Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу Boeing 737. Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пассажиров. ВИДЕО

Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

Как сообщает CNN Indonesia, в сети появилось видео с места возможной авиакатастрофы.

По данным издания, сегодня в районе островов, возле которых мог разбиться Boeing, нашли обломки, а также части тел. Все это обнаружили местные рыбаки. Они вышли в море на поиски после того, как услышали взрыв.

Как написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета индонезийской компании Sriwijaya Air.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - написал дипломат.

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Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.

Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.