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Новини Агресія Росії проти України
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На Херсонщині перевірили готовність чергових сил ППО. ВIДЕО

За дорученням командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в районі відповідальності угрупування військ, яке несе бойову службу на півдні України, перевірено готовність сил та засобів вчасно реагувати на повітряний напад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування ОС ЗС України в фейсбуці.

Зокрема, проведено розгортання командного пункту зенітного ракетного дивізіону на позиції бойового призначення.

"Особовий склад зенітного ракетного дивізіону здійснив марш згідно з визначеним маршрутом, після чого приступив до розгортання та підготовки пункту управління до виконання бойового завдання, – повідомив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Водночас військовослужбовці виконали завдання щодо входження у зв'язок з зенітними ракетними батареями та пунктами управління, топографічної прив’язки та орієнтування на місцевості, а також передбойового контролю функціонування".

За словами командувача, обслуга радіолокаційної станції здійснювала розвідку повітряного простору та видавала радіолокаційну інформацію про повітряну обстановку на виносний індикатор кругового огляду командного пункту з використанням спеціального програмного забезпечення "Віраж – Планшет".

"Командир зенітного ракетного дивізіону, проаналізувавши отриману інформацію, прийняв рішення на знищення умовного противника та здійснив розподіл повітряних цілей між підрозділами, які були розгорнуті на стартових позиціях. Після цього, командир підрозділу здійснив виявлення, взяття на супроводження та знищення визначених повітряних цілей", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Успішно виконавши бойове завдання, рухомий командний пункт та стартові батареї перемістилися на запасні бойові та стартові позиції.

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оборона (4831) військові навчання (2781) ЗСУ (7669) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
хмм.. все оборудование новое.. это гуд!
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09.01.2021 14:57 Відповісти
+10
Как собаки от жажды бесятся, так и кацапы могут взбеситься. Нужно быть начеку!
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09.01.2021 14:51 Відповісти
+9
благослови вас Господь наши Защитники Украины!
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09.01.2021 16:03 Відповісти
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Kavkaz Center
@newkc14
На Донбассе русский ихтамнет перебежал линию фронта и сдался украинским военным вместе со своим оружием

Видео на кавказцентре , почему-то этой новости нет на цензор
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09.01.2021 14:49 Відповісти
Орки грядут. Помните это.
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09.01.2021 14:50 Відповісти
Как собаки от жажды бесятся, так и кацапы могут взбеситься. Нужно быть начеку!
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09.01.2021 14:51 Відповісти
Клістрони хоч не повитягували провєрятєлі?
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09.01.2021 14:56 Відповісти
хмм.. все оборудование новое.. это гуд!
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09.01.2021 14:57 Відповісти
А кого защищать? Тупицкий в Эмиратах. Катя засадчая со своим гурвинком - там же. Жора - в Доминикане. Настюха со своей потапой - на Мальдивах. Только Оля, тупая кобыла в кокошнике, жалуется на жизнь и отсутствие заработка. Ну и бубочка наш потешный поехал в Карпаты, вдюндил себе камеру в лоб и теперь клал на всех...
Каюсь, тоже хотел съездить в Ижипт, подкормиться на всем включенном - хер там. Барыги барабашовские получили 8000 гиней подъемных, выкупили все туры и до февраля взвинтили цены...
Ну? И есть настроение защищать такое народонаселение силами ПВО? ****** не хватает..
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09.01.2021 15:21 Відповісти
благослови вас Господь наши Защитники Украины!
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09.01.2021 16:03 Відповісти
Навчання навчання і ще раз навчання, молодці хлопці!!!
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09.01.2021 16:10 Відповісти
Уровень проверки Командующим Ноевым напоминает проверку дежурного дивизиона командиром полка в конце 50х начало 60х годов, прошлого столетия. Это говорит о том, что уровень подготовки руководящего состава (пво, во, зрв), как угодно назовите, нулевой, такой же уровень и войск, не кому учить. Господин Наев, с таким уровнем подготовки войск, с кем вы собираетесь воевать? Вы хоть противостоящего противника изучаете, а лучше не объявляйте о своих проверках, что бы не смешить противника, или у них учитесь.
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09.01.2021 17:25 Відповісти
Потрібне діло
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09.01.2021 18:53 Відповісти
проверена готовность сил и средств к своевременному реагированию на воздушное нападение
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09.01.2021 19:52 Відповісти
Готовність ППО треба перевіряти літаком або безпілотником. Все інше - показуха, або в кращому випадку іспит з теорії.
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09.01.2021 22:32 Відповісти
главное чтоб еше в какой нибудь боинг или тушку не влепили
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10.01.2021 23:55 Відповісти
 
 