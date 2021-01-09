Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, оцінюючи результати програми "5-7-9".
"Ключову роль тут зіграла програма з часткового безробіття, за якою державна підтримка бізнесу становить понад 3 млрд грн", - зазначив Шмигаль.
За його словами, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано понад 600 тис. українців.
"Результати програми доступного кредитування "5-7-9". У червні 2020 року програма працювала вже фактично 4 місяці, але було видано кредитів трохи більше, ніж на 500 млн грн. Тоді ми оновили правила та інструменти в межах цієї програми. І з липня (за 6 місяців) було видано доступних позик на понад 16 млрд грн. Це фантастичний результат у кризовий рік. І це реальна допомога для тисяч бізнесів у всій країні. До речі, за перший тиждень 2021 року видано доступних позик на понад 900 млн грн. Тож у 2021 році дешеві гроші для МСБ стануть ще одним інструментом швидкого відновлення економіки та збільшення кількості робочих місць", - зазначив він.
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зебилы, а где видосик, шо енту наркоту спалили, не распаковывая ???
зебилы , я предполагаю, шо в отсутствии бабок, вы эту наркоту сейчас оставили для себя и своих зелёных дельцов ?
шо скажете?...
Какие то клоуны стали совсем не смешные
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,
А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
Сочинию я неплохо иногда.
Да!!!!
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жирів у маслі." (С)
тобто воно мало на увазі не створення 500 тис. робочих місць, а зберегти 500 тис.???
Мабуть ми пана Чмургаля не зрозуміли. От падло!
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