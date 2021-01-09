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Новости Коронавирус и карантин
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По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов

По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов

Если бы в Украине не были введены усиленные противоэпидемические мероприятия с 8 по 24 января, то вскоре пришлось бы вводить еще более жесткий карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного  брифинга в субботу.

"Главная цель любых карантинных ограничений - это то, чтобы человек как можно меньше контактировал с другими людьми и таким образом снижался риск инфицирования COVID-19. Если бы мы сейчас не ввели усиленные противоэпидемические мероприятия, то, согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в том числе, и с усиленными карантинными ограничениями на улицах", - сказал министр.

Глава Минздрава напомнил, что период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников.

"Во время празднований состоялось активное перемещение населения на территории Украины и за ее пределами. Люди посещали родственников в регионах, отдыхали в рекреационных зонах - это санатории, курорты. Из-за региональных перемещений увеличился риск распространения инфекции на всех территориях. Как следствие, мы прогнозируем увеличение, иногда в некоторых регионах резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность. Сейчас главная задача государства - не допустить следующей волны заражений от тех, кто уже заразился во время новогодних праздников", - сообщил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, что в Украине не локдаун, а жесткий карантин, ответил на критику о "запрещенных" товарах и подсказал, где покупать сигареты

"По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост количества заболеваний. Мы не можем допустить, чтобы это была очередная, очень сильная волна COVID-19", - добавил Степанов.

Напомним, с 8 до 24 января включительно в Украине усиливаются карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
"Главная цель любых карантинных ограничений - это то, чтобы человек как можно меньше контактировал с другими людьми и таким образом снижался риск инфицирования COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3240833

По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9831
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09.01.2021 15:22 Ответить
+21
По прогнозам,уже на этой неделе будет дана команда резко увеличить статистику заболеваний коронавирусом.Степанов. Так понятнее?!
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09.01.2021 15:25 Ответить
+20
Тести закупили?
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09.01.2021 15:21 Ответить
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Тести закупили?
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09.01.2021 15:21 Ответить
А как же. Даже проверили - у женщин в основном одна полоска, будем пробовать на мужчинах, потом сделаем выводы.
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09.01.2021 15:31 Ответить
У бобочки народ сжал кулаки.... да степаша.. п..ша... ты наш...
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09.01.2021 15:35 Ответить
Бедоносик гундосый уже наследил. Катался в Буковеле, ездил, и доездился: отель сгорел...
Наверное, без маски катался...
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09.01.2021 15:55 Ответить
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5297
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09.01.2021 17:13 Ответить
Сейчас пойдут плоды корпоративов и прочих гулянок.
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09.01.2021 15:35 Ответить
А если не пойдут?
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09.01.2021 15:43 Ответить
через 5-10 днів дасться знати.
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09.01.2021 16:30 Ответить
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7617
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09.01.2021 17:13 Ответить
Уже пошли, видел что творится в Буковеле???
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09.01.2021 17:22 Ответить
Бартер на колготки не прокатил...
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09.01.2021 15:44 Ответить
Схоже, лох-даун 25 числом не обмежиться...
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09.01.2021 18:17 Ответить
"Главная цель любых карантинных ограничений - это то, чтобы человек как можно меньше контактировал с другими людьми и таким образом снижался риск инфицирования COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3240833

По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9831
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09.01.2021 15:22 Ответить
Для фото с клоуном допускают исключительно его роста или ниже. Все, как у пуйла.
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09.01.2021 15:34 Ответить
Все по ранжиру ,салу,мясу,жиру !!!)))
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09.01.2021 15:42 Ответить
Табуретка
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09.01.2021 15:46 Ответить
веревка
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09.01.2021 15:56 Ответить
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3531
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09.01.2021 15:56 Ответить
А шо это он марлечку на игральник напялил?
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09.01.2021 15:58 Ответить
Рептилоид потому что, через клитор дышит.
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09.01.2021 17:17 Ответить
Это Зе всегда так делает, после того случая, когда порохоботы намазали клавиши пианино бальзамом "Звездочка".
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09.01.2021 20:17 Ответить
Мыло...
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09.01.2021 15:57 Ответить
Він навіть пиняходи носить. Підбори по 15 сантиметрів.
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09.01.2021 16:14 Ответить
А может кто выше карлика, просто приседают???
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09.01.2021 17:26 Ответить
ТАК
ЗЯМА НЕ ЧЕЛОВЕК. ОН ГОНДОН
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09.01.2021 16:45 Ответить
Ето не люди.
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09.01.2021 16:59 Ответить
А можно чтобы этот Степанов хоть в выходные дни свой рот закрыл со своими страшилками
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09.01.2021 15:22 Ответить
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 442
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09.01.2021 15:24 Ответить
паскудний клоунавірус-19
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09.01.2021 16:32 Ответить
Ви бачили в ЗЕбидла інтелект?
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09.01.2021 23:35 Ответить
А если не начнется, то шо? А. Степанов?
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09.01.2021 15:24 Ответить
Начнется. Просто будут делать тесты в более норм объеме. А не по брехливой статистике с заниженным количеством тестов .
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09.01.2021 15:27 Ответить
Для Степанова - брехать, как дышать, до сих пор не понятно?
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09.01.2021 16:56 Ответить
Те. Кому было не понятно- уже наголосовались по-приколу
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09.01.2021 18:59 Ответить
"По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов" - якраз коли всі пасажири з Буковелю вернуться.
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09.01.2021 15:24 Ответить
По прогнозам,уже на этой неделе будет дана команда резко увеличить статистику заболеваний коронавирусом.Степанов. Так понятнее?!
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09.01.2021 15:25 Ответить
Після того, що ви влаштували в Буковелі нині - горіти вам в пеклі виродки
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09.01.2021 15:25 Ответить
Главный санитар каркнув.
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09.01.2021 15:26 Ответить
Він міністр!
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09.01.2021 15:28 Ответить
у меня тапки министры, а президентом унитаз кличут.
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09.01.2021 15:36 Ответить
це по прогнозам дурного санітара стіпанова, шоб оправдать непотрібний лохдаун.
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09.01.2021 15:28 Ответить
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9775
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09.01.2021 15:28 Ответить
Вава з'їш лимона і поверни обличчю людський вираз!
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09.01.2021 15:31 Ответить
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 507
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09.01.2021 17:15 Ответить
опухло з перепою, й обісцяло у Буковелі всі під'їзди.
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09.01.2021 15:37 Ответить
А шо це за камери у нашего телепузика на голові? Мабуть єрмак слідкує, щоб далеко не втік і не вступав в контакт з ворожими елементами.
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09.01.2021 15:40 Ответить
это вова-инопланетянин...
леня-космос уже был...
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09.01.2021 20:14 Ответить
Степанов - "По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний....."

Обнести Буковель колючим дротом.
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09.01.2021 15:30 Ответить
все в Буковель !
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7679
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09.01.2021 15:34 Ответить
Сцуть в очі нам, не криючись
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09.01.2021 15:34 Ответить
послухати степанову і до ворожки не ходи а на носу раждєствєнскі гаданія...
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09.01.2021 15:35 Ответить
Неделя кончилась, а рост количества заболеваний не начался. Во вторник 5 января было выявлено 5334, в среду 6 января - 6911, а в субботу 9 января - 4846 заболевших Covid-19.
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09.01.2021 15:38 Ответить
По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7383

...
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09.01.2021 15:41 Ответить
Это общеевропейский тренд: сначала анонс потом нагнетание паники. Эта зима будет трудной - ну вот как мы и говорили ситуация катастрофическая. Возможны мутации вируса - нашли мутацию у норок, британскую мутацию... Возможно вакцина сработает и с новым вирусом - вакцина работает, всё нормально. Если вы прочитали, услышали какой-нибудь пессимистический прогноз, знайте, это вопрос времени, всё так и будет.
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09.01.2021 15:43 Ответить
...а іще виявилося, що барановірус не знає пощади навіть до мертвих і продовжує поширюватися в їхніх тілах. Во, ***!
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09.01.2021 18:19 Ответить
Стєпан-холєра брехун. Карантин вже треба давно було ввести, але через те що карантин ввели тільки 8 січня, ми маємо вже десятки тисяч померлих від короновірусу.
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09.01.2021 15:43 Ответить
- Ты где бегал черт малохольный?


По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1396
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09.01.2021 15:46 Ответить
Авжеж, ви ж фыгляри крутите статистикою як хочете.
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09.01.2021 15:48 Ответить
Вообще-то уже есть прослойка переболевших людей. Поэтому уже той экспоненты не будет. Но все равно переболело меньше половины.
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09.01.2021 15:50 Ответить
по двух-недельной давности концертов "95 квартала" ориентируется.
как раз инкубационный период заканчивается.
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09.01.2021 15:50 Ответить
...в 173 опять Путин нападаает. Все как по Турчинову, ....Вертеп прошел. но черти приуныли и не уехали)
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09.01.2021 15:51 Ответить
ну да, гнусаве чмо в Буковелі натовпи створювало. чекайте всіх взад ))
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09.01.2021 15:51 Ответить
Мудрый нарид!
Я только был в АТБ.
Разрешили торговать колготками, сигаретами и лампочками.
Бегите!
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09.01.2021 15:53 Ответить
а батарейками разрешили?
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09.01.2021 16:00 Ответить
Да, зато закрыли Новую Линию и стоит очередь на улице за заказами.
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09.01.2021 16:02 Ответить
простите, а аптечный бизнес такой же выгодный как ритуальный?
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09.01.2021 16:21 Ответить
Мне шариковые ручки не продали, редиски.
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09.01.2021 16:29 Ответить
Запас шариковых ручек у Вас должен быть ещё в декабре. Вы надеялись, что карантина не будет? А грипп? Сказал степанов, что вас будут беречь. От эл.лампочек и прочих ненужных бытовых товаров.16 дней.
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09.01.2021 17:06 Ответить
НЕ волнуйтесь..
Мы все прэ3эдэнты.. и лечить нас будут СООТВЕСТВЕННО !.


.
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09.01.2021 16:06 Ответить
Где они понабирали таких министров дебилов.
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09.01.2021 16:18 Ответить
А в эту шоблу криворагульную пойдут нормальные работать?
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09.01.2021 16:58 Ответить
степанов а нах@й ты тогда сдался?
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09.01.2021 16:20 Ответить
Кого-то этот Степашка напоминает своими ежедневными спичами, то ли вирусного "Киселева", то ли ковидного "Гебельса"..
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09.01.2021 16:25 Ответить
А если не будет?то дорисуете статистику
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09.01.2021 16:45 Ответить
Щас тебе еще с буковели зеленая толпа развезет по всей Украине.
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09.01.2021 16:55 Ответить
Степашка - обьясни нам лучше вот это - "Вакцину против коронавируса китайской компании Sinovac будут закупать через фирму Лекхим, которую связывают с Раисой Богатыревой (министром здравоохранения времен президентства Януковича), так как это было требованием производителя."

Степанов считает, что его объяснение является убедительным?..
Китайцы выставили «странное» условие, но он решил согласиться на него.
Почему Украина вообще решила закупать вакцину из Китая, а не из какой-то нормальной страны?
Тем более, что эта китайская вакцина даже не закончила положенные испытания.
Да еще и китайцы выставляют какие-то условия…Очевидно, что Степанов прикидывается идиотом.
В связи с чем напрашиваются два очевидных вывода:
- Степановым должны по этому вопросу заняться правоохранительные органы;
- договор с китайцами нужно аннулироваться и заняться поиском поставщиков из западных стран, вакцины которых прошли все испытания.(с)
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09.01.2021 17:07 Ответить
Степашка имеет непосредственное отношение к рыгопляди Багатыревой. Более тупой и циничной отмазки, о том, что производитель отказался продавать вакцину напрямую, а не через фирму прокладку рыгопляди Багатыревой я не слышал. На еврейском это называется ХУЦПА- цинизм высшей степени. Просто оно знает что ему за это ни чего не будет, поэтому и не особо отмазывается. Пройдет совсем немного время и многие (не все) зелесосы поймут что совсем не Супрун была доктор смерть.
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09.01.2021 17:26 Ответить
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09.01.2021 17:30 Ответить
За прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання захворювань на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1981
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09.01.2021 17:48 Ответить
Согласен, те же яйца только в профиль.
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09.01.2021 18:45 Ответить
Чем сильнее карантин - тем больше больных?
Может нужно всех обязать прокатиться в поезде по 5 человек на место? И вирусу хана.
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09.01.2021 17:59 Ответить
А если не начнется, нарисуете его?
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09.01.2021 18:48 Ответить
начнут больше тестов делать. вот и повасится.
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09.01.2021 19:02 Ответить
вся статистика что от степанова по коронавирусных, что от укрстата по количеству жителей и количеству смертей, что по рейтингам партий - ПОЛНАЯ ТУФТА!
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09.01.2021 19:49 Ответить
Скандал с подпольной вакцинацией в Украине вышел на международный уровень - источник 9 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

По моим данным, этим уже заинтересовались израильские журналисты и силовики: там в ближайшее время выйдет программа расследования о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться.
Об этом https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4314357/ сообщает сегодня в блоге «Корреспондента» блогер этого издания Кирилл Киквидзе (он начал публиковаться на сайте с осени 2019 года).
Журналисты раскопали, что израильские полицейские уже прикрыли лавочку, и больше израильский Pfizer в Украину поставляться не будет.
Возможно, именно реакция израильтян вынудила СБУ тоже возбудить уголовное дело по факту ввоза вакцины.
О подпольной вакцинации и ввозе вакцины ранее заявил бизнесмен Михаил Бродский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8.html Голдман при помощи Радуцкого проводит вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам - заявление для Зеленского и СБУ
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/pfizer-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3.html Pfizer не спасает от аморальности, или О диагнозе Зе-власти
Он требует, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку.
Телеграм-канал Shadow Anonymous сообщил, что вакцину, а также криокамеру для ее хранения на самом деле завезли для Рината Ахметова. Он взял 10 доз, остальное ушло в продажу випам.
Скажем следующее, возможно это будет сюрпризом для тех, кто мог вывалить бабло за вакцину, в частности для Шмыгаля и депутата Иванчука: Pfizer надо колоть ДВА раза! А значит, второй дозы они не дождутся!
По моим данным, среди уколовшихся и оказавшихся в пролете не только Шмыгаль и Иванчук, а также ряд других «слуг народа» и бизнесменов.
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09.01.2021 20:36 Ответить
ЗЕбидлота, ви це зробили разом!
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09.01.2021 23:34 Ответить
Степанова в отставку!!!! Уволить Степанова за профнепригодность и посадить за преступную халатность!!
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09.01.2021 20:48 Ответить
Пороблено
@cgtr
· 5 чВлада США, Великобританії, Німеччини людям: - Ми вводимо локдаун, сидіть вдома! Люди: - Як? А жити на що? Влада: - Залишайтесь вдома, ось вам гроші!

Влада України людям: - Ми вводимо локдаун, сидіть вдома! Люди: - Як? А жити на що? Влада: - Залишайтесь вдома, ось вам штрафи!
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09.01.2021 21:45 Ответить
Вам же чітко сказали ДВА роки вас будуть маринувать і кошмарить. А далі буде видно, що з вами приматами робити.....
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09.01.2021 21:52 Ответить
А кому вы отвечали? Не понимаю почему в моей ленте ваши ответы мне если я ничего не писал в этой новости....
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09.01.2021 22:46 Ответить
Ну, а как же не начаться, посмотри, что творится на Буковеле, где отдыхает уставший от видосиков и от брехни презик, как там соблюдается карантин? Толпы людей, как баранов без масок, без соблюдения дистанций. Всё это уже обеспечено, минимум на год.
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09.01.2021 23:00 Ответить
Влада керує статистикою як махляр в наперстках, більше тестів-більше хворих, в статистику входять важко хворі, терпимі форми не регіструються бо люди посилають владу на#уй як я.
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09.01.2021 23:32 Ответить
 
 