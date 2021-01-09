Єлизавета ІІ з чоловіком вакцинувались проти коронавірусу
Королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, герцог Единбурзький Філіп в суботу, 9 січня, зробили щеплення проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.
"Королева і герцог Единбурзький сьогодні зробили щеплення проти COVID-19", - цитує газета слова представника офіційної лондонської резиденції королеви.
Щеплення королівському подружжю зробили у Віндзорському замку, де подружжя перечікує локдаун. Видання зазначає, що йдеться про винятковий випадок, коли Букінгемський палац робить надбанням громадськості питання здоров'я Єлизавети II та її чоловіка.
Зазначається, що через складну епідеміологічну обстановку Єлизавета II з чоловіком відсвяткували Різдво у Віндзорському замку, вирішивши відмовитися від традиційних сімейних зборів у Сандрінгемському палаці.
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Вакцинация является наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний. Широко распространённый иммунитет, обусловленный вакцинацией, в значительной степени ответственен за всемирную ликвидацию оспы и ограничение таких заболеваний, как полиомиелит, корь и столбняк, в большинстве стран мира.
Не заглиблюючись у медичні нюанси, можемо по-простому сказати, що де факто ці хвороби переможені. Навіть якщо повністю не зникли - все одно борошна людства від цих хвороб не порівняти з довакцинною епохою.
Свободу Епіцентру!
Андрій І "Доля".Львів.Ратуша.
А то якщоб після щеплення були б наслідки, як у Канаді наприклад, то щоб робили хазяї цієї вакцини?
вдарил бы зуем по роялю - было бы смешнее - пока нет....