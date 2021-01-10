Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить диалог с властями Украины.

Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия-1" 10 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Они (власть Украины. - Ред.) заявили (о не признании результатов президентских выборов в Беларуси. - Ред.), но отношения у нас хорошие, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним - еще лучше", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться. "То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками", - утверждает Лукашенко.

При этом он признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены. "Застыли пока на этом этапе, мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", - сказал "президент".

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В то же время Лукашенко утверждает, что готов возобновить контакты с Зеленским. "Я бы косо на него не смотрел, - сказал он. - Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Человек, который может научиться, я думаю. Я уверен в этом, он же здоровый, нормальный человек" , - отметил он.

Также Лукашенко выразил мнение, что инициативу для восстановления отношений должна проявить украинская сторона, а в случае встречи с Зеленским он бы ответил на вопросы, которые тот бы мог поставить ему: "Я бы отвечал, и может быть, какой-то разговор бы завязался" .