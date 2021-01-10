Семь человек погибли в пожаре в нелегальном доме престарелых в Тюмени

В Тюменской области в РФ в результате пожара в частном доме, где нелегально размещались пожилые люди, погибли семь человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство РБК.

Пожар произошел в поселке Боровской, в 11 км от Тюмени. На месте инцидента пожарные обнаружили тела семи человек.

Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, горели три здания на одном участке.

В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в частном доме, который сгорел, нелегально размещались люди пожилого возраста.