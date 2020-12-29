УКР
Новини Агресія Росії проти України
743 7

Сили ООС наступного року проведуть понад 50 військових навчань, - Наєв

Сили ООС наступного року проведуть понад 50 військових навчань, - Наєв

Командування Об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік. Всього наступного року відбудеться понад 50 військових навчань.

Про це Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу навчань наступного року... Командування об'єднаних сил ЗСУ завершило планування підготовки на 2021 навчальний рік і в наших планах передбачено комплекс заходів підготовки, вінцем яких буде стратегічне командно-штабне навчання на початку осені наступного року, в якому візьмуть участь визначені військові частини оборони військового управління Збройних сил України, а також інших військових формувань правоохоронних органів. Тобто будуть залучені всі, хто входить до сектора безпеки оборони", - повідомив Наєв.

Він зазначив, що загальна кількість навчань ЗСУ дещо відрізняється, проте безпосередньо Об'єднані сили Збройних сил України проведуть понад 50 навчань у 2021 році.

Автор: 

військові навчання (2795) Наєв Сергій (355) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)
следующий год все ведомства уже так нагрузили, что он не выдержит..
29.12.2020 18:12 Відповісти
Лучше бы Наев сказал сколько боеприпасов планируется израсходовать. А то все эти побегушки, покатушки без единого выстрела уже смешно смотреть
29.12.2020 18:44 Відповісти
Наращиваем спроможности! Только так. Главное - организация взаимодействия всех силовиков! Это залог успеха.
29.12.2020 19:24 Відповісти
Все правильно навчання запорука успіху!!!
29.12.2020 19:37 Відповісти
Правильно, що ЗСУ залучають усі складові сектору безпеки. Це дозволить нам посилити взаємодію між силовими відомствами та окремими підрозділами. Я вже мовчу про те, що спільні навчання дають можливість налагодити звичайні людські стосунки між вояками з різних відомств.
29.12.2020 20:30 Відповісти
предусмотрен комплекс мероприятий по подготовке, венцом которых будет стратегическое командно-штабное учение - постійні навчання запорука успіху.
29.12.2020 22:08 Відповісти
 
 