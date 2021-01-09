Степанов: Вакцинацію російським "Супутником-V" сьогодні не розглядаємо
МОЗ України зараз не розглядає використання російської вакцини "Супутник-V" в плані вакцинації проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Настоящее время".
"Ми не розглядаємо на сьогоднішній день в нашому плані вакцинації використання російської вакцини. Ми уклали договір з постачання вакцини, виробленої китайською фармкомпанією Sinovac Biotech - це один з найбільших виробників вакцин у світі. Також ми ведемо переговори з іншими компаніями, вони вже практично завершилися - йде технічний процес узгодження самого договору. Каменем спотикання у нас були саме терміни поставки вакцин", - повідомив він.
Степанов також нагадав, що в Україні затверджено національний план вакцинації - п'ять етапів.
"На першому етапі, де у нас 355 тисяч, - це медичні працівники, які насамперед працюють в лікарнях, які надають допомогу хворим з COVID-19. Це люди, що перебувають в спеціалізованих установах, таких як будинки для людей похилого віку. Тобто найбільш схильна до ризику категорія населення. На другому етапі приєднуються (люди) вже за професійними групами ризику, за віком, мають різні захворювання", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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А вот то что Степанов дал указание начать процедуру позволяющую использование Спутника в Украине - об этом я читал.
Медведчук - неофициальное лицо.
Клоуны, которых мудрый нарид избрал - это власть.
Не несите пургу.
Почему этими алгоритмами ввода на рынок не проверяют европейскую и американскую вакцины? Зачем вообще тратить ресурсы на проверку...
Это не проверка - это предпродажная подготовка.
Так что не нужно гнать...
А на завтрашний?
https://twitter.com/fake_LNR/status/1345616835409031169 Оговорка по Фрейду, без вакцинации не возможно распространить болезнь? .
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Министр Степанов за три дня сменил точку зрения о запрете продажи определенной номенклатуры непродовольственных товаров с "это фейк!" на "это нужно чтобы..."
Степанов, тебя взяли в долю, или дали по ушам ?
А в плані чого ви розглядаєте цей продукт, Цицерон ти наш ..?
Закупівлю у країни-агресора і використання такого препарату слід розслідувати за ст. 111 КК України!
В понеділок опублікую відповідну петицію ( у вихідні це робити нема сенсу - по вихідних петиції не публікують)
Это зегниды ...
На завтра , беніна пліснява буде запевняти, що не важливо, хто виробник, головне здоров'я наріду. І закуплять кацапське шмурдило.
І налагоджувння "добросусідських звязків" з вбивцями, і українці, піддослідні пацюки.
"В первые дни нового года в эфире главного российского пропагандистского канала Россия 24 заявили, что РФ хочет https://nv.ua/world/geopolitics/v-rossii-vakcinu-ot-koronavirusa-hotyat-ispytat-na-ukraincah-poslednie-novosti-50133637.html испытать на украинцах новые возможности собственной вакцины против коронавируса Спутник V."
Ещё вчера "ни за что, никакой российской прививки не будет..."
Так,постепенно российскую сыворотку проталкивают на украинский рынок. А может уже она на Украине!