Елизавета ІІ с супругом вакцинировалась от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу, 9 января, вакцинированы от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.

Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где чета пережидает локдаун. Издание указывает, что речь идет о редком случае, когда Букингемский дворец делает достоянием общественности вопросы здоровья Елизаветы II и ее супруга.

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Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Елизавета II с мужем отпраздновали Рождество в Виндзорском замке, решив отказаться от традиционного семейного собрания в Сандригемском дворце.