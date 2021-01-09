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Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль

Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, оцінюючи результати програми "5-7-9".

"Ключову роль тут зіграла програма з часткового безробіття, за якою державна підтримка бізнесу становить понад 3 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

За його словами, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано понад 600 тис. українців.

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"Результати програми доступного кредитування "5-7-9". У червні 2020 року програма працювала вже фактично 4 місяці, але було видано кредитів трохи більше, ніж на 500 млн грн. Тоді ми оновили правила та інструменти в межах цієї програми. І з липня (за 6 місяців) було видано доступних позик на понад 16 млрд грн. Це фантастичний результат у кризовий рік. І це реальна допомога для тисяч бізнесів у всій країні. До речі, за перший тиждень 2021 року видано доступних позик на понад 900 млн грн. Тож у 2021 році дешеві гроші для МСБ стануть ще одним інструментом швидкого відновлення економіки та збільшення кількості робочих місць", - зазначив він.

Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль 01
Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль 02

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+21
Бизнес сохранил почти 550 тысяч рабочих мест благодаря государственной поддержке - Цензор.НЕТ 5809
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09.01.2021 18:45 Відповісти
+16
10005000 миллионов мест)
Клоуны сраные!
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09.01.2021 18:46 Відповісти
+16
Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1378
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09.01.2021 19:58 Відповісти
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Можливо, але........
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09.01.2021 19:19 Відповісти
Так отож...)))
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09.01.2021 19:40 Відповісти
шо отож женя?
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09.01.2021 20:02 Відповісти
и этот ТУПОГОЛОВЫЙ руководит кабмином ???? полный отрыв от реальности,много курят вместе с оманским козлом
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09.01.2021 21:35 Відповісти
Коли б держава не втручалася до малого бізнесу, то робочих місць збільшилося на 500 тис. !
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09.01.2021 19:04 Відповісти
Така ж Голослівна заява, як і в прем'єра.
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09.01.2021 19:08 Відповісти
З твого погляду, краще малий бізнес задавити і це буде не голословно. "Мольодєц"...
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09.01.2021 20:42 Відповісти
Це твоя власна маячня, а не мої слова.
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09.01.2021 20:43 Відповісти
тоді такі погляди є поглядами без позиції
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10.01.2021 09:21 Відповісти
Не плутайте позу з позицією.
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10.01.2021 09:24 Відповісти
так ти є просто сексуально стурбованою особою, коли тебе пози хвилюють... з такими у мене розмови немає.
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10.01.2021 09:29 Відповісти
пока сам себя не похвалишь...да? шмыгалка?
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09.01.2021 19:05 Відповісти
зебилы , был видосик шо СБУ хапанула тонну наркоты у Львове, которая якобы шла в ЕС, это - однозначно -респект!
зебилы, а где видосик, шо енту наркоту спалили, не распаковывая ???
зебилы , я предполагаю, шо в отсутствии бабок, вы эту наркоту сейчас оставили для себя и своих зелёных дельцов ?
шо скажете?...
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09.01.2021 19:06 Відповісти
Образти СБУ може кожен, От тільки не кожен встигне вибачитися за це.
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09.01.2021 19:10 Відповісти
ты что дурак? Сегодня спалить наркоту, а завтра тратить деньги на закупку наркоты для администрации президента?
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09.01.2021 19:32 Відповісти
То есть на 1 рабочее место пришлось 6000 гривен в год,что приблизительно равно 1 минимальной зарплате в месяц?
Какие то клоуны стали совсем не смешные
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09.01.2021 19:06 Відповісти
Колись приколіст назвав Ющенка "сеньор-голодомор". А як тепер вдячно і його називати "кретин-карантин", або "даун-лоХдаун"?
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09.01.2021 19:10 Відповісти
Як не назви не помилишся, хоч Вова - керуеш херово, хоч вован - по життю ти ***.ан
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09.01.2021 19:37 Відповісти
Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1378
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09.01.2021 19:58 Відповісти
В Буковеле наверное сохранил.
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09.01.2021 19:17 Відповісти
що б ти з"їло що б менш пи&діло
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09.01.2021 19:24 Відповісти
Ура!!! Мы спасены!!! Никто не увольняется - получили 8000 тыщ поддержки!!!
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09.01.2021 19:27 Відповісти
БРЕХНЯ.
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09.01.2021 19:36 Відповісти
Любимая песня Шмыгаля:
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и оплики,
Но кричалки и вопилки,
Но кричалки и вопилки,

А также:
Шумелки, пыхтелки и сопелки,-
Сочинию я неплохо иногда.
Да!!!!
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09.01.2021 19:51 Відповісти
"В голове моей опилки ,не беда,ми заменим их другими ,да-да-да!!!" !!!)))
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09.01.2021 20:09 Відповісти
скорее вопреки гос поддержке, бизнес до сих пор не сдох
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09.01.2021 19:51 Відповісти
Живучи ці ФОПи,як таргани!! Мабуть жити хтят!!)))
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09.01.2021 20:12 Відповісти
сказано с ольим призрением к фоп. обьяснил бы что тебе лично они сделали?
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10.01.2021 10:14 Відповісти
Шмыгаленомика показывает устойчивый рост.
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жирів у маслі." (С)
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09.01.2021 19:52 Відповісти
Трепло,бизнес платил бешеные налоги,из которых вы потом, с большим понтом, подкинули пару косточек ему обратно на обглодание.
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09.01.2021 20:13 Відповісти
мерзость
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09.01.2021 20:40 Відповісти
Кабмін позбавив знижки на електрику жителів 30-кілометрових зон від АЕС: деталі https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/9/669823/ "Економічна правда".
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09.01.2021 20:55 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3188313/my_mayemo_namir_stvoryty_500_tysyach_robochyh_mists_u_travni_2020_roku_premyer_shmygal_video
тобто воно мало на увазі не створення 500 тис. робочих місць, а зберегти 500 тис.???
Мабуть ми пана Чмургаля не зрозуміли. От падло!
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09.01.2021 21:16 Відповісти
Бізнес зберіг майже 550 тисяч робочих місць завдяки державній підтримці, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1372
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09.01.2021 21:43 Відповісти
За дев'ять місяців до цього, 10 квітня, Шмигаль казав що вони, за два місяці, створять 500 000 нових робочих місць і ось народив.
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+500000+%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C.&oq=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+500000++%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C.&aqs=chrome..69i57.26585j0j7&client=ms-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#
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09.01.2021 22:22 Відповісти
Шмыгаль - сказочный дол****.
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09.01.2021 22:23 Відповісти
Бизнес сохранил 550 тысяч рабочих мест вопреки действиям государственной власти. Так более честно и правильно.
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09.01.2021 22:28 Відповісти
Только с приходом к власти 95-го квартала увидел, что кроме очень умных евреев есть ещё большое количество очень тупых.
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09.01.2021 22:34 Відповісти
не очень тупых, а очень жидов...)
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09.01.2021 22:58 Відповісти
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев.
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10.01.2021 00:04 Відповісти
і як це воно порахувало,- добре хоч не збрехав що створив 500 000 нових робочих місць
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10.01.2021 17:04 Відповісти
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