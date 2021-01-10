Семь человек погибли в пожаре в нелегальном доме престарелых в Тюмени
В Тюменской области в РФ в результате пожара в частном доме, где нелегально размещались пожилые люди, погибли семь человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство РБК.
Пожар произошел в поселке Боровской, в 11 км от Тюмени. На месте инцидента пожарные обнаружили тела семи человек.
Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, горели три здания на одном участке.
В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в частном доме, который сгорел, нелегально размещались люди пожилого возраста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а шо у них легальное начиная с *****?
Что такое нелегальный дом престарелых? А легально содержать стариков, оставшихся без присмотра запрещено?! Чи хтось на их пенсиях наживается? Дичь какая-то...
сгорели и будут гореть в аду...
З.Ы. вам винторогим тварям до бабуинов ещё десять эволюций пережить надо.. и то вряд ли.....