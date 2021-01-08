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Заможні країни скупили більшу частину вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Заможні країни скупили більшу частину вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що багаті країни закупили велику частину вакцин проти коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі 42 країни проводять вакцинацію населення від коронавірусу безпечними та ефективними вакцинами від COVID-19. 36 з них мають високий рівень доходів, а ще шість мають середній дохід", - сказав він.

За словами Гебреісуса, наразі країни з низьким рівнем доходу та більшість країн із середнім рівнем доходів не отримують вакцину від коронавірусу.

Також читайте: Ткаченко зізнався, що таємна вакцинація проти COVID-19 в Україні існує, - Бродський

"Це проблема, яку ми повинні разом вирішити за допомогою COVAX та ACT-Accelerator", - зазначив він.

Як повідомлялося, COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії.

ACT Accelerator об'єднує держави та організації, які беруть участь у розробці, виробництві і розподілі вакцин COVID-19.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) COVID-19 (19765) COVAX (36)


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Топ коментарі
+19
У нас тоже в ковид-фонде было 67 млрд. грн. или 2.4 млрд. долларов. На них можно было бы купить 119 000 000 доз вакцин по 20 долларов.
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08.01.2021 23:43 Відповісти
+11
богатые страны оказались настолько бедны, шо они не смогли растрінькать ковидный фонд тіпо на строительство дорог и им ничо не оставалось, как закупать на них вакцину )
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08.01.2021 23:47 Відповісти
+9
Все справедливо. Біднним на халяву наллють сПУТнік веве.
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08.01.2021 23:33 Відповісти
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Так у богатого соседа и машина "круче," это и коню понятно.
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08.01.2021 23:31 Відповісти
Все справедливо. Біднним на халяву наллють сПУТнік веве.
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08.01.2021 23:33 Відповісти
до ср@ки такая всемирная
вакцинация
с такими темпами еще 5 лет эпидемии....
пока лекарство не найдут
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08.01.2021 23:33 Відповісти
особливо тупим.

проти вірусів ліки не виробляють.
Лише вакцини.
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09.01.2021 18:20 Відповісти
**@нько???
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09.01.2021 20:19 Відповісти
на то они и богатые!)
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08.01.2021 23:34 Відповісти
ВОЗ навоз
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08.01.2021 23:34 Відповісти
Ага, для тупых долбо.бов.
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08.01.2021 23:39 Відповісти
надо срочно помочь бедным странам купить вакцину у небедного била гейтса.
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08.01.2021 23:39 Відповісти
Самий не бідний зараз Маск 😜👍
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09.01.2021 06:49 Відповісти
У нас тоже в ковид-фонде было 67 млрд. грн. или 2.4 млрд. долларов. На них можно было бы купить 119 000 000 доз вакцин по 20 долларов.
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08.01.2021 23:43 Відповісти
Зараз тобі розкажуть що вони на ті бабоси збудували дороги по яким ті вакцини можна буде возити, ну і купили собі по парі ніштяків.
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08.01.2021 23:48 Відповісти
А вакцины на самолете Мріяприлетят. Зачем ему дороги?
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09.01.2021 08:37 Відповісти
Ага, ждите. Вакцинация будет платной для большинства, уже и цену объявили - 504 грн. (но это минимум). Врачей и ментов вакцинируют бесплатно, остальные - готовят деньги.
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09.01.2021 00:32 Відповісти
чтобы она была платной, ее надо где-то взять. наши ж слуги хотят в идеале получить нашару и впарить по баксов 50-100. им же насрать на вакцинацию, им главное бабло.
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09.01.2021 00:43 Відповісти
Одна доза - бесполезна. Поэтому не 504, а 1008.
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09.01.2021 00:45 Відповісти
не у вас а у них
будут они свои деньги тратить на вас челядь
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09.01.2021 00:44 Відповісти
Вот кажется, для чего нужен ковид- фонд: для закупки вакцин, для закупки кислорода и лекарств, аппаратов ИВЛ, выплата медикам... Но нет! Наше креативное правительство решило потратить на дороги, на выплаты фопам, чтобы они на работу не выходили при дурацком карантине, хотя они работают на улице, а не в больницах, или вообще деньги ушли в неизвестном направлении. В нормальной, богатой стране за это давно бы был суд за нецелевое использование фонда. Но нет, только не у нас. У нас премии дают и на руководящие должности ставят. Вот потому мы и бедная страна.
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09.01.2021 08:55 Відповісти
Речь тут идёт о богатых странах. А не о просто богатых людях. Скорее всего богатые люди особо и вакцинироваться не побегут, или уже, или условия богатой жизни позволяют избегать болезни. И чиновник высокий играет тут на себя. Сильно мол беспокоится за бедных в бедных странах. Очень много работали и веками в некоторых странах, а потом уже стали богатыми странами. Они же и вакцину разработали. Можно было и по короче. *Жену отдай дяде---а сам иди к бл-ди*. Не тот случай!
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08.01.2021 23:44 Відповісти
недавно была новость что переболевшим не обязательно вакцинироваться а большинство политиков и знаменитостей уже "переболели" можно сделать вывод
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08.01.2021 23:48 Відповісти
Та я и сам на это чуть надеюсь. С 22 августа по 5 сентября ели выжил. Тем более по 67 году дело было. Народ что был старше по палате---два задохнулись на глазах, не успели до реанимации дотащить. Та и другие по старше по стене ходили двумя руками держась---анемия сильная. Главный эпидемиолог страны Голубовская днями и сама переболев кретинов что не верят культурно обозвала в своей статье ковидными дисидентами. Мол пока не дождутся смерти кого из близких---не верят упряморогие кретины!
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09.01.2021 00:04 Відповісти
зеленскава настоять на спирте,и по ложке каждому зебилу, будет прививка от брехни и от ковида
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09.01.2021 00:13 Відповісти
Та спирту тут жалко. 43-45 гр за сто грамм в аптеках! На моче пусть будет. Продерёт до отказа мозгов навеки. На арматуре можно настоять---в дебатах при выборе ингридиента. Тут чем хороша---а не надо других ингридиентов корме самой арматурки. Рифлёнка хороша особо!
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09.01.2021 00:19 Відповісти
А воз и нынче там.....
Играть на опережение это для ВОЗ слишком сложно....
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08.01.2021 23:46 Відповісти
А ВОЗ мільярди під шумок захапав для чого,оновити автопарк і премій собі насипати?
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09.01.2021 00:13 Відповісти
а ты ожидал шо будет иначе? - я умиляюсь с етого воза....
сначала оно все проспало, а теперь констатирует факты.....
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08.01.2021 23:47 Відповісти
А где ты там увидел факты?
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09.01.2021 02:01 Відповісти
богатые страны оказались настолько бедны, шо они не смогли растрінькать ковидный фонд тіпо на строительство дорог и им ничо не оставалось, как закупать на них вакцину )
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08.01.2021 23:47 Відповісти
Мир на пороге апокалипсиса!! Всю вакцину раскупииллии!!
Народ, вы действительно настолько тупые, чтоб вестись на подобную чушь?
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09.01.2021 02:05 Відповісти
Дело не в том, что вакцину всю скупили, а в том, что процесс изготовления вакцины длительный и чтобы провакцинировать все население нужны мощности в десятки раз выше настоящих. Даже страны, которые вакцину выпускают не могут быстро обеспечить ей свое население, а тут еще непонятно, на какой срок вырабатывается иммунитет, так что все подстраховываются на непредвиденные обстоятельства. И если страна не хочет стоять в очереди и ждать милости от COVAXа, то должны сами наладить свое производство вакцины.
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09.01.2021 06:19 Відповісти
Р.S. Извини, не там встрял. Пост не адресован тебе лично
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09.01.2021 02:08 Відповісти
Тсю, а что, ученые вирусологи и другие специалисты, должны разрабатывать ее бесплатно? Сперва закупят богатые страны, привьются, потом и странам со средним доходом достанется вакцина. Или хотите сказать, что надо бесплатно ее раздать черным и другим цветным людям?
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08.01.2021 23:47 Відповісти
Вот и хорошо, что богатые закупают: пусть сначала они привьются, а потом, когда уже им вакцина будет не нужна и цена упадет, то и бедные привьются не и в конце концов и богатые и бедные привьются . Поэтому есть стимул быть богатым , а не выбирать клоунов в Президенты.
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09.01.2021 08:46 Відповісти
у США з придурком Трампом ЖОПА.
не набагато краще в Іспанії,Франції,Бельгії і взагалі у "Старій Європі"
не ивюсьщо притримали вакцину спочатку для себе..
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09.01.2021 18:23 Відповісти
микробу в руку и спите дальше - бесполезняк тупой....
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08.01.2021 23:49 Відповісти
Вообще, вспоминается история с Илоном Маском. Пока космос был государственным - всё было в заднице. Как только космос отдан в частные компании, началась конкуренция и развитие. Не могла бы вакцина появиться так быстро, если бы частные компании не конкурировали между собой за качество и скорость изготовления, поскольку, кто первым ее выпустит, тот и снимет сливки.
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08.01.2021 23:49 Відповісти
В США все создатели космической техники частные изначально. Что Маск первый - бред.
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09.01.2021 00:09 Відповісти
у держави була монополія на запуск ракет, в чому він не правий то?
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09.01.2021 15:44 Відповісти
Главное ведь кто создал, а не кто нажал кнопку "Старт".
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09.01.2021 15:57 Відповісти
Погоним всех ковидным шприцом к здоровью.
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09.01.2021 00:02 Відповісти
Я бідним не подаю. Маю великий сумнів, що хтось із тих, хто пише коментарі, подає нужденним. Якщо це не близькі родичі.
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09.01.2021 00:04 Відповісти
НУ А МЫ КАК БЕДНАЯ МОЖЕМ НАЧАТЬ КОНСЕРВАЦИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА !)
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09.01.2021 00:13 Відповісти
ПІДТРИМУЮ! Ніякі інші країни так не знищують планету, як багаті країни. Тому давайте краще випробуємо вакцину з елементами вірусу СНІДу на багатих, ніж на бідних!
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09.01.2021 02:11 Відповісти
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09.01.2021 02:13 Відповісти
есть равные, есть более равные и есть менее равные, равность зависит от толщины кошелька
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09.01.2021 03:06 Відповісти
Дурні і як наслідок бідні мають вимерти. Сумна перспектива для бідних. Хоча бідні щось придумають. В наших селах, якщо вірити чуткам, вже успішно лікують ковід-19 прямим вприскуванням горілки в кров шприцем.
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09.01.2021 03:17 Відповісти
Заможні країни купують дорогі вакцини, бідні дешеві.
Зебільна влада купує дешеві за ціною дорогих. Навіщо. Подумай-те!
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09.01.2021 03:28 Відповісти
То багаті страни самі їх і винайшли. Чи як має бути...?
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09.01.2021 05:10 Відповісти
Для цього і створювали штучний ковід-19 щоб загнулись бідні, а багаті країни вижили, але щось не так пішло в планах мальтузіанців.
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09.01.2021 06:28 Відповісти
полностью поддерживаю.
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09.01.2021 07:53 Відповісти
Ну вірус випустили ,а вакцину не створили за здалегітдь.
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09.01.2021 11:47 Відповісти
створювали штучний ковід-19 щоб загнулись бідні, а багаті країни вижили, але щось не так пішло в планах мальтузіанців.

"напоролись" на Китай
З їх "древньою культрою" поїдання летючих мишей
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09.01.2021 18:26 Відповісти
А Украина как страна трейтего мира получит вакцину от коронки в 2022 или 2023 году.
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09.01.2021 07:52 Відповісти
богатые купили по 25 доляров за штуку, а бедные покупают перекупают у богатых за 2 500 бакинскиз за штуку...
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09.01.2021 07:55 Відповісти
Богатым -богатые гробы,бедным -бедные гробы!
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09.01.2021 09:29 Відповісти
А что не так!?
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09.01.2021 11:11 Відповісти
Может это и хорошо? Богатые страны проверят ее хорошенько на предмет отложенных последствий, которые невозможно выявить при тестировании. Все, что ни делается - к лучшему. Это правда.
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09.01.2021 11:52 Відповісти
 
 