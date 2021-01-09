На Херсонщині перевірили готовність чергових сил ППО. ВIДЕО

За дорученням командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в районі відповідальності угрупування військ, яке несе бойову службу на півдні України, перевірено готовність сил та засобів вчасно реагувати на повітряний напад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування ОС ЗС України в фейсбуці.

Зокрема, проведено розгортання командного пункту зенітного ракетного дивізіону на позиції бойового призначення.

"Особовий склад зенітного ракетного дивізіону здійснив марш згідно з визначеним маршрутом, після чого приступив до розгортання та підготовки пункту управління до виконання бойового завдання, – повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Водночас військовослужбовці виконали завдання щодо входження у зв'язок з зенітними ракетними батареями та пунктами управління, топографічної прив’язки та орієнтування на місцевості, а також передбойового контролю функціонування".

За словами командувача, обслуга радіолокаційної станції здійснювала розвідку повітряного простору та видавала радіолокаційну інформацію про повітряну обстановку на виносний індикатор кругового огляду командного пункту з використанням спеціального програмного забезпечення "Віраж – Планшет".

"Командир зенітного ракетного дивізіону, проаналізувавши отриману інформацію, прийняв рішення на знищення умовного противника та здійснив розподіл повітряних цілей між підрозділами, які були розгорнуті на стартових позиціях. Після цього, командир підрозділу здійснив виявлення, взяття на супроводження та знищення визначених повітряних цілей", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Успішно виконавши бойове завдання, рухомий командний пункт та стартові батареї перемістилися на запасні бойові та стартові позиції.

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