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Новини
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Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів. ВIДЕО

Інформація про авіакатастрофу в Індонезії підтверджено офіційно. Літак розбився в Яванському морі біля острова Мале.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді, передає місцевий портал detik.

"Так, це сталося недалеко від острова Мале", - відповів міністр на питання, чи підтверджується авіакатастрофа.

Він також підкреслив, що представники влади найближчим часом виступлять з пресконференцією, на якій повідомлять деталі трагедії.

За уточненою інформацією, на борту перебували 59 пасажирів і члени екіпажу.

Як повідомляє CNN Indonesia, в мережі з'явилося відео з місця можливої авіакатастрофи.

За даними видання, сьогодні в районі островів, біля яких міг розбитися Boeing, знайшли уламки, а також частини тіл. Все це виявили місцеві рибалки. Вони вийшли в море на пошуки після того, як почули вибух.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, посольство вже перевіряє, чи були українські громадяни на борту цього літака.

"За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв'язок з літаком місцевих авіаліній рейсу SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів", - написав дипломат.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що з літаком рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air втратили зв'язок авіадиспетчери в Індонезії незабаром після вильоту лайнера зі столиці країни Джакарти.

Йдеться про літак серії Boeing 737-500.

авіакатастрофа (1101) Індонезія (150)


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Топ коментарі
+4
на МКС у лаптей дырка которую они не могут заткнуть уже пол года
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09.01.2021 15:24 Відповісти
+3
2021-й тоже хочет, чтоб его запомнили.
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09.01.2021 15:04 Відповісти
+3
Доки є авіація, доти будуть і катастрофи. Нажаль.
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09.01.2021 15:25 Відповісти
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2021-й тоже хочет, чтоб его запомнили.
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09.01.2021 15:04 Відповісти
Экипажи МКС и прочие астронавты космонавты...летая в прямом эфире не заметили в Небе ни одного самолета с 12 апреля 1961 года...
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09.01.2021 15:12 Відповісти
МКС - це у нас, яка масковська кліника ?
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09.01.2021 15:19 Відповісти
на МКС у лаптей дырка которую они не могут заткнуть уже пол года
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09.01.2021 15:24 Відповісти
и через это отверстие кабину мкс заполняет вакуум
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09.01.2021 16:50 Відповісти
Если под самолетом вода, разве по инструкции летчик не должен посадить самолет на воду? Некоторые суровые летчики даже на поле кукурузы могут посадить, как мы помним.
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09.01.2021 15:25 Відповісти
самолет взорвался в воздухе
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09.01.2021 15:34 Відповісти
не факт, но последние полтора кеме на штопоре/пикировании пошёл.
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09.01.2021 16:02 Відповісти
Падение после 4 минут после вылета. Потеря высоты и следом сваливание. Но судя по сообщениям в СМИ о двух взрывах....... вывод напрашивается сам собой.
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09.01.2021 19:14 Відповісти
давайте вас посадим в пикирующий штопором самолёт и посмотрим как его посадят, а вы нам репортаж напишете.
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09.01.2021 16:56 Відповісти
Доки є авіація, доти будуть і катастрофи. Нажаль.
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09.01.2021 15:25 Відповісти
Один из очевидцев крушения самолета под Джакартой, местный рыбак, утверждает, что перед падением лайнер взорвался, после чего рухнул в море.
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09.01.2021 15:28 Відповісти
Я к тому что в космос никто никогда не летал...
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09.01.2021 15:30 Відповісти
Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 6847
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09.01.2021 15:42 Відповісти
Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 143
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09.01.2021 18:39 Відповісти
Я так полагаю это теракт -- борьба на борту и самолет снижает высоту и взрыв перед падением
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09.01.2021 15:39 Відповісти
Если вы откроете Гугл карту международных авиалиний,то вы не найдете перелетов через Индийский океан...а почему никогда не задумывались?
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09.01.2021 15:45 Відповісти
там сидят злые индейцы со стингерами
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09.01.2021 15:50 Відповісти
Та не, там сидят тупые мордовцы с лаптями
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09.01.2021 15:52 Відповісти
Мордовцы в море Лаптевых сидят.
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09.01.2021 15:59 Відповісти
индейцы в стрингах
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09.01.2021 18:42 Відповісти
Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 7131
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09.01.2021 15:52 Відповісти
Звідти можна побачити, що за крижаною стіною стоїть слін з хоботом Влада Індонезії підтвердила авіакатастрофу Boeing 737. Посольство перевіряє наявність громадян України серед пасажирів - Цензор.НЕТ 2372
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09.01.2021 18:41 Відповісти
хобот у него.. мама не горюй
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09.01.2021 20:14 Відповісти
Опять Boeing 737. Чёрная полоса компании продолжается.
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09.01.2021 15:49 Відповісти
А ведь Boeing долгие годы был крупнейшим экспортёром США.
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09.01.2021 16:00 Відповісти
Это типа классик самолёт. Если вы понимаете о чём это я, то должны понять и то, что ничего репутации Боинга не грозит.
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09.01.2021 16:04 Відповісти
Эх,так и знала,что 2021 еще тот год...начался с полной сраки -мертвые птицы в Риме,Капитолий,теперь самолет-далi буде(
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09.01.2021 15:55 Відповісти
мертвые птицы в Риме - то от безудержного счастья за пришедший НГ. А так все будет хорошо
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09.01.2021 20:18 Відповісти
 
 