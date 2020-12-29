РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10518 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
743 7

Силы ООС в следующем году проведут более 50 военных учений, - Наев

Силы ООС в следующем году проведут более 50 военных учений, - Наев

Командование Объединенных сил ВСУ завершило планирование подготовки на 2021 учебный год. Всего в следующем году пройдет более 50 военных учений.

Об этом Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу учений в следующем году... Командование объединенных сил ВСУ завершило планирование подготовки на 2021 учебный год, и в наших планах предусмотрен комплекс мероприятий по подготовке, венцом которых будет стратегическое командно-штабное учение в начале осени следующего года, в котором примут участие определенные военные части обороны военного управления Вооруженных сил Украины, а также других военных формирований правоохранительных органов. То есть будут привлечены все, кто входит в сектор безопасности обороны", - сообщил Наев.

Он отметил, что общее количество учений ВСУ несколько отличается, однако непосредственно Объединенные силы Вооруженных сил Украины проведут более 50 учений в 2021 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Автор: 

военные учения (3476) Наев Сергей (348) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
следующий год все ведомства уже так нагрузили, что он не выдержит..
показать весь комментарий
29.12.2020 18:12 Ответить
Лучше бы Наев сказал сколько боеприпасов планируется израсходовать. А то все эти побегушки, покатушки без единого выстрела уже смешно смотреть
показать весь комментарий
29.12.2020 18:44 Ответить
Наращиваем спроможности! Только так. Главное - организация взаимодействия всех силовиков! Это залог успеха.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:24 Ответить
Все правильно навчання запорука успіху!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 19:37 Ответить
Правильно, що ЗСУ залучають усі складові сектору безпеки. Це дозволить нам посилити взаємодію між силовими відомствами та окремими підрозділами. Я вже мовчу про те, що спільні навчання дають можливість налагодити звичайні людські стосунки між вояками з різних відомств.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:30 Ответить
предусмотрен комплекс мероприятий по подготовке, венцом которых будет стратегическое командно-штабное учение - постійні навчання запорука успіху.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:08 Ответить
 
 