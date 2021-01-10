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Семь человек погибли в пожаре в нелегальном доме престарелых в Тюмени

Семь человек погибли в пожаре в нелегальном доме престарелых в Тюмени

В Тюменской области в РФ в результате пожара в частном доме, где нелегально размещались пожилые люди, погибли семь человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство РБК.

Пожар произошел в поселке Боровской, в 11 км от Тюмени. На месте инцидента пожарные обнаружили тела семи человек.

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, горели три здания на одном участке. 

В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в частном доме, который сгорел, нелегально размещались люди пожилого возраста.

пожар (5974) россия (96200) смерть (9251)


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Топ комментарии
+8
у кацапов и дома престарелых тоже нелегальные?
а шо у них легальное начиная с *****?
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10.01.2021 01:20 Ответить
+3
хм..так дом престарелых оказался нелегальным уже сразу после пожара, или был им всегда !?
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10.01.2021 01:15 Ответить
+3
Если речь идёт о российских стариках то правильно говорить "семь человек КРЫМировали".
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10.01.2021 01:22 Ответить
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хм..так дом престарелых оказался нелегальным уже сразу после пожара, или был им всегда !?
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10.01.2021 01:15 Ответить
у кацапов и дома престарелых тоже нелегальные?
а шо у них легальное начиная с *****?
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10.01.2021 01:20 Ответить
Если речь идёт о российских стариках то правильно говорить "семь человек КРЫМировали".
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10.01.2021 01:22 Ответить
нет на кацапии стариков, я вот сейчас ответвестнно вам брешу - не было и нет.
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10.01.2021 01:31 Ответить
Не доживают до старости ...))
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10.01.2021 01:41 Ответить
как и кацапсин на бамбасе - от не было и нет.
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10.01.2021 02:19 Ответить
Жуть какая то: нелегальный дом для стариков. Как они там оказывались, не по доброй воле?
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10.01.2021 07:11 Ответить
не забывай что эти "по недоброй воли", в прошлом могли спокойно по доброй воли резать и убивать украинцев -так шо кацапам только земля им стекловатой...
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10.01.2021 12:36 Ответить
Новини з країни-окупанта мене не цікавлять.
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10.01.2021 07:17 Ответить
Часто вони додають мені настрій.
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10.01.2021 08:16 Ответить
вот ты крутой перец то ! ну иди читай новости как на Черкащине 28 мужик убил своего 4 месячного сына,вот они родные новости как раз для тебя.
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10.01.2021 09:25 Ответить
Нелегальные игорные дома - слышал. Публичные дома, наркопритоны - слышал. Про нелегальные абортарии (дебильное слово) тоже слышал.
Что такое нелегальный дом престарелых? А легально содержать стариков, оставшихся без присмотра запрещено?! Чи хтось на их пенсиях наживается? Дичь какая-то...
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10.01.2021 07:41 Ответить
Был может легальный частный или благотворительный, а сгорел- так сразу задним числом перевели в разряд нелегальных, чтоб свою жопу прикрыть от последствий.
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10.01.2021 13:31 Ответить
Аудитория Соловьева уменьшилась ровно на 7 единиц.
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10.01.2021 08:14 Ответить
мало.... и абсолютно пох ..
сгорели и будут гореть в аду...
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10.01.2021 11:56 Ответить
У тебя бабуина с психикой все нормально?
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21.01.2021 22:45 Ответить
у меня да , а у тебя кацапёздол и таких как ты, психика вообще отсутствует напрочь как и все остальное кроме лишней хромосомы , так шо мне абсолютно похх сколько вас лишнехромосомых сгорит нах -чем больше тем чище будет...
З.Ы. вам винторогим тварям до бабуинов ещё десять эволюций пережить надо.. и то вряд ли.....
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22.01.2021 19:20 Ответить
 
 