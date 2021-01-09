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Єлизавета ІІ з чоловіком вакцинувались проти коронавірусу

Єлизавета ІІ з чоловіком вакцинувались проти коронавірусу

Королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, герцог Единбурзький Філіп в суботу, 9 січня, зробили щеплення проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Королева і герцог Единбурзький сьогодні зробили щеплення проти COVID-19", - цитує газета слова представника офіційної лондонської резиденції королеви.

Щеплення королівському подружжю зробили у Віндзорському замку, де подружжя перечікує локдаун. Видання зазначає, що йдеться про винятковий випадок, коли Букінгемський палац робить надбанням громадськості питання здоров'я Єлизавети II та її чоловіка.

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Зазначається, що через складну епідеміологічну обстановку Єлизавета II з чоловіком відсвяткували Різдво у Віндзорському замку, вирішивши відмовитися від традиційних сімейних зборів у Сандрінгемському палаці.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5663) Єлизавета ІІ (38) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+15
Елизавета ІІ с супругом вакцинировалась от коронавируса - Цензор.НЕТ 6278
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09.01.2021 18:23 Відповісти
+7
God save the queen !
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09.01.2021 18:56 Відповісти
+6
Та ні. То такі як ти користуються послугами гомеопатів. Плебс. А такі як вони нормальну перевірену вакцину використали.
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09.01.2021 18:32 Відповісти
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А чего не пишут, какой вакциной? Неужели...
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09.01.2021 18:17 Відповісти
какаяразніца?
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09.01.2021 18:18 Відповісти
Не новичком, поверь.
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09.01.2021 18:35 Відповісти
І не сподівайтеся. Її Величність та кацапська бодяга - апріорі несумісні речі.
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09.01.2021 19:32 Відповісти
А политический Трумп вакцинировался от Х.йловируса ? )))
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09.01.2021 18:17 Відповісти
чи не диво!
наша правляча шляхта раніше за всіх встигла
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09.01.2021 18:19 Відповісти
взагалі-то це вірно! спершу треба вакціонувати бюрократів, медиків, мусарів... щоб вони поверталися до виконання своїх справ і не розповсюджували заразу! а пенси можут посидіти вдома
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09.01.2021 18:32 Відповісти
я про пануючий клас, аристократію нашого феодального суспільства, а ви про їх слуг
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09.01.2021 18:47 Відповісти
Да Бог им в помощ,сейчас у них один курс в кацапиюю.
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09.01.2021 18:20 Відповісти
Елизавета II (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Elizabeth II), полное имя - Елизавета Александра Мария; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 21 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1926 года.
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09.01.2021 18:20 Відповісти
ця родина,здебільшого, користується послугами професійних гомеопатів. але про це плебсу знати не обов'язково.
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09.01.2021 18:21 Відповісти
Та ні. То такі як ти користуються послугами гомеопатів. Плебс. А такі як вони нормальну перевірену вакцину використали.
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09.01.2021 18:32 Відповісти
не підкажете, але яка саме вакцина знищила якусь хворобу? дякую. натуральну віспу не пропонувати.
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09.01.2021 18:37 Відповісти
Сказ. Правець. Чума. Поліоміеліт.
Продовжувати?
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09.01.2021 19:33 Відповісти
Продовжуй - дуже цікаво.
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10.01.2021 00:01 Відповісти
плядь - все в кучу кинув
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10.01.2021 00:30 Відповісти
Чума.
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10.01.2021 08:27 Відповісти
А що тут продовжувати? Відкриваємо вікіпедію:
Вакцинация является наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний. Широко распространённый иммунитет, обусловленный вакцинацией, в значительной степени ответственен за всемирную ликвидацию оспы и ограничение таких заболеваний, как полиомиелит, корь и столбняк, в большинстве стран мира.

Не заглиблюючись у медичні нюанси, можемо по-простому сказати, що де факто ці хвороби переможені. Навіть якщо повністю не зникли - все одно борошна людства від цих хвороб не порівняти з довакцинною епохою.
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10.01.2021 02:50 Відповісти
блажен хто вірує. до перемоги цих хвороб ще дуже далеко. якщо взагалі це можливо. а з чумою ви дуже погарячкували. до речи, про карантинні заходи та підвищення загального санітарно-гігієнічного рівня, певно, теж не чули як і про антибіотики.
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10.01.2021 13:58 Відповісти
гомеопати більш вдало лікують системні захворювання, бо розглядають організм як єдине ціле.
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10.01.2021 13:54 Відповісти
ну здоровья им... Елизавета ІІ с супругом вакцинировалась от коронавируса - Цензор.НЕТ 6475пересечь столетний рубеж
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09.01.2021 18:22 Відповісти
С нашими мужновладцями как-то невдобно получается - не вакцинируются как все люди. Причина одна - их никакая зараза не берет. Даже от вируса совести у них стойкий иммунитет.
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09.01.2021 18:23 Відповісти
Елизавета ІІ с супругом вакцинировалась от коронавируса - Цензор.НЕТ 6278
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09.01.2021 18:23 Відповісти
И ! ЭПИЦЕНТРУ !!!
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09.01.2021 18:25 Відповісти
Епіцентр закрили
Свободу Епіцентру!
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09.01.2021 18:33 Відповісти
Надо было Герег закрыть, а эпицентр пусть бы работал.
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09.01.2021 18:37 Відповісти
Пішли ви всі нахір,мої ресторани працювати будуть !

Андрій І "Доля".Львів.Ратуша.
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09.01.2021 19:32 Відповісти
Завтра откроют........
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09.01.2021 19:42 Відповісти
God save the queen !
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09.01.2021 18:56 Відповісти
ми дуже за це щасливі
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09.01.2021 18:56 Відповісти
Піар він такий, безжалісний.
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09.01.2021 19:19 Відповісти
Omen
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09.01.2021 19:52 Відповісти
Авжеж. Дозволили собі вколоти якийсь фізіологічний розчин.
А то якщоб після щеплення були б наслідки, як у Канаді наприклад, то щоб робили хазяї цієї вакцини?
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09.01.2021 20:07 Відповісти
Какая нам, посторонним людям, разница.
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09.01.2021 20:09 Відповісти
тем кому разницы нет нe серут на цензоре...
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09.01.2021 20:13 Відповісти
Ты вон три кучки отложил, и мне тоже без разницы.
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09.01.2021 20:32 Відповісти
вас трудно понять, шановный...
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09.01.2021 20:34 Відповісти
или вы ето так по 95му шуткуете?
вдарил бы зуем по роялю - было бы смешнее - пока нет....
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09.01.2021 20:39 Відповісти
здоровья.
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09.01.2021 20:11 Відповісти
no face covering? - no service..
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09.01.2021 20:26 Відповісти
Пипец у людей здоровье..ей 94, а ему 99..как вобще доживают до таких возрастов??
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09.01.2021 20:47 Відповісти
Главные затейщики этого цирка пафосно зарисовались. Подставили Сша, спихнули на Китай, а выиграла Англия.
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09.01.2021 21:22 Відповісти
Їм вже по 100 років, а вони ще за свою шкіру трусяться. І даю гарантію, що саме через це вони ніякої вакцини собі не кололи.
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09.01.2021 21:48 Відповісти
Плацебо?
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09.01.2021 21:58 Відповісти
Меня ,вчера вакцинировали ,на работе ( PFejzer от COVID 19)🦠все живи и здоровы, только рука болит .У некоторых наблюдается покраснение в зоне инъекции .Одного понять не могу ,почему в Украине не договорились , приобрести вакцину хотяб для медиков и соцработников Чтоб те не умирали..Одна надежда на Канаду ... 🇨🇦🇨🇦Надеюсь ,что пожертвует вакцину для врачей 👩‍⚕️и медсестёр и стариков 🔵🟡
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09.01.2021 23:20 Відповісти
а все остальное в Украине Вы понять можете?! кому старики нужны, кроме их детей?!!!!
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09.01.2021 23:25 Відповісти
Члены слуги себе скиздят из того, что ковакс бесплатно для медиков даст, а на народ им насрать, история с масками это четко показала. А те деньги, на которые можно было вакцину купить пошли на ремонт дорог. Да такой, что Европе и не снлся... Даже в кошмарах.
Єлизавета ІІ з чоловіком вакцинувались проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 9005
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10.01.2021 00:53 Відповісти
 
 