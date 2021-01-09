Степанов: Вакцинацію російським "Супутником-V" сьогодні не розглядаємо

МОЗ України зараз не розглядає використання російської вакцини "Супутник-V" в плані вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Ми не розглядаємо на сьогоднішній день в нашому плані вакцинації використання російської вакцини. Ми уклали договір з постачання вакцини, виробленої китайською фармкомпанією Sinovac Biotech - це один з найбільших виробників вакцин у світі. Також ми ведемо переговори з іншими компаніями, вони вже практично завершилися - йде технічний процес узгодження самого договору. Каменем спотикання у нас були саме терміни поставки вакцин", - повідомив він.

Степанов також нагадав, що в Україні затверджено національний план вакцинації - п'ять етапів.

"На першому етапі, де у нас 355 тисяч, - це медичні працівники, які насамперед працюють в лікарнях, які надають допомогу хворим з COVID-19. Це люди, що перебувають в спеціалізованих установах, таких як будинки для людей похилого віку. Тобто найбільш схильна до ризику категорія населення. На другому етапі приєднуються (люди) вже за професійними групами ризику, за віком, мають різні захворювання", - сказав міністр.

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