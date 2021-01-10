Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить диалог с властями Украины.
Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия-1" 10 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Они (власть Украины. - Ред.) заявили (о не признании результатов президентских выборов в Беларуси. - Ред.), но отношения у нас хорошие, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним - еще лучше", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться. "То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками", - утверждает Лукашенко.
При этом он признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены. "Застыли пока на этом этапе, мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", - сказал "президент".
В то же время Лукашенко утверждает, что готов возобновить контакты с Зеленским. "Я бы косо на него не смотрел, - сказал он. - Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Человек, который может научиться, я думаю. Я уверен в этом, он же здоровый, нормальный человек" , - отметил он.
Также Лукашенко выразил мнение, что инициативу для восстановления отношений должна проявить украинская сторона, а в случае встречи с Зеленским он бы ответил на вопросы, которые тот бы мог поставить ему: "Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался" .
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но позже...может, после буковеля
в переводе -презЕдент Украины полный дебил и поэтому у него есть шанс "исправится"...
В Новом Году свой заветный Ларчик уже открывала или нет?
Ты не с этим не затягивай, а то зарубцуется.
Плекаю сподіванку, що здибав гонорову кобіту, котрій стане до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
ног покупаешь ее без уважения.
попроси еще прощения.
А третий****-нулевый) из-за кулис подсвистывает на амфоре.
1) Кого, например, ШимпанЗЕ и всё ЗЕ-шапито уверяли в неприкосновенности сЦытника? РФ или «западных партнёров»?
2) По-больше почтения к Раше. Какая она тебе «рашка»? Раша хоть сама и Срака, но из твоей сраки ноги повыдёргивает:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
"Такая драма, профессор!"
Гнусная компания в опеку к гнусявому набивается..