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Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке, - Шмыгаль

Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, оценивая результаты программы "5-7-9".

"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По его словам, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более 600 тыс. украинцев.

Читайте также: Программой кредитования "5-7-9" воспользовались более 7,5 тыс. предпринимателей, – Шмыгаль

"Результаты программы доступного кредитования "5-7-9". В июне 2020 программа работала уже фактически 4 месяца, но было выдано кредитов на чуть более 500 млн грн. Тогда мы обновили правила и инструменты в рамках этой программы. И с июля (за 6 месяцев) было выдано доступных займов на более 16 млрд грн. Это фантастический результат в кризисный год. И это реальная помощь для тысяч бизнесов по всей стране. Кстати, за первую неделю 2021 выдано доступных займов на сумму более 900 млн грн. Поэтому в 2021 году дешевые деньги для МСБ станут еще одним инструментом быстрого восстановления экономики и увеличения количества рабочих мест., - отметил он.

Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке, - Шмыгаль 01
Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке, - Шмыгаль 02

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+21
Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке - Цензор.НЕТ 5809
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09.01.2021 18:45 Ответить
+16
10005000 миллионов мест)
Клоуны сраные!
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09.01.2021 18:46 Ответить
+16
Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1378
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09.01.2021 19:58 Ответить
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Страница 2 из 2
Можливо, але........
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09.01.2021 19:19 Ответить
Так отож...)))
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09.01.2021 19:40 Ответить
шо отож женя?
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09.01.2021 20:02 Ответить
и этот ТУПОГОЛОВЫЙ руководит кабмином ???? полный отрыв от реальности,много курят вместе с оманским козлом
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09.01.2021 21:35 Ответить
Коли б держава не втручалася до малого бізнесу, то робочих місць збільшилося на 500 тис. !
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09.01.2021 19:04 Ответить
Така ж Голослівна заява, як і в прем'єра.
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09.01.2021 19:08 Ответить
З твого погляду, краще малий бізнес задавити і це буде не голословно. "Мольодєц"...
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09.01.2021 20:42 Ответить
Це твоя власна маячня, а не мої слова.
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09.01.2021 20:43 Ответить
тоді такі погляди є поглядами без позиції
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10.01.2021 09:21 Ответить
Не плутайте позу з позицією.
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10.01.2021 09:24 Ответить
так ти є просто сексуально стурбованою особою, коли тебе пози хвилюють... з такими у мене розмови немає.
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10.01.2021 09:29 Ответить
пока сам себя не похвалишь...да? шмыгалка?
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09.01.2021 19:05 Ответить
зебилы , был видосик шо СБУ хапанула тонну наркоты у Львове, которая якобы шла в ЕС, это - однозначно -респект!
зебилы, а где видосик, шо енту наркоту спалили, не распаковывая ???
зебилы , я предполагаю, шо в отсутствии бабок, вы эту наркоту сейчас оставили для себя и своих зелёных дельцов ?
шо скажете?...
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09.01.2021 19:06 Ответить
Образти СБУ може кожен, От тільки не кожен встигне вибачитися за це.
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09.01.2021 19:10 Ответить
ты что дурак? Сегодня спалить наркоту, а завтра тратить деньги на закупку наркоты для администрации президента?
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09.01.2021 19:32 Ответить
То есть на 1 рабочее место пришлось 6000 гривен в год,что приблизительно равно 1 минимальной зарплате в месяц?
Какие то клоуны стали совсем не смешные
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09.01.2021 19:06 Ответить
Колись приколіст назвав Ющенка "сеньор-голодомор". А як тепер вдячно і його називати "кретин-карантин", або "даун-лоХдаун"?
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09.01.2021 19:10 Ответить
Як не назви не помилишся, хоч Вова - керуеш херово, хоч вован - по життю ти ***.ан
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09.01.2021 19:37 Ответить
Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1378
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09.01.2021 19:58 Ответить
В Буковеле наверное сохранил.
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09.01.2021 19:17 Ответить
що б ти з"їло що б менш пи&діло
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09.01.2021 19:24 Ответить
Ура!!! Мы спасены!!! Никто не увольняется - получили 8000 тыщ поддержки!!!
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09.01.2021 19:27 Ответить
БРЕХНЯ.
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09.01.2021 19:36 Ответить
Любимая песня Шмыгаля:
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,

А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
Сочинию я неплохо иногда.
Да!!!!
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09.01.2021 19:51 Ответить
"В голове моей опилки ,не беда,ми заменим их другими ,да-да-да!!!" !!!)))
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09.01.2021 20:09 Ответить
скорее вопреки гос поддержке, бизнес до сих пор не сдох
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09.01.2021 19:51 Ответить
Живучи ці ФОПи,як таргани!! Мабуть жити хтят!!)))
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09.01.2021 20:12 Ответить
сказано с ольим призрением к фоп. обьяснил бы что тебе лично они сделали?
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10.01.2021 10:14 Ответить
Шмыгаленомика показывает устойчивый рост.
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жирів у маслі." (С)
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09.01.2021 19:52 Ответить
Трепло,бизнес платил бешеные налоги,из которых вы потом, с большим понтом, подкинули пару косточек ему обратно на обглодание.
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09.01.2021 20:13 Ответить
мерзость
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09.01.2021 20:40 Ответить
Кабмін позбавив знижки на електрику жителів 30-кілометрових зон від АЕС: деталі https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/9/669823/ "Економічна правда".
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09.01.2021 20:55 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3188313/my_mayemo_namir_stvoryty_500_tysyach_robochyh_mists_u_travni_2020_roku_premyer_shmygal_video
тобто воно мало на увазі не створення 500 тис. робочих місць, а зберегти 500 тис.???
Мабуть ми пана Чмургаля не зрозуміли. От падло!
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09.01.2021 21:16 Ответить
Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1372
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09.01.2021 21:43 Ответить
За дев'ять місяців до цього, 10 квітня, Шмигаль казав що вони, за два місяці, створять 500 000 нових робочих місць і ось народив.
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+500000+%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C.&oq=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+500000++%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C.&aqs=chrome..69i57.26585j0j7&client=ms-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#
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09.01.2021 22:22 Ответить
Шмыгаль - сказочный дол****.
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09.01.2021 22:23 Ответить
Бизнес сохранил 550 тысяч рабочих мест вопреки действиям государственной власти. Так более честно и правильно.
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09.01.2021 22:28 Ответить
Только с приходом к власти 95-го квартала увидел, что кроме очень умных евреев есть ещё большое количество очень тупых.
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09.01.2021 22:34 Ответить
не очень тупых, а очень жидов...)
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09.01.2021 22:58 Ответить
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев.
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10.01.2021 00:04 Ответить
і як це воно порахувало,- добре хоч не збрехав що створив 500 000 нових робочих місць
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10.01.2021 17:04 Ответить
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