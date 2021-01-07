Израиль опроверг информацию о ввозе "подпольной вакцины" для украинских чиновников

В Министерстве здравоохранения Израиля опровергли информацию о контрабанде или тайной поставке вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

Спикер израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна исключил возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

"Вакцины нуждаются в глубокой заморозке. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - заверили в министерстве.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.

Напомним, 6 января бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались якобы представители власти. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию Бродского.

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