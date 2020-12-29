Сили ООС наступного року проведуть понад 50 військових навчань, - Наєв

Командування Об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік. Всього наступного року відбудеться понад 50 військових навчань.

Про це Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу навчань наступного року... Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік і в наших планах передбачено комплекс заходів підготовки, вінцем яких буде стратегічне командно-штабне навчання на початку осені наступного року, в якому візьмуть участь визначені військові частини оборони військового управління Збройних сил України, а також інших військових формувань правоохоронних органів. Тобто будуть залучені всі, хто входить до сектора безпеки оборони", - повідомив Наєв.

Він зазначив, що загальна кількість навчань ЗСУ дещо відрізняється, проте безпосередньо Об'єднані сили Збройних сил України проведуть понад 50 навчань у 2021 році.

