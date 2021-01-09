РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13077 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 553 17

Прокуратура расследует обстрел наемниками РФ бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

Прокуратура расследует обстрел наемниками РФ бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе

В Донецкой области начато расследование по факту обстрела представителями НВФ РФ бригады, выполняла ремонтные работы на водопроводе "Горловка - Торецк".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

По данным ведомства, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 8 января 2021 г., около 11:00, в районе с. Пивденне Донецкой области, представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов был осуществлен обстрел бригады, которая выполняла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка - Торецк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки девять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе и обстрелял бригаду ремонтников. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Отмечается, что через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Прокуратура расследует обстрел наемниками РФ бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк 01

обстрел (27885) Донецкая область (10001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Шесть лет нам доказывают,что это ТЕХНИЧЕСКИ невозможно.За это время-с Марса,воду можно провести...
показать весь комментарий
09.01.2021 15:47 Ответить
+5
перекрыть водопровод и всех делов-пусть с рашки воду им качают-
показать весь комментарий
09.01.2021 15:35 Ответить
+4
и толку из этого?? Лучше разобрать такие вопросы : как они вообще вышли на дистанцию обстрела, чем занимается разведка, почему террористы не лежат в земле, почему губка боб не хочет быть мером Харькова ???
показать весь комментарий
09.01.2021 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перекрыть водопровод и всех делов-пусть с рашки воду им качают-
показать весь комментарий
09.01.2021 15:35 Ответить
Карту купи . И мозгов немножко .
показать весь комментарий
09.01.2021 15:40 Ответить
Послать туда бубочку, пусть им в глаза посмотрит, а не на лыжах катается!
показать весь комментарий
09.01.2021 21:55 Ответить
Шесть лет нам доказывают,что это ТЕХНИЧЕСКИ невозможно.За это время-с Марса,воду можно провести...
показать весь комментарий
09.01.2021 15:47 Ответить
По этому водопроводу идёт половина воды необходимой Мариуполю и идёт этот водопровод через Горловку и Донецк. Могли бы перекрыть, перекрыли бы еще в 14-ом.
А вот почему за всё это время нет новой трубы в Торецк как-нибудь через Магдалиновку например , это конечно вопрос. И к пороху, и к зеле этот вопрос можно спросить ...
У меня например, есть предположение, что и тот и другой не исключают немалого процента вероятности того, что элдэнээры будут граничить не с линией разграничения, а с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями. Поэтому, как бы - а нафига тогда туда бабло вваливать?
показать весь комментарий
09.01.2021 18:20 Ответить
прокура расследует? И? Кого засудили? Кого посадили???
показать весь комментарий
09.01.2021 15:53 Ответить
все виновные будут наказаны...
но потом...
в грядущем...
показать весь комментарий
09.01.2021 16:35 Ответить
Иду как-то по Благбазе, покупаю чеснок и каперсы с артишоками... подходит толстая цыганка с утиным злбом, безедовыми глазами, в грязных разноцветных юбках, с немытыми волосами и говорит, дескать, позолоти ручку, расскажу, шо будет, шо ждет тебя. Я ей, мол, расскажи мне про мое прошлое... И шо ты думаешь? Как ветром сдуло. Про будущее кто угодно, даже прокурор нагадает...
показать весь комментарий
09.01.2021 16:42 Ответить
Не звертайте увагу, панове!
То Зе-блани у політику бавляться, а 73% лохторату у долоньки плескають.
показать весь комментарий
09.01.2021 16:07 Ответить
и толку из этого?? Лучше разобрать такие вопросы : как они вообще вышли на дистанцию обстрела, чем занимается разведка, почему террористы не лежат в земле, почему губка боб не хочет быть мером Харькова ???
показать весь комментарий
09.01.2021 16:11 Ответить
"как они вообще вышли на дистанцию обстрела, чем занимается разведка"
Это верхушка террикона шахты Гагарина в Горловке и эти "канавы" явно рукотворные. Так вот оттуда до географического центра(!) Торецка примерно 7,5 км (рабочая дистанция 120мм миномета). Ну а до дырок в водопроводе вообще - какие-нибудь сотни метров ...
Прокуратура розслідує обстріл найманцями РФ бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк" - Цензор.НЕТ 4149
показать весь комментарий
09.01.2021 18:43 Ответить
Толку-то с этого возбуждения! Сепарусам плевать на договоренности, законы, угрозы! Их преступную деятельность на нашей земле может остановить только ПУЛЯ!!!
показать весь комментарий
09.01.2021 16:29 Ответить
Когда эти сволочи прекратят прожирать миллионы народных денег??? Что там расследовать? Они тех наемников поймают что-ли и посадят? Нет и нет. Так зачем херней заниматься? Это все равно что годами заниматься расследованиями действий Наполеона или Тутанхамона.
показать весь комментарий
09.01.2021 17:13 Ответить
Наши долбо.бы (тот кто принял решение о ремонте а не простые работяги) ремонтируют ими же перебитый водопровод, а те долбо.бы наших еще и обстреливают. Феерический п.здец. Спонсор этого п.здеца впопублок в симбиозе с слугами урода, а как же еще " там же наши люди".
показать весь комментарий
09.01.2021 17:16 Ответить
а как же еще " там же наши люди".

Торецк вообще-то под контролем Украины.
А, ну да, там же
Спонсор этого п.здеца впопублок в симбиозе с слугами урода

Ну так чего ты тогда за тех простых работяг переживаешь? Не они ли за этих спонсоров голосили?
показать весь комментарий
09.01.2021 18:55 Ответить
За шесть лет войны можно было построить и отдельные водоводы и в мариуполь и Торецк и другие города прифронтовой Украины!! А Донецк и всё ОРДЛО оставить вообще без воды из Днепра!! пусть у Пуйла тогда голова заболит как обеспечить ОРДЛО питьевой водой, как в Крыму!! Но нет же !! Мы им , в ОРДЛО , воду даём бесплатно и в неограниченных количествах!! Наш неуч зеленский ещё раз посмотрит в глаза Путину и сядет на свою еврейскую трусливую жопу, ни с чем!! Врага надо каждый день чем то удивлять и наказывать, а не падать на колени перед пуйлом!! Неужели Зеленскому и прочим его шестёркам не понятно , что Донбасс к нам уже не вернётся в ближайшие 25-30 лет!! И что ???? Все эти тридцать лет мы будет поить этих предателей и сепаратистов, бесплатно???...Вы , что там наверху лук ели или так ох......ли!! Газ им бесплатно, электричество бесплатно, воду бесплатно, нечестно заработанные пенсии пожалуйста. Так они в ОРДЛО, с помощью Украины, давно живут при коммунизме!! И на хрена тогда им Украина??? А???...
показать весь комментарий
10.01.2021 19:06 Ответить
За шесть лет войны можно было построить и отдельные водоводы и в Мариуполь и Торецк и другие города прифронтовой Украины!! А Донецк и всё ОРДЛО оставить вообще без воды из Днепра!! пусть у Пуйла тогда голова заболит как обеспечить ОРДЛО питьевой водой! Как в Крыму!! Но нет же !! Мы им, в ОРДЛО , Газ бесплатно, электричество бесплатно, воду бесплатно, нечестно заработанные пенсии пожалуйста. Так они в ОРДЛО, с помощью Украины, давно живут при коммунизме!! И на хрена тогда им Украина??? А???...Врага надо каждый день чем то удивлять и наказывать, а не падать на колени перед пуйлом!! Неужели Зеленскому и прочим его шестёркам не понятно , что Донбасс к нам уже не вернётся в ближайшие 25-30 лет!! И что ???? Все эти тридцать лет мы будет поить и кормить этих предателей и сепаратистов, бесплатно???...Вы , что там наверху лук ели или так ох......ли!! А всему виной Огромнейшие, ворованые у народа Украины, заводы, шахты , фабрики, таких ворюг: как Ахметов, коломойский, фирташ, тарута, королевская, пинчук, Новинский и многие другие воры в Украине!! А Нет днепровсккой воды пеперстанут работать доменные печи и мартены! И не станет В ОРДЛО ни стали, ни угля, ни металлов, ни удобрений! И не будет , вообще как такового ДОНЕЦКА!! И возможно тогда они приползут в УКраину!!!!....
показать весь комментарий
10.01.2021 19:20 Ответить
 
 