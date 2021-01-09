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Новини Боротьба з коронавірусом
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Степанов: Вакцинацію російським "Супутником-V" сьогодні не розглядаємо

Степанов: Вакцинацію російським

МОЗ України зараз не розглядає використання російської вакцини "Супутник-V" в плані вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю виданню  "Настоящее время".

"Ми не розглядаємо на сьогоднішній день в нашому плані вакцинації використання російської вакцини. Ми уклали договір з постачання вакцини, виробленої китайською фармкомпанією Sinovac Biotech - це один з найбільших виробників вакцин у світі. Також ми ведемо переговори з іншими компаніями, вони вже практично завершилися - йде технічний процес узгодження самого договору. Каменем спотикання у нас були саме терміни поставки вакцин", - повідомив він.

Степанов також нагадав, що в Україні затверджено національний план вакцинації - п'ять етапів.

"На першому етапі, де у нас 355 тисяч, - це медичні працівники, які насамперед працюють в лікарнях, які надають допомогу хворим з COVID-19. Це люди, що перебувають в спеціалізованих установах, таких як будинки для людей похилого віку. Тобто найбільш схильна до ризику категорія населення. На другому етапі приєднуються (люди) вже за професійними групами ризику, за віком, мають різні захворювання", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди з COVID пізно звертаються до медиків, у лікарнях все більше "важких" пацієнтів, - Степанов

вакцина (4419) МОЗ (5401) росія (66080) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+23
Степанов о "Спутнике-V": На сегодня мы не рассматриваем использование российской вакцины в плане вакцинации - Цензор.НЕТ 2801
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09.01.2021 09:12 Відповісти
+16
"Мы не рассматриваем на сегодняшний день..."

А на завтрашний?
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09.01.2021 09:15 Відповісти
+15
Степанов о "Спутнике-V": На сегодня мы не рассматриваем использование российской вакцины в плане вакцинации - Цензор.НЕТ 2068
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09.01.2021 09:20 Відповісти
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обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Навіщо такий ризик? Чи мені через суд вимагати компенсацію за втрачені кошти на лікування та підірване здоров'я? Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закоеи Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
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09.01.2021 09:11 Відповісти
Степанов о "Спутнике-V": На сегодня мы не рассматриваем использование российской вакцины в плане вакцинации - Цензор.НЕТ 2801
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09.01.2021 09:12 Відповісти
Кива - идиот, но не настолько, чтобы колоться спутником.
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09.01.2021 09:45 Відповісти
За бабло ни перед чем не остановится.
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09.01.2021 14:41 Відповісти
кацапи підтримують лохдаун!
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09.01.2021 09:16 Відповісти
надо писать - не будем рассматривать никогда, а то хитрят , не договаривают !!))
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09.01.2021 16:41 Відповісти
Если живут в казарме, то какой там на фиг карантин и зачем эту чушь постить по всем темам
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09.01.2021 09:17 Відповісти
Зараз дитина живе вдома, а "чушь" - це порушення закону Украіни.
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09.01.2021 09:46 Відповісти
про який закон йде мова? подивіться, що робиться в ЗЕпіцентрах..... маса народу в закритому приміщенні і жодних обмежень по асортименту товарів.....
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09.01.2021 09:52 Відповісти
Як прізвище начальника ліцею?
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09.01.2021 10:02 Відповісти
Вот что такое паРашная вакцина. И именно эту дрянь продвигает для вакцинации в Украине Медведчук и его свора диких обезьян типа Кивы. Думаю Украина не допустит эту дрянь в страну. https://twitter.com/i/status/1347670259252260869
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09.01.2021 09:14 Відповісти
Я не слышал от Медведчука - потому что мне противно его слушать.

А вот то что Степанов дал указание начать процедуру позволяющую использование Спутника в Украине - об этом я читал.

Медведчук - неофициальное лицо.

Клоуны, которых мудрый нарид избрал - это власть.
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09.01.2021 09:19 Відповісти
Ну зачем вы перекручиваете? Степанов перечислил алгоритм процедуры регистрации вакцины и сказал, что наконец-то мы поймем что это такое. То что это дрянь все и так прекрасно понимают, но нужны документальные подтверждения. Смотрите глубже. Удачи!
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09.01.2021 14:26 Відповісти
Просто им никто не верит. Даже когда правду говорят.
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09.01.2021 14:43 Відповісти
"По плодам их узнаете их..."

Не несите пургу.
Почему этими алгоритмами ввода на рынок не проверяют европейскую и американскую вакцины? Зачем вообще тратить ресурсы на проверку...
Это не проверка - это предпродажная подготовка.
Так что не нужно гнать...
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09.01.2021 16:26 Відповісти
"Мы не рассматриваем на сегодняшний день..."

А на завтрашний?
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09.01.2021 09:15 Відповісти
Это он по Фрейду, Мы не рассматриваем на нынешний год. Если и кинут поддачку, максимум млн доз, так что, ешьте ХРОН, повышает иммунитет.
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09.01.2021 10:13 Відповісти
"на сегодняшний день" ключевая фраза этой власти...... а завтра всё сделают наоборот и взятки -гладки......
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09.01.2021 09:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1345616835409031169 Коротко про росіянську вакцину,відео ,15 сек
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09.01.2021 09:16 Відповісти
минздрав "не рассматривает", а зачем тогда ее сертифицировать в Украине - "по-приколу"?
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09.01.2021 09:17 Відповісти
Привить всю ОПЗЖопу "на камеру".А там видно будет....
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09.01.2021 09:33 Відповісти
На сегодня мы не рассматриваем использование российской вакцины/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете?
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09.01.2021 09:20 Відповісти
На сегодня - нет, а назавтра ? И если не в плане вакцинации, то в плане чего ? Колись, Степанов, сам этой заразой
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09.01.2021 09:20 Відповісти
Степанов о "Спутнике-V": На сегодня мы не рассматриваем использование российской вакцины в плане вакцинации - Цензор.НЕТ 2068
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09.01.2021 09:20 Відповісти
всмысле отберет?
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09.01.2021 13:35 Відповісти
"...у https://ips.ligazakon.net/document/view/T161404?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 Законі України "Про виконавче провадження" є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках."Перший - якщо у боржника є інше житло. Другий - якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто більше 94 тис. грн. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тис. грн заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла"
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09.01.2021 20:51 Відповісти
Как можно использовать вакцину страны, на территории которой и создан....сам коронавирус????!!!! Китай просто козлы отпущения.
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09.01.2021 09:21 Відповісти
пукнул?
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09.01.2021 09:27 Відповісти
"...не рассматриваем использование российской вакцины в плане вакцинации..." - ну пля а в каком плане вы её рассматриваете?..
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09.01.2021 09:26 Відповісти
Степанов ще дуже молодий і не знає історію радянських супутників. Починали з псів які мабуть вже "повернулися на землю"...У нашому випадку нас хочуть теж повернути але під землю. Степанов, як першій космонавт, може стати " невідомим хероєм". Вічно йому пам'ять...
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09.01.2021 09:29 Відповісти
Степанов о "Спутнике-V": На сегодня мы не рассматриваем использование российской вакцины в плане вакцинации - Цензор.НЕТ 6458....
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09.01.2021 09:32 Відповісти
Там достатньо почитати перелік виявлених побічних реакцій у ході випробувань. Не всім і можна використовувати ту вакцину. Краще вже китайська.
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09.01.2021 09:35 Відповісти
Степанов , а для чого ви іі ( рос.вакцину , ,, спутнічок") вже другий день поспіль рекламуєте ?
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09.01.2021 09:38 Відповісти
Ни на сегодня, ни на завтра, на всегда! Слыхал, Степанов? Иначе все это кацапское говно в твою жопу вколем. А тут ты еще запел, что дети и молодежь ковидом чаще болеть начали, папаррельно с песней о кацапской вакцине. Ты смотри, черт вороватый, погорят твои одесские фирмочки синим пламенем вместе с минздравом твоим. Будь осторожнее, а лучше вообще свали нахер. Понимаем, что Зелемойский тебя туда для распила ковидного фонда посадил. Ну так ты не борзей, собака! Все твои проделки белыми нитками шиты. Ты же вор уровня ФОП, а не государственного масштаба. Придем за тобой, очкарик, что петь нам в свое оправдание будешь?
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09.01.2021 09:52 Відповісти
.
https://twitter.com/fake_LNR/status/1345616835409031169 Оговорка по Фрейду, без вакцинации не возможно распространить болезнь? .

.
Степанов про "Супутник-V": На сьогодні ми не розглядаємо використання російської вакцини в плані вакцинації - Цензор.НЕТ 3010
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09.01.2021 09:56 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics/pid-vigljadom-vaktsini-pfizer-v-ukrajinu-vvozili-silnodijuchi-liki-ndash-sbu-1534810.html Під виглядом вакцини Pfizer в Україну ввозили ліки сильної дії - СБУ / ГОРДОН
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09.01.2021 09:56 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1347670259252260869 Про рос вакцину
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09.01.2021 10:13 Відповісти
Уши Степашки везде торчат:
Министр Степанов за три дня сменил точку зрения о запрете продажи определенной номенклатуры непродовольственных товаров с "это фейк!" на "это нужно чтобы..."
Степанов, тебя взяли в долю, или дали по ушам ?
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09.01.2021 09:56 Відповісти
Якраз під виглядом китайської і будуть кацапську колоти. Хто зможе її відрізнити?
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09.01.2021 09:58 Відповісти
***ми не розглядаємо використання російської вакцини в плані вакцинацiі****

А в плані чого ви розглядаєте цей продукт, Цицерон ти наш ..?
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09.01.2021 10:00 Відповісти
Касаби введуть до складу спутніка v опіатів і піде він по Світу, як брехня по селі.
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09.01.2021 10:05 Відповісти
Не расследуют, а прячут концы в воду
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09.01.2021 10:22 Відповісти
Препарат "СпутнікВ" (може також називатися "Гам-ковид-вак") бактеріологічною зброєю, розробленою Науково-дослідним інститутом Міністерства оборони РФ номер 48!
Закупівлю у країни-агресора і використання такого препарату слід розслідувати за ст. 111 КК України!
В понеділок опублікую відповідну петицію ( у вихідні це робити нема сенсу - по вихідних петиції не публікують)
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09.01.2021 10:10 Відповісти
Петицию... А, ну ладно.
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09.01.2021 10:12 Відповісти
Все ж від петицій трохи більше користі , ніж натякати тут або на фейсбук у. Принаймні, є маленька надія на те, що петиція набере 25000 голосів і наступний після Зеленського Президент України покарає це кодло
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09.01.2021 10:50 Відповісти
В интерпретации Зе!леных НЕТ означает ДА!
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09.01.2021 10:11 Відповісти
прощупують підгрунтя і реакцію населення на закупівлю спутніка бо дуже хоцца...проросійські виродки
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09.01.2021 10:18 Відповісти
Степанов про "Супутник-V": На сьогодні ми не розглядаємо використання російської вакцини в плані вакцинації - Цензор.НЕТ 9237
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09.01.2021 10:21 Відповісти
Был случай один. Давно правда---но правда всё. Даже наши в те времена замалчивали это. В 1968г один паренёк из США стрыбанул в длину на 8,90 м. И рекорд стоял лет 40 примерно. Звали его Боб Бимон. Его тогда там на руках носили несколько лет. Так пошёл работать тренером, преподавателем физкультуры в школу с не сильно умными детьми. У нас таких называли ---УО (умственно отсталый). Настолько его слава и личностные качества были высоки, что многие дети в той школе как бы быстрей исправляли свои недостатки от контакта с легендарной личностью. Назовите хоть одного из наших звезд за последние 60 лет по такой причине. И тот кто в коменте и на фото что с иконостасом----разве тоже герой? Хорошо хоть на лоб жетон какой не привесил! Психиатров надо выбирать больше.
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09.01.2021 14:36 Відповісти
Степанов трепло, под видом вакцины из сраного китая решил с зеленским лохов околоть спутником,
Это зегниды ...
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09.01.2021 10:25 Відповісти
Єросоюз з вчорашнього дня законтрактував найкращі і ************ вакцини від Ковід-19 для всього свого населення - справа залишилась за логістикою зберіганням і вакцинацією! В тій же Польщі (весь уряд працює а не відосікі з "буковеля" шле) вже на сьогодні вакциновано більше 200 000 пацієнтів а графік вакцинації урядом Польщі розписаний вже до кінці березня. Слідкую за подіями по їхньому телебаченню і бачу як повинна працювати влада в нормальній країні. Так в них море помилок і не стиковок і корупція є і зловживання - але вони ПРАЦЮЮТЬ на благо своєї країни! Нам таке просто і не снилось!!!
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09.01.2021 10:30 Відповісти
Тільки спробу розглядання треба вважати за злочин проти України та українців!
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09.01.2021 11:09 Відповісти
Степанов о "Спутнике-V": "На сегодня мы не рассматриваем использование российской вакцины в плане вакцинации"

На завтра , беніна пліснява буде запевняти, що не важливо, хто виробник, головне здоров'я наріду. І закуплять кацапське шмурдило.
І налагоджувння "добросусідських звязків" з вбивцями, і українці, піддослідні пацюки.
"В первые дни нового года в эфире главного российского пропагандистского канала Россия 24 заявили, что РФ хочет https://nv.ua/world/geopolitics/v-rossii-vakcinu-ot-koronavirusa-hotyat-ispytat-na-ukraincah-poslednie-novosti-50133637.html испытать на украинцах новые возможности собственной вакцины против коронавируса Спутник V."
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09.01.2021 11:15 Відповісти
И не надо. Пусть москали сами колятся своим шмурдяком.
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09.01.2021 12:20 Відповісти
Вообще право выбора записано в Конституции. Тут делать стоит так. Через участковых врачей формировать заявки от людей на какую вакцину кто хочет. Заявку подавать пора. Конечно по фамильно. Станет ясно сразу сколько надо закупить. Конечно цену указать вакцины. Вот и глянем сколько закажут *Спутник*. И сколько закажут остальные бренды. Можно и так. Всем кто хочет ширнутся *Спутником* оплатить выезд и въезд туда и обратно в РФ. Здесь меньше очередей будет. По цене плацкарта ЖД. Думаю что северные братаны таким задарма будут делать. Есть шанс. Вперёд!
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09.01.2021 14:23 Відповісти
А что люди понимают в разнице между прививками ?
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09.01.2021 15:55 Відповісти
Скорее ничего не понимают---только цену. Стоит конечно знать прошла ли вакцина сертефикацию. Хотя это прерогатива государства.
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09.01.2021 18:53 Відповісти
Уже " сегодня не рассматривается", ага !
Ещё вчера "ни за что, никакой российской прививки не будет..."
Так,постепенно российскую сыворотку проталкивают на украинский рынок. А может уже она на Украине!
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09.01.2021 15:53 Відповісти
"Спутник" то есть попутчик в мир иной.
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10.01.2021 01:22 Відповісти
 
 