. И наоборот - если уже по конкретному вопросу доказано надлежащим образом, что власть солгала / злоупотребила, тогда надо добиваться отставки соответствующего политика / чиновника (а быть может и юридической ответственности), потому что доверие утрачено и могли быть либо были последствия. Но конкретного, а не "все уроды, всех навсегда ненавижу".
А у нас кто что не ляпнет - всё. Зрада, Майдан или долой Кравчука / Кучму / Порошенко / Ющенко / Зеленского. Я не говорю, что власть святая, нет конечно. Но это шизофрения - выбрать человека и уже через день ему не верить . . . Как вы тогда выбираете (чем при этом думаете) и зачем вам тогда государство ?
Ах як больно.Хлопці розігнали хвилю провокаціїї і що на виході. Монікагейт дубль два. Щось не чути барабанної дробі, барабанщики повтіка і кинули барабани на банковій. І зараз - вийшов байден із тумана винул ножик із кармана.....