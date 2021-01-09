На Херсонщине проверили готовность дежурных сил ПВО. ВИДЕО

По поручению командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в районе ответственности группировки войск, которая несет боевую службу на юге Украины, проверена готовность сил и средств к своевременному реагированию на воздушное нападение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования ОС ВС Украины в Facebook.

В частности, проведено развертывание командного пункта зенитного ракетного дивизиона на позиции боевого назначения.

"Личный состав зенитного ракетного дивизиона совершил марш по определенному маршруту, после чего приступил к развертыванию и подготовке пункта управления к выполнению боевой задачи, - сообщил Наев. - Одновременно военнослужащие выполнили задачи по вхождению в связь с зенитными ракетными батареями и пунктами управления, топографической привязки и ориентирования на местности, а также предбоевого контроля функционирования".

По словам командующего, работники радиолокационной станции осуществляли разведку воздушного пространства и выдавали радиолокационную информацию о воздушной обстановке на выносной индикатор кругового обзора командного пункта с использованием специального программного обеспечения "Вираж - Планшет".

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"Командир зенитного ракетного дивизиона, проанализировав полученную информацию, принял решение уничтожить условного противника и осуществил распределение воздушных целей между подразделениями, которые были развернуты на стартовых позициях. После этого командир подразделения выявил, взял на сопровождение и уничтожение определенные воздушные цели", - отметил Наев.

Успешно выполнив боевую задачу, подвижной командный пункт и стартовые батареи переместились на запасные боевые и стартовые позиции.