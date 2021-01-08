Заможні країни скупили більшу частину вакцин проти COVID-19, - ВООЗ
Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що багаті країни закупили велику частину вакцин проти коронавірусу (COVID-19).
Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі 42 країни проводять вакцинацію населення від коронавірусу безпечними та ефективними вакцинами від COVID-19. 36 з них мають високий рівень доходів, а ще шість мають середній дохід", - сказав він.
За словами Гебреісуса, наразі країни з низьким рівнем доходу та більшість країн із середнім рівнем доходів не отримують вакцину від коронавірусу.
"Це проблема, яку ми повинні разом вирішити за допомогою COVAX та ACT-Accelerator", - зазначив він.
Як повідомлялося, COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії.
ACT Accelerator об'єднує держави та організації, які беруть участь у розробці, виробництві і розподілі вакцин COVID-19.
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вакцинация
с такими темпами еще 5 лет эпидемии....
пока лекарство не найдут
проти вірусів ліки не виробляють.
Лише вакцини.
будут они свои деньги тратить на вас челядь
Играть на опережение это для ВОЗ слишком сложно....
сначала оно все проспало, а теперь констатирует факты.....
Народ, вы действительно настолько тупые, чтоб вестись на подобную чушь?
не набагато краще в Іспанії,Франції,Бельгії і взагалі у "Старій Європі"
не ивюсьщо притримали вакцину спочатку для себе..
Зебільна влада купує дешеві за ціною дорогих. Навіщо. Подумай-те!
"напоролись" на Китай
З їх "древньою культрою" поїдання летючих мишей