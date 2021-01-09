Елизавета ІІ с супругом вакцинировалась от коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу, 9 января, вакцинированы от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.
"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.
Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где чета пережидает локдаун. Издание указывает, что речь идет о редком случае, когда Букингемский дворец делает достоянием общественности вопросы здоровья Елизаветы II и ее супруга.
Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Елизавета II с мужем отпраздновали Рождество в Виндзорском замке, решив отказаться от традиционного семейного собрания в Сандригемском дворце.
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Вакцинация является наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний. Широко распространённый иммунитет, обусловленный вакцинацией, в значительной степени ответственен за всемирную ликвидацию оспы и ограничение таких заболеваний, как полиомиелит, корь и столбняк, в большинстве стран мира.
Не заглиблюючись у медичні нюанси, можемо по-простому сказати, що де факто ці хвороби переможені. Навіть якщо повністю не зникли - все одно борошна людства від цих хвороб не порівняти з довакцинною епохою.
Свободу Епіцентру!
Андрій І "Доля".Львів.Ратуша.
А то якщоб після щеплення були б наслідки, як у Канаді наприклад, то щоб робили хазяї цієї вакцини?
вдарил бы зуем по роялю - было бы смешнее - пока нет....