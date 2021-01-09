Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, оцінюючи результати програми "5-7-9".

"Ключову роль тут зіграла програма з часткового безробіття, за якою державна підтримка бізнесу становить понад 3 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

За його словами, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано понад 600 тис. українців.

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"Результати програми доступного кредитування "5-7-9". У червні 2020 року програма працювала вже фактично 4 місяці, але було видано кредитів трохи більше, ніж на 500 млн грн. Тоді ми оновили правила та інструменти в межах цієї програми. І з липня (за 6 місяців) було видано доступних позик на понад 16 млрд грн. Це фантастичний результат у кризовий рік. І це реальна допомога для тисяч бізнесів у всій країні. До речі, за перший тиждень 2021 року видано доступних позик на понад 900 млн грн. Тож у 2021 році дешеві гроші для МСБ стануть ще одним інструментом швидкого відновлення економіки та збільшення кількості робочих місць", - зазначив він.



