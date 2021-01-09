По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост заболеваний COVID-19, - Степанов

Если бы в Украине не были введены усиленные противоэпидемические мероприятия с 8 по 24 января, то вскоре пришлось бы вводить еще более жесткий карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга в субботу.

"Главная цель любых карантинных ограничений - это то, чтобы человек как можно меньше контактировал с другими людьми и таким образом снижался риск инфицирования COVID-19. Если бы мы сейчас не ввели усиленные противоэпидемические мероприятия, то, согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в том числе, и с усиленными карантинными ограничениями на улицах", - сказал министр.

Глава Минздрава напомнил, что период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников.

"Во время празднований состоялось активное перемещение населения на территории Украины и за ее пределами. Люди посещали родственников в регионах, отдыхали в рекреационных зонах - это санатории, курорты. Из-за региональных перемещений увеличился риск распространения инфекции на всех территориях. Как следствие, мы прогнозируем увеличение, иногда в некоторых регионах резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность. Сейчас главная задача государства - не допустить следующей волны заражений от тех, кто уже заразился во время новогодних праздников", - сообщил министр.

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"По прогнозам, уже на этой неделе начнется рост количества заболеваний. Мы не можем допустить, чтобы это была очередная, очень сильная волна COVID-19", - добавил Степанов.

Напомним, с 8 до 24 января включительно в Украине усиливаются карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.