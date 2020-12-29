Силы ООС в следующем году проведут более 50 военных учений, - Наев

Командование Объединенных сил ВСУ завершило планирование подготовки на 2021 учебный год. Всего в следующем году пройдет более 50 военных учений.

Об этом Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу учений в следующем году... Командование объединенных сил ВСУ завершило планирование подготовки на 2021 учебный год, и в наших планах предусмотрен комплекс мероприятий по подготовке, венцом которых будет стратегическое командно-штабное учение в начале осени следующего года, в котором примут участие определенные военные части обороны военного управления Вооруженных сил Украины, а также других военных формирований правоохранительных органов. То есть будут привлечены все, кто входит в сектор безопасности обороны", - сообщил Наев.

Он отметил, что общее количество учений ВСУ несколько отличается, однако непосредственно Объединенные силы Вооруженных сил Украины проведут более 50 учений в 2021 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС