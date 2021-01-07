Ізраїль спростував інформацію про ввезення "підпільної вакцини" для українських чиновників

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю спростували інформацію про контрабанду або таємне постачання вакцин проти коронавірусу для "підпільної вакцинації" українських чиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Речник ізраїльського міністра охорони здоров'я Йоеля (Юлія) Едельштейна відкидає можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.

"Вакцини потребують глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував", - запевнили в міністерстві.

Там також додали, що поки не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Нагадаємо, 6 січня бізнесмен Михайло Бродський повідомив, що в Україну таємно завезли вакцину Pfizer, нею вакцинувалися нібито представники влади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію Бродського.

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