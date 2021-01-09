Прокуратура расследует обстрел наемниками РФ бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"
В Донецкой области начато расследование по факту обстрела представителями НВФ РФ бригады, выполняла ремонтные работы на водопроводе "Горловка - Торецк".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной прокуратуры в Facebook.
По данным ведомства, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что 8 января 2021 г., около 11:00, в районе с. Пивденне Донецкой области, представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов был осуществлен обстрел бригады, которая выполняла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка - Торецк".
Отмечается, что через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.
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А вот почему за всё это время нет новой трубы в Торецк как-нибудь через Магдалиновку например , это конечно вопрос. И к пороху, и к зеле этот вопрос можно спросить ...
У меня например, есть предположение, что и тот и другой не исключают немалого процента вероятности того, что элдэнээры будут граничить не с линией разграничения, а с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями. Поэтому, как бы - а нафига тогда туда бабло вваливать?
но потом...
в грядущем...
То Зе-блани у політику бавляться, а 73% лохторату у долоньки плескають.
Это верхушка террикона шахты Гагарина в Горловке и эти "канавы" явно рукотворные. Так вот оттуда до географического центра(!) Торецка примерно 7,5 км (рабочая дистанция 120мм миномета). Ну а до дырок в водопроводе вообще - какие-нибудь сотни метров ...
Торецк вообще-то под контролем Украины.
А, ну да, там же
Спонсор этого п.здеца впопублок в симбиозе с слугами урода
Ну так чего ты тогда за тех простых работяг переживаешь? Не они ли за этих спонсоров голосили?