Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, оценивая результаты программы "5-7-9".
"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.
По его словам, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более 600 тыс. украинцев.
"Результаты программы доступного кредитования "5-7-9". В июне 2020 программа работала уже фактически 4 месяца, но было выдано кредитов на чуть более 500 млн грн. Тогда мы обновили правила и инструменты в рамках этой программы. И с июля (за 6 месяцев) было выдано доступных займов на более 16 млрд грн. Это фантастический результат в кризисный год. И это реальная помощь для тысяч бизнесов по всей стране. Кстати, за первую неделю 2021 выдано доступных займов на сумму более 900 млн грн. Поэтому в 2021 году дешевые деньги для МСБ станут еще одним инструментом быстрого восстановления экономики и увеличения количества рабочих мест., - отметил он.
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зебилы, а где видосик, шо енту наркоту спалили, не распаковывая ???
зебилы , я предполагаю, шо в отсутствии бабок, вы эту наркоту сейчас оставили для себя и своих зелёных дельцов ?
шо скажете?...
Какие то клоуны стали совсем не смешные
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,
А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
Сочинию я неплохо иногда.
Да!!!!
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жирів у маслі." (С)
тобто воно мало на увазі не створення 500 тис. робочих місць, а зберегти 500 тис.???
Мабуть ми пана Чмургаля не зрозуміли. От падло!
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