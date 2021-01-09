Степанов: Вакцинацию российским "Спутником-V" сегодня не рассматриваем

Минздрав Украины сейчас не рассматривает использование российской вакцины "Спутник-V" в плане вакцинации против коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию "Настоящее время".

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech – это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились – идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", - сообщил он.

Степанов также напомнил, что в Украине утвержден национальный план вакцинации – пять этапов.

"На первом этапе, где у нас 355 тысяч, – это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются [люди] уже по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания", - сказал министр.

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