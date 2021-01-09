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Новости Агрессия России против Украины
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На Херсонщине проверили готовность дежурных сил ПВО. ВИДЕО

По поручению командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в районе ответственности группировки войск, которая несет боевую службу на юге Украины, проверена готовность сил и средств к своевременному реагированию на воздушное нападение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования ОС ВС Украины в Facebook.

В частности, проведено развертывание командного пункта зенитного ракетного дивизиона на позиции боевого назначения.

"Личный состав зенитного ракетного дивизиона совершил марш по определенному маршруту, после чего приступил к развертыванию и подготовке пункта управления к выполнению боевой задачи, - сообщил Наев. - Одновременно военнослужащие выполнили задачи по вхождению в связь с зенитными ракетными батареями и пунктами управления, топографической привязки и ориентирования на местности, а также предбоевого контроля функционирования".

По словам командующего, работники радиолокационной станции осуществляли разведку воздушного пространства и выдавали радиолокационную информацию о воздушной обстановке на выносной индикатор кругового обзора командного пункта с использованием специального программного обеспечения "Вираж - Планшет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ООС в следующем году проведут более 50 военных учений, - Наев

"Командир зенитного ракетного дивизиона, проанализировав полученную информацию, принял решение уничтожить условного противника и осуществил распределение воздушных целей между подразделениями, которые были развернуты на стартовых позициях. После этого командир подразделения выявил, взял на сопровождение и уничтожение определенные воздушные цели", - отметил Наев.

Успешно выполнив боевую задачу, подвижной командный пункт и стартовые батареи переместились на запасные боевые и стартовые позиции.

оборона (5238) военные учения (3462) ВСУ (6695) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
хмм.. все оборудование новое.. это гуд!
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09.01.2021 14:57 Ответить
+10
Как собаки от жажды бесятся, так и кацапы могут взбеситься. Нужно быть начеку!
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09.01.2021 14:51 Ответить
+9
благослови вас Господь наши Защитники Украины!
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09.01.2021 16:03 Ответить
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Kavkaz Center
@newkc14
На Донбассе русский ихтамнет перебежал линию фронта и сдался украинским военным вместе со своим оружием

Видео на кавказцентре , почему-то этой новости нет на цензор
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09.01.2021 14:49 Ответить
Орки грядут. Помните это.
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09.01.2021 14:50 Ответить
Как собаки от жажды бесятся, так и кацапы могут взбеситься. Нужно быть начеку!
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09.01.2021 14:51 Ответить
Клістрони хоч не повитягували провєрятєлі?
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09.01.2021 14:56 Ответить
хмм.. все оборудование новое.. это гуд!
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09.01.2021 14:57 Ответить
А кого защищать? Тупицкий в Эмиратах. Катя засадчая со своим гурвинком - там же. Жора - в Доминикане. Настюха со своей потапой - на Мальдивах. Только Оля, тупая кобыла в кокошнике, жалуется на жизнь и отсутствие заработка. Ну и бубочка наш потешный поехал в Карпаты, вдюндил себе камеру в лоб и теперь клал на всех...
Каюсь, тоже хотел съездить в Ижипт, подкормиться на всем включенном - хер там. Барыги барабашовские получили 8000 гиней подъемных, выкупили все туры и до февраля взвинтили цены...
Ну? И есть настроение защищать такое народонаселение силами ПВО? ****** не хватает..
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09.01.2021 15:21 Ответить
благослови вас Господь наши Защитники Украины!
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09.01.2021 16:03 Ответить
Навчання навчання і ще раз навчання, молодці хлопці!!!
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09.01.2021 16:10 Ответить
Уровень проверки Командующим Ноевым напоминает проверку дежурного дивизиона командиром полка в конце 50х начало 60х годов, прошлого столетия. Это говорит о том, что уровень подготовки руководящего состава (пво, во, зрв), как угодно назовите, нулевой, такой же уровень и войск, не кому учить. Господин Наев, с таким уровнем подготовки войск, с кем вы собираетесь воевать? Вы хоть противостоящего противника изучаете, а лучше не объявляйте о своих проверках, что бы не смешить противника, или у них учитесь.
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09.01.2021 17:25 Ответить
Потрібне діло
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09.01.2021 18:53 Ответить
проверена готовность сил и средств к своевременному реагированию на воздушное нападение
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09.01.2021 19:52 Ответить
Готовність ППО треба перевіряти літаком або безпілотником. Все інше - показуха, або в кращому випадку іспит з теорії.
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09.01.2021 22:32 Ответить
главное чтоб еше в какой нибудь боинг или тушку не влепили
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10.01.2021 23:55 Ответить
 
 