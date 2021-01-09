Степанов: Вакцинацию российским "Спутником-V" сегодня не рассматриваем
Минздрав Украины сейчас не рассматривает использование российской вакцины "Спутник-V" в плане вакцинации против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию "Настоящее время".
"Мы не рассматриваем на сегодняшний день в нашем плане вакцинации использование российской вакцины. Мы заключили договор по поставке вакцины, произведенной китайской фармкомпанией Sinovac Biotech – это один из самых больших производителей вакцин в мире. Также мы ведем переговоры с другими компаниями, они уже практически завершились – идет технический процесс согласования самого договора. Камнем преткновения у нас были именно сроки поставки вакцин", - сообщил он.
Степанов также напомнил, что в Украине утвержден национальный план вакцинации – пять этапов.
"На первом этапе, где у нас 355 тысяч, – это медицинские работники, прежде всего работающие в больницах, оказывающих помощь больным с COVID-19. Это люди, находящиеся в специализированных учреждениях, таких как дома для престарелых. То есть наиболее подверженная риску категория населения. На втором этапе присоединяются [люди] уже по профессиональным группам риска, по возрасту, имеющие различные заболевания", - сказал министр.
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А вот то что Степанов дал указание начать процедуру позволяющую использование Спутника в Украине - об этом я читал.
Медведчук - неофициальное лицо.
Клоуны, которых мудрый нарид избрал - это власть.
Не несите пургу.
Почему этими алгоритмами ввода на рынок не проверяют европейскую и американскую вакцины? Зачем вообще тратить ресурсы на проверку...
Это не проверка - это предпродажная подготовка.
Так что не нужно гнать...
А на завтрашний?
https://twitter.com/fake_LNR/status/1345616835409031169 Оговорка по Фрейду, без вакцинации не возможно распространить болезнь? .
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Министр Степанов за три дня сменил точку зрения о запрете продажи определенной номенклатуры непродовольственных товаров с "это фейк!" на "это нужно чтобы..."
Степанов, тебя взяли в долю, или дали по ушам ?
А в плані чого ви розглядаєте цей продукт, Цицерон ти наш ..?
Закупівлю у країни-агресора і використання такого препарату слід розслідувати за ст. 111 КК України!
В понеділок опублікую відповідну петицію ( у вихідні це робити нема сенсу - по вихідних петиції не публікують)
Это зегниды ...
На завтра , беніна пліснява буде запевняти, що не важливо, хто виробник, головне здоров'я наріду. І закуплять кацапське шмурдило.
І налагоджувння "добросусідських звязків" з вбивцями, і українці, піддослідні пацюки.
"В первые дни нового года в эфире главного российского пропагандистского канала Россия 24 заявили, что РФ хочет https://nv.ua/world/geopolitics/v-rossii-vakcinu-ot-koronavirusa-hotyat-ispytat-na-ukraincah-poslednie-novosti-50133637.html испытать на украинцах новые возможности собственной вакцины против коронавируса Спутник V."
Ещё вчера "ни за что, никакой российской прививки не будет..."
Так,постепенно российскую сыворотку проталкивают на украинский рынок. А может уже она на Украине!