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Новости
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Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу Boeing 737. Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пассажиров. ВИДЕО

Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

Как сообщает CNN Indonesia, в сети появилось видео с места возможной авиакатастрофы. 

По данным издания, сегодня в районе островов, возле которых мог разбиться Boeing, нашли обломки, а также части тел. Все это обнаружили местные рыбаки. Они вышли в море на поиски после того, как услышали взрыв.

Как написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета индонезийской компании Sriwijaya Air.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Boeing с десятками пассажиров на борту пропал с радаров в Индонезии. СПИСОК

Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.

Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.

авиакатастрофа (1725) Индонезия (140)


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Топ комментарии
+4
на МКС у лаптей дырка которую они не могут заткнуть уже пол года
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09.01.2021 15:24 Ответить
+3
2021-й тоже хочет, чтоб его запомнили.
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09.01.2021 15:04 Ответить
+3
Доки є авіація, доти будуть і катастрофи. Нажаль.
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09.01.2021 15:25 Ответить
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2021-й тоже хочет, чтоб его запомнили.
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09.01.2021 15:04 Ответить
Экипажи МКС и прочие астронавты космонавты...летая в прямом эфире не заметили в Небе ни одного самолета с 12 апреля 1961 года...
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09.01.2021 15:12 Ответить
МКС - це у нас, яка масковська кліника ?
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09.01.2021 15:19 Ответить
на МКС у лаптей дырка которую они не могут заткнуть уже пол года
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09.01.2021 15:24 Ответить
и через это отверстие кабину мкс заполняет вакуум
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09.01.2021 16:50 Ответить
Если под самолетом вода, разве по инструкции летчик не должен посадить самолет на воду? Некоторые суровые летчики даже на поле кукурузы могут посадить, как мы помним.
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09.01.2021 15:25 Ответить
самолет взорвался в воздухе
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09.01.2021 15:34 Ответить
не факт, но последние полтора кеме на штопоре/пикировании пошёл.
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09.01.2021 16:02 Ответить
Падение после 4 минут после вылета. Потеря высоты и следом сваливание. Но судя по сообщениям в СМИ о двух взрывах....... вывод напрашивается сам собой.
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09.01.2021 19:14 Ответить
давайте вас посадим в пикирующий штопором самолёт и посмотрим как его посадят, а вы нам репортаж напишете.
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09.01.2021 16:56 Ответить
Доки є авіація, доти будуть і катастрофи. Нажаль.
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09.01.2021 15:25 Ответить
Один из очевидцев крушения самолета под Джакартой, местный рыбак, утверждает, что перед падением лайнер взорвался, после чего рухнул в море.
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09.01.2021 15:28 Ответить
Я к тому что в космос никто никогда не летал...
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09.01.2021 15:30 Ответить
Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 6847
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09.01.2021 15:42 Ответить
Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 143
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09.01.2021 18:39 Ответить
Я так полагаю это теракт -- борьба на борту и самолет снижает высоту и взрыв перед падением
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09.01.2021 15:39 Ответить
Если вы откроете Гугл карту международных авиалиний,то вы не найдете перелетов через Индийский океан...а почему никогда не задумывались?
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09.01.2021 15:45 Ответить
там сидят злые индейцы со стингерами
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09.01.2021 15:50 Ответить
Та не, там сидят тупые мордовцы с лаптями
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09.01.2021 15:52 Ответить
Мордовцы в море Лаптевых сидят.
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09.01.2021 15:59 Ответить
индейцы в стрингах
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09.01.2021 18:42 Ответить
Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 7131
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09.01.2021 15:52 Ответить
Звідти можна побачити, що за крижаною стіною стоїть слін з хоботом Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 2372
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09.01.2021 18:41 Ответить
хобот у него.. мама не горюй
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09.01.2021 20:14 Ответить
Опять Boeing 737. Чёрная полоса компании продолжается.
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09.01.2021 15:49 Ответить
А ведь Boeing долгие годы был крупнейшим экспортёром США.
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09.01.2021 16:00 Ответить
Это типа классик самолёт. Если вы понимаете о чём это я, то должны понять и то, что ничего репутации Боинга не грозит.
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09.01.2021 16:04 Ответить
Эх,так и знала,что 2021 еще тот год...начался с полной сраки -мертвые птицы в Риме,Капитолий,теперь самолет-далi буде(
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09.01.2021 15:55 Ответить
мертвые птицы в Риме - то от безудержного счастья за пришедший НГ. А так все будет хорошо
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09.01.2021 20:18 Ответить
 
 