Заможні країни скупили більшу частину вакцин проти COVID-19, - ВООЗ

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що багаті країни закупили велику частину вакцин проти коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі 42 країни проводять вакцинацію населення від коронавірусу безпечними та ефективними вакцинами від COVID-19. 36 з них мають високий рівень доходів, а ще шість мають середній дохід", - сказав він.

За словами Гебреісуса, наразі країни з низьким рівнем доходу та більшість країн із середнім рівнем доходів не отримують вакцину від коронавірусу.

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"Це проблема, яку ми повинні разом вирішити за допомогою COVAX та ACT-Accelerator", - зазначив він.

Як повідомлялося, COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії.

ACT Accelerator об'єднує держави та організації, які беруть участь у розробці, виробництві і розподілі вакцин COVID-19.