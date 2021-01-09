Прокуратура расследует обстрел наемниками РФ бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

В Донецкой области начато расследование по факту обстрела представителями НВФ РФ бригады, выполняла ремонтные работы на водопроводе "Горловка - Торецк".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

По данным ведомства, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 8 января 2021 г., около 11:00, в районе с. Пивденне Донецкой области, представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов был осуществлен обстрел бригады, которая выполняла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка - Торецк".

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Отмечается, что через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.