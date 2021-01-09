Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів. ВIДЕО

Інформація про авіакатастрофу в Індонезії підтверджено офіційно. Літак розбився в Яванському морі біля острова Мале.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді, передає місцевий портал detik.

"Так, це сталося недалеко від острова Мале", - відповів міністр на питання, чи підтверджується авіакатастрофа.

Він також підкреслив, що представники влади найближчим часом виступлять з пресконференцією, на якій повідомлять деталі трагедії.

За уточненою інформацією, на борту перебували 59 пасажирів і члени екіпажу.

Як повідомляє CNN Indonesia, в мережі з'явилося відео з місця можливої авіакатастрофи.

За даними видання, сьогодні в районі островів, біля яких міг розбитися Boeing, знайшли уламки, а також частини тіл. Все це виявили місцеві рибалки. Вони вийшли в море на пошуки після того, як почули вибух.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, посольство вже перевіряє, чи були українські громадяни на борту цього літака.

"За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв'язок з літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів", - написав дипломат.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що з літаком рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air втратили зв'язок авіадиспетчери в Індонезії незабаром після вильоту лайнера зі столиці країни Джакарти.

Йдеться про літак серії Boeing 737-500.