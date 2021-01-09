Єлизавета ІІ з чоловіком вакцинувались проти коронавірусу

Королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, герцог Единбурзький Філіп в суботу, 9 січня, зробили щеплення проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Королева і герцог Единбурзький сьогодні зробили щеплення проти COVID-19", - цитує газета слова представника офіційної лондонської резиденції королеви.

Щеплення королівському подружжю зробили у Віндзорському замку, де подружжя перечікує локдаун. Видання зазначає, що йдеться про винятковий випадок, коли Букінгемський палац робить надбанням громадськості питання здоров'я Єлизавети II та її чоловіка.

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Зазначається, що через складну епідеміологічну обстановку Єлизавета II з чоловіком відсвяткували Різдво у Віндзорському замку, вирішивши відмовитися від традиційних сімейних зборів у Сандрінгемському палаці.